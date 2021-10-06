УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15127 відвідувачів онлайн
Новини
4 255 24

В "Укрексімбанку" зберігається занадто багато секретів влади. Мецгеру нічого не буде за напад на журналістів, - Плинський

В

Історія між "Укрексімбанком" та журналістами "Схем" привернула занадто багато уваги до діяльності цього банку.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Але, навіть якби Женя Мецгер особисто бив журналістів ногами, найімовірніше, йому за це нічого не буде. Аж надто багато секретів цієї влади і наближеного до неї бізнесу зберігається в "Укрексімбанку", під якими стоять підписи Мецгера. Одна з них - це таємниця кредитної лінії під 1% річних для будівельної корпорації "Альтком", Олександра Тесленка", - наголошує журналіст.

Він нагадує, що сьогодні ця компанія входить у пул основних підрядників "Великого будівництва президента", освоюючи мільярди з бюджету.

"Так, ви не помилилися. Це той самий "Альтком", який обслуговував всі будівництва Бориса Колесникова на "Євро-2021" і реконструював НСК "Олімпійський". І це той самий "Альтком", власника якого Тесленка НАБУ звинувачує в наданні хабарів із 2017 по 2019 рік ексглаві "Укравтодору" Славомиру Новаку на суму майже 700 к$. Хабарі, кажуть, давалися за продовження контракту щодо реконструкції траси "Київ-Одеса", який "Альтком" не виконував", - продовжує Плинський.

"Саме в той період близький друг Тесленка Кирило Шевченко, який керував "Укргазбанком" (2015-2020), давав його компанії банківські гарантії під його проєкти. Шевченко і Тесленко дуже близькі багато років і банкір, як міг, допомагав другу у важкі часи влади Порошенка, коли смачними будівництвами займалися інші люди. Але все змінилося з призначенням у 2020 році Кирила Шевченка головою НБУ. Тоді ж своє місце в "Укрексімбанку" отримав і Женя Мецгер, який з 2016 по 2020 рік був заступником Шевченка в "Укргазбанку" і так само не чужий "Альткому". Такий зліт друга Тесленка в НБУ не міг не відбитися на діяльності будівельної корпорації. Саме з подачі Шевченка "Укрексім" Мецгера відкрив для "Альткому" небачену за умовами кредитну лінію під 1% річних", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада з питань свободи слова про напад на журналістів "Схем": Потрібні швидка реакція й належне покарання

За словами журналіста, за допомогою цього кредиту Тесленко зумів увійти в обойму обраних компаній "Великий будівництва президента".

"Для розуміння. Тільки за вересень "Альтком" отримав з бюджету майже 400 млн грн. І так +- щомісяця. А ви кажете - журналістів побили ... Он їх скільки, а таких банкірів і підрядників одиниці. Ось кого берегти треба)", - з іронією резюмував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103) Плінський Євген (40)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Звісно не буде. В нас немає права у країні.
При владі банда зелених хапуг.
показати весь коментар
06.10.2021 09:58
+10
показати весь коментар
06.10.2021 10:01
+9
звісно що нічого не буде, Татаров з Трухіним не дадуть збрехати.
Але от те що ці персони будуть драпати в Їзраел після зміни влади то факт.
показати весь коментар
06.10.2021 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто сомневается? За 30 лет кормушка ВСЕХ властей. И кто понес ответственность из чиновников за 30 лет? И это уже 7 лет куча Силовых антикоррупционных органов!
показати весь коментар
06.10.2021 09:56 Відповісти
та хоч 200 нових органів хай створять. Доки Прокурви й судді не будуть висіти на гілляках нічого не зміниться
показати весь коментар
06.10.2021 09:58 Відповісти
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.

Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.

"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
показати весь коментар
06.10.2021 12:06 Відповісти
звісно що нічого не буде, Татаров з Трухіним не дадуть збрехати.
Але от те що ці персони будуть драпати в Їзраел після зміни влади то факт.
показати весь коментар
06.10.2021 09:57 Відповісти
Команда Зе

показати весь коментар
06.10.2021 09:57 Відповісти
Самое время разучивать песню Дартаньяна :

И вот один, уже друзья далёко.

И трижды проклята моя дорога.

Девиз был "Все за одного"

И в этом был успех..

Успех прошёл и никого..

Лишь я, один за всех...

Аккомпанировать может себе на рояле.
показати весь коментар
06.10.2021 10:20 Відповісти
Банк не замешан в офшоризации украинцев
показати весь коментар
06.10.2021 09:57 Відповісти
Ну бородатая девушка Сырожа Лещенко чтоб отбелить Зе сказало же что скоро все владельцы ларьков будут офшорниками, и что офшоры это Хорошо!
показати весь коментар
06.10.2021 10:00 Відповісти
Чому дивуватися? Феодалізм є феодалізм.
показати весь коментар
06.10.2021 09:58 Відповісти
Звісно не буде. В нас немає права у країні.
При владі банда зелених хапуг.
показати весь коментар
06.10.2021 09:58 Відповісти
Велика подяка за це 73% ідіотів які привели цю банду до влади.
показати весь коментар
06.10.2021 10:02 Відповісти
Ну напали й напали. Ніхто ж не загинув. ©
показати весь коментар
06.10.2021 09:59 Відповісти
президент Украины в мацкве
на задании. инкогнито

показати весь коментар
06.10.2021 10:00 Відповісти
На РАБссии круче...ни один хмырь Путлера не держит офшор,кроме Константина Эрнста...,остальные чисты что слеза грудного малыша...учитесь у ГУЛАГа Путлера...
показати весь коментар
06.10.2021 10:00 Відповісти
Лохи работают, Нелох зарабатывает
показати весь коментар
06.10.2021 10:01 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2021 10:01 Відповісти
ФСБ РАБссии повторяется.....с офшорами...,то Порошенко был под колпаком Мюллера...сегодня Зеленский...,завтра нападут на Розумкова....работа такая...у хмырей Пригожина...
показати весь коментар
06.10.2021 10:06 Відповісти
Навіть Яник назначав донєцкіх хоч з якимось відповідним досвідом роботи.
А тепер клоун на клоуні бабло тачками возять.
показати весь коментар
06.10.2021 10:09 Відповісти
Зеля внаглую набивает всю Украину, от сельсовета до ВР своими пацанами а-ля Янукович. Порошенко хоть делал что-то подобное с оглядкой на мнение цивилизованных стран...
показати весь коментар
06.10.2021 10:14 Відповісти
Порошенко ваще ничего не делал.... Но Новороссию Путлера от Харькова до Одессы успешно зарыл на кладбище в дяревне Выбуты Псковской области...,там лежат сотни десантников ВДВ РАБссии...
показати весь коментар
06.10.2021 10:17 Відповісти
А вы думаете почему Мыира Ольга ********* до сих пор СкреПОНОСом трещит....
показати весь коментар
06.10.2021 10:20 Відповісти
Сунули журналисты нос в систему вэлыкого крадивныцтва. Пусть спасибо скажут, что живы остались.
Представляю, какая паника сейчас у зе-шоблы. Лохторат узнает главные тайны и начнет пыхтеть. Рейтинг бубочки в опасности. Журналистам сейчас надо броситься всем вместе на эту банду и размазать ворьё по свежему асфальту. Только просьба есть: любую зашкварную новость множить на операцию по сливу вагнеровцев, чтобы из каждой розетки гудело как колокол "ДЕРЖАВНА ЗРАДА!!!"
показати весь коментар
06.10.2021 10:22 Відповісти
И не так жалко было бы того кредита под 1% годовых на реальную стройку. Но ведь все знают, что это "большое ***** ...лово" и "большое воровство". И особенно веселит этот "1% годовых" на фоне убыточности Укрэксима в 5,6 млрд. грн. за прошлый год. Может поэтому и убыток такой ...
показати весь коментар
06.10.2021 10:26 Відповісти
мецгера, конечно, снимут.
альтком как был при кормуше при всех папередниках, так и будет.
показати весь коментар
07.10.2021 05:47 Відповісти
 
 