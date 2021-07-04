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Провокацию британского корабля возле берегов оккупированного Крыма спланировали США, - Песков

Провокацию британского корабля возле берегов оккупированного Крыма спланировали США, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в США "спланировали провокацию" с британским эсминцем в Черном море у Крымского полуострова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Крым.Реалии.

"Я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей – все-таки за океаном", – сказал Песков.

Он утверждает, что "в данном случае эсминец был просто инструментом провокации". "И президент (РФ Владимир Путин) объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация", – сказал Песков.

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Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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Топ комментарии
+38
та ясный перец...
и ливни с камнепадами тоже...
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04.07.2021 18:42
+24
Провокацию британского корабля возле берегов оккупированного Крыма спланировали США, - Песков - Цензор.НЕТ 2717
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04.07.2021 19:07
+22
и Черчиль в 18 ом году?
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04.07.2021 18:42
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у Мавзолейных говноедов одна Мантра...Крым это РАБссия,государства Украина не существует,а государство Белорусь есть и ДНР и ДНР есть...,Стадо идиотов и Баранов Провокацію британського корабля біля берегів окупованого Криму спланували США, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5885
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04.07.2021 19:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VQxv-E4hB1Q

Соловей и "генерал СВР" / Сливные бачки ФСБ / Видео № 10

Піонтковський та Швець- це антикремлівці яким мжна вірити . Цікакава уся бесіда Швеця про Солов"я агента башні Кремля №2 під Патрушевим ,АЛЕ !!! ОСОБЛИВО ЦІКАВА ТЕМА ОМАН-ПАТРУШЕВ- ГРУШНИК ЄРМАК на початку 2-ої години блогу.
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04.07.2021 19:49 Ответить
Ну чому .як кацап,то дурень?
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04.07.2021 19:51 Ответить
скоріше- моральна потвора від народження.
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04.07.2021 22:17 Ответить
Поляки едут на заработки в Германию и Англию - и что это доказывает ?
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05.07.2021 09:38 Ответить
Гени.
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05.07.2021 09:45 Ответить
До Пескова доходит как до жирафа.
Лавров молчит потому что нечего сказать.
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04.07.2021 19:52 Ответить
Песков говорит хоть что-то, когда Лаврову и путину нечего сказать.
Когда путин на медикаментах, официальная позиция исчезает.
Песков завидует Псаки белой и чёрной завистью:
Псаки все уважают и любят, а его называют унитазным ёршиком и презирают.
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05.07.2021 09:36 Ответить
Ради вступления в НАТО Зеленский приказал Шевченко проиграть Британии 4:0,Теперь НАТОвские базы будут не только в Бердянске и Очакове....Шева Маладец... Премьеру Британии Ддонсону Респект!!!
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04.07.2021 19:53 Ответить
москалі брешуть завжди.
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04.07.2021 19:54 Ответить
Американский Стратегический бомбардировщик B-52 прибыл в Крым на учения стран НАТО...
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04.07.2021 19:57 Ответить
Он пролетал мимо и залетел на огонёк.
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04.07.2021 20:35 Ответить
РАБссия заблокировала сама себя в Керченском проливе...,на мосту установлены пулеметы и ракетные системы...Маразм и Паранойя правят Мавзолейным дерьмом...
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04.07.2021 20:00 Ответить
Блокаду чЛенинграда помните в 1941 году? Немцев нет вокруг...,а чЛенинград в блокаде...
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04.07.2021 20:03 Ответить
А как оккупанты просили изменить курс:"Пожалуйста, покинте воды ворованного нами Крыма."Ядерный статус Англии отрезвляет недоимперские головы нарушающие международное право и территориальную целостность Украины.
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04.07.2021 20:03 Ответить
удмурты очень просили, и на коленях стояли и на бутылках сидели, и обещали отсосать у англичан по три раза.
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04.07.2021 21:28 Ответить
Ни одна страна НАТО и в том числе фюрер Белоруси Лукашеску не признали Крым РАБссиянским...,следовательно 12 мильная полоса вокруг Крыма территориальные воды Украины...и туда может залететь американский B-52 или любой другой самолет НАТО...
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04.07.2021 20:11 Ответить
Из этой ситуации есть выход....Зеленский и Эрдоган заключают Черноморский Военный союз...,типа Турция-Азербайджан недавно в Шуше и быдло Мавзолейное уйдет из Крыма...
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04.07.2021 20:18 Ответить
Та пойдёт такой расклад. Хоть Д Ярош впервые отдохнёт---в этот раз не он.
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04.07.2021 20:41 Ответить
Ты тупорылый,письков!Передай своему мордорфюреру,что ваших границ там нет!
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04.07.2021 21:05 Ответить
Кацяпи, зараз вас мочить Господь, а скоро замочить і НАТО.
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04.07.2021 21:48 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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04.07.2021 21:27 Ответить
России чётко дали понять-вопрос с Крымом НЕ ЗАКРЫТ, И не России решать где проходить суднам,и переделывать международно установленные границы судоплавания.И вообще-это только начало выжимания РФ из Крыма.время "дипломатического тениса" закончилось.Поскольку оно не принесло результата,то начинаются ДЕЙСТВИЯ..И россии следует очень внимательно просчитать свои шансы,потому как вопрос Крымом не закончится.потому как не Росси
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04.07.2021 22:08 Ответить
Пескова в малиновых штанах на автомойке трахнул пьяный таджик,- Британский эсминец.
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04.07.2021 22:37 Ответить
говно воняет ...
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05.07.2021 00:54 Ответить
Россия получила то, что должна была получить - долгоиграющий конфликт с великими мира сего, в надежде что ее саму признают таковой. У Англии, стало быть, тоже появилась серьезная возможность показать себя на делена море, что они не растеряли свой нюх на такие, исторические, дела. Ну, а для США, это, просто, подарок судьбы - Крым. Подтягивая сюда исторические параллели, можно со стопроцентной гарантией сказать, что Россия проиграет. (Ну и географическое название у этой страны: очень похожее на дико изуродованное слово "РУСЬ" , но это не Русь, это что-то вынадуманное, переиначенное на какой-то свой, нелепый деревенский опыт, - на некую бандитскую феню, - мол назовем нашего деревенского дурачка Ваньку, "Наполеоном", да и будем править миром из своей подворотни, что хотим то и воротим, как заставили Хуго Шмайссера сделать из своего же "Sturmgewehr 44" "калашникова" и бегают с ним по всему миру, как сделали своим: Вини Пуха, матрешку, самовар...). Не по Сеньке шапка - Крым. Но проиграв Крым, Россия рассыплется, скорее всего, как нелепо скроенное из разных частей, государство, оставив после себя пространство. Только хорошо скроенный язык, который, подавляя другие, дал миру через литературных гениев, понятие о себе, как о неисправимых лгунах и мошенниках, явит миру еще какое-то порождение нездорового воображения.
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05.07.2021 04:29 Ответить
Блин, после таких заявлений могу смело сказать , шо жестокая интоксикация мозгов великага шовинизьму - результ пьяного угара жизни. ХАЙ ЖИВЕ БОЯРА !!!
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05.07.2021 04:54 Ответить
На самом деле операцию спланировали ануннаки и нифелимы с планеты Нубиру. Но это пока секрет
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05.07.2021 08:26 Ответить
"Провокацию британского корабля возле берегов оккупированного Крыма спланировали США, - Песков". Подача информации ИМЕННО с таким заголовком могла бы быть в комсомольской правде, а не на Цензор.нет.
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05.07.2021 08:41 Ответить
Буржуины замыслили пролетариат лишить счастья
Где мировая революция?
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05.07.2021 09:43 Ответить
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