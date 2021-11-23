УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5098 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Затримання Саакашвілі в Грузії
674 30
голодування (420) Грузія (1419) здоров'я (423) Саакашвілі Міхеіл (2105)

Стан здоров'я Саакашвілі покращився, фізично він набагато активніший, - лікар Цискарідзе

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Стан здоров'я Саакашвілі покращився, фізично він набагато активніший, - лікар Цискарідзе

Лікарі консиліуму, які оглянули у вівторок у військовому госпіталі міста Горі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, заявляють, що його стан на четвертий день відновлювального лікування після тривалого голодування стає дедалі кращим.

Про це повідомив журналістам лікар Олександр Цискарідзе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Фізично Міхеіл Саакашвілі набагато активніший. Загальна тенденція позитивна, залишаються певні неврологічні порушення, але для їх усунення потрібен час", - сказав лікар. 

Він зазначив, що лікування триває комплексно за участю багатьох фахівців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ясько про стан Саакашвілі: Я злякалася, бо знала, що стан критичний, але не знала, що настільки

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Накінець то, тепер можу спрокійно йти обідати, а то не міг, поки не прийшла гарна новина про Міхо. Навіть сонце сьогодні заховалося за хмари, навіть хмари плакали дощем, а вороги на сміттєзвалищі навіть не їли відходи - голодували.
показати весь коментар
23.11.2021 14:10
+6
Період ломки пройшов , буцигарня пішла на користь
показати весь коментар
23.11.2021 14:15
+5
Підкажіть, може хто знає, він вже покакав?
показати весь коментар
23.11.2021 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шашлычок употребил утырок или пару кудбари схомячил?
показати весь коментар
23.11.2021 14:07 Відповісти
Період ломки пройшов , буцигарня пішла на користь
показати весь коментар
23.11.2021 14:15 Відповісти
Передали посилку з полуничним варенням і він ожив.
показати весь коментар
23.11.2021 14:18 Відповісти
Якщо тільки з квітів коки ? Ну це ж не в Україні Тепер Карлсон як вийде стане врівноваженою людиною
показати весь коментар
23.11.2021 14:24 Відповісти
Накінець то, тепер можу спрокійно йти обідати, а то не міг, поки не прийшла гарна новина про Міхо. Навіть сонце сьогодні заховалося за хмари, навіть хмари плакали дощем, а вороги на сміттєзвалищі навіть не їли відходи - голодували.
показати весь коментар
23.11.2021 14:10 Відповісти
Лизе скажит, что уже может.....
показати весь коментар
23.11.2021 14:10 Відповісти
Ну когда уже покажут как утырка через жопу кормят?Таким хорошим ,пожарным шлангом.Заслужил утырок на обильное питание через жопу!
показати весь коментар
23.11.2021 14:11 Відповісти
Стан здоров'я Саакашвілі покращився, фізично він набагато активніший, санітарам стає все важче його спіймати у палаті...
показати весь коментар
23.11.2021 14:14 Відповісти
Підкажіть, може хто знає, він вже покакав?
показати весь коментар
23.11.2021 14:17 Відповісти
какати ще не дають.
показати весь коментар
23.11.2021 14:22 Відповісти
Ось, добре хоч Цискарідзе не кипішидзе! 😂😂😂😂
показати весь коментар
23.11.2021 14:21 Відповісти
Подтверждение чуда исцеления и оживления в наше время, можно зачислять в "святые". Мы тут в Украине столько это раз наблюдали.. что для нас это уже не " чудо", а обыденность, фокус, постановка... Так что с самого начала были за Мишу спокойны.( он как минимум очень сильно себя любит, трусоват, и в тоже время в нем пропал артист, правда никудышный.) Это равносильно что решил заморить себя голодом Петя, Юля, Пидалик, Куля в лоб, Вилоносец, Рабинович,.. ит.д. список можно продолжать до бесконечности. Не смешите людей...
показати весь коментар
23.11.2021 14:25 Відповісти
Ви не розумієте, це політичний акт, а їсти треба, щоб залишитись в політиці.
показати весь коментар
23.11.2021 14:30 Відповісти
Да я понимаю что " акт" и не только что бы остаться в политике, и не только что бы остаться на слуху, а и для того что бы все таки не посадили, а уж если и посадят то обеспечат "курортное содержание" с постоянным освещением в СМИ. ( проходили уже). Это не те люди которые объявляли голодовки в СССР или Ирландии. Это клоуны политиканы.
показати весь коментар
23.11.2021 14:35 Відповісти
Ну как же ж без упоминания Пети...
При чем по любому поводу
показати весь коментар
23.11.2021 15:40 Відповісти
Без,,Пети,, не платят
показати весь коментар
23.11.2021 17:01 Відповісти
А значит с остальными фигурантами вы согласны.. ну хоть так.... А Пэтя ну это же "патриот до мозга костей готовый отдать жизнь в борьбе за любимую отчизну, отец нации, участник подпольного национального движения при всех президентах" ( да нет и готовый положить, чего уж там, и "честно" наработанные капиталы, в придачу) Все на алтарь отечества. Смешные вы.. до идиотизма.
показати весь коментар
23.11.2021 17:03 Відповісти
Смешные вы.. до идиотизма. Причем при каждом упоминании Пети
показати весь коментар
23.11.2021 17:37 Відповісти
Да ради бога молитесь Св. Петруччио, Св. Зеле, Св. Пидалику, Св Пукину и компани, Св. Юле, Св Славко, Куля в лоб, Гройся, Смешко Гардонович, Разумный и т.д.., кто там в очереди в "Святые"., кому хотите. Сектантам и адептам доказать что то бесполезно. Это как любая вера, она не требует доказательств и подтверждений.. она просто есть и все. Аллилуйя... Только на следующие выборы придет не более 30% , потом 25...Ну в общем конкретно для сектантов. Ну вот такая вот наша действительность выбора без выбора.Но как говорится удачи.
показати весь коментар
23.11.2021 19:22 Відповісти
Идиотизм у тех, кто как дятлы ни к селу, ни к городу, стучат про Петра..
Их уже намуштровали как собачек Павлова
показати весь коментар
23.11.2021 22:07 Відповісти
А как называть тех кто отключив мозг, и завязал глаза топят с брызгами слюны за ПАПу. Дурнями... Нужно было лет пять назад ( и ему в том числе) исходя из украинских реалий искать новую кандидатуру на лидерство проукраинских сил, потому что он обречен ( навсегда) на проигрыш ( ну такая вот обидная для него реальность). но оно ж мнит себя пупом земли.. А время идет и идет.. по сути оно почти утеряно уже и на следующие выборы. Например почему бы не Ирину Геращенко было проталкивать.. ( ну это чисто мое мнение).. Ну что ж был период когда Юля была " вечно второй", теперь это почетное "утешительное место" будет за Пэдро.. Ну и какая в этом польза для Украины , за исключением только для него ( оставаться на плаву, и тем защищая свой бизнес и растить свой капитал). Но дело каждого кого себе выбирать в "боги", вера она не требует подтверждения, она или есть или ее нет. Так что флаг в руки с "серебряной медалью" в придачу.
показати весь коментар
24.11.2021 10:51 Відповісти
свиданку с лизоном отбыл?
показати весь коментар
23.11.2021 14:30 Відповісти
Наверно все что от него требовалось он выполнил, а теперь -
"Fenita la comedia". )
показати весь коментар
23.11.2021 14:32 Відповісти
Яка ж "радість". Змилувався бог над раком, вчепив йому хвіст!
показати весь коментар
23.11.2021 14:40 Відповісти
???
показати весь коментар
23.11.2021 14:42 Відповісти
Странный тип . А больше , больной . Может и хорошо , что его с нами больше нет .
показати весь коментар
23.11.2021 14:43 Відповісти
Всьо!!! Тепер друга частина марлезонського балету під назвою " Втеча з Шоушенка шпиталю"😂😂😂
показати весь коментар
23.11.2021 14:49 Відповісти
Яке голодування, якщо він тільки ряху відкормив. Цензор, досить писати про цього афериста, ви ж знаєте що усе кругом Карлсона - брехня.
показати весь коментар
23.11.2021 15:00 Відповісти
Це відомий науковий феномен. багато так перехворіли.

показати весь коментар
23.11.2021 15:34 Відповісти
 
 