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Новости Война
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Трасс предостерегла РФ от повторного обстрела Одесского порта

одеса,братчук

Обстрел РФ Одесского порта не должен повториться, а вышедшие из черноморских портов корабли должны получить безопасное прохождение.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эти корабли должны получить безопасное прохождение. Не должно быть повторения обстрела Россией Одесского порта. Единственный способ, которым Путин может по-настоящему смягчить созданный им глобальный кризис продовольственной безопасности, - это прекратить свое жестокое вторжение в Украину", - говорится в заявлении Трасс.

Министр отметила, что теперь глаза всего мира будут следить за тем, продолжит ли РФ использовать глобальные запасы продовольствия как оружие, как это было до сих пор.

Читайте также: Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский. ФОТОрепортаж

"Это важный первый шаг. Великобритания и наши союзники настойчиво добивались этого результата. Мы благодарны ООН и Турции за помощь в заключении этого договора. Россия почувствовала всю силу глобального давления, и теперь глаза всего мира будут следить за тем, продолжат ли они использовать глобальные запасы продовольствия как оружие, как это было до сих пор", – отметила Трасс.

Как сообщалось, утром 1 августа первое судно с украинской продовольствием вышло из Одесского порта.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

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На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.

Автор: 

обстрел (27396) Одесса (7901) порт (737) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+7
Ці кораблі мають отримати безпечне проходження.--Тоді надайте надійну охорону а не киздіть своїми заявами
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01.08.2022 15:08
+6
а если обстреляют, то что тогда - обвините "все стороны конфликта" и озабоченность выразите?
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01.08.2022 15:30
+5
"Єдиний спосіб, яким Путін може по-справжньому пом'якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, - це припинити своє жорстоке вторгнення в Україну"

Нащо йому пом'якшувати продовольчу кризу, коли він може її погіршити і звинуватити в цьому англосаксів (тм) та клятийзапад (тм)?
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01.08.2022 15:18
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Было бы эффективней не предостерегать, а дать нам дальнобойные ракеты к Хаймарсам (и желательно разрешить стрелять по запоребрику). И всё, welcome to hell .
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01.08.2022 15:07 Ответить
Ці кораблі мають отримати безпечне проходження.--Тоді надайте надійну охорону а не киздіть своїми заявами
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01.08.2022 15:08 Ответить
буряти проти рашкистів Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио https://www.youtube.com/watch?v=AY9xddTkrVU "НВ" рассказал, что причиной этому россияне бросают представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.
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01.08.2022 15:14 Ответить
Ничего они не паникуют, Николаев обстрелы каждый день, из Херсона обл.бывает по 40 ракет.
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01.08.2022 16:35 Ответить
"Єдиний спосіб, яким Путін може по-справжньому пом'якшити створену ним глобальну кризу продовольчої безпеки, - це припинити своє жорстоке вторгнення в Україну"

Нащо йому пом'якшувати продовольчу кризу, коли він може її погіршити і звинуватити в цьому англосаксів (тм) та клятийзапад (тм)?
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01.08.2022 15:18 Ответить
не удивлюсь если раша потопит корабль с зерном у них в геноиме прописано насрать на стол на мир на всех что они успешно делают а мир утирается
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01.08.2022 15:22 Ответить
Похоже на:
Аа-йай-йай.будет ата-та.
Ну смешно же. Делайте реальные шаги, а не эти угрозы
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01.08.2022 15:23 Ответить
а если обстреляют, то что тогда - обвините "все стороны конфликта" и озабоченность выразите?
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01.08.2022 15:30 Ответить
Что англичане могут сделать?
Сейчас даже проливы Турцией закрыты для военных
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01.08.2022 15:40 Ответить
А кацапи злякалися! Ой, злякалися. Ох і злякалися....
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01.08.2022 15:38 Ответить
На покажчику стурбометра було 1300 міллімеркелів.
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01.08.2022 15:58 Ответить
1300 милімеркелів = 1,3 меркеля. Хоча 1300 звісно ж більше.
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01.08.2022 17:06 Ответить
Особенно цинично звучит от англичан да и от всего "запада" после того как часть санкций с недоимперии тупо сняли - это сельхозпродукция и удобрения,ремонт и комплектующие для самолетов,турбины для газопроводов - сегодня прилетела отмена на запрет страхования транспортировки нефти из 404 морским путем что фактически нивелирует нефтяное эмбарго...пуйло добился главного - показал всем что санкции можно не просто обойти а и отменить/отложить...а они все пальчиком грозят - как дети мля!
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01.08.2022 16:16 Ответить
А с чего вы взяли что путин озабочен глобальным продовольственным кризисом? Это его мечта! Бунты голодных, недовольство и свержение правительств, миграционная волна в Европу. Что может быть прекраснее на свете?!
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01.08.2022 16:18 Ответить
Еще бы как-то втянуть в войну Китай со Штатами...Песня! Тогда точно никому не будет дела уставших от Украины
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01.08.2022 16:21 Ответить
С кацапами разговаривать ,это все равно что сам собою говорить ,в пустой комнате.
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01.08.2022 16:30 Ответить
молодець, тепер 100% прилетить!
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01.08.2022 16:43 Ответить
Невже навіть кращі з них такі наївні, що вірять у якісь договори, домовленості, угоди... Чи прикидаються?
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01.08.2022 17:16 Ответить
ще раз стрільнете, я максимально глибоко схвилююсь. Трасс.
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01.08.2022 17:18 Ответить
Poskoļku za Odessu Israel ne postoit, za Odessu postoit Great Britain i Europe, i US.
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01.08.2022 17:41 Ответить
Надо говорить недомерку что будет если что... А так это просто ни о чём.
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01.08.2022 17:55 Ответить
 
 