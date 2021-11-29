ДБР само повідомило про кримінальне провадження щодо Бутусова, отже тепер має визначити процесуальний статус журналіста та звернутися до Офісу генпрокурора, - Загребельська
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В першому повідомленні ДБР зазначає, що кримінальне провадження відкрито, а у другому, що будь-якого розслідування проти журналіста Юрія Бутусова не проводиться.
На це звернула увагу у фейсбуці колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.
"В першому повідомленні ДБР зазначає, що в рамках вже відкритого кримінального провадження "перевіряє законність дій журналіста".
Вже в другому повідомлення мова йде, що будь-якого розслідування проти журналіста не проводиться, бо ДБР немає на це повноважень та розслідувати вони можуть виключно злочини проти посадових осіб.
Але слова "ДБР перевірить законність дій журналіста" - не забереш "взад". Отже, тепер, ДБР має:
- визначити процесуальний статус журналіста в кримінальному провадженні та забезпечити дотримання його процесуальних прав, як особи відносно дій якої здійснюється перевірка;
- невідкладно повідомити Офіс генерального прокурора про те, що вони здійснюють "перевірку законності дій журналіста", щоб прокурор визначив підслідність, оскільки ДБР немає повноважень проводити "перевірки законності дій журналіста";
- невідкладно повідомити Офіс генерального прокурора, що, за відсутності повноважень на те, вони "перевіряли законність дій журналіста", що може свідчити про вчинення посадовими особами ДБР кримінального правопорушення, передбаченого статтею 171 КК України, для відповідного реагування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
"розв`язання та ведення агресивної війни" - не ***** і шойгу а журналісту Бутусову....
Яник був розумніший і вмів думати, на відміну від цього ...
І в Порошенка абсолютно всі шанси повернутися.
Бутусов підтвердив свою участь 1 Грудня ,саме завдяки справі відкритої проти нього !
ОЛИГАРХИ своими СМИ и шоу с Зеленскими скоро превратят украинцев в нервных людей.
гнать надо олигархов и всю эту зелёную ораву.
Но вот посмотрела на Розумкова на шоу шустера - це вообще уже сопливая жупа 😀😀😀 Один только костюм с золотыми пуговицами на рукавах сказал о нем , что он далёк от украинцев.
Навіть Піночет інтегрував країну у світову економіку.
А наше непорозуміння це суцільний недолік.
На що йдуть наші податки?
4 ч. ·
Ну если видео, выложенное Юрием Бутусовым, может являться, как пишет МО, фактором нового витка эскалации конфликта в зоне проведения ООС, то ДБР вполне могло бы возбуждать криминальные дела против школьников, которые принимали участие в флешмобе «Батько наш - Бандера, Україна - мати!», ведь там дальше идёт «Ми за Україну будем воювати!». А рф, как известно, «шукає привід» для вторжения. Можно найти статью. Ну а чо? Тоже ведь может быть спровоцирован новый виток эскалации.
Не знаю, что заставило Юрия опубликовать это видео, я бы не выкладывал, честно говоря, но вот я точно знаю, что что-то не так с записью камер видеонаблюдения, которые зафиксировали ДТП с участием депутата от СН Трухина. Может быть я поверю в искренность ДБР после того, как найдётся видеозапись с нардепом и мы увидим, кто сидел за рулём в тот момент.
Вчера в 17:29 ·
Колись був такий журналіст Волтер Дюранті, який писав пропагандистські тексти, в яких вихваляв радянський союз. Його статті захоплено читали європейці і американці.
В 1932 році він був нагороджений Пулітцерівською премією.
У той самий час українці помирали від Голодомору.
Був також інший журналіст - Гарет Джонс, який зміг доїхати до змученої голодом України.
Він написав драматичну правду, яка, однак, не сподобалася у світі, не говорячи навіть про те, що вона не сподобалася в радянському союзі.
Гарета зрештою вбили радянські спецслужби. Пам'ять про нього на довгі роки була забута.
Однак, з часом вона повернулася, так як і правда про великий Голодомор.
Ця історія в ці дні набирає також і іншого значення - після прес-конференції Володимир Зеленський
Є політики, які дуже лякаються правди.
І щоб її приховати, вони готові брехати, маніпулювати і навіть вбивати.
Постійно ми це бачимо в Росії, а зараз і в Білорусі.
В нашій державі ми назавжди запам'ятаємо справу Георгія Гонгадзе та побиття, залякування та смерті журналістів на Майдані.
Однак, може здаватися, що це завершилося з режимом януковича.
Від вчора, я вже не такий в цьому впевнений.
Президент, замість того, щоб відповідати на кожне запитання журналістів, як це відбувається в будь-якій нормальній державі, здійснив атаку на журналістів, звинувативши їх в роботі на олігархів.
Це зробила людина, яка побудувала свою кар'єру на грошах олігарха.
Замість відповідей, він істерично нападав, що переходило усі дозволені межі.
Він звинуватив журналіста у смертях українських військових на фронті.
Пане президенте, за смерть українських військових відповідає виключно російський окупант володимир путін.
Ви ж відповідаєте за всі помилки, які стосуються обороноздатності нашої держави, та які були зроблені від самого початку вашої каденції.
Раніше ви відповідали тільки за жарти вашого "кабаре".
І вас не було ні на Майдані під час Революції Гідності, ні в лавах української армії.
Журналіст мав про це сказати, подобається це вам, чи ні.
Коли я дивився ваші нападки на Юрій Бутусов, я відчував неймовірний сором за вас, як президента моєї держави, за тих людей, які віддали за вас свої голоси, які на вас працюють, приховуючи вашу некомпетентність.
У мене велика повага до Юрія Бутусова, який витримав цю ганебну атаку.
І сором, що інших журналісти промовчали і не зупинили інтерв'ю з вами.
Бо ту мить треба було встати і вийти, і сказати "Досить!".
Одностайно і з гідністю, так як вміє відповідати українська нація.
Може після цього ви і ваші співробітники навчилися б віддавати шану державі, армії, суспільству, а також журналістам, які вміють ставити важкі питання, бо це питання, які виникли в української нації.
Журналісти можуть бути неправі, так буває. Але на це завжди можна відповісти.
Тому може вам сьогодні і вдасться комусь затулити рота, може навіть когось налякаєте, але правда завжди перемагає.
І завжди треба думати, хто виявиться Дюрантом, а хто Гаретом Джонсом. Хто говоритиме правду, а хто брехню.
А я додам, що в черговий раз над нами буде сміятися весь світ через цю справу, яку замовило мстиве нікчемне сцикло у неділю ввечері, через те, що журналіст провів власне розслідування та сказав правду в очі брехуну.
Перше, дуже рідко кримінальні справи порушуються в неділю. Хіба що, закінчуються терміни розгляду матеріалів, чи утримання затриманих, або вкрай необхідно провести якісь слідчі діі, обрати запобіжний захід фігурантам.
Нічого подібного в даному випадку. А якщо врахувати, що вчора був пост у фейсбуці, а сьогодні справа, то взагалі дивуєшся. Чого дбр спочатку не перевірило, а чи була така подія? Запит в сбу і в мо, навіть в телефонному режимі, зразу встановив би, коли і де бутусов був на зборах і хто йому дозволив "стрельнути".
От тоді можна було приймати рішення щодо кримінального провадження і якщо й розпочинати його, то саме щодо тих осіб, що дали такий дозвіл в порушення якихось правил.
Все це будь-які юристи знають краще мене. Поки ж виходить, що " стрельнули" не в бутусова, а в зеленського. Навіть ті скромні розумові здібності президента мають йому підсказати ніколи не судитися з журналістами.
Або чиста підстава, або дійсно в оп клінічні ідіоти.
2 ч. ·
ДБР заявляє що, лисина Дмитра Гордона ганебно порушує правила світомаскування у місті Києві, що наражає громадян на небезпеку та може призвести до загибелі великої кількості людей під час бомбардувань Києва авіацією держави-агресора.
ДБР первірить причетність Гордона до скоєння злочину за статтею 267 ККУ.
ДБР може надати Гордону кваліфікованого барбера.
1) літали працювати, в ніч з п'ятниці на суботу треба було підготувати приміщення для зустрічі через місяць;
2) літали відпочити з родиною, бо мають право відпочити;
3) літали в Київ покласти квіти і далі працювати-відпочивати на вихідних;
4) поки літали працювали-відпочивали випадково трапилась днюха Єрмака, а в них тільки бутерброди і наразі після того, як злітали в Київ покласти квіти, трапилися гості до днюхи, але Єрмак цього не знав бо в нього немає повноважень;
5) літали бо в ДУС керівник дуже боїться виділяти гроші і занедбав президентські літаки, що йому треба порушувати закон, щоб працювати-відпочивати з дітьми та Єрмаком;
6) літали, порушуючи закон, бо "президент".
Во всех гаубицах и танковых пушках используется раздельное заряжание боеприпасов. Т.е. сначала сам снаряд( осколочный, кумулятивный), а затем сам заряд. Представляет собой цилиндр или гильзу, наполненную взрывчатым веществом, внешне напоминает желтые длинные спагетти. Кстати в танках этот заряд обязательно выбрасывается после выстрела наружу, он не остается в башне.
Ну так вот внешне это выглядело так: Ооо, привет зема Бутусов, какими судьбами? - Да вот подарков журналистких привез. Воздух городской надоел, пороховых газов решил понюхать!!! - Аааа, так ты газов хочешь понюхать??? Ну идем ...зема за веревочку дернеш и будут тебе ....газы....
Ну вы поняли?? Просто в Д 20 поставили пустышку, пороховой заряд и сделали......ПУК!!!.....для Бутусова. Потому что нет!!!....усиленной отдачи ствола!!!
Ну вот и .....фсьоооо, о чем.....вообще расследование???
Тепер на шоу "Вечірній квартал" не треба купляти квітки, читаймо новини від влади .