"Це крок уперед", - Єврокомісія вітає ухвалення в Україні закону про олігархів
Європейська комісія вітає ухвалення Верховною Радою України у другому читанні закону про олігархів.
Про це заявила прессекретар Єврокомісії Ана Пісонеро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми вітаємо рішучість президента Зеленського звернути увагу на глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України. Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною Радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед. Ми очікуємо, що закон буде виконуватися повністю, рішуче і юридично обґрунтованим чином", – йдеться в повідомленні.
У Єврокомісії додають, що "крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації".
"Україна доклала багато зусиль, щоб закрити простір для корупції, в тому числі очищення банківського сектора і забезпечення прозорості державних закупівель. Ми закликаємо продовжувати ці зусилля в інших секторах, уражених корупцією. Зміцнення запланованих та існуючих інститутів (таких як органи, що відповідають за верховенство закону, включаючи судову систему; Антимонопольний комітет; суспільне мовлення; незалежний регулятор преси, серед іншого) повинно бути в центрі цієї боротьби за зміцнення верховенства права, закону, зміцнити довіру українських громадян до державних установ і, що важливо, розкрити економічний потенціал України на благо всього народу України", – йдеться в повідомленні.
Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.
Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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Бо в тій гілці жодного зедебіла.
и только совсем уж тупые зебилы "думают", что вислюк оманський та слуги олигархов проголосовали против своих хозяев
Однако, по словам Климкина, принятый закон не вводит ничего из цивилизованного арсенала ограничения влияния олигархов: ни улучшение судебной системы, ни борьбу с коррупцией, ни эффективную работу регуляторных органов (что предполагает честные и прозрачные конкурсы к ним, а также аудит их деятельности), ни корпоративное управление и еще много чего.
"Обратите внимание, что именно этого хотят от нас ЕС и НАТО. Нравится нам или нет, но там сформировался четкий консенсус, чтобы без определяющих достижений в этих сферах, мы вперед с нашей европейской и евроатлантической интеграцией не продвинемся. То есть для внешней политики и для наших европейских стремлений этот закон не работает. Для внутренней - возможно: в смысле контроля над СМИ или "договорняков" с олигархами. И эта обратная сторона закона скоро станет достаточно очевидной: как внутри, так и для наших западных партнеров", - считает экс-глава МИД. Источник:
Вместо деолигархизации нас ждет углубление влияния Ахметова, Коломойского, Палкиицы и других заинтересованных лиц. Вместо того чтобы усилить и сделать независимыми антимонопольные органы - несвойственные полномочия передали СНБО. Последние месяцы этот инструмент стал палочкой-выручалочкой для рейтинга Владимира Зеленского. Но время идет, деньги команде Банковой очень нужны. И вчера ради давления на парламент прибегли к "покушению" на друзей гаранта. А сегодня выдающиеся государственники из "Слуг народа" уже не скрывают, кто основной выгодоприобретатель законов о деолигархизации. Некая "**** православная", которая активно использует РПЦ для ренессанса "русского мира" в Украине.
"Зеленые кнопочки", которые сегодня давили "за" - не задержатся надолго в политике. Большинство этих людей - никто и не оставит в истории значимого следа. Но именно сейчас общество и оппозиция, у которой есть совесть, должны четко контролировать чтобы эти любители олигархических гонораров не сломали государству хрупкий хребет. Ибо так можно и до легализации "формулы Штайнмайера" дойти. И до инъекции в политическое тело избирателей ОРДЛО с российскими паспортами доголосоваться.
Надеюсь, что этот кейс отучит украинского избирателя избирать себе депутата без совести, биографии и элементарного понимания, что их гастарбайтерство отбрасывает Украину на несколько лет назад.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс поддержала принятие закона "о деолигархизации". Она считает, что данный законопроект может уменьшить вредоносное влияние бизнеса на политику Украины. Об этом Диалог.UA сообщает, ссылаясь на Twitter дипломата. "Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредоносного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным", - написала Симмонс. Для многих олигархов и политиков, которых они спонсируют, такое заявление является ударом. Они очень надеялись, что Запад не оценит данную инициативу и будет критиковать проект закона.
Там де галстук -там перед.
Две шаги налево,две шаги направо,
Шаг вперед и две назад
Дами,дами помогите Боре,
Помогите Боре,вам говорят,
Он наделал лужу в каридоре
Шаг веред и две назад
Так что они приветствую - тот, который уже приняли или тот, который будут принимать?
На самом деле это не закон об олигархах, а как всегда подмена понятий ну эти "политикано"по другому не могут наверное они считаю признаком интелекта и элитности говорить на не понятном им языке , но получается как всегда подмена желаеможелаемого за действительное , а может и вообще не желаемого, как борьба с олигархами, так "избранникам" надо перестать разворовывать бюджет на сотни миллардов гривен на ОВГЗ и на дорогах сделайте расходы конкурентными и прозрачными отдайте в аренду народу активы и землю перестать их себе забирать за копейки через приватизацию пусть народ зарабатывают, а бюджет только на на социалку и оборону, те же дороги если там не ворут, что невероятно, как минимум 30%, кто просчитывал их эфективность если по ним не кто не ездит, а центральные магистрали которые загружены вполне себя окупают зачем тратить с бюджета - достаточно навести прозрачность с использованием и уплатой акцизов, а где не хватает строить за счет экономики - прозрачного инвестора от фондового рынка а не обналичивать бюджет через тех же олигархов.
Таким образом весь этот закон сводится к устранению критики через телеканы которые действительно принадлежат олигархам ,так сделайте общественное телевидение конкурентным с приглашением разных точек зрения,- так нет это же опять критика , в том числе гос.финансов,а если еще действительно кто то будет говорить по делу например провести независимый и заинтерисованный от результата аудит нефтегаза , гос.долга и строительства дорог счетной палатой ,гос.аудит службой, налоговой с отдачей им 15% вознаграждения от найденых хищений там раскопают на сотни миллиардов гривен ежегодно , с доказательствами и оглашением публично информации в суде и на телевидение, как раз этого так званой власти потому что безответственность и не прозрачность властью назвать нельзя потму им и не надо, что бы и дальше разрушать страну и забронзоветь у власти кланами и поколениями , а если не получится то сдать страну агресору передав им в руки власть по афганскому варианту, а самим на Гаваи и говорить что народ в Украине какой то не такой попался.
Бо в тій гілці жодного зедебіла.
Прочитайте внимательно, что они считают необходимым для его успешного действия...
В сам0м законе ничего этого нет и близко...
Ну - посудите сами: какое реальное одобрение может вызвать закон, не протестированный составляющей евросоюза Венецианской комиссией... ну, мы ж не маленькие в самом деле, чтоб так думать...
То есть, мягко, но жестко Еврокомиссия между строк послала зеленым месседж: ваш закон - говно ...впишите в него то, что мы вам тут рекомендуем, бо следующим шагом будет вздрючка.