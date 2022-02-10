НАБУ максимально швидко розслідуватиме справу Трухіна, щоб уникнути спекуляцій, – Ситник

Національне антикорупційне бюро максимально швидко розслідуватиме кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Трухіна за фактом пропозиції ним надання неправомірної вигоди, аби зняти спекуляції на цій темі.

Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо, що цю справу потрібно максимально швидко розслідувати для того, щоб з одного боку не було спекуляцій, бо такі гучні справи завжди пов'язані із спекуляціями, а з іншого, щоб за можливості, наскільки це буде встановлено, дати відповіді на ті запитання, які ставлять. Звичайно, що все це буде розслідуватися у рамах законодавства і в подальшому прийматимуться процесуальні рішення", - сказав Ситник.

Він відмовився повідомляти, кого НАБУ допитуватиме в цій справі.

"Тривають слідчі дії. Ми не можемо зараз анонсувати те, що робитимемо по справі. Це взагалі суперечить логіці досудового розслідування", - зауважив директор бюро.

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Ситник також зазначив, що ця справа постійно обговорюється у ЗМІ, обростає новими подробицями та коментарями, але НАБУ не з'ясовуватиме, звідки беруться ці коментарі.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.