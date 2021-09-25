"Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв", - Зеленський у річницю авіакатастрофи під Чугуєвом

Президент України Володимир Зеленський висловив слова скорботи в день трагедії літака з курсантами під Чугуєвом у вересні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський написав у телеграм-каналі в субботу.

"Рік тому внаслідок падіння літака біля Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя і не одна бойова перемога. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди буде пам'ятати своїх героїв", - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

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