Трасс предостерегла РФ от повторного обстрела Одесского порта
Обстрел РФ Одесского порта не должен повториться, а вышедшие из черноморских портов корабли должны получить безопасное прохождение.
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Эти корабли должны получить безопасное прохождение. Не должно быть повторения обстрела Россией Одесского порта. Единственный способ, которым Путин может по-настоящему смягчить созданный им глобальный кризис продовольственной безопасности, - это прекратить свое жестокое вторжение в Украину", - говорится в заявлении Трасс.
Министр отметила, что теперь глаза всего мира будут следить за тем, продолжит ли РФ использовать глобальные запасы продовольствия как оружие, как это было до сих пор.
"Это важный первый шаг. Великобритания и наши союзники настойчиво добивались этого результата. Мы благодарны ООН и Турции за помощь в заключении этого договора. Россия почувствовала всю силу глобального давления, и теперь глаза всего мира будут следить за тем, продолжат ли они использовать глобальные запасы продовольствия как оружие, как это было до сих пор", – отметила Трасс.
Как сообщалось, утром 1 августа первое судно с украинской продовольствием вышло из Одесского порта.
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.
23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.
На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.
Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.
26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нащо йому пом'якшувати продовольчу кризу, коли він може її погіршити і звинуватити в цьому англосаксів (тм) та клятийзапад (тм)?
Аа-йай-йай.будет ата-та.
Ну смешно же. Делайте реальные шаги, а не эти угрозы
Сейчас даже проливы Турцией закрыты для военных