"Это шаг вперед", - Еврокомиссия приветствует принятие в Украине закона об олигархах

Европейская комиссия приветствует принятие Верховной Радой Украины во втором чтении закона об олигархах.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы приветствуем решимость президента Зеленского обратить внимание на глубоко укорененное влияние корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины. Отмечаем принятие во втором чтении Верховной Радой 23 сентября законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Это шаг вперед. Мы ожидаем, что закон будет выполняться полностью, решительно и юридически обоснованным образом", - говорится в сообщении.

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В Еврокомиссии добавляют, что "кроме реализации принятого закона, необходимы дополнительные шаги, в частности, для закрытия институциональных пробелов в Украине, для достижения желаемого эффекта деолигархизации".

"Украина приложила много усилий, чтобы закрыть пространство для коррупции, в том числе очистки банковского сектора и обеспечения прозрачности государственных закупок. Мы призываем продолжать эти усилия в других секторах, пораженных коррупцией. Укрепление запланированных и существующих институтов (таких как органы, отвечающие за верховенство закона, включая судебную систему; Антимонопольный комитет; общественное вещание; независимый регулятор прессы, в том числе) должен быть в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, закона, укрепить доверие украинских граждан в государственные учреждения и, что важно, раскрыть экономический потенциал Украины на благо всего народа Украины", - говорится в сообщении.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поблагодарил Верховную Раду за то, что она учла его правку к принятому вчера закону об олигархах.

Об этом Разумков, который сейчас находится на самоизоляции из-за COVID-19, написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку номер 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов! Деолигархизация продолжается!" - заявил он.

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Отметим, ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396,398,406), в том числе и данную правку Разумкова, которые противоречат друг другу.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".