Підлітку, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, повідомили про підозру.

16-річному Миколі Харківському загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Юнакові повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу).

Покарання за цією статтею – ув’язнення на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

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ЗМІ вдалося з'ясувати особу водія. Ним виявився 16-річний Микола Харківський. Який регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Хлопець вже має судимість - у 2019 році він був засуджений до умовного терміну за навмисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.