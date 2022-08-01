Трасс предостерегла РФ от повторного обстрела Одесского порта

Обстрел РФ Одесского порта не должен повториться, а вышедшие из черноморских портов корабли должны получить безопасное прохождение.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эти корабли должны получить безопасное прохождение. Не должно быть повторения обстрела Россией Одесского порта. Единственный способ, которым Путин может по-настоящему смягчить созданный им глобальный кризис продовольственной безопасности, - это прекратить свое жестокое вторжение в Украину", - говорится в заявлении Трасс.

Министр отметила, что теперь глаза всего мира будут следить за тем, продолжит ли РФ использовать глобальные запасы продовольствия как оружие, как это было до сих пор.

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"Это важный первый шаг. Великобритания и наши союзники настойчиво добивались этого результата. Мы благодарны ООН и Турции за помощь в заключении этого договора. Россия почувствовала всю силу глобального давления, и теперь глаза всего мира будут следить за тем, продолжат ли они использовать глобальные запасы продовольствия как оружие, как это было до сих пор", – отметила Трасс.

Как сообщалось, утром 1 августа первое судно с украинской продовольствием вышло из Одесского порта.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

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На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.