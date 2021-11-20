Саакашвили понадобится длительная реабилитация. Его следует направить в гражданскую клинику, – личный врач Кипшидзе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Личный врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает, что для полной реабилитации после голодовки экс-президенту понадобятся месяцы, и в этот период он должен находиться в гражданской клинике.
Об этом он заявил сегодня журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас у Михеила Саакашвили проблемы неврологического характера и сделать прогноз в этом направлении я не могу. Действительно, он начал есть, но никто не знает, что может произойти завтра", - сказал Кипшидзе.
Он передал слова Саакашвили, что он благодарит за оказание помощи врачам госпиталя в Гори и чувствует себя комфортно.
"И все же лечение в этих условиях невозможно для такого больного. Реабилитация должна быть длительной – один, два, три, четыре месяца. Поэтому, если бы я имел право принимать решения, то такому человеку дал бы возможность лечиться за пределами тюрьмы и тюремного надзора, в гражданской клинике", - сказал Кипшидзе.
Он сообщил, что утром в Саакашвили уже произошел конфликт с охранниками, которые не разрешили ему открыть окно в палате.
"Только принятием лекарства Михеила Саакашвили не будет вылечено, есть и другие проблемы, например, связанные со стрессом", - сказал врач.
Он отметил, что не юрист, однако, возможно, есть в законе статья, по которой на время лечения Саакашвили могут приостановить статус заключенного.
"Поверьте, реабилитация Саакашвили не закончится быстро и просто", – сказал Кипшидзе.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
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Фашисти не дають відкрити вікно в камері. Ну як так можна?
чому "флешка" дісталася саме їй - хз…
переконався ще раз, що журналісти в нас безпринципні
Просто в нормальных странах у СМИ есть профессиональные стандарты. И получивший черную метку журналист дальше бульварных газетенок не уйдет.
Поэтому журналистам приходится соблюдать некоторые рамки.
Я до того,шо напевно є в Грузії якась комісія з профпридатності лікарів.Їй конче необхідно звернути увагу на Кіпішидзе і првірити його диплом.Бо дивні діагнози він ставить,і рецепт у нього теж дивний-тягти Мішико до приватної лікарні будь-якими методами.
Вот только я не уверен, что осужденный преступник достоин таких забот.
Василий Рыбников