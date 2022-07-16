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Новини Газова війна Санкції проти Росії
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"Газпром" вимагає, щоб Siemens продовжувала обслуговування турбін "Північного потоку" задля "стабільного постачання газу до Європи"

потік,північний,турбіна

Російський монополіст "Газпром" 16 липня звернувся до компанії Siemens з вимогою ініціювати повернення газової турбіни для газопроводу "Північний потік".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, "Газпром" просить Siemens надати документацію, що дозволить доставити турбіну на компресорну станцію "Північного потоку".

У заяві "Газпрому" йдеться, що компанія розраховує на "безперечне виконання" Siemens своїх зобов'язань щодо обслуговування газотурбінних двигунів, від яких залежать постачання газу до Європи, повідомляє видання.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" в середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу "Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Передача Канадою турбіни для Росії – небезпечне рішення для всього демократичного світу

Турбіни для прокачки газу виготовлені в Канаді. Там вони регулярно проходять технічне обслуговування на підприємствах Siemens Energy AG. Одна з турбін була відправлена в Монреаль на капітальний ремонт.

Київ звернувся до Канади з проханням не повертати Росії турбіну, посилаючись на санкції, які забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Німеччина навпаки активно вмовляла партнерів повернути агрегат, щоб у РФ не було приводу для скорочення постачання газу до ФРН.

10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що відремонтовану турбіну Siemens повернуть.

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

Також читайте: Канада дозволила ремонтувати на своєму заводі інші турбіни "Північного потоку"

В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

Українська діаспора в Канаді подала до суду, щоб зупинити постачання турбін Siemens для "Північного потоку".

Автор: 

Газпром (3387) Північний потік (2461) Siemens (198)


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Топ коментарі
+29
Дав блатоті цигарку, тепер кишені вивертай.
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16.07.2022 13:47
+17
і вимагає сказати ахмат-сіла, і попросити пробачення у рамзанки дирова, якщо хочуть газ
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16.07.2022 13:40
+16
вимагає... отакої... не просить, а саме вимагає? чому? тому що відчуває славбкість тих, хто погодився...
тепер рашка ще надрище їм на голову, щоби знали як намагатися в потворах побачити шось людське... і взагалі ...чи треба йти на поступки ******** слизнякам...
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16.07.2022 13:58
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і вимагає сказати ахмат-сіла, і попросити пробачення у рамзанки дирова, якщо хочуть газ
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16.07.2022 13:40 Відповісти
а получітся - чечня єєто круто
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16.07.2022 18:29 Відповісти
Дав блатоті цигарку, тепер кишені вивертай.
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16.07.2022 13:47 Відповісти
Це має іньшу назву-шантаж...
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16.07.2022 13:52 Відповісти
эти гансы приймут с проглотом , это не предки былых немцев
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16.07.2022 16:06 Відповісти
А то что???!!! Заставите Siemens на табуретку встать, чтобы не отсасывать на коленях?
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16.07.2022 13:56 Відповісти
Требую патроны к своему мистолету, что б вы отдали свои деньши
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16.07.2022 13:56 Відповісти
вимагає... отакої... не просить, а саме вимагає? чому? тому що відчуває славбкість тих, хто погодився...
тепер рашка ще надрище їм на голову, щоби знали як намагатися в потворах побачити шось людське... і взагалі ...чи треба йти на поступки ******** слизнякам...
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16.07.2022 13:58 Відповісти
Прогнулись? Все, труба. Ну неужели нет на Западе никого, кто бы понимал простейшую психологию гопоты кремлевской? Они понимают только силу. Исключительно силу и больше ничего.
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16.07.2022 14:02 Відповісти
da vse oni uzhe ponimajut - prosta poka net alternativi , ka tolko , tak gazprom poluchit svoi bumerang
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16.07.2022 14:10 Відповісти
Надеюсь...
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16.07.2022 14:24 Відповісти
Там рафіновані шмарклєжуї.
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16.07.2022 14:11 Відповісти
как то написал тут, что у власти в западном мире сплошное ЛГБТ, то есть больные люди. забанили
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16.07.2022 16:06 Відповісти
Євротолєрасти, що тут скажеш. ***** їх усіх на кукані вертить багато років, і вертітиме надалі. Особлива подяка шрьодеру, фрау штазі та всім іншим мікронам з саркозями...
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16.07.2022 14:21 Відповісти
Трудная зима и пареная репа

https://www.youtube.com/watch?v=dPnenwYZODY
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16.07.2022 14:26 Відповісти
В історію це увійде як зрада Європи та залежності, а хто до цього причетний будуть піддані позору і забуттю...
отак коли ти між позором і війною обираєш позор то отримаєш і те і інше
классика
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16.07.2022 14:30 Відповісти
Неприятно конечно чисто психологически, не не смертельно.

И так ясно, что дело не в турбинах, но зато у Путина не будет отмазок, мол мы не поставляем по техническим причинам.
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16.07.2022 14:31 Відповісти
Ну - частково наші неправі Санкції передбачають лише заборону на постачання Про виконання договірних зобов"язань з приводу проведення ремонту (особливо планового) уже наявного у власності "Газпрому" обладнання - гарантію даю - у санкціях не передбачено От Канада і не "викаблучується" - не хоче "вляпаться" у завідомо програшну справу
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16.07.2022 14:34 Відповісти
как и ожидали многие
будут дальше борзеть
если надо новый повод придумают чтобы оправдать понижение объемов перекачик газа
кто там говорил из немецких политиков
еще когда только сп2 собирались строить?
и продолжили после аннексии крыма, захвата части грузии
стоить сп2?
что газпром не политический проек?
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16.07.2022 14:36 Відповісти
А сто х..їв їм в панамку, щоб мали що складати?
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16.07.2022 14:38 Відповісти


Ситуація накштал цього - дайте попити води, а то так їсти хочеться, що заночувати немає де. Гопніки помийні!

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16.07.2022 14:41 Відповісти
Сто баксов против пять что немцы прогнутся. Это уже стокгольмский синдром
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16.07.2022 14:50 Відповісти
Це дуже добре! Проявили слабкість - отримуйте!
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16.07.2022 14:58 Відповісти
Я думаю что жадная и ссыкливая немчура пойдёт на встречу с братьями по разуму.
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16.07.2022 17:35 Відповісти
Половина гансов перетрахана к сожалению этими орками после 2мв. Дается в знаки
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16.07.2022 18:33 Відповісти
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив цього тижня, що рішення про повернення турбін було прийнято, щоб Канада могла підтримати європейських союзників, які зіткнулися з енергетичними кризами, оскільки Росія обмежує доступ до свого постачання нафти і газу.

Держдепартамент США виступив із заявою на підтримку цього рішення, заявивши, що він допоможе Європі підвищити енергетичну безпеку і стійкість і протистояти "зусиллям Росії з озброєння енергетики".

Консерватори в комітеті також закликали віце-прем'єр-міністра Христю Фріланд з'явитися і стверджували, що ліберали намагаються перешкодити її свідченням, оскільки вона може не погодитися з рішенням про експорт.

Світовий конґрес українців звертається до Федерального суду з проханням підтримати режим санкцій і зупинити відвантаження, заявивши в заяві, що "ми не можемо забезпечити терористичну державу інструментами, необхідними для фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей".

CBC
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16.07.2022 20:29 Відповісти
Виступаючи перед журналістами на телемісті після зустрічі міністрів фінансів G20 на Балі, Індонезія, Фріланд заявила, що розуміє реакцію України, але захищає крок уряду як правильний, який потрібно зробити за цих обставин.

"Це було дуже важке рішення для Канади, і я розумію занепокоєння, яке Україна має з цього приводу, але це було правильно", - сказала Фріланд.

CBC
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17.07.2022 00:41 Відповісти
 
 