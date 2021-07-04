Провокацию британского корабля возле берегов оккупированного Крыма спланировали США, - Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в США "спланировали провокацию" с британским эсминцем в Черном море у Крымского полуострова
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Крым.Реалии.
"Я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей – все-таки за океаном", – сказал Песков.
Он утверждает, что "в данном случае эсминец был просто инструментом провокации". "И президент (РФ Владимир Путин) объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация", – сказал Песков.
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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Соловей и "генерал СВР" / Сливные бачки ФСБ / Видео № 10
Піонтковський та Швець- це антикремлівці яким мжна вірити . Цікакава уся бесіда Швеця про Солов"я агента башні Кремля №2 під Патрушевим ,АЛЕ !!! ОСОБЛИВО ЦІКАВА ТЕМА ОМАН-ПАТРУШЕВ- ГРУШНИК ЄРМАК на початку 2-ої години блогу.
Лавров молчит потому что нечего сказать.
Когда путин на медикаментах, официальная позиция исчезает.
Песков завидует Псаки белой и чёрной завистью:
Псаки все уважают и любят, а его называют унитазным ёршиком и презирают.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
на делена море, что они не растеряли свой нюх на такие, исторические, дела. Ну, а для США, это, просто, подарок судьбы - Крым. Подтягивая сюда исторические параллели, можно со стопроцентной гарантией сказать, что Россия проиграет. (Ну и географическое название у этой страны: очень похожее на дико изуродованное слово "РУСЬ" , но это не Русь, это что-то вынадуманное, переиначенное на какой-то свой, нелепый деревенский опыт, - на некую бандитскую феню, - мол назовем нашего деревенского дурачка Ваньку, "Наполеоном", да и будем править миром из своей подворотни, что хотим то и воротим, как заставили Хуго Шмайссера сделать из своего же "Sturmgewehr 44" "калашникова" и бегают с ним по всему миру, как сделали своим: Вини Пуха, матрешку, самовар...). Не по Сеньке шапка - Крым. Но проиграв Крым, Россия рассыплется, скорее всего, как нелепо скроенное из разных частей, государство, оставив после себя пространство. Только хорошо скроенный язык, который, подавляя другие, дал миру через литературных гениев, понятие о себе, как о неисправимых лгунах и мошенниках, явит миру еще какое-то порождение нездорового воображения.
Где мировая революция?