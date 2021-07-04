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Провокацію британського корабля біля берегів окупованого Криму спланували США, - Пєсков

Провокацію британського корабля біля берегів окупованого Криму спланували США, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в США "спланували провокацію" з британським есмінцем в Чорному морі біля Кримського півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлялось Крим.Реалії.

"Я думаю, що суть подібних операцій планується все-таки у старших товаришів - все-таки за океаном", - сказав Пєсков.

Він стверджує, що "в цьому випадку есмінець був просто інструментом провокації". "І президент (РФ Володимир Путін) пояснив, що так промацуються якісь вузькі місця, слабкі місця в системі відстеження цілісності кордону, в системі реагування тощо. Це свідома, добре спланована провокація", - сказав Пєсков.

Також читайте: Кулеба вважає, що Путін в інциденті з есмінцем Defender хотів показати свою силу: "жахнемо, якщо захочемо", і зіграти на підвищення ставок

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
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Топ коментарі
+38
та ясный перец...
и ливни с камнепадами тоже...
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04.07.2021 18:42
+24
Провокацию британского корабля возле берегов оккупированного Крыма спланировали США, - Песков - Цензор.НЕТ 2717
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04.07.2021 19:07
+22
и Черчиль в 18 ом году?
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04.07.2021 18:42
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у Мавзолейных говноедов одна Мантра...Крым это РАБссия,государства Украина не существует,а государство Белорусь есть и ДНР и ДНР есть...,Стадо идиотов и Баранов Провокацію британського корабля біля берегів окупованого Криму спланували США, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5885
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04.07.2021 19:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VQxv-E4hB1Q

Соловей и "генерал СВР" / Сливные бачки ФСБ / Видео № 10

Піонтковський та Швець- це антикремлівці яким мжна вірити . Цікакава уся бесіда Швеця про Солов"я агента башні Кремля №2 під Патрушевим ,АЛЕ !!! ОСОБЛИВО ЦІКАВА ТЕМА ОМАН-ПАТРУШЕВ- ГРУШНИК ЄРМАК на початку 2-ої години блогу.
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04.07.2021 19:49 Відповісти
Ну чому .як кацап,то дурень?
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04.07.2021 19:51 Відповісти
скоріше- моральна потвора від народження.
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04.07.2021 22:17 Відповісти
Поляки едут на заработки в Германию и Англию - и что это доказывает ?
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05.07.2021 09:38 Відповісти
Гени.
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05.07.2021 09:45 Відповісти
До Пескова доходит как до жирафа.
Лавров молчит потому что нечего сказать.
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04.07.2021 19:52 Відповісти
Песков говорит хоть что-то, когда Лаврову и путину нечего сказать.
Когда путин на медикаментах, официальная позиция исчезает.
Песков завидует Псаки белой и чёрной завистью:
Псаки все уважают и любят, а его называют унитазным ёршиком и презирают.
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05.07.2021 09:36 Відповісти
Ради вступления в НАТО Зеленский приказал Шевченко проиграть Британии 4:0,Теперь НАТОвские базы будут не только в Бердянске и Очакове....Шева Маладец... Премьеру Британии Ддонсону Респект!!!
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04.07.2021 19:53 Відповісти
москалі брешуть завжди.
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04.07.2021 19:54 Відповісти
Американский Стратегический бомбардировщик B-52 прибыл в Крым на учения стран НАТО...
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04.07.2021 19:57 Відповісти
Он пролетал мимо и залетел на огонёк.
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04.07.2021 20:35 Відповісти
РАБссия заблокировала сама себя в Керченском проливе...,на мосту установлены пулеметы и ракетные системы...Маразм и Паранойя правят Мавзолейным дерьмом...
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04.07.2021 20:00 Відповісти
Блокаду чЛенинграда помните в 1941 году? Немцев нет вокруг...,а чЛенинград в блокаде...
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04.07.2021 20:03 Відповісти
А как оккупанты просили изменить курс:"Пожалуйста, покинте воды ворованного нами Крыма."Ядерный статус Англии отрезвляет недоимперские головы нарушающие международное право и территориальную целостность Украины.
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04.07.2021 20:03 Відповісти
удмурты очень просили, и на коленях стояли и на бутылках сидели, и обещали отсосать у англичан по три раза.
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04.07.2021 21:28 Відповісти
Ни одна страна НАТО и в том числе фюрер Белоруси Лукашеску не признали Крым РАБссиянским...,следовательно 12 мильная полоса вокруг Крыма территориальные воды Украины...и туда может залететь американский B-52 или любой другой самолет НАТО...
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04.07.2021 20:11 Відповісти
Из этой ситуации есть выход....Зеленский и Эрдоган заключают Черноморский Военный союз...,типа Турция-Азербайджан недавно в Шуше и быдло Мавзолейное уйдет из Крыма...
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04.07.2021 20:18 Відповісти
Та пойдёт такой расклад. Хоть Д Ярош впервые отдохнёт---в этот раз не он.
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04.07.2021 20:41 Відповісти
Ты тупорылый,письков!Передай своему мордорфюреру,что ваших границ там нет!
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04.07.2021 21:05 Відповісти
Кацяпи, зараз вас мочить Господь, а скоро замочить і НАТО.
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04.07.2021 21:48 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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04.07.2021 21:27 Відповісти
России чётко дали понять-вопрос с Крымом НЕ ЗАКРЫТ, И не России решать где проходить суднам,и переделывать международно установленные границы судоплавания.И вообще-это только начало выжимания РФ из Крыма.время "дипломатического тениса" закончилось.Поскольку оно не принесло результата,то начинаются ДЕЙСТВИЯ..И россии следует очень внимательно просчитать свои шансы,потому как вопрос Крымом не закончится.потому как не Росси
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04.07.2021 22:08 Відповісти
Пескова в малиновых штанах на автомойке трахнул пьяный таджик,- Британский эсминец.
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04.07.2021 22:37 Відповісти
говно воняет ...
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05.07.2021 00:54 Відповісти
Россия получила то, что должна была получить - долгоиграющий конфликт с великими мира сего, в надежде что ее саму признают таковой. У Англии, стало быть, тоже появилась серьезная возможность показать себя на делена море, что они не растеряли свой нюх на такие, исторические, дела. Ну, а для США, это, просто, подарок судьбы - Крым. Подтягивая сюда исторические параллели, можно со стопроцентной гарантией сказать, что Россия проиграет. (Ну и географическое название у этой страны: очень похожее на дико изуродованное слово "РУСЬ" , но это не Русь, это что-то вынадуманное, переиначенное на какой-то свой, нелепый деревенский опыт, - на некую бандитскую феню, - мол назовем нашего деревенского дурачка Ваньку, "Наполеоном", да и будем править миром из своей подворотни, что хотим то и воротим, как заставили Хуго Шмайссера сделать из своего же "Sturmgewehr 44" "калашникова" и бегают с ним по всему миру, как сделали своим: Вини Пуха, матрешку, самовар...). Не по Сеньке шапка - Крым. Но проиграв Крым, Россия рассыплется, скорее всего, как нелепо скроенное из разных частей, государство, оставив после себя пространство. Только хорошо скроенный язык, который, подавляя другие, дал миру через литературных гениев, понятие о себе, как о неисправимых лгунах и мошенниках, явит миру еще какое-то порождение нездорового воображения.
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05.07.2021 04:29 Відповісти
Блин, после таких заявлений могу смело сказать , шо жестокая интоксикация мозгов великага шовинизьму - результ пьяного угара жизни. ХАЙ ЖИВЕ БОЯРА !!!
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05.07.2021 04:54 Відповісти
На самом деле операцию спланировали ануннаки и нифелимы с планеты Нубиру. Но это пока секрет
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05.07.2021 08:26 Відповісти
"Провокацию британского корабля возле берегов оккупированного Крыма спланировали США, - Песков". Подача информации ИМЕННО с таким заголовком могла бы быть в комсомольской правде, а не на Цензор.нет.
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05.07.2021 08:41 Відповісти
Буржуины замыслили пролетариат лишить счастья
Где мировая революция?
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05.07.2021 09:43 Відповісти
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