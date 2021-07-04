Провокацію британського корабля біля берегів окупованого Криму спланували США, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в США "спланували провокацію" з британським есмінцем в Чорному морі біля Кримського півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлялось Крим.Реалії.

"Я думаю, що суть подібних операцій планується все-таки у старших товаришів - все-таки за океаном", - сказав Пєсков.

Він стверджує, що "в цьому випадку есмінець був просто інструментом провокації". "І президент (РФ Володимир Путін) пояснив, що так промацуються якісь вузькі місця, слабкі місця в системі відстеження цілісності кордону, в системі реагування тощо. Це свідома, добре спланована провокація", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.