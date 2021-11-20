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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4339) Саакашвили (3303) госпитализация (236)

Саакашвили понадобится длительная реабилитация. Его следует направить в гражданскую клинику, – личный врач Кипшидзе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили понадобится длительная реабилитация. Его следует направить в гражданскую клинику, – личный врач Кипшидзе

Личный врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает, что для полной реабилитации после голодовки экс-президенту понадобятся месяцы, и в этот период он должен находиться в гражданской клинике.

Об этом он заявил сегодня журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у Михеила Саакашвили проблемы неврологического характера и сделать прогноз в этом направлении я не могу. Действительно, он начал есть, но никто не знает, что может произойти завтра", - сказал Кипшидзе.

Он передал слова Саакашвили, что он благодарит за оказание помощи врачам госпиталя в Гори и чувствует себя комфортно.

"И все же лечение в этих условиях невозможно для такого больного. Реабилитация должна быть длительной – один, два, три, четыре месяца. Поэтому, если бы я имел право принимать решения, то такому человеку дал бы возможность лечиться за пределами тюрьмы и тюремного надзора, в гражданской клинике", - сказал Кипшидзе.

Он сообщил, что утром в Саакашвили уже произошел конфликт с охранниками, которые не разрешили ему открыть окно в палате.

"Только принятием лекарства Михеила Саакашвили не будет вылечено, есть и другие проблемы, например, связанные со стрессом", - сказал врач.

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Он отметил, что не юрист, однако, возможно, есть в законе статья, по которой на время лечения Саакашвили могут приостановить статус заключенного.

"Поверьте, реабилитация Саакашвили не закончится быстро и просто", – сказал Кипшидзе.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
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Топ комментарии
+23
Честно, задолбали уже новости про него.
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20.11.2021 22:43
+21
так выглядит чИлаувэк после 50 суток голодовки.. это новое слово в голодании))
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20.11.2021 22:59
+14
Він просто голодує між сніданком-обідом, обідом-вечерею, вечерею-сніданком
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20.11.2021 23:05
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Видать, Михуилу таки кокс на киче не давали. Заломало чувака непадецки...
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20.11.2021 22:43 Ответить
може це мішико робив усе, щоб на ним же реформований суд не попасти?
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20.11.2021 22:51 Ответить
вранці у Саакашвілі вже стався конфлікт із охоронцями, які не дозволили йому відкрити вікно

Фашисти не дають відкрити вікно в камері. Ну як так можна?
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20.11.2021 22:43 Ответить
Мої щирі співчуття охоронцям.
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21.11.2021 07:30 Ответить
Честно, задолбали уже новости про него.
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20.11.2021 22:43 Ответить
У нас все хорошо
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20.11.2021 22:53 Ответить
я так хвилююся що цей мокшанський хряк вийде достроково, чисто за акторську гру.
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20.11.2021 22:44 Ответить
Два хряка как то не рентабельно и не корректно пусть будет карлсоном
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20.11.2021 23:31 Ответить
правильно, пусть будет один хряк--сявкошвили)))
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21.11.2021 01:38 Ответить
Коксу краще йому дайте.
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20.11.2021 22:45 Ответить
я б ще раз спитав пані Соколову, якої вона думки про Саакашвілі, але не хочу…
чому "флешка" дісталася саме їй - хз…
переконався ще раз, що журналісти в нас безпринципні
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20.11.2021 22:49 Ответить
Журналисты везде безпринципные.
Просто в нормальных странах у СМИ есть профессиональные стандарты. И получивший черную метку журналист дальше бульварных газетенок не уйдет.
Поэтому журналистам приходится соблюдать некоторые рамки.
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21.11.2021 02:09 Ответить
Ну конечно, не дали ему открыть окно. Он же карлсон!
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20.11.2021 22:50 Ответить
а парашутіст який? - прігае з дах і прiгае - невгамовний...
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20.11.2021 23:03 Ответить
З викрутасами Мішико все зрозуміло.Але той лікар Кіпшидзе,чи як там його,вже несе таку пургу.що просто дивно-то Карлсону пару годин до смерті лишилось,то він пожовтів,то втатив пам'ять(там пам'ятаю,тут ні),то ми бачим бадьорого опецькуватого "реформатора",який брикається і щось там волає .
Я до того,шо напевно є в Грузії якась комісія з профпридатності лікарів.Їй конче необхідно звернути увагу на Кіпішидзе і првірити його диплом.Бо дивні діагнози він ставить,і рецепт у нього теж дивний-тягти Мішико до приватної лікарні будь-якими методами.
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20.11.2021 22:56 Ответить
миха доберет свои 2 сброшеных паунда за день///
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20.11.2021 22:57 Ответить
так выглядит чИлаувэк после 50 суток голодовки.. это новое слово в голодании))
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20.11.2021 22:59 Ответить
Він просто голодує між сніданком-обідом, обідом-вечерею, вечерею-сніданком
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20.11.2021 23:05 Ответить
Мішико, перед тим як в сметані купатись по дорозі в Грузію проходив стажування в 95 кварталі за спеціальністю " акторська майстерність" Зараз коли фокус вдався, починається друга серія вистави. Назва цієї другої серії. Бикування. Вже починаються розмови про відтермінування терміну ув'язнення.
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20.11.2021 23:31 Ответить
"Он озверел и стал в засаде.."
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21.11.2021 07:07 Ответить
так мамон був в 2 рази більшим. Так шо голодає
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21.11.2021 19:46 Ответить
Да вы шо?А как же наши пленные ?О них забыли сволочи?А того шута превозносите.
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20.11.2021 23:00 Ответить
клизму ему
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20.11.2021 23:00 Ответить
Дайте Михуилу спокойно умереть, человек выбрал поехать в Грузию и сдохнуть с голоду, уважайте его выбор...
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20.11.2021 23:02 Ответить
А лучше сразу в санаторий... в Италии!
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20.11.2021 23:35 Ответить
Ну, те що він псих, уже давно відомо.
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20.11.2021 23:44 Ответить
В цивілну дурку помістити терміново. Краватку не давати, бо зжере.
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21.11.2021 00:25 Ответить
И в жопу поцеловать и пряник дать и а паром с майонезом в Украину посадить.
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21.11.2021 00:43 Ответить
40 дней голодающий, падающий в обморок и требующи многомесячной реабилитации...ага. Увидите разницу в физической форме субьекта?
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21.11.2021 01:41 Ответить
А еще лучше в шикарный отель с ресторанами и *******. Тогда Мише будет хорошо и комфортно.

Вот только я не уверен, что осужденный преступник достоин таких забот.
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21.11.2021 01:48 Ответить
"Чувак уже почти в коме, а шесть тюремщиков с ним справиться не могут. Вот оно, чудо голодания!"
Василий Рыбников
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21.11.2021 02:04 Ответить
Извините а какая голодовка была у Михаила? Сухая, полусухая. Полусладкая или креплённая?
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21.11.2021 04:45 Ответить
Я один вважаю, що адвокат ліпше розуміє медицину ніж юриспруденцію, прямо другий лікар Комаровський?
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21.11.2021 07:09 Ответить
Заграница таки не помогла.
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21.11.2021 08:23 Ответить
ну если есть силы на конфликт с охранником и желание открыть окно - все в порядке...расходитесь!
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21.11.2021 08:52 Ответить
Да усыпите вы его уже,чтобы не мучался.
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21.11.2021 09:26 Ответить
да я уже который раз пишу - поставьте ему клизьму и всё пройдет
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21.11.2021 09:58 Ответить
Сколько можно уже скулить насчёт этого негодяя Саакашвили!! большего политического вреда Украине , чем этот недоделанный кавказец, Украине не принёс никто!! По-этому Чем быстрее здохнет этот гнилой фрукт тем лучше!!
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21.11.2021 13:00 Ответить
 
 