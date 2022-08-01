Трасс застерегла РФ від повторного обстрілу Одеського порту

Обстріл РФ Одеського порту не повинен повторитися, а кораблі, що вийшли з чорноморських портів, мають отримати безпечне проходження.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ці кораблі мають отримати безпечне проходження. Не повинно бути повторення обстрілу Росією Одеського порту. Єдиний спосіб, яким Путін може по-справжньому пом'якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, - це припинити своє жорстоке вторгнення в Україну", - йдеться в заяві Трасс.

Міністр зазначила, що тепер очі всього світу стежитимуть за тим, чи продовжить РФ використовувати глобальні запаси продовольства як зброю, як це було досі.

"Це важливий перший крок. Велика Британія і наші союзники наполегливо домагалися цього результату. Ми вдячні ООН і Туреччині за допомогу в укладенні цього договору. Росія відчула всю силу глобального тиску, й тепер очі всього світу стежитимуть за тим, чи продовжать вони використовувати глобальні запаси продовольства як зброю, як це було досі", - зазначила Трасс.

Як повідомлялось, зранку 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

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Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.