Провокацію британського корабля біля берегів окупованого Криму спланували США, - Пєсков
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в США "спланували провокацію" з британським есмінцем в Чорному морі біля Кримського півострова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлялось Крим.Реалії.
"Я думаю, що суть подібних операцій планується все-таки у старших товаришів - все-таки за океаном", - сказав Пєсков.
Він стверджує, що "в цьому випадку есмінець був просто інструментом провокації". "І президент (РФ Володимир Путін) пояснив, що так промацуються якісь вузькі місця, слабкі місця в системі відстеження цілісності кордону, в системі реагування тощо. Це свідома, добре спланована провокація", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
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Соловей и "генерал СВР" / Сливные бачки ФСБ / Видео № 10
Піонтковський та Швець- це антикремлівці яким мжна вірити . Цікакава уся бесіда Швеця про Солов"я агента башні Кремля №2 під Патрушевим ,АЛЕ !!! ОСОБЛИВО ЦІКАВА ТЕМА ОМАН-ПАТРУШЕВ- ГРУШНИК ЄРМАК на початку 2-ої години блогу.
Лавров молчит потому что нечего сказать.
Когда путин на медикаментах, официальная позиция исчезает.
Песков завидует Псаки белой и чёрной завистью:
Псаки все уважают и любят, а его называют унитазным ёршиком и презирают.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
на делена море, что они не растеряли свой нюх на такие, исторические, дела. Ну, а для США, это, просто, подарок судьбы - Крым. Подтягивая сюда исторические параллели, можно со стопроцентной гарантией сказать, что Россия проиграет. (Ну и географическое название у этой страны: очень похожее на дико изуродованное слово "РУСЬ" , но это не Русь, это что-то вынадуманное, переиначенное на какой-то свой, нелепый деревенский опыт, - на некую бандитскую феню, - мол назовем нашего деревенского дурачка Ваньку, "Наполеоном", да и будем править миром из своей подворотни, что хотим то и воротим, как заставили Хуго Шмайссера сделать из своего же "Sturmgewehr 44" "калашникова" и бегают с ним по всему миру, как сделали своим: Вини Пуха, матрешку, самовар...). Не по Сеньке шапка - Крым. Но проиграв Крым, Россия рассыплется, скорее всего, как нелепо скроенное из разных частей, государство, оставив после себя пространство. Только хорошо скроенный язык, который, подавляя другие, дал миру через литературных гениев, понятие о себе, как о неисправимых лгунах и мошенниках, явит миру еще какое-то порождение нездорового воображения.
Где мировая революция?