"Это шаг вперед", - Еврокомиссия приветствует принятие в Украине закона об олигархах
Европейская комиссия приветствует принятие Верховной Радой Украины во втором чтении закона об олигархах.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы приветствуем решимость президента Зеленского обратить внимание на глубоко укорененное влияние корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины. Отмечаем принятие во втором чтении Верховной Радой 23 сентября законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Это шаг вперед. Мы ожидаем, что закон будет выполняться полностью, решительно и юридически обоснованным образом", - говорится в сообщении.
В Еврокомиссии добавляют, что "кроме реализации принятого закона, необходимы дополнительные шаги, в частности, для закрытия институциональных пробелов в Украине, для достижения желаемого эффекта деолигархизации".
"Украина приложила много усилий, чтобы закрыть пространство для коррупции, в том числе очистки банковского сектора и обеспечения прозрачности государственных закупок. Мы призываем продолжать эти усилия в других секторах, пораженных коррупцией. Укрепление запланированных и существующих институтов (таких как органы, отвечающие за верховенство закона, включая судебную систему; Антимонопольный комитет; общественное вещание; независимый регулятор прессы, в том числе) должен быть в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, закона, укрепить доверие украинских граждан в государственные учреждения и, что важно, раскрыть экономический потенциал Украины на благо всего народа Украины", - говорится в сообщении.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поблагодарил Верховную Раду за то, что она учла его правку к принятому вчера закону об олигархах.
Об этом Разумков, который сейчас находится на самоизоляции из-за COVID-19, написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку номер 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов! Деолигархизация продолжается!" - заявил он.
Отметим, ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396,398,406), в том числе и данную правку Разумкова, которые противоречат друг другу.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо в тій гілці жодного зедебіла.
и только совсем уж тупые зебилы "думают", что вислюк оманський та слуги олигархов проголосовали против своих хозяев
Однако, по словам Климкина, принятый закон не вводит ничего из цивилизованного арсенала ограничения влияния олигархов: ни улучшение судебной системы, ни борьбу с коррупцией, ни эффективную работу регуляторных органов (что предполагает честные и прозрачные конкурсы к ним, а также аудит их деятельности), ни корпоративное управление и еще много чего.
"Обратите внимание, что именно этого хотят от нас ЕС и НАТО. Нравится нам или нет, но там сформировался четкий консенсус, чтобы без определяющих достижений в этих сферах, мы вперед с нашей европейской и евроатлантической интеграцией не продвинемся. То есть для внешней политики и для наших европейских стремлений этот закон не работает. Для внутренней - возможно: в смысле контроля над СМИ или "договорняков" с олигархами. И эта обратная сторона закона скоро станет достаточно очевидной: как внутри, так и для наших западных партнеров", - считает экс-глава МИД. Источник:
Вместо деолигархизации нас ждет углубление влияния Ахметова, Коломойского, Палкиицы и других заинтересованных лиц. Вместо того чтобы усилить и сделать независимыми антимонопольные органы - несвойственные полномочия передали СНБО. Последние месяцы этот инструмент стал палочкой-выручалочкой для рейтинга Владимира Зеленского. Но время идет, деньги команде Банковой очень нужны. И вчера ради давления на парламент прибегли к "покушению" на друзей гаранта. А сегодня выдающиеся государственники из "Слуг народа" уже не скрывают, кто основной выгодоприобретатель законов о деолигархизации. Некая "**** православная", которая активно использует РПЦ для ренессанса "русского мира" в Украине.
"Зеленые кнопочки", которые сегодня давили "за" - не задержатся надолго в политике. Большинство этих людей - никто и не оставит в истории значимого следа. Но именно сейчас общество и оппозиция, у которой есть совесть, должны четко контролировать чтобы эти любители олигархических гонораров не сломали государству хрупкий хребет. Ибо так можно и до легализации "формулы Штайнмайера" дойти. И до инъекции в политическое тело избирателей ОРДЛО с российскими паспортами доголосоваться.
Надеюсь, что этот кейс отучит украинского избирателя избирать себе депутата без совести, биографии и элементарного понимания, что их гастарбайтерство отбрасывает Украину на несколько лет назад.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс поддержала принятие закона "о деолигархизации". Она считает, что данный законопроект может уменьшить вредоносное влияние бизнеса на политику Украины. Об этом Диалог.UA сообщает, ссылаясь на Twitter дипломата. "Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредоносного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным", - написала Симмонс. Для многих олигархов и политиков, которых они спонсируют, такое заявление является ударом. Они очень надеялись, что Запад не оценит данную инициативу и будет критиковать проект закона.
Там де галстук -там перед.
Две шаги налево,две шаги направо,
Шаг вперед и две назад
Дами,дами помогите Боре,
Помогите Боре,вам говорят,
Он наделал лужу в каридоре
Шаг веред и две назад
Так что они приветствую - тот, который уже приняли или тот, который будут принимать?
На самом деле это не закон об олигархах, а как всегда подмена понятий ну эти "политикано"по другому не могут наверное они считаю признаком интелекта и элитности говорить на не понятном им языке , но получается как всегда подмена желаеможелаемого за действительное , а может и вообще не желаемого, как борьба с олигархами, так "избранникам" надо перестать разворовывать бюджет на сотни миллардов гривен на ОВГЗ и на дорогах сделайте расходы конкурентными и прозрачными отдайте в аренду народу активы и землю перестать их себе забирать за копейки через приватизацию пусть народ зарабатывают, а бюджет только на на социалку и оборону, те же дороги если там не ворут, что невероятно, как минимум 30%, кто просчитывал их эфективность если по ним не кто не ездит, а центральные магистрали которые загружены вполне себя окупают зачем тратить с бюджета - достаточно навести прозрачность с использованием и уплатой акцизов, а где не хватает строить за счет экономики - прозрачного инвестора от фондового рынка а не обналичивать бюджет через тех же олигархов.
Таким образом весь этот закон сводится к устранению критики через телеканы которые действительно принадлежат олигархам ,так сделайте общественное телевидение конкурентным с приглашением разных точек зрения,- так нет это же опять критика , в том числе гос.финансов,а если еще действительно кто то будет говорить по делу например провести независимый и заинтерисованный от результата аудит нефтегаза , гос.долга и строительства дорог счетной палатой ,гос.аудит службой, налоговой с отдачей им 15% вознаграждения от найденых хищений там раскопают на сотни миллиардов гривен ежегодно , с доказательствами и оглашением публично информации в суде и на телевидение, как раз этого так званой власти потому что безответственность и не прозрачность властью назвать нельзя потму им и не надо, что бы и дальше разрушать страну и забронзоветь у власти кланами и поколениями , а если не получится то сдать страну агресору передав им в руки власть по афганскому варианту, а самим на Гаваи и говорить что народ в Украине какой то не такой попался.
Бо в тій гілці жодного зедебіла.
Прочитайте внимательно, что они считают необходимым для его успешного действия...
В сам0м законе ничего этого нет и близко...
Ну - посудите сами: какое реальное одобрение может вызвать закон, не протестированный составляющей евросоюза Венецианской комиссией... ну, мы ж не маленькие в самом деле, чтоб так думать...
То есть, мягко, но жестко Еврокомиссия между строк послала зеленым месседж: ваш закон - говно ...впишите в него то, что мы вам тут рекомендуем, бо следующим шагом будет вздрючка.