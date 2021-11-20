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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2105) госпіталізація (176)

Саакашвілі знадобиться тривала реабілітація. Його слід направити до цивільної клініки, - особистий лікар Кіпшидзе

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі знадобиться тривала реабілітація. Його слід направити до цивільної клініки, - особистий лікар Кіпшидзе

Особистий лікар колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе вважає, що для повної реабілітації після голодування експрезиденту знадобляться місяці, і цей період він має перебувати у цивільній клініці.

Про це він заявив сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у Міхеіла Саакашвілі проблеми неврологічного характеру, і зробити прогноз у цьому напрямі я не можу. Справді, він почав їсти, але ніхто не знає, що може статися завтра", - сказав Кіпшидзе.

Він передав слова Саакашвілі, що він дякує за надання допомоги лікарям госпіталю в Горі і почувається комфортно.

"І все ж лікування в цих умовах неможливе для такого хворого. Реабілітація має бути тривалою - один, два, три, чотири місяці. Тому, якби я мав право ухвалювати рішення, то такій людині дав би можливість лікуватися за межами в'язниці та тюремного нагляду, у цивільній клініці", - сказав Кіпшидзе.

Він повідомив, що вранці у Саакашвілі вже стався конфлікт із охоронцями, які не дозволили йому відкрити вікно в палаті.

"Лише прийняттям ліків Міхеіла Саакашвілі не буде вилікувано, є й інші проблеми, наприклад, пов'язані зі стресом", - сказав лікар.

Читайте також: Саакашвілі доставили у військовий госпіталь, він припинив голодування

Він зазначив, що не є юристом, однак, можливо, є в законі стаття, за якою на час лікування Саакашвілі можуть призупинити статус ув'язненого.

"Повірте, реабілітація Саакашвілі не закінчиться швидко та просто", - сказав Кіпшидзе.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Честно, задолбали уже новости про него.
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20.11.2021 22:43
+21
так выглядит чИлаувэк после 50 суток голодовки.. это новое слово в голодании))
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20.11.2021 22:59
+14
Він просто голодує між сніданком-обідом, обідом-вечерею, вечерею-сніданком
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20.11.2021 23:05
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Видать, Михуилу таки кокс на киче не давали. Заломало чувака непадецки...
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20.11.2021 22:43 Відповісти
може це мішико робив усе, щоб на ним же реформований суд не попасти?
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20.11.2021 22:51 Відповісти
вранці у Саакашвілі вже стався конфлікт із охоронцями, які не дозволили йому відкрити вікно

Фашисти не дають відкрити вікно в камері. Ну як так можна?
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20.11.2021 22:43 Відповісти
Мої щирі співчуття охоронцям.
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21.11.2021 07:30 Відповісти
Честно, задолбали уже новости про него.
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20.11.2021 22:43 Відповісти
У нас все хорошо
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20.11.2021 22:53 Відповісти
я так хвилююся що цей мокшанський хряк вийде достроково, чисто за акторську гру.
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20.11.2021 22:44 Відповісти
Два хряка как то не рентабельно и не корректно пусть будет карлсоном
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20.11.2021 23:31 Відповісти
правильно, пусть будет один хряк--сявкошвили)))
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21.11.2021 01:38 Відповісти
Коксу краще йому дайте.
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20.11.2021 22:45 Відповісти
я б ще раз спитав пані Соколову, якої вона думки про Саакашвілі, але не хочу…
чому "флешка" дісталася саме їй - хз…
переконався ще раз, що журналісти в нас безпринципні
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20.11.2021 22:49 Відповісти
Журналисты везде безпринципные.
Просто в нормальных странах у СМИ есть профессиональные стандарты. И получивший черную метку журналист дальше бульварных газетенок не уйдет.
Поэтому журналистам приходится соблюдать некоторые рамки.
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21.11.2021 02:09 Відповісти
Ну конечно, не дали ему открыть окно. Он же карлсон!
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20.11.2021 22:50 Відповісти
а парашутіст який? - прігае з дах і прiгае - невгамовний...
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20.11.2021 23:03 Відповісти
З викрутасами Мішико все зрозуміло.Але той лікар Кіпшидзе,чи як там його,вже несе таку пургу.що просто дивно-то Карлсону пару годин до смерті лишилось,то він пожовтів,то втатив пам'ять(там пам'ятаю,тут ні),то ми бачим бадьорого опецькуватого "реформатора",який брикається і щось там волає .
Я до того,шо напевно є в Грузії якась комісія з профпридатності лікарів.Їй конче необхідно звернути увагу на Кіпішидзе і првірити його диплом.Бо дивні діагнози він ставить,і рецепт у нього теж дивний-тягти Мішико до приватної лікарні будь-якими методами.
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20.11.2021 22:56 Відповісти
миха доберет свои 2 сброшеных паунда за день///
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20.11.2021 22:57 Відповісти
так выглядит чИлаувэк после 50 суток голодовки.. это новое слово в голодании))
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20.11.2021 22:59 Відповісти
Він просто голодує між сніданком-обідом, обідом-вечерею, вечерею-сніданком
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20.11.2021 23:05 Відповісти
Мішико, перед тим як в сметані купатись по дорозі в Грузію проходив стажування в 95 кварталі за спеціальністю " акторська майстерність" Зараз коли фокус вдався, починається друга серія вистави. Назва цієї другої серії. Бикування. Вже починаються розмови про відтермінування терміну ув'язнення.
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20.11.2021 23:31 Відповісти
"Он озверел и стал в засаде.."
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21.11.2021 07:07 Відповісти
так мамон був в 2 рази більшим. Так шо голодає
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21.11.2021 19:46 Відповісти
Да вы шо?А как же наши пленные ?О них забыли сволочи?А того шута превозносите.
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20.11.2021 23:00 Відповісти
клизму ему
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20.11.2021 23:00 Відповісти
Дайте Михуилу спокойно умереть, человек выбрал поехать в Грузию и сдохнуть с голоду, уважайте его выбор...
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20.11.2021 23:02 Відповісти
А лучше сразу в санаторий... в Италии!
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20.11.2021 23:35 Відповісти
Ну, те що він псих, уже давно відомо.
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20.11.2021 23:44 Відповісти
В цивілну дурку помістити терміново. Краватку не давати, бо зжере.
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21.11.2021 00:25 Відповісти
И в жопу поцеловать и пряник дать и а паром с майонезом в Украину посадить.
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21.11.2021 00:43 Відповісти
40 дней голодающий, падающий в обморок и требующи многомесячной реабилитации...ага. Увидите разницу в физической форме субьекта?
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21.11.2021 01:41 Відповісти
А еще лучше в шикарный отель с ресторанами и *******. Тогда Мише будет хорошо и комфортно.

Вот только я не уверен, что осужденный преступник достоин таких забот.
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21.11.2021 01:48 Відповісти
"Чувак уже почти в коме, а шесть тюремщиков с ним справиться не могут. Вот оно, чудо голодания!"
Василий Рыбников
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21.11.2021 02:04 Відповісти
Извините а какая голодовка была у Михаила? Сухая, полусухая. Полусладкая или креплённая?
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21.11.2021 04:45 Відповісти
Я один вважаю, що адвокат ліпше розуміє медицину ніж юриспруденцію, прямо другий лікар Комаровський?
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21.11.2021 07:09 Відповісти
Заграница таки не помогла.
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21.11.2021 08:23 Відповісти
ну если есть силы на конфликт с охранником и желание открыть окно - все в порядке...расходитесь!
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21.11.2021 08:52 Відповісти
Да усыпите вы его уже,чтобы не мучался.
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21.11.2021 09:26 Відповісти
да я уже который раз пишу - поставьте ему клизьму и всё пройдет
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21.11.2021 09:58 Відповісти
Сколько можно уже скулить насчёт этого негодяя Саакашвили!! большего политического вреда Украине , чем этот недоделанный кавказец, Украине не принёс никто!! По-этому Чем быстрее здохнет этот гнилой фрукт тем лучше!!
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21.11.2021 13:00 Відповісти
 
 