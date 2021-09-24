"Це крок уперед", - Єврокомісія вітає ухвалення в Україні закону про олігархів

Європейська комісія вітає ухвалення Верховною Радою України у другому читанні закону про олігархів.

Про це заявила прессекретар Єврокомісії Ана Пісонеро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми вітаємо рішучість президента Зеленського звернути увагу на глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України. Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною Радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед. Ми очікуємо, що закон буде виконуватися повністю, рішуче і юридично обґрунтованим чином", – йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії додають, що "крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації".

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"Україна доклала багато зусиль, щоб закрити простір для корупції, в тому числі очищення банківського сектора і забезпечення прозорості державних закупівель. Ми закликаємо продовжувати ці зусилля в інших секторах, уражених корупцією. Зміцнення запланованих та існуючих інститутів (таких як органи, що відповідають за верховенство закону, включаючи судову систему; Антимонопольний комітет; суспільне мовлення; незалежний регулятор преси, серед іншого) повинно бути в центрі цієї боротьби за зміцнення верховенства права, закону, зміцнити довіру українських громадян до державних установ і, що важливо, розкрити економічний потенціал України на благо всього народу України", – йдеться в повідомленні.

Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".