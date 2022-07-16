"Газпром" вимагає, щоб Siemens продовжувала обслуговування турбін "Північного потоку" задля "стабільного постачання газу до Європи"
Російський монополіст "Газпром" 16 липня звернувся до компанії Siemens з вимогою ініціювати повернення газової турбіни для газопроводу "Північний потік".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, "Газпром" просить Siemens надати документацію, що дозволить доставити турбіну на компресорну станцію "Північного потоку".
У заяві "Газпрому" йдеться, що компанія розраховує на "безперечне виконання" Siemens своїх зобов'язань щодо обслуговування газотурбінних двигунів, від яких залежать постачання газу до Європи, повідомляє видання.
Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" в середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу "Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.
Турбіни для прокачки газу виготовлені в Канаді. Там вони регулярно проходять технічне обслуговування на підприємствах Siemens Energy AG. Одна з турбін була відправлена в Монреаль на капітальний ремонт.
Київ звернувся до Канади з проханням не повертати Росії турбіну, посилаючись на санкції, які забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Німеччина навпаки активно вмовляла партнерів повернути агрегат, щоб у РФ не було приводу для скорочення постачання газу до ФРН.
10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що відремонтовану турбіну Siemens повернуть.
Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.
В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.
Українська діаспора в Канаді подала до суду, щоб зупинити постачання турбін Siemens для "Північного потоку".
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тепер рашка ще надрище їм на голову, щоби знали як намагатися в потворах побачити шось людське... і взагалі ...чи треба йти на поступки ******** слизнякам...
https://www.youtube.com/watch?v=dPnenwYZODY
отак коли ти між позором і війною обираєш позор то отримаєш і те і інше
классика
И так ясно, что дело не в турбинах, но зато у Путина не будет отмазок, мол мы не поставляем по техническим причинам.
будут дальше борзеть
если надо новый повод придумают чтобы оправдать понижение объемов перекачик газа
кто там говорил из немецких политиков
еще когда только сп2 собирались строить?
и продолжили после аннексии крыма, захвата части грузии
стоить сп2?
что газпром не политический проек?
Ситуація накштал цього - дайте попити води, а то так їсти хочеться, що заночувати немає де. Гопніки помийні!
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