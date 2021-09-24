УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11309 відвідувачів онлайн
Новини
7 583 134

"Це крок уперед", - Єврокомісія вітає ухвалення в Україні закону про олігархів

Європейська комісія вітає ухвалення Верховною Радою України у другому читанні закону про олігархів.

Про це заявила прессекретар Єврокомісії Ана Пісонеро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми вітаємо рішучість президента Зеленського звернути увагу на глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України. Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною Радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед. Ми очікуємо, що закон буде виконуватися повністю, рішуче і юридично обґрунтованим чином", – йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії додають, що "крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації".

Читайте також: Закон про олігархів суттєво віддаляє Україну від НАТО і ЄС, - ексглава МЗС Клімкін

"Україна доклала багато зусиль, щоб закрити простір для корупції, в тому числі очищення банківського сектора і забезпечення прозорості державних закупівель. Ми закликаємо продовжувати ці зусилля в інших секторах, уражених корупцією. Зміцнення запланованих та існуючих інститутів (таких як органи, що відповідають за верховенство закону, включаючи судову систему; Антимонопольний комітет; суспільне мовлення; незалежний регулятор преси, серед іншого) повинно бути в центрі цієї боротьби за зміцнення верховенства права, закону, зміцнити довіру українських громадян до державних установ і, що важливо, розкрити економічний потенціал України на благо всього народу України", – йдеться в повідомленні.

Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!". Однак з'ясувалося, щозакон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), в тому числі і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: 

Єврокомісія (2147) закон (2825) олігарх (930)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Так, за майже 30 років Зеленський перший хто насмілився це зробити
показати весь коментар
24.09.2021 13:13
+18
Ему списдеть, как два пальца об асфальт.
показати весь коментар
24.09.2021 13:18
+16
У команды ботов пороха когнитивный диссонанс. Притихли, ждут методички…
показати весь коментар
24.09.2021 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
и только совсем уж тупые зебилы "думают", что вислюк оманський та слуги олигархов проголосовали против своих хозяев
показати весь коментар
24.09.2021 13:58 Відповісти
До речі, присутні тут зебіли, прокоментуйте: Бо в тій гілці жодного зедебіла.
показати весь коментар
24.09.2021 13:59 Відповісти
Эмм...А что же теперь шоколадной секте писать?Облом...Тут Климкин распинался,что это нас "отдалит",а ,оказывается,не отдалит...Полный облом...Почти как со словами Байдена)
показати весь коментар
24.09.2021 14:05 Відповісти
зебил, тебе сюда:
Бо в тій гілці жодного зедебіла.

и только совсем уж тупые зебилы "думают", что вислюк оманський та слуги олигархов проголосовали против своих хозяев
показати весь коментар
24.09.2021 14:13 Відповісти
Я двумя руками за ограничение влияния олигархов. Мы не первые, кто с ними борется. Американцы приняли закон Шермана еще в конце 19 века. И он был направлен на устранение их монопольного влияния. Такое решение, конечно, никак не могли приниматься без американской судебной системы", - написал он.

Однако, по словам Климкина, принятый закон не вводит ничего из цивилизованного арсенала ограничения влияния олигархов: ни улучшение судебной системы, ни борьбу с коррупцией, ни эффективную работу регуляторных органов (что предполагает честные и прозрачные конкурсы к ним, а также аудит их деятельности), ни корпоративное управление и еще много чего.

"Обратите внимание, что именно этого хотят от нас ЕС и НАТО. Нравится нам или нет, но там сформировался четкий консенсус, чтобы без определяющих достижений в этих сферах, мы вперед с нашей европейской и евроатлантической интеграцией не продвинемся. То есть для внешней политики и для наших европейских стремлений этот закон не работает. Для внутренней - возможно: в смысле контроля над СМИ или "договорняков" с олигархами. И эта обратная сторона закона скоро станет достаточно очевидной: как внутри, так и для наших западных партнеров", - считает экс-глава МИД. Источник:
показати весь коментар
24.09.2021 14:46 Відповісти
Секундочку.Вы приводите слова зятя российского генерала в противовес мнению Еврокомиссии?С каких пор слова отработанного чинуши выше официальной позиции международной организации?А то,что от нас хотят реформ мы и без пана Климкина знаем.И то,что реформа,хоть и со скрипом,началась тоже было оценено и ЕС,и США.Может быть многоуважаемому экс-министру стоило бы поныть об отсутствии реформ не журналистам,а своим бывшим коллегам?Может надо не корчить из себя гения,а объяснить почему ЕГО,Климкина,команда к этим реформам,которые так от нас ждут,за 5 лет даже не приступила?
показати весь коментар
24.09.2021 15:08 Відповісти
https://ru.espreso.tv/otkat-k-diktature-kak-zelenskiy-i-oligarkhi-radu-otmenili Олигархи могут спать спокойно. Верховная Рада, в обход регламента, Венецианской комиссии и здравого смысла, приняла закон о деолигархизации. По удивительному совпадению за это проголосовали группы Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Игоря Палицы и крупного аграрного бизнесмена Андрея Веревского. Еще 11 голосов "за" дали депутаты фракции "Голос".

Вместо деолигархизации нас ждет углубление влияния Ахметова, Коломойского, Палкиицы и других заинтересованных лиц. Вместо того чтобы усилить и сделать независимыми антимонопольные органы - несвойственные полномочия передали СНБО. Последние месяцы этот инструмент стал палочкой-выручалочкой для рейтинга Владимира Зеленского. Но время идет, деньги команде Банковой очень нужны. И вчера ради давления на парламент прибегли к "покушению" на друзей гаранта. А сегодня выдающиеся государственники из "Слуг народа" уже не скрывают, кто основной выгодоприобретатель законов о деолигархизации. Некая "**** православная", которая активно использует РПЦ для ренессанса "русского мира" в Украине.

"Зеленые кнопочки", которые сегодня давили "за" - не задержатся надолго в политике. Большинство этих людей - никто и не оставит в истории значимого следа. Но именно сейчас общество и оппозиция, у которой есть совесть, должны четко контролировать чтобы эти любители олигархических гонораров не сломали государству хрупкий хребет. Ибо так можно и до легализации "формулы Штайнмайера" дойти. И до инъекции в политическое тело избирателей ОРДЛО с российскими паспортами доголосоваться.

Надеюсь, что этот кейс отучит украинского избирателя избирать себе депутата без совести, биографии и элементарного понимания, что их гастарбайтерство отбрасывает Украину на несколько лет назад.
показати весь коментар
24.09.2021 18:58 Відповісти
І як найсвіжіша демонстрація ідіотизму правлячих політиків в Європі:"Це крок уперед", - Єврокомісія вітає ухвалення в Україні закону про олігархів" Тобто з завтрашнього дня відношення до олігархів, і їх руйнівна роль мають розвернутися на 180 градусів? Побачимо...!
показати весь коментар
25.09.2021 12:49 Відповісти
Когда-то очень давно Премьер министр Великобритании Сэр Уинстон Черчилль сказал интересную фразу: « Мы с Европой, но не в ней». ©. Может они поэтому и покинули этот лицемерный ЕС.
показати весь коментар
24.09.2021 14:09 Відповісти
Да не. Бриты тоже туда же
Посол Великобритании Мелинда Симмонс поддержала принятие закона "о деолигархизации". Она считает, что данный законопроект может уменьшить вредоносное влияние бизнеса на политику Украины. Об этом Диалог.UA сообщает, ссылаясь на Twitter дипломата. "Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредоносного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным", - написала Симмонс. Для многих олигархов и политиков, которых они спонсируют, такое заявление является ударом. Они очень надеялись, что Запад не оценит данную инициативу и будет критиковать проект закона.
показати весь коментар
24.09.2021 17:10 Відповісти
Дами приглашают кавалеров,-
Там де галстук -там перед.
Две шаги налево,две шаги направо,
Шаг вперед и две назад
Дами,дами помогите Боре,
Помогите Боре,вам говорят,
Он наделал лужу в каридоре
Шаг веред и две назад
показати весь коментар
24.09.2021 20:11 Відповісти
Бо вона єврейка. Своїх підтримує.
показати весь коментар
24.09.2021 22:20 Відповісти
Британцы, теперь Еврокомиссия… тут глядишь и Штаты подтянутся. Религия порохоботов в опасности.))
показати весь коментар
24.09.2021 14:09 Відповісти
Ошибаются. Это школа бальных танцев Соломона Пляра - "шаг вперёд и два назад".
показати весь коментар
24.09.2021 14:14 Відповісти
", что , так как при его принятии учли три правки (396,398,406), в том числе и данную правку Разумкова, которые противоречат друг другу. "

Так что они приветствую - тот, который уже приняли или тот, который будут принимать?
показати весь коментар
24.09.2021 14:22 Відповісти
Ну и где там борьба с олигархами? Что кто - то отменял грабеж народа через приватизацию или их заставят отдать акции нет не Кобелеву с Витренко и Шмыгалю они то точно угробят и распилят это имущество как ГТС, а народу и трудовым колективам с правом получать выголу,изберать и и что главное увольнять менеджмент ,- там нет такого, наоборот сейчас распродадут окончательно все народные активы включая Землю после чего возрата к возрождению страны не будет даже теоретически и это после 2 майданов и войны которая еще не закончилась, абсолютно наплевали на устремления народа к свободе - чисто афганский вариант, там тоже по началу воевали с талибами , а потом все сдали в один миг включая власть и оружие, а презика ихнего вывезли.
На самом деле это не закон об олигархах, а как всегда подмена понятий ну эти "политикано"по другому не могут наверное они считаю признаком интелекта и элитности говорить на не понятном им языке , но получается как всегда подмена желаеможелаемого за действительное , а может и вообще не желаемого, как борьба с олигархами, так "избранникам" надо перестать разворовывать бюджет на сотни миллардов гривен на ОВГЗ и на дорогах сделайте расходы конкурентными и прозрачными отдайте в аренду народу активы и землю перестать их себе забирать за копейки через приватизацию пусть народ зарабатывают, а бюджет только на на социалку и оборону, те же дороги если там не ворут, что невероятно, как минимум 30%, кто просчитывал их эфективность если по ним не кто не ездит, а центральные магистрали которые загружены вполне себя окупают зачем тратить с бюджета - достаточно навести прозрачность с использованием и уплатой акцизов, а где не хватает строить за счет экономики - прозрачного инвестора от фондового рынка а не обналичивать бюджет через тех же олигархов.
Таким образом весь этот закон сводится к устранению критики через телеканы которые действительно принадлежат олигархам ,так сделайте общественное телевидение конкурентным с приглашением разных точек зрения,- так нет это же опять критика , в том числе гос.финансов,а если еще действительно кто то будет говорить по делу например провести независимый и заинтерисованный от результата аудит нефтегаза , гос.долга и строительства дорог счетной палатой ,гос.аудит службой, налоговой с отдачей им 15% вознаграждения от найденых хищений там раскопают на сотни миллиардов гривен ежегодно , с доказательствами и оглашением публично информации в суде и на телевидение, как раз этого так званой власти потому что безответственность и не прозрачность властью назвать нельзя потму им и не надо, что бы и дальше разрушать страну и забронзоветь у власти кланами и поколениями , а если не получится то сдать страну агресору передав им в руки власть по афганскому варианту, а самим на Гаваи и говорить что народ в Украине какой то не такой попался.
показати весь коментар
24.09.2021 14:26 Відповісти
Народ грабят не через приватизацию,а коррумпированые чиновники(деректора гос.предприятий, местные власти на тендерах). По поводу земли. На земле ранше наживались арендаторы выплачивая мизер с аренды, а у людей небыло даже права продать пай и это при том ,что в селе много пенсионеров. Отдать народу активы это что то из пьесы вам проверится у психиатора. Активы все 100% уже были у народа при коммунистах. Лучше деньги пусть идут на дороги чем местным громадам потому как там воруют больше. Проще говоря перестань защищать ворюг и коррупцию.
показати весь коментар
24.09.2021 18:41 Відповісти
вечноозабоченная Еврокомиссия читает только заголовки?
показати весь коментар
24.09.2021 14:30 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2021 14:42 Відповісти
Геть еврокомиссию, геть послов G7. Фсi на майдан. За Хфiрташа, Ахмета и Пэцю !!!
показати весь коментар
24.09.2021 15:04 Відповісти
Веніціанску комісію забув!
показати весь коментар
24.09.2021 18:10 Відповісти
А Баба Яга (рашка, опзж и Петя) против!
показати весь коментар
24.09.2021 15:46 Відповісти
вот это поворот! да, порохоботы?!)))))))))))))))))))
показати весь коментар
24.09.2021 16:30 Відповісти
До речі, присутні тут зебіли, прокоментуйте:
Бо в тій гілці жодного зедебіла.

показати весь коментар
24.09.2021 18:07 Відповісти
А вони туди і носа не потикнуть.
показати весь коментар
24.09.2021 22:21 Відповісти
... ленинский брейк данс (шак вперёд два взад)
показати весь коментар
24.09.2021 21:40 Відповісти
как показывает опыт, Евреекомиссия за 20 баксов и не такое может сказать, озабоченные...
показати весь коментар
24.09.2021 22:14 Відповісти
Перед тим, як писати, що слуги молодці і Єврокомісія вітає прийняття закону, прочитайте всю статтю, а не тільки заголовок. Єврокомісія вітає зачищення банківської системи, введення Прозоро, антикорупційних органів . При кому це було зроблено? При Пороху. Єврокомісія має надію про реформу суддівськоі системи і антимонопольних органів. Довго будуть чекати.. Все будуть вирішувати зелі і шефіри з єрмаками.
показати весь коментар
24.09.2021 22:25 Відповісти
Якась муйня: не може ЄС підтримати закон, який підміняє суди і порушує конституцію.
показати весь коментар
24.09.2021 22:52 Відповісти
Все вірно. Вони підтримали лише суть питання, а не засоби, які зебіли пропонують для втілення цього закону. Ці розбіжності в тлумаченні поняття "боротьба з олігархами" і є головними суперечностями між нашим ЗЕбілстаном і Заходом
показати весь коментар
24.09.2021 23:31 Відповісти
Зебіли зарано загострились. Виявляється, що, як і завжди, вони невзмозі адекватно донести суть питання. З англійською мовою проблеми не тільки у їх керманича, а і у всієї команди ЗЕбуінів

показати весь коментар
24.09.2021 23:15 Відповісти
Еврокомиссия в свойственном европейцам дипломатическом иносказании сообщило зелёным, что их закон - говно.
Прочитайте внимательно, что они считают необходимым для его успешного действия...
В сам0м законе ничего этого нет и близко...
Ну - посудите сами: какое реальное одобрение может вызвать закон, не протестированный составляющей евросоюза Венецианской комиссией... ну, мы ж не маленькие в самом деле, чтоб так думать...
То есть, мягко, но жестко Еврокомиссия между строк послала зеленым месседж: ваш закон - говно ...впишите в него то, что мы вам тут рекомендуем, бо следующим шагом будет вздрючка.
показати весь коментар
24.09.2021 23:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 