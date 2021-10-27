Устроившему смертельное ДТП в Харькове подростку сообщили о подозрении
16-летнему Николаю Харьковскому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Молодому человеку сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).
Наказание по этой статье – заключение на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
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дайте ка подумать кто мне на ногу наступил.....
Тебе чувак написал абсолютную правду, а не фантастические твои сюжеты.
Зараз за 500 баксів на місяць він буде в окремому флігелі із усіма зручностями відбувати.
Ще за 500 ні адміністрація, ні решта сідєльцев його будуть просто не помічати.
Немає його, а тому правила внутрішнього розпорядку і панятія він, звісно не порушує.
Треті 500 - і у нього будуть хоть тьолкі, хоть шмаль, хоть їжа із ресторану. Не кажучи вже про телефон, інтернет і ігрову приставку.
Якось так.
В штатах він би з в'язниці вже не вийшов.
16-летняя Лиза находилась на переднем сиденье, 20-летний Михаил Б. и 19-летний Валерий сидели сзади. От удара Михаил вылетел из окна авто и ударился головой о рекламный столб. Сейчас он находится в реанимации 4-й неотложки с черепно-мозговой травмой, переломами суставов и верхних конечностей, https://www.newsroom.kh.ua/news/menya-otmazhut-i-ya-budu-zhit-za-granicey-sestra-postradavshego-v-strashnom-dtp-rasskazala-o пишет Newsroom.
Сестра смогла поговорить с братом Михаилом до того, как его госпитализировали в больницу. Он рассказал, что накануне тот находился с другом и своей девушкой. К ним подъехала ее подруга Лиза вместе с Николаем на Infiniti. Он начал хвастаться машиной, подгазовывать и сказал, что права и авто ему подарили родители. Компания согласилась прокатиться в крутой машине.
По словам сестры, Михаил снимал на телефон все разговоры и происходящее в Infiniti, но после аварии его iPhone с места происшествия пропал.
"Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа - мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", - рассказала Мария.
Валерий и Лиза также находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Марии, 16-летняя девушка - из небогатой семьи, родители не могут оплачивать лечение. Семья виновника ДТП на контакт с родственниками пострадавших не выходила.
"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей", - рассказала Мария. -
в Лодзи на еврейском кладбище Мавзолей Израэля Познанского (один из прототипов "Земли обетованной Анджея Вайды) - настоящий Тадж Махал посреди других еврейских нищебродов
якщо, звісно, цей Закон приймуть найближчим часом...
то треба, щоб не проліз
Ну в общем, если отмажут.....Желаю так на перекрестке встретить КАМАЗ)))
Против законов физики бабки бессильны! Как бы это не было противно окружающим))))))
Вот если бы ты на пороха компромат нашёл)))
"Он рассказывал, что регулярно ездит на "красный", пересекает двойную сплошную. Говорил, что может себе позволить, ведь вопрос можно решить за 100-200 долларов. Для него это небольшие деньги. Мне интересно, что все свои "подвиги" он выкладывал в соцсети, но полиция на это не реагировала", - говорит Анна.
В переписке Харьковский также хвастался тем, что разбил уже несколько дорогих авто, среди которых Toyota Camry, Dodge, Porsche Cayenne. Частые аварии случаются из-за того, что Николай любит быструю езду более 200 км/час, а также ездить по встречной полосе и на красный свет.
Вспомнил Николай в переписке и другой инцидент, из-за которого он ведет себя в последнее время не так дерзко. В 2021 году суд дал Харьковскому два года условного срока за то, что тот из травматического оружия расстрелял человека. По словам молодого человека, у него произошел конфликт в ночном клубе.
"Он оказался сыном судьи. Поэтому судился с ним года два, дали условный срок", - заявлял Николай в переписке.
В полиции подтвердили, что Харьковский в июле 2021 года получил два года с испытательным сроком в один год.
Тут, яво, что-то, не просто....)))
Потерпевшие по делу о громком https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/zayceva-i-dronov-provedut-v-tyurme-po-10-let-podrobnosti-1425442.html ДТП с шестью погибшими в Харькове получили всего несколько переводов по 30-35 гривен компенсации от Елены Зайцевой.
Напомним, ранее в Сети опубликовали фото, как https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/zagoraet-v-kolonii-poyavilis-foto-zaycevoy-iz-zaklyucheniya-foto-1457452.html осужденная Елена Зайцева за решеткой принимает солнечные ванны вместо работы.
Мать несовершеннолетнего подозреваемого была основателем ООО "Финансовая инициатива", которое предоставляло брокерские услуги и проводило операции с ценными бумагами. Отец Михаил Харьковский занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.
В соцсетях, в частности, сообщали, что отец мажора торговал на Центральном рынке. По данным полиции, оба родителя живут в Харькове (ранее появлялась информация, что мать переехала в Австралию). На мать зарегистрирован и автомобиль Infiniti, на котором сын попал в ДТП.
Также стало известно, что Николай Харьковский является студентом одного из харьковских техникумов, а ранее учился в частной гимназии "Очаг".
"Николай к нам зачислен был в пятый класс. Он учился на дистанционной форме обучения, работы он сдавал на среднем и достаточном уровне, были и "10". Два года назад, сразу после девятого класса родители забрали документы", - рассказала директор гимназии Лариса Середа. -
Этот пример, в той или иной степени - назидание всем!