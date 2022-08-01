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Новини Війна
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Трасс застерегла РФ від повторного обстрілу Одеського порту

одеса,братчук

Обстріл РФ Одеського порту не повинен повторитися, а кораблі, що вийшли з чорноморських портів, мають отримати безпечне проходження.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ці кораблі мають отримати безпечне проходження. Не повинно бути повторення обстрілу Росією Одеського порту. Єдиний спосіб, яким Путін може по-справжньому пом'якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, - це припинити своє жорстоке вторгнення в Україну", - йдеться в заяві Трасс.

Міністр зазначила, що тепер очі всього світу стежитимуть за тим, чи продовжить РФ використовувати глобальні запаси продовольства як зброю, як це було досі.

"Це важливий перший крок. Велика Британія і наші союзники наполегливо домагалися цього результату. Ми вдячні ООН і Туреччині за допомогу в укладенні цього договору. Росія відчула всю силу глобального тиску, й тепер очі всього світу стежитимуть за тим, чи продовжать вони використовувати глобальні запаси продовольства як зброю, як це було досі", - зазначила Трасс.

Як повідомлялось, зранку 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Також читайте: У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

Автор: 

обстріл (28717) Одеса (5476) порт (2050) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+7
Ці кораблі мають отримати безпечне проходження.--Тоді надайте надійну охорону а не киздіть своїми заявами
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01.08.2022 15:08
+6
а если обстреляют, то что тогда - обвините "все стороны конфликта" и озабоченность выразите?
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01.08.2022 15:30
+5
"Єдиний спосіб, яким Путін може по-справжньому пом'якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, - це припинити своє жорстоке вторгнення в Україну"

Нащо йому пом'якшувати продовольчу кризу, коли він може її погіршити і звинуватити в цьому англосаксів (тм) та клятийзапад (тм)?
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01.08.2022 15:18
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Было бы эффективней не предостерегать, а дать нам дальнобойные ракеты к Хаймарсам (и желательно разрешить стрелять по запоребрику). И всё, welcome to hell .
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01.08.2022 15:07 Відповісти
Ці кораблі мають отримати безпечне проходження.--Тоді надайте надійну охорону а не киздіть своїми заявами
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01.08.2022 15:08 Відповісти
буряти проти рашкистів Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио https://www.youtube.com/watch?v=AY9xddTkrVU "НВ" рассказал, что причиной этому россияне бросают представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.
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01.08.2022 15:14 Відповісти
Ничего они не паникуют, Николаев обстрелы каждый день, из Херсона обл.бывает по 40 ракет.
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01.08.2022 16:35 Відповісти
"Єдиний спосіб, яким Путін може по-справжньому пом'якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, - це припинити своє жорстоке вторгнення в Україну"

Нащо йому пом'якшувати продовольчу кризу, коли він може її погіршити і звинуватити в цьому англосаксів (тм) та клятийзапад (тм)?
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01.08.2022 15:18 Відповісти
не удивлюсь если раша потопит корабль с зерном у них в геноиме прописано насрать на стол на мир на всех что они успешно делают а мир утирается
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01.08.2022 15:22 Відповісти
Похоже на:
Аа-йай-йай.будет ата-та.
Ну смешно же. Делайте реальные шаги, а не эти угрозы
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01.08.2022 15:23 Відповісти
а если обстреляют, то что тогда - обвините "все стороны конфликта" и озабоченность выразите?
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01.08.2022 15:30 Відповісти
Что англичане могут сделать?
Сейчас даже проливы Турцией закрыты для военных
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01.08.2022 15:40 Відповісти
А кацапи злякалися! Ой, злякалися. Ох і злякалися....
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01.08.2022 15:38 Відповісти
На покажчику стурбометра було 1300 міллімеркелів.
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01.08.2022 15:58 Відповісти
1300 милімеркелів = 1,3 меркеля. Хоча 1300 звісно ж більше.
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01.08.2022 17:06 Відповісти
Особенно цинично звучит от англичан да и от всего "запада" после того как часть санкций с недоимперии тупо сняли - это сельхозпродукция и удобрения,ремонт и комплектующие для самолетов,турбины для газопроводов - сегодня прилетела отмена на запрет страхования транспортировки нефти из 404 морским путем что фактически нивелирует нефтяное эмбарго...пуйло добился главного - показал всем что санкции можно не просто обойти а и отменить/отложить...а они все пальчиком грозят - как дети мля!
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01.08.2022 16:16 Відповісти
А с чего вы взяли что путин озабочен глобальным продовольственным кризисом? Это его мечта! Бунты голодных, недовольство и свержение правительств, миграционная волна в Европу. Что может быть прекраснее на свете?!
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01.08.2022 16:18 Відповісти
Еще бы как-то втянуть в войну Китай со Штатами...Песня! Тогда точно никому не будет дела уставших от Украины
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01.08.2022 16:21 Відповісти
С кацапами разговаривать ,это все равно что сам собою говорить ,в пустой комнате.
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01.08.2022 16:30 Відповісти
молодець, тепер 100% прилетить!
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01.08.2022 16:43 Відповісти
Невже навіть кращі з них такі наївні, що вірять у якісь договори, домовленості, угоди... Чи прикидаються?
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01.08.2022 17:16 Відповісти
ще раз стрільнете, я максимально глибоко схвилююсь. Трасс.
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01.08.2022 17:18 Відповісти
Poskoļku za Odessu Israel ne postoit, za Odessu postoit Great Britain i Europe, i US.
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01.08.2022 17:41 Відповісти
Надо говорить недомерку что будет если что... А так это просто ни о чём.
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01.08.2022 17:55 Відповісти
 
 