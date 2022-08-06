У ВР зареєстрували проєкт щодо визнання незалежності Косова

До Верховної Ради подали законопроєкт щодо визнання Україною незалежності Косова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Україна має визнати незалежність Косова. Подав у Верховну Раду відповідний проєкт постанови", - написав нардеп.

Він повідомив, що у 2010 році Міжнародний суд ООН визнав, що декларація про державний суверенітет Косова не підтримує норми міжнародного права, не порушує жодних резолюцій та міжнародних актів.

"Не дарма, 22 з 27 країн-членів ЄС, до якого ми так прагнемо, вже визнали Косово. Також Косово визнано США, Канадою та Великою Британією.

Тому послідовним кроком України зараз буде визнання державного суверенітету Косово і висловлення міжнародної підтримки. Одразу відкидаю різного роду маніпуляції – ситуація між Україною та пседовреспубліками "ЛДНР" - це не та сама ситуація, як у Косово та Сербії. Це момент, коли Косово дійсно має право на незалежність", - наголосив Гончаренко.



Він зазначив, що сподівається на якомога швидший рогляд постанови колегами у Раді.

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади.







