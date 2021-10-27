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Устроившему смертельное ДТП в Харькове подростку сообщили о подозрении

Устроившему смертельное ДТП в Харькове подростку сообщили о подозрении

16-летнему Николаю Харьковскому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Молодому человеку сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).

Наказание по этой статье – заключение на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Читайте: В полиции рассказали подробности ДТП в Харькове: 16-летний водитель ранее привлекался к ответственности за вождение без прав, во время ДТП был трезвым

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Автор: 

ДТП (7686) мажоры (535) подростки (460) Харьков (7581) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+20
от трех до восьми лет за убийство человека ?

дайте ка подумать кто мне на ногу наступил.....
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27.10.2021 19:14 Ответить
+19
Я вважаю, таких треба пожиттєво саджати.
В штатах він би з в'язниці вже не вийшов.
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27.10.2021 19:15 Ответить
+18
Таких неадекватов нужно изолировать от здорового общества. Тем более он уже доказал это второй раз.
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27.10.2021 19:16 Ответить
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от трех до восьми лет за убийство человека ?

дайте ка подумать кто мне на ногу наступил.....
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27.10.2021 19:14 Ответить
папенька уже всем сми рассказал,что это не его сынок коленька был за рулем
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27.10.2021 19:23 Ответить
у хуцпатых типа Трухи за рулем всегда пьяный автопилот, который уходит с места аварии
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27.10.2021 19:39 Ответить
думаю если попадет на зону а попадет точно уголовная судимость уже была идет отягчающим фактом.... то на пересылке ему горло чирикнуть и никто ничего не видел таких отморозков -паханы на зону срезают по дороге..... там таких и даром и за бабки не надо зона любит тишину и порядок ....а такие как это дебил только один геморрой...
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27.10.2021 19:48 Ответить
Никто его не тронит,во первых,срок получит не большой,откупят,во вторых,денег много и на зоне будет жить хорошо,вы не забывайте где вы живёте,деньги решают всё!этот случай не исключение.
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27.10.2021 21:28 Ответить
ты чувак кина насмотрелся прилично)))) про понятия наверное знаешь, про паханы)))) нет такого, и все там сегодня такие же дебилы. поэтому, будет до суда сидеть в Харьковском СИЗО, в специальном отделении для детей, их охраняют женщины. камеры на 4х, телевизор, душ, туалет, 4х разовое питание. потом заедет на малолетку Куряжская ВК, там сидят до 18. если родители порешают, что бы дали 4, посидит год и выйдет по УДО в 18, что бы не попасть на взрослую зону. или поедет досиживать на Балаклейский ИЦ, по простому на химию. там вообще общежития, гуляют после работы.
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27.10.2021 23:18 Ответить
ага кина.. я мил человек с урками с 1981 года сталкиваюсь и с зонами.. когда в суде работал и в прокуратуре и 25 лет адвокатом так что кто чего там насмотрелся и не пиши маразму... иным... например застал еще спец камеры для приговоренных к расстрелу... спец-боксы... у СИЗО и как на перо ставят и на бритву на пересылке самое кстати верный способ убрать неугодного... он за конвойными числиться особенно если железный вагон..на этапе.. о как и выпасть может на ходу всяко бывало... просто многие вещи не озвучиваются.. и замалчиваются.. девчонка ищет хорошего адвоката только зря бабки выбросит а за отца не отомстит а вот если малява на пересылку придёт мол такой то мягко говоря подонок...то и бабки не помогут этот петушок крутой за папиной спиной а на хоне вмиг на перо попадет.. опустят мальчика и станет он девочкой и будут его передавать как бревно Ленину на субботнике.... от такой жизни сам в петлю полезет ..ОПУЩЕННЫЙ так сказать...
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27.10.2021 23:26 Ответить
Чел, не набрасывай. То что ты видел когда-то не имеет никакого отношения к реальности.

Тебе чувак написал абсолютную правду, а не фантастические твои сюжеты.
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28.10.2021 07:07 Ответить
Если б то что ты тут написывал правдой было, то у меня в 27 колонии зеков бы не бы поло - половину поперерезали бы потому что они "с низкими моральными качествами"
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28.10.2021 07:09 Ответить
Це за Сталіна таке було? Пахани, панатія, бритви, пересилки якісь ...
Зараз за 500 баксів на місяць він буде в окремому флігелі із усіма зручностями відбувати.
Ще за 500 ні адміністрація, ні решта сідєльцев його будуть просто не помічати.
Немає його, а тому правила внутрішнього розпорядку і панятія він, звісно не порушує.
Треті 500 - і у нього будуть хоть тьолкі, хоть шмаль, хоть їжа із ресторану. Не кажучи вже про телефон, інтернет і ігрову приставку.
Якось так.
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28.10.2021 08:27 Ответить
Та він буде в приватній тюрмі, а там, кажуть, як вдома... Вийде звідти ще гірший, тому краще відправити його в інші світи, хай там з ним возяться чорти.
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28.10.2021 10:19 Ответить
100% . Только края нужны.А как она их найдет? Не ну папке банку вазелина может поднести .Сказать мол усе добазарено. Думаю поднапрягутся.
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28.10.2021 09:23 Ответить
дядя. ты в своем уме? )))) где ты в Украине мог застать черные зоны, о которых ты тут чешешь, смотрящих, воров на зоне?))) воры на крытках. какие в Украине пересылки? )))) 2 часа из Сумм до Харькова, и на ХГ. "и выпасть может на ходу всяко бывало". ты хоть видел эти вагоны? плацкарт с решетками на окнах, и дверь - решетка. параша, один выносит, ты за всю дорогу ни разу не выходишь из купе. этап заехал- в карантин, через неделю в дом родной. и там карантин. не путай российские лагеря, этапы и пересыльные тюрьмы, где можно задержаться на пол года, и досидеть срок.
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28.10.2021 12:23 Ответить
Именно - тесла за рулем.
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28.10.2021 06:45 Ответить
Коленьку надо катр.ровать, инече дебилов может стать больше, и на зону к питухам ! Но только что б всё было по закону, через суд - Украинский самый незапятнаный суд в мире !
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27.10.2021 20:44 Ответить
Я вважаю, таких треба пожиттєво саджати.
В штатах він би з в'язниці вже не вийшов.
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27.10.2021 19:15 Ответить
В момент https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1183319-avtomobili-razorvalo-na-odesskoj-dtp-s-perevorotom-est-pohibshij-i-postradavshie столкновения с Chevrolet Aveo в автомобиле Infinity находились 16-летний водитель, его 16-летняя подружка и еще двое парней. После ДТП семья мажора на контакт с родственниками пострадавших не выходила. Об этом рассказала сестра одного из пострадавших в смертельной аварии на Одесской Мария К.

16-летняя Лиза находилась на переднем сиденье, 20-летний Михаил Б. и 19-летний Валерий сидели сзади. От удара Михаил вылетел из окна авто и ударился головой о рекламный столб. Сейчас он находится в реанимации 4-й неотложки с черепно-мозговой травмой, переломами суставов и верхних конечностей, https://www.newsroom.kh.ua/news/menya-otmazhut-i-ya-budu-zhit-za-granicey-sestra-postradavshego-v-strashnom-dtp-rasskazala-o пишет Newsroom.

Сестра смогла поговорить с братом Михаилом до того, как его госпитализировали в больницу. Он рассказал, что накануне тот находился с другом и своей девушкой. К ним подъехала ее подруга Лиза вместе с Николаем на Infiniti. Он начал хвастаться машиной, подгазовывать и сказал, что права и авто ему подарили родители. Компания согласилась прокатиться в крутой машине.

По словам сестры, Михаил снимал на телефон все разговоры и происходящее в Infiniti, но после аварии его iPhone с места происшествия пропал.

"Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа - мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", - рассказала Мария.

Валерий и Лиза также находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Марии, 16-летняя девушка - из небогатой семьи, родители не могут оплачивать лечение. Семья виновника ДТП на контакт с родственниками пострадавших не выходила.

"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей", - рассказала Мария. -
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27.10.2021 19:35 Ответить
Ну по перше. Як на мою думку - усі, кто був з цим опаришем в авто, а зараз - в реанімації, займають там чуже місце. Викинути їх з реанімації на хрін. Сдохнуть-не сдохнуть - меня, наприклад, це не обходить, хоча підтримую перший варіант - нехай подохнуть. Бачили с ким та як їхали, ще, напевне. хизувалися с цього - ах, які ми круті. Так що - їх батькам - веселих похоронів.
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27.10.2021 22:19 Ответить
Харьковский...это не от слова Харьков...это от слова харьок...
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27.10.2021 19:16 Ответить
обычная еврейская фамилия: Бродский, Коломойский ...

в Лодзи на еврейском кладбище Мавзолей Израэля Познанского (один из прототипов "Земли обетованной Анджея Вайды) - настоящий Тадж Махал посреди других еврейских нищебродов
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27.10.2021 19:36 Ответить
Вбив ножем, зі зброї - 15 років можна отримати, якщо не помиляюсь. Розігнався на авто та врізався - вже можна й менший строк отримати. Схема!
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27.10.2021 19:16 Ответить
...по амністії до 30-річчя Незалежності його як малолітку можуть відмазати начисто
якщо, звісно, цей Закон приймуть найближчим часом...
то треба, щоб не проліз
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27.10.2021 19:24 Ответить
Таких неадекватов нужно изолировать от здорового общества. Тем более он уже доказал это второй раз.
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27.10.2021 19:16 Ответить
эта **** наглая, в 14 лет стреляла в людей с пистолета, люди находились в больнице налечении, папенька у него мясной магнат, пустить сынку на колбасу
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27.10.2021 19:25 Ответить
рецидивист...
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27.10.2021 19:38 Ответить
Вы все верно написали, кроме одного, его папка торгаш мясом на рынке, а не мангат!
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27.10.2021 19:51 Ответить
сгоден. при чому - принудити його батька - вбити сого ви№лядка та розділати власноруч.
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27.10.2021 22:21 Ответить
Тут, уже, мента вішати треба, що за стаття від трьох?..., тут 15 та довічно.
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27.10.2021 19:20 Ответить
Такого урода не можна випускати взагалі, та і батько у нього мудак ще той......!!!!!!
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27.10.2021 19:23 Ответить
Однозначно МУ%АК. И не адекват. Ну смотрите. Есть у вас бабки, вы знаете, что у подростка дурь в голове. Вы бы дали (подарили) ему машину? Ну хорошо, вам на других насрать))) Но есть же элементарное чувство заботы о своем отпрыске? А если бы там встретился бульдозер????. Может родители решили избавиться таким образом от своего сынка?.....

Ну в общем, если отмажут.....Желаю так на перекрестке встретить КАМАЗ)))

Против законов физики бабки бессильны! Как бы это не было противно окружающим))))))
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27.10.2021 19:37 Ответить
Не відмажуть. скорше за все буде показове покарання, а цього урода........йому все одно пісєць, сяде, стане пєтушарой і все, життя закінчене для нього!!! "Бог не фраєр все баче"!!!!!!!
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27.10.2021 20:28 Ответить
Даже если сядет, будет там как на курорте
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28.10.2021 08:48 Ответить
Точно, як на курорті буде кукарєкать!!!!!!!
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28.10.2021 14:36 Ответить
если наглого ******* не посадят и начнут говорить, что это не он за рулем был, начну собирать подписи для петиции президенту
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27.10.2021 19:24 Ответить
Зелёный тебе ответит, что деятельность правоохранительной системы - не его парафия.

Вот если бы ты на пороха компромат нашёл)))
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27.10.2021 20:15 Ответить
Жительница Харькова по имени Анна, которая опубликовала переписку в соцсетях, прокомментировала ее на камеры. Она подтвердила подлинность переписки и то, что общался с ней именно Николай Харьковский.

"Он рассказывал, что регулярно ездит на "красный", пересекает двойную сплошную. Говорил, что может себе позволить, ведь вопрос можно решить за 100-200 долларов. Для него это небольшие деньги. Мне интересно, что все свои "подвиги" он выкладывал в соцсети, но полиция на это не реагировала", - говорит Анна.

В переписке Харьковский также хвастался тем, что разбил уже несколько дорогих авто, среди которых Toyota Camry, Dodge, Porsche Cayenne. Частые аварии случаются из-за того, что Николай любит быструю езду более 200 км/час, а также ездить по встречной полосе и на красный свет.

Вспомнил Николай в переписке и другой инцидент, из-за которого он ведет себя в последнее время не так дерзко. В 2021 году суд дал Харьковскому два года условного срока за то, что тот из травматического оружия расстрелял человека. По словам молодого человека, у него произошел конфликт в ночном клубе.

"Он оказался сыном судьи. Поэтому судился с ним года два, дали условный срок", - заявлял Николай в переписке.

В полиции подтвердили, что Харьковский в июле 2021 года получил два года с испытательным сроком в один год.
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27.10.2021 19:25 Ответить
Мд-а-а-а. Мясцо все любят.....)))
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27.10.2021 19:42 Ответить
По информации от сестры одного из пассажиров Инфинити, родственники виновника Николая предлагают огромную сумму бабок, чтобы тот взял всю вину на себя за него - https://t.me/hueviykharkov/42123 https://t.me/hueviykharkov/42123

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27.10.2021 19:25 Ответить
А как он возьмёт если там ДНК везде есть и пассажира на своём месте и водителя за рулём, тут еже хрен обдуришь. Главное чтоб родственники погибшего не продались
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27.10.2021 19:40 Ответить
Ну, над машиной можно ночкой хорошо поработать)))))
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27.10.2021 19:43 Ответить
расскажи это Трухину))
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27.10.2021 20:18 Ответить
"После аварии Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, а папа - мясной олигарх. На место аварии приехали какие-то друзья его родителей, они пытались дать деньги полицейским прямо в больнице. Николай заявлял, что его "отмажут", и он будет жить за границей", - говорит Мария.
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27.10.2021 19:26 Ответить
Какое подозрение??!!! Такую мразь надо усыплять на месте!!
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27.10.2021 19:31 Ответить
Сразу вручите подозрение и его папаше
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27.10.2021 19:32 Ответить
Может он ему пасынок? ....
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27.10.2021 19:45 Ответить
Был бы пасынком жопу не рвал бы
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27.10.2021 19:46 Ответить
Ну, так....для виду перед женой....для Хвормы)))
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27.10.2021 19:50 Ответить
Да я понимаю....Но вот вы бы дали своему родному ребенку в 16 лет машину?
Тут, яво, что-то, не просто....)))
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27.10.2021 19:52 Ответить
ну-ну... если родственники погибшего не заберут заявление (а оооочень большие деньги оооочень часто помогают легче пережить большое горе)... то хитрозадые родаки ушлепка придумают что-то из медицинского справочника, чтобы или скостить срок или вообще отмазать нещасное дитятко...
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27.10.2021 19:33 Ответить
Да-да-да...Тут волей неволей начнешь уважать Кавказцев.....
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27.10.2021 19:48 Ответить
Порох взял бы дело под личный контроль, а Зеленский как всегда - А шо Я? Я тут причем? Я должен только своим родителям и Валерию Валерьевичу...
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27.10.2021 19:37 Ответить
А это ты сам придумал ? Ты знаешь сколько людей погибает по колёсами пьяных в месяц, много порох брал по контроль ? Это же не единичный случай. И это я не фанат зеленского
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27.10.2021 19:42 Ответить
Лично для тебя я комментарий ниже оставил. Могу сказать одно - Мажоров в Украине много, но выродки среди мажоров редкость и рано или поздно эти выродки попадают в такую делюгу, что не всегда ноги уносят.
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27.10.2021 19:51 Ответить
А ДТП с Зайцевой в 2017 году, которая уложила шестерых в том же Харькове, порох сильно взял под свой контроль?
Потерпевшие по делу о громком https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/zayceva-i-dronov-provedut-v-tyurme-po-10-let-podrobnosti-1425442.html ДТП с шестью погибшими в Харькове получили всего несколько переводов по 30-35 гривен компенсации от Елены Зайцевой.
Напомним, ранее в Сети опубликовали фото, как https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/zagoraet-v-kolonii-poyavilis-foto-zaycevoy-iz-zaklyucheniya-foto-1457452.html осужденная Елена Зайцева за решеткой принимает солнечные ванны вместо работы.
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27.10.2021 23:02 Ответить
Зайцева за решёткой шьет перчатки. Фото с солнечными ванными, фейк где фейкометы сопоставили фото Зайцевой До ДТП и После
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27.10.2021 23:10 Ответить
Зайцева сейчас под шумок и выйдет по справке, пока все внимание на этого ушлепка. Не стал ее пример уроком никому, к-сожалению...
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28.10.2021 11:26 Ответить
Николай Харьковский, задержанный после смертельного ДТП на Одесской, учится в одном из харьковских техникумов, его родители - в разводе.

Мать несовершеннолетнего подозреваемого была основателем ООО "Финансовая инициатива", которое предоставляло брокерские услуги и проводило операции с ценными бумагами. Отец Михаил Харьковский занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.

В соцсетях, в частности, сообщали, что отец мажора торговал на Центральном рынке. По данным полиции, оба родителя живут в Харькове (ранее появлялась информация, что мать переехала в Австралию). На мать зарегистрирован и автомобиль Infiniti, на котором сын попал в ДТП.

Также стало известно, что Николай Харьковский является студентом одного из харьковских техникумов, а ранее учился в частной гимназии "Очаг".

"Николай к нам зачислен был в пятый класс. Он учился на дистанционной форме обучения, работы он сдавал на среднем и достаточном уровне, были и "10". Два года назад, сразу после девятого класса родители забрали документы", - рассказала директор гимназии Лариса Середа. -
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27.10.2021 19:38 Ответить
По ходу там вся семейка конченная.
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27.10.2021 19:41 Ответить
если не возьмут под стражу. свалит
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27.10.2021 19:47 Ответить
Экстрадиция.
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28.10.2021 10:52 Ответить
Травмировал женщину, отмазали что в итоге привело к гибели одного человека и травмам других людей. Отмажут в этот раз, это приведет к еще более печальным последствиям; по нарастающей. И это только из того что известно, а знаете сколько скрытых преступлений может скрывать подобное существо? Прокуратуре необходимо проверять не только его материалы, а возбуждать уголовное дело на его родителей для выяснения обстоятельств такого воспитания.
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27.10.2021 19:47 Ответить
Можливо, він дуріє через розлучення батьків. Живе з матір'ю, вона його балує дорогими машинами (бо ворочає цінними паперами), очевидно, щоб дошкулити колишньому. А синок робить велику шкоду, щоб привернути увагу свого батька, а видно, що він не потрібен їм обом.
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28.10.2021 11:13 Ответить
Не решает звон монет когда войдет Авторитет - каждому своё время...
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27.10.2021 19:59 Ответить
Якщо трапляться принциповий прокурор і не продажний суддя то ви%бок повинен сісти. У нього непогашена судимість, можливо строк має на випробовувальному. Вдруге умовне засудження не застосовують. Може зїхати коли хтось візьме вину на себе. А родичі бидляки - гроші тупо в руки за поліцаями не носять. Звичайні хами
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27.10.2021 20:13 Ответить
а был бы депутатом от партии «Слуга Народу», уже рассекал бы на новом авто с новой телкой.
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27.10.2021 20:45 Ответить
Надо родителям писты дать, за такое воспитание.
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27.10.2021 20:50 Ответить
младший ублюдок-весь в старшего ублюдка...
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27.10.2021 20:52 Ответить
тут скорее вопрос к судье - за хулиганку давать условный срок...
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27.10.2021 21:42 Ответить
а это повлекло смерть человека через 2 года. Безнаказанность.
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27.10.2021 21:43 Ответить
Они же дети,понять и простить.
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27.10.2021 22:36 Ответить
от трех до восьми поцелуев в жо..пу ему грозит....занесет денег и ничего ему не будет. Как там син шуфрича сбивший человека, сидит?) Как там мажорчик который тупо из-под суда уехал заграницу. Островский кажется. Норм?) Как там пашинский простреливший человеку ногу на трассе? Тоже сидит наверное?))
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27.10.2021 22:40 Ответить
По хорошому - і батьків мали притягувати до відповідальності за його злочин. Як співучасників.
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27.10.2021 23:52 Ответить
Авто кто ему купил. Соучастники ессно.
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28.10.2021 09:41 Ответить
8 лет за убийство!??
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28.10.2021 02:06 Ответить
Вот, что бывает, когда в семье говорят только о БАБКАХ.

Этот пример, в той или иной степени - назидание всем!
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28.10.2021 03:36 Ответить
На Суркова похож!
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28.10.2021 07:08 Ответить
 
 