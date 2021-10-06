В "Укрексімбанку" зберігається занадто багато секретів влади. Мецгеру нічого не буде за напад на журналістів, - Плинський

Історія між "Укрексімбанком" та журналістами "Схем" привернула занадто багато уваги до діяльності цього банку.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Але, навіть якби Женя Мецгер особисто бив журналістів ногами, найімовірніше, йому за це нічого не буде. Аж надто багато секретів цієї влади і наближеного до неї бізнесу зберігається в "Укрексімбанку", під якими стоять підписи Мецгера. Одна з них - це таємниця кредитної лінії під 1% річних для будівельної корпорації "Альтком", Олександра Тесленка", - наголошує журналіст.

Він нагадує, що сьогодні ця компанія входить у пул основних підрядників "Великого будівництва президента", освоюючи мільярди з бюджету.

"Так, ви не помилилися. Це той самий "Альтком", який обслуговував всі будівництва Бориса Колесникова на "Євро-2021" і реконструював НСК "Олімпійський". І це той самий "Альтком", власника якого Тесленка НАБУ звинувачує в наданні хабарів із 2017 по 2019 рік ексглаві "Укравтодору" Славомиру Новаку на суму майже 700 к$. Хабарі, кажуть, давалися за продовження контракту щодо реконструкції траси "Київ-Одеса", який "Альтком" не виконував", - продовжує Плинський.

"Саме в той період близький друг Тесленка Кирило Шевченко, який керував "Укргазбанком" (2015-2020), давав його компанії банківські гарантії під його проєкти. Шевченко і Тесленко дуже близькі багато років і банкір, як міг, допомагав другу у важкі часи влади Порошенка, коли смачними будівництвами займалися інші люди. Але все змінилося з призначенням у 2020 році Кирила Шевченка головою НБУ. Тоді ж своє місце в "Укрексімбанку" отримав і Женя Мецгер, який з 2016 по 2020 рік був заступником Шевченка в "Укргазбанку" і так само не чужий "Альткому". Такий зліт друга Тесленка в НБУ не міг не відбитися на діяльності будівельної корпорації. Саме з подачі Шевченка "Укрексім" Мецгера відкрив для "Альткому" небачену за умовами кредитну лінію під 1% річних", - додає він.

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За словами журналіста, за допомогою цього кредиту Тесленко зумів увійти в обойму обраних компаній "Великий будівництва президента".

"Для розуміння. Тільки за вересень "Альтком" отримав з бюджету майже 400 млн грн. І так +- щомісяця. А ви кажете - журналістів побили ... Он їх скільки, а таких банкірів і підрядників одиниці. Ось кого берегти треба)", - з іронією резюмував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.