"Газпром" вимагає, щоб Siemens продовжувала обслуговування турбін "Північного потоку" задля "стабільного постачання газу до Європи"

Російський монополіст "Газпром" 16 липня звернувся до компанії Siemens з вимогою ініціювати повернення газової турбіни для газопроводу "Північний потік".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, "Газпром" просить Siemens надати документацію, що дозволить доставити турбіну на компресорну станцію "Північного потоку".

У заяві "Газпрому" йдеться, що компанія розраховує на "безперечне виконання" Siemens своїх зобов'язань щодо обслуговування газотурбінних двигунів, від яких залежать постачання газу до Європи, повідомляє видання.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" в середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу "Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

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Турбіни для прокачки газу виготовлені в Канаді. Там вони регулярно проходять технічне обслуговування на підприємствах Siemens Energy AG. Одна з турбін була відправлена в Монреаль на капітальний ремонт.

Київ звернувся до Канади з проханням не повертати Росії турбіну, посилаючись на санкції, які забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Німеччина навпаки активно вмовляла партнерів повернути агрегат, щоб у РФ не було приводу для скорочення постачання газу до ФРН.

10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що відремонтовану турбіну Siemens повернуть.

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

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В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

Українська діаспора в Канаді подала до суду, щоб зупинити постачання турбін Siemens для "Північного потоку".