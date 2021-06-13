Лидеры G7 призвали Иран к открытости расследования крушения самолета МАУ, - коммюнике

Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония выступили за привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита лидеров G7 на британском курорте Карбис-Бей в Корнуолле, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем Иран прекратить деятельность, связанную с баллистическими ракетами и распространением (оружия массового уничтожения - УНИАН), которая противоречит резолюции Совета безопасности ООН 2231 и другим резолюциям, воздерживаться от дестабилизирующих действий и играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира" , - отмечается в коммюнике.

"Мы поддерживаем усилия, направленные на достижение открытости, ответственности и правосудия для жертв самолета рейса 752 "Международных авиалиний Украины", сбитого Ираном в январе 2020 года", - заявили лидеры G7.

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Также они выразили глубокую обеспокоенность в связи с постоянными нарушениями прав человека и злоупотреблениями в Иране.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

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