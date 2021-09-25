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авіакатастрофа (902) Зеленський (17522) Харківщина (4322)

"Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв", - Зеленський у річницю авіакатастрофи під Чугуєвом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський висловив слова скорботи в день трагедії літака з курсантами під Чугуєвом у вересні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський написав у телеграм-каналі в субботу.

"Рік тому внаслідок падіння літака біля Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя і не одна бойова перемога. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди буде пам'ятати своїх героїв", - написав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

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угу
мы в курсе как ты помнишь героев воинов
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25.09.2021 12:37 Відповісти
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25.09.2021 12:37 Відповісти
будим бамбить!
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25.09.2021 13:01 Відповісти
Царство небесне загиблим хлопцям! Але винні на волі і далі будуть робити все безкарно...
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25.09.2021 12:38 Відповісти
Какие виновные ? Что вы знаете об авиации? Там погибли не герои ,а просто молодые люди и пилоты разбившие самолёт.
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26.09.2021 08:21 Відповісти
убивали русские нацисты, они ненавидят все украинское - чистый нацизм
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25.09.2021 13:00 Відповісти
от зеосла я помню только эбонитовые палки
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25.09.2021 12:57 Відповісти
Зрадник.
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25.09.2021 13:06 Відповісти
Украина всегда будет помнить своих героев", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3290365


Так, Зе клоуну потрібні мертві герої України, живі герої України йому не потрібні
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25.09.2021 20:16 Відповісти
 
 