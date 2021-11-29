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Новини Політика УкраїниПодії Справа Бутусова
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Бутусов Юрій (3123) Загребельська (102) ДБР (2551) Офіс Генпрокурора (2337)

ДБР само повідомило про кримінальне провадження щодо Бутусова, отже тепер має визначити процесуальний статус журналіста та звернутися до Офісу генпрокурора, - Загребельська

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

ДБР само повідомило про кримінальне провадження щодо Бутусова, отже тепер має визначити процесуальний статус журналіста та звернутися до Офісу генпрокурора, - Загребельська

В першому повідомленні ДБР зазначає, що кримінальне провадження відкрито, а у другому, що будь-якого розслідування проти журналіста Юрія Бутусова не проводиться.

На це звернула увагу у фейсбуці колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"В першому повідомленні ДБР зазначає, що в рамках вже відкритого кримінального провадження "перевіряє законність дій журналіста".

Вже в другому повідомлення мова йде, що будь-якого розслідування проти журналіста не проводиться, бо ДБР немає на це повноважень та розслідувати вони можуть виключно злочини проти посадових осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провадження щодо Бутусова відкрите, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді, - представник "Центру розвитку міст" Гриценко

Але слова "ДБР перевірить законність дій журналіста" - не забереш "взад". Отже, тепер, ДБР має:

- визначити процесуальний статус журналіста в кримінальному провадженні та забезпечити дотримання його процесуальних прав, як особи відносно дій якої здійснюється перевірка;

- невідкладно повідомити Офіс генерального прокурора про те, що вони здійснюють "перевірку законності дій журналіста", щоб прокурор визначив підслідність, оскільки ДБР немає повноважень проводити "перевірки законності дій журналіста";

- невідкладно повідомити Офіс генерального прокурора, що, за відсутності повноважень на те, вони "перевіряли законність дій журналіста", що може свідчити про вчинення посадовими особами ДБР кримінального правопорушення, передбаченого статтею 171 КК України, для відповідного реагування", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Оголошення ДБР про "перевірку фактів" можна вважати тиском на журналіста Бутусова, це має ознаки кримінального порушення, - юрист ІМІ Сафаров

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Читайте: Провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, - ДБР

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+44
оце "зробили разом" так зробили)))
"розв`язання та ведення агресивної війни" - не ***** і шойгу а журналісту Бутусову....
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28.11.2021 23:29
+31
Такого гандонистого ссикла як наш гівнокомандуючий ще в світі не було.
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28.11.2021 23:33
+28
Самое интересное, ДБР добилось того, что видео Бутусова стало чаще мелькать в разных источниках и ТВ, что поднимает дух народа и мотивирует против ворога лучше, чем любые призывы.
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28.11.2021 23:40
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оце "зробили разом" так зробили)))
"розв`язання та ведення агресивної війни" - не ***** і шойгу а журналісту Бутусову....
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28.11.2021 23:29 Відповісти
Думав, що Зеленський, як Порошенко, добуде один президентський термін і піде з Богом... Тепер у цьому не впевнений... Може тікати раніше...
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28.11.2021 23:39 Відповісти
Я був впевнений, що воно не досидить.
Яник був розумніший і вмів думати, на відміну від цього ...
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28.11.2021 23:45 Відповісти
проблемка однако...а тикить то куда? Дерьмак в Мордор с собой не возьмет.. будет ***** зубами до помледнего держаться (имхо)...
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29.11.2021 00:07 Відповісти
на віллу в Крим
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29.11.2021 00:56 Відповісти
Попереду Фальсифікації виборів. Просто так Зеленський не піде.
І в Порошенка абсолютно всі шанси повернутися.
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29.11.2021 07:29 Відповісти
Сказал , ЧТО ОН ВРЕТ !!! В любом случае , ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ , и поэтому будет рассматривать ГБР !!! !!!
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29.11.2021 00:13 Відповісти
усі ці заяви говорять по одне - вовина 200 відсоткова система добряче спрацював з Бутусовим, усі ці люди що його підтримали публічно вже готові до 1 грудня !УСПІХІВ Й ДАЙ БОЖЕ БЕЗ ПРОВОКАЦІЙ

Бутусов підтвердив свою участь 1 Грудня ,саме завдяки справі відкритої проти нього !
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29.11.2021 01:03 Відповісти
врет так же как и преЗЕнелох, ермак, и министры там всякие, отрицавшие срыв операции и вообще саму операцию.... как врет про полеты на МЧСных вертолетах за водкой для дерьмака и 4 дня кутежа на государственной даче, на фоне обострения у государственной границы и дни траура по жертвам Голодомора.... или это совсем другая ложь должностных лиц, не наказуемая ????
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29.11.2021 07:43 Відповісти
"Цензор Нет" ВЫ МНОГОКРАТНО ПОЖИЗНЕННО УБИРАЛИ МЕНЯ из " Комментарии " за то , что я " говорил " ПРАВДУ !!! ЧТО ВЫ , что Бутусов , что ЗЕ - все вы одинаковые !!! ТО, что Бутусов вынужден был сказать ЗЕ , это правильно , молодец .
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29.11.2021 12:19 Відповісти
Блин, они доиграются. Если это не манипуляция информацией с разной целью , а правда - то зелёные полные придурки
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28.11.2021 23:33 Відповісти
Самое интересное, ДБР добилось того, что видео Бутусова стало чаще мелькать в разных источниках и ТВ, что поднимает дух народа и мотивирует против ворога лучше, чем любые призывы.
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28.11.2021 23:40 Відповісти
ДБР на самом деле показало, что оно юридически безграмотное.
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28.11.2021 23:42 Відповісти
То вже ж два роки, як дбр стало філіалом "партії ригаонів".
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29.11.2021 00:10 Відповісти
Воно із заснування ним було, туди обирали виключно за підтримку янучарів
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29.11.2021 04:01 Відповісти
Нишний ио главы ДБР провалил экзамен по праву на конкурсе в ДБР, но плеснявые его все же туда пропихнули.- Получите еще одного клоуна в ваше шоу.
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29.11.2021 01:35 Відповісти
и карманное.... и как шавка, реагирующая на приказ - "фас"
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29.11.2021 07:44 Відповісти
Уявіть, воно мєлочномєлкое заявляє про мєлочность й аферисистичність Бурби - це як же його понесло на самознищення ... Єрмак цього не міг НЕ передбачити , організувавша пресуху так швидко ?... НЄ ДУМАЮ!!!
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29.11.2021 01:06 Відповісти
Честно, я под впечатлением от мероприятия . Меня спасает , что я в Братиславе , но бедные украинцы - какой сейчас инфопоток как пресс на их головы.
ОЛИГАРХИ своими СМИ и шоу с Зеленскими скоро превратят украинцев в нервных людей.
гнать надо олигархов и всю эту зелёную ораву.
Но вот посмотрела на Розумкова на шоу шустера - це вообще уже сопливая жупа 😀😀😀 Один только костюм с золотыми пуговицами на рукавах сказал о нем , что он далёк от украинцев.
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29.11.2021 01:50 Відповісти
не думаю что этот удар только по Бутусову ,это удар по всем нам ..Теперь следователей дбр надо допросить кто дал такой тупой приказ . Охота на патриотов не в первой
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28.11.2021 23:33 Відповісти
Рукожопы, что тут скажешь!
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28.11.2021 23:33 Відповісти
Такого гандонистого ссикла як наш гівнокомандуючий ще в світі не було.
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28.11.2021 23:33 Відповісти
Згоден, кожен диктатор мав якісь плюси.
Навіть Піночет інтегрував країну у світову економіку.
А наше непорозуміння це суцільний недолік.
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28.11.2021 23:43 Відповісти
Дозвольте виправити помилку: не "гівнокомандуючий", а Верховний гівнокомандуючий
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29.11.2021 19:27 Відповісти
скоро елка ..надо СБУ дать приказ что б из Киева все экскаваторы поубирали ..запретить вьезд в Киев экскаваторам
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28.11.2021 23:35 Відповісти
Подготовка и развязывание агрессивной войны....зеленые, вам ваша братская русня обвинения диктовала?
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28.11.2021 23:38 Відповісти
Не совсем, там два йурыста, Портнов и, как его, а - Верховный Главнокомандующий (обосцаться можно)
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29.11.2021 00:03 Відповісти
у цих рукожопів як завжди - ЗЄ-льоним пісюном пороблено
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29.11.2021 00:29 Відповісти
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29.11.2021 00:31 Відповісти
Загребельская - неплохая кандидатура в народные депутаты , оппозиционным партиям надо бы к ней присмотреться и взять в списки
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28.11.2021 23:38 Відповісти
Если пресмарафон был началом конца комуняки зе, то будем надеяться, шо теперь он сломпет зубы об Бутусова и прийдет народный импичмент.
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28.11.2021 23:40 Відповісти
ДБР зарегистрировало дело против военных. Это их будут пинать за то, что допустили постороннее лицо. А этому постороннему лицу было изначально всё известно и пох на военных и их дальнейшую судьбу
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28.11.2021 23:41 Відповісти
ДБР стало посміховиськом на службі жалюгідного клована.
На що йдуть наші податки?
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28.11.2021 23:41 Відповісти
вот если Бутусов потролил клоунов и это видео за 2015 год или на учениях или испытаниях ..Мож на корочку артелериста здавал ..А тут целое дэбээр ..которое основано например позже чем было снято видео ..ну и Закон обратной силы не имеет ...
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28.11.2021 23:45 Відповісти
Sergey Naumovich

4 ч. ·



Ну если видео, выложенное Юрием Бутусовым, может являться, как пишет МО, фактором нового витка эскалации конфликта в зоне проведения ООС, то ДБР вполне могло бы возбуждать криминальные дела против школьников, которые принимали участие в флешмобе «Батько наш - Бандера, Україна - мати!», ведь там дальше идёт «Ми за Україну будем воювати!». А рф, как известно, «шукає привід» для вторжения. Можно найти статью. Ну а чо? Тоже ведь может быть спровоцирован новый виток эскалации.

Не знаю, что заставило Юрия опубликовать это видео, я бы не выкладывал, честно говоря, но вот я точно знаю, что что-то не так с записью камер видеонаблюдения, которые зафиксировали ДТП с участием депутата от СН Трухина. Может быть я поверю в искренность ДБР после того, как найдётся видеозапись с нардепом и мы увидим, кто сидел за рулём в тот момент.
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28.11.2021 23:51 Відповісти
ГБР в очередной раз обосралось,как и подобает гнилой конторке "Чего изволите".
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28.11.2021 23:55 Відповісти
Сергей Дмитриев

Вчера в 17:29 ·

Колись був такий журналіст Волтер Дюранті, який писав пропагандистські тексти, в яких вихваляв радянський союз. Його статті захоплено читали європейці і американці.
В 1932 році він був нагороджений Пулітцерівською премією.
У той самий час українці помирали від Голодомору.

Був також інший журналіст - Гарет Джонс, який зміг доїхати до змученої голодом України.
Він написав драматичну правду, яка, однак, не сподобалася у світі, не говорячи навіть про те, що вона не сподобалася в радянському союзі.
Гарета зрештою вбили радянські спецслужби. Пам'ять про нього на довгі роки була забута.
Однак, з часом вона повернулася, так як і правда про великий Голодомор.

Ця історія в ці дні набирає також і іншого значення - після прес-конференції Володимир Зеленський

Є політики, які дуже лякаються правди.
І щоб її приховати, вони готові брехати, маніпулювати і навіть вбивати.
Постійно ми це бачимо в Росії, а зараз і в Білорусі.
В нашій державі ми назавжди запам'ятаємо справу Георгія Гонгадзе та побиття, залякування та смерті журналістів на Майдані.
Однак, може здаватися, що це завершилося з режимом януковича.
Від вчора, я вже не такий в цьому впевнений.

Президент, замість того, щоб відповідати на кожне запитання журналістів, як це відбувається в будь-якій нормальній державі, здійснив атаку на журналістів, звинувативши їх в роботі на олігархів.

Це зробила людина, яка побудувала свою кар'єру на грошах олігарха.
Замість відповідей, він істерично нападав, що переходило усі дозволені межі.
Він звинуватив журналіста у смертях українських військових на фронті.

Пане президенте, за смерть українських військових відповідає виключно російський окупант володимир путін.
Ви ж відповідаєте за всі помилки, які стосуються обороноздатності нашої держави, та які були зроблені від самого початку вашої каденції.

Раніше ви відповідали тільки за жарти вашого "кабаре".
І вас не було ні на Майдані під час Революції Гідності, ні в лавах української армії.
Журналіст мав про це сказати, подобається це вам, чи ні.
Коли я дивився ваші нападки на Юрій Бутусов, я відчував неймовірний сором за вас, як президента моєї держави, за тих людей, які віддали за вас свої голоси, які на вас працюють, приховуючи вашу некомпетентність.

У мене велика повага до Юрія Бутусова, який витримав цю ганебну атаку.
І сором, що інших журналісти промовчали і не зупинили інтерв'ю з вами.
Бо ту мить треба було встати і вийти, і сказати "Досить!".
Одностайно і з гідністю, так як вміє відповідати українська нація.
Може після цього ви і ваші співробітники навчилися б віддавати шану державі, армії, суспільству, а також журналістам, які вміють ставити важкі питання, бо це питання, які виникли в української нації.

Журналісти можуть бути неправі, так буває. Але на це завжди можна відповісти.
Тому може вам сьогодні і вдасться комусь затулити рота, може навіть когось налякаєте, але правда завжди перемагає.

І завжди треба думати, хто виявиться Дюрантом, а хто Гаретом Джонсом. Хто говоритиме правду, а хто брехню.
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28.11.2021 23:56 Відповісти
«Гарет Джонс» (польск. Obywatel Jones) - историческая драма Агнешки Холланд. Фильм был номинирован на премию «Золотой медведь» на 69-м Берлинском международном кинофестивале[1]. Фильм рассказывает историю Гарета Джонса - журналиста из Уэльса, который в 1933 году путешествовал по Советскому Союзу и рассказал Западу о голодоморе на Украине. 15 октября 2021 года во время закрытого показа фильма в правозащитном центре «Мемориал» в Москве в зал ворвалась группа людей в масках и попыталась сорвать показ. Прибывшая по вызову полиция заблокировала офис и устроила опрос зрителей и сотрудников центра. Нападавшие удалились еще до появления полиции
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29.11.2021 10:29 Відповісти
Як сказав Бутусов: завтра над нами буде сміятися весь світ.

А я додам, що в черговий раз над нами буде сміятися весь світ через цю справу, яку замовило мстиве нікчемне сцикло у неділю ввечері, через те, що журналіст провів власне розслідування та сказав правду в очі брехуну.
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28.11.2021 23:58 Відповісти
Підозріло мутна історія. Дуже схоже на сплановану провокацію.
Перше, дуже рідко кримінальні справи порушуються в неділю. Хіба що, закінчуються терміни розгляду матеріалів, чи утримання затриманих, або вкрай необхідно провести якісь слідчі діі, обрати запобіжний захід фігурантам.
Нічого подібного в даному випадку. А якщо врахувати, що вчора був пост у фейсбуці, а сьогодні справа, то взагалі дивуєшся. Чого дбр спочатку не перевірило, а чи була така подія? Запит в сбу і в мо, навіть в телефонному режимі, зразу встановив би, коли і де бутусов був на зборах і хто йому дозволив "стрельнути".
От тоді можна було приймати рішення щодо кримінального провадження і якщо й розпочинати його, то саме щодо тих осіб, що дали такий дозвіл в порушення якихось правил.
Все це будь-які юристи знають краще мене. Поки ж виходить, що " стрельнули" не в бутусова, а в зеленського. Навіть ті скромні розумові здібності президента мають йому підсказати ніколи не судитися з журналістами.
Або чиста підстава, або дійсно в оп клінічні ідіоти.
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29.11.2021 00:00 Відповісти
"Або чиста підстава, або дійсно в оп клінічні ідіоти" - может всё проще? Просто предатели?
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29.11.2021 00:05 Відповісти
В істеричному стані після пресс-марафону "невеликі розумові здібності" зникли, лишились самі емоції і паніка. У Головнокомандуючого. Який жах!
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29.11.2021 01:42 Відповісти
Anton Shvets

2 ч. ·



ДБР заявляє що, лисина Дмитра Гордона ганебно порушує правила світомаскування у місті Києві, що наражає громадян на небезпеку та може призвести до загибелі великої кількості людей під час бомбардувань Києва авіацією держави-агресора.

ДБР первірить причетність Гордона до скоєння злочину за статтею 267 ККУ.

ДБР може надати Гордону кваліфікованого барбера.




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29.11.2021 00:02 Відповісти
Пускай ярмолку нацепит. Размера XXL.Суперклейвпомощь.Бликовать продажная лысина перестанет.
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29.11.2021 00:25 Відповісти
Им что, дегенератам больше нечего расследовать !?. Одного я так и не понял, что их больше возмутило? То что Бутусов дернул за шнурочек от пушки или все таки его слова:"по оккупантам огонь"
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29.11.2021 00:04 Відповісти
А Зеля колись називав росіян окупантами ?
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29.11.2021 10:20 Відповісти
Як вона нєжно(сам знаю,що лагідно) - ст.171 ККУ.Та ні,дєточка,там явні ознаки складу злочину,передбаченого ст.365.
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29.11.2021 00:09 Відповісти
Так і використання гвинтокрила ДСНС було пояснено різними протилежними варіантами:
1) літали працювати, в ніч з п'ятниці на суботу треба було підготувати приміщення для зустрічі через місяць;
2) літали відпочити з родиною, бо мають право відпочити;
3) літали в Київ покласти квіти і далі працювати-відпочивати на вихідних;
4) поки літали працювали-відпочивали випадково трапилась днюха Єрмака, а в них тільки бутерброди і наразі після того, як злітали в Київ покласти квіти, трапилися гості до днюхи, але Єрмак цього не знав бо в нього немає повноважень;
5) літали бо в ДУС керівник дуже боїться виділяти гроші і занедбав президентські літаки, що йому треба порушувати закон, щоб працювати-відпочивати з дітьми та Єрмаком;
6) літали, порушуючи закон, бо "президент".
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29.11.2021 00:09 Відповісти
Нема гіршого ворога, як дурний розум.
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29.11.2021 00:13 Відповісти
Спасибо Юра, до сих пор не заблокировал, видать не до меня, привет от Лехи Косого. Желаю, что бы тебя не закрыли. Я поддерживаю тебя. Свобода слова должна быть, не взирая на то. что думает каждый из нас. Удачи тебе.
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29.11.2021 00:16 Відповісти
А ще ДБР треба щоб відкрило провадження проти Ткача, бо запускав дрончик над дачкою Найвеличнійшого і проти всіх хто збереться 1 грудня на Майдані, бо у Найвеличнійшого діарея не перкстає ніяк. Непорядок !
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29.11.2021 00:20 Відповісти
Специально посмотрел этот ролик и...и....не пойму Зебило истерики??? О чем вааще речь?
Во всех гаубицах и танковых пушках используется раздельное заряжание боеприпасов. Т.е. сначала сам снаряд( осколочный, кумулятивный), а затем сам заряд. Представляет собой цилиндр или гильзу, наполненную взрывчатым веществом, внешне напоминает желтые длинные спагетти. Кстати в танках этот заряд обязательно выбрасывается после выстрела наружу, он не остается в башне.
Ну так вот внешне это выглядело так: Ооо, привет зема Бутусов, какими судьбами? - Да вот подарков журналистких привез. Воздух городской надоел, пороховых газов решил понюхать!!! - Аааа, так ты газов хочешь понюхать??? Ну идем ...зема за веревочку дернеш и будут тебе ....газы....
Ну вы поняли?? Просто в Д 20 поставили пустышку, пороховой заряд и сделали......ПУК!!!.....для Бутусова. Потому что нет!!!....усиленной отдачи ствола!!!
Ну вот и .....фсьоооо, о чем.....вообще расследование???
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29.11.2021 00:26 Відповісти
Пф, дівчинка мониторить форум цн) використала майже досліівно декілька постів.
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29.11.2021 00:26 Відповісти
А генпрокуратура открыла дело против кукловода за ограбление государства через Приватбанк?
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29.11.2021 00:50 Відповісти
Тобто кримінальне впровадження за статтею статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) порушено за фактом проти посадових осіб? Тобтто, нарешті порушили справу проти Путіна, атв фейсбуці порадували Бутусова, що нарешті задовільнили його вимоги щодо справи проти Путіна? Геніальний хід?

Тепер на шоу "Вечірній квартал" не треба купляти квітки, читаймо новини від влади .
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29.11.2021 01:30 Відповісти
Бубочка, тебе говорили - окружи себя умными, так нет - вокруг тебя только преданные дворняжки, которые так громко лают и так приятно лижут руки. Пока ты их кормишь.
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29.11.2021 01:46 Відповісти
Оприлюднивши відео, де він стріляє з гаубиці, Бутусов підставив офіцерів - від комбата до комбрига, які тепер можуть отримати терміни. А Бутусову нічого не буде.
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29.11.2021 09:40 Відповісти
Бутусов стал врагом народа?
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29.11.2021 10:00 Відповісти
Врагом слуг... урода.
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30.11.2021 00:14 Відповісти
 
 