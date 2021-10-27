Устроившему смертельное ДТП в Харькове подростку сообщили о подозрении

16-летнему Николаю Харьковскому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Молодому человеку сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).

Наказание по этой статье – заключение на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.