ДБР само повідомило про кримінальне провадження щодо Бутусова, отже тепер має визначити процесуальний статус журналіста та звернутися до Офісу генпрокурора, - Загребельська

В першому повідомленні ДБР зазначає, що кримінальне провадження відкрито, а у другому, що будь-якого розслідування проти журналіста Юрія Бутусова не проводиться.

На це звернула увагу у фейсбуці колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"В першому повідомленні ДБР зазначає, що в рамках вже відкритого кримінального провадження "перевіряє законність дій журналіста".

Вже в другому повідомлення мова йде, що будь-якого розслідування проти журналіста не проводиться, бо ДБР немає на це повноважень та розслідувати вони можуть виключно злочини проти посадових осіб.

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Але слова "ДБР перевірить законність дій журналіста" - не забереш "взад". Отже, тепер, ДБР має:

- визначити процесуальний статус журналіста в кримінальному провадженні та забезпечити дотримання його процесуальних прав, як особи відносно дій якої здійснюється перевірка;

- невідкладно повідомити Офіс генерального прокурора про те, що вони здійснюють "перевірку законності дій журналіста", щоб прокурор визначив підслідність, оскільки ДБР немає повноважень проводити "перевірки законності дій журналіста";

- невідкладно повідомити Офіс генерального прокурора, що, за відсутності повноважень на те, вони "перевіряли законність дій журналіста", що може свідчити про вчинення посадовими особами ДБР кримінального правопорушення, передбаченого статтею 171 КК України, для відповідного реагування", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

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Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".