4 436 41

У ВР зареєстрували проєкт щодо визнання незалежності Косова

гончаренко

До Верховної Ради подали законопроєкт щодо визнання Україною незалежності Косова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Україна має визнати незалежність Косова. Подав у Верховну Раду відповідний проєкт постанови", - написав нардеп.

Він повідомив, що у 2010 році Міжнародний суд ООН визнав, що декларація про державний суверенітет Косова не підтримує норми міжнародного права, не порушує жодних резолюцій та міжнародних актів.

Також читайте: Косово приєдналося до санкцій проти Росії та Білорусі

"Не дарма, 22 з 27 країн-членів ЄС, до якого ми так прагнемо, вже визнали Косово. Також Косово визнано США, Канадою та Великою Британією. 
Тому послідовним кроком України зараз буде визнання державного суверенітету Косово і висловлення міжнародної підтримки. Одразу відкидаю різного роду маніпуляції – ситуація між Україною та пседовреспубліками "ЛДНР" - це не та сама ситуація, як у Косово та Сербії. Це момент, коли Косово дійсно має право на незалежність", - наголосив Гончаренко.

Він зазначив, що сподівається на якомога швидший рогляд постанови колегами у Раді.

Також читайте: Президент Сербії Вучич: Косово хоче втілити свої інтереси на тлі "істерії довкола України"

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади.




Автор: 

ВР (15197) Косово (93) визнання (72) Гончаренко Олексій (494)
Топ коментарі
+13
Нарешті
06.08.2022 14:28 Відповісти
+11
Аргументи? Ось вам один із простих аргументів...
США підтримують все, що пов'язане із інтересами України. США визнали Косово. Визнання Косово в інтересах України щоб мати ще більшу підтримку США.
06.08.2022 14:55 Відповісти
+7
А чому албанці мають право засновувати ще одну державу на теріторіі Сербії. В чому різниця з квазі-державами ЛДНР.? Дійсно, наведіть притомні аргументи. Дякую. Гончаренко не виглядає дурнем. Але... не зрозуміло. Будь ласка,поясніть.
06.08.2022 14:41 Відповісти
Не проголосують, ***** не дозволить.
06.08.2022 14:25 Відповісти
Нарешті
06.08.2022 14:28 Відповісти
Жирна дупа Стефанчук його навіть на голосування не поставить.
Помре законопроект у "комісії слуг".
06.08.2022 14:29 Відповісти
А Сербії лишиться признать дінієри? Яка консерва то подала, та ще під час війни?
06.08.2022 14:40 Відповісти
І х*й на них, тих сербів. Зараз не 2013, і навіть не 2021 - світ змінився, зараз годі намгатися подобатися всім. Треба обирати свій бік, визначатися з ким ти - з кацапами і їх геополітичними друзями чи з ворогами кацапів. Хай хоч десять раз той лугандон сербська наволоч визнає - і що з того?
06.08.2022 15:54 Відповісти
А чому албанці мають право засновувати ще одну державу на теріторіі Сербії. В чому різниця з квазі-державами ЛДНР.? Дійсно, наведіть притомні аргументи. Дякую. Гончаренко не виглядає дурнем. Але... не зрозуміло. Будь ласка,поясніть.
06.08.2022 14:41 Відповісти
Аргументи? Ось вам один із простих аргументів...
США підтримують все, що пов'язане із інтересами України. США визнали Косово. Визнання Косово в інтересах України щоб мати ще більшу підтримку США.
06.08.2022 14:55 Відповісти
А можно еще проще, но доходчивей и давно все знают это понятие. ,,,Кто не с нами---тот против нас,,.
06.08.2022 15:04 Відповісти
Якась дурня, а не аргумент. Ну якщо б від нас вимагали за вступ до НАТО чи ЄС визнати Косово, то тоді ще якось воно хоть і бридке, але зрозуміло б було. А це що? Дурня дурневічи. Чекаю справжніх аргументів.
06.08.2022 17:11 Відповісти
Була етнічна різня - США і НАТО цю різню припинили. Такі держави утворюются в тих випадках, коли зло не може бути повністю знищеним. США виступають проти нетерпимості і диктатури. Нажаль серби не можуть визнати своєї провини у відношенні до Косово - тому цей регіон і потрібно було відділити.
06.08.2022 23:31 Відповісти
Ein Volk, ein Reich, ein Führer, між іншим, - гасло нацистської Німеччини і загальний імперський принцип. Вже в Потсдамському світі ця ідея мала непоодинокі виключення: дві Германії, два Китаї, дві Кореї. Союз намагався відтворити російську імперію і експлуатував концепцію "Один (совітський) народ - одна країна". Поки мав на те сили. У ********* світі натомість, права людини вважають пріорітетними перед правом нації і понад те - перед суверінітетом держави.
Історично - Косово переходило від ілірійців до слов'ян; тоді до османів; потім до сербів, а від них до албанців. Тобто, ця територія не була місцем безперервного проживання одного народу. На відміну від Донбасу, де слов'яни заходу давно асимілювали іраномовні народи сходу. Навряд чи має сенс сперечатися, що за народ протягом останнього тисячоліття заселяв північне Причорномор'я.

Югославія, як і союз перестали існувати, позаяк не утворили єдиної нації, а окремі народи отримали можливість заснувати держави не лише через право на самовизначення, а через дезінтеграцію федеративних утворень. Спроба москви відірвати від України лугандон не мала під собою ні історії устремлінь етносу, ні виокремлення федеративних утворень населених "народами донбасу", які б прагнули створити нові країни. Московити, а не "народи донбасу", переслідували давню ціль - відновлення імперії через анексію. Протягом 8 років "народи донбасу" не створили й зародків держав, позаяк їх мешканці не мали цього на меті. Тоді як косовари утворили повноцінну республіку.

Та головним фактором визнання незалежності Косово був відвертий геноцид, якого припустилися серби. Якби українці творили геноцид на Донбасі, чи кацапи змогли б переконати в цьому світ, ми б втратили підстави для відновлення унітарної країни.
07.08.2022 00:20 Відповісти
різниця хоча б в тому, що там були реальні етнічні чистки, а в ОРДЛО нічого навіть і подібного, як би кацапська пропаганда не намагалась в чомусь такому переконати
06.08.2022 17:31 Відповісти
За етнічні чистки були судові вироки і це не причина для анексії території Сербії, як би нам не подобались серби з їхніми братушками рашистами.
06.08.2022 19:37 Відповісти
Косово було автономним краєм федеративного утворення. Це не можна вважати частиною унітарної країни.
07.08.2022 00:28 Відповісти
похоже персонажей с уровнем айкью безуглой под куполом нэ бракуйе...
06.08.2022 14:52 Відповісти
О почалося... Дуже важливі закони принесли. Саме час для них. Уся краінна чекала визнання Косово. Насправді, це вирішить усі проблеми Украінців. Дякуємо!
06.08.2022 14:57 Відповісти
srbe na vrbe
06.08.2022 15:02 Відповісти
Україна має визнати Косово. Ця територія колись була приліплена до Югославії, то роспалася і Косово опинилося під владою сербів... Коосово має такеж право на незалежність як Чечня в Росії...
06.08.2022 15:05 Відповісти
Колись это когда? Узнай на досуге. Почитай кто там понаехавшие и кто незаконно забрал территорию военным путем, а не юридическим.
06.08.2022 15:10 Відповісти
Ну ну розкажи це Косоварам.
06.08.2022 18:02 Відповісти
а хто такі "косовари" ? албанці, які як таргани розселились у Косово
06.08.2022 20:21 Відповісти
А сербія має визнати крим?
06.08.2022 15:40 Відповісти
Для этого и просовывают эту шляпу.....и да....если признают Косово,то Сербия автоматом лугандонию и Крым за лаптями признают.А то что сейчас идиоты рассказывают что так и надо и им наплевать на мнение сербов,то именно эти политики с капроновыми головушками в 2019 и выбрали по приколу мистера какаяразница.(
06.08.2022 17:12 Відповісти
Это тот товарищ Гончаренко который недавно призывал отправить в Косово (которое Украина непризнает и никогда не признает, иначе это будет называтся сесть в лужу с нашими дыныырами. Они мля хоть немного головой думают прежде чем писать свою ахинею?) наши войска защищать от сербов, в то время когда свинособаки топчатся по нашей стране в несметных количествах?)) Мощен мужик.
06.08.2022 15:06 Відповісти
Поїдь мля в Косово і тоді тринди.
06.08.2022 18:04 Відповісти
Шо за дурня? Саме зараз? Нема чим занятись? Давайте спитаємо у біжинців що вони про це думають й куди цьому депутату піти.
06.08.2022 15:06 Відповісти
сербам привіт. За чьотників і підтримку руського.
06.08.2022 15:11 Відповісти
Мда, сербы вообще то считают Косово своим городом. Обязательно это надо делать?
06.08.2022 15:20 Відповісти
Дуже сумнівне та спірне рішення. Все таки, не думаю, що це визнання зараз нам необхідне.
06.08.2022 15:25 Відповісти
М'яко кажучі це повна дурня, а не м'яко кажучі це не на часі
06.08.2022 17:05 Відповісти
Олексію! Я тебе поважаю, але на теперішній час така ініціатива - це глупство! Негайно відмовся! Ти шо? ЗЕБІЛ?!!!???!
06.08.2022 15:47 Відповісти
декларація про державний суверенітет Косова не підтримує норми міжнародного права, не порушує жодних резолюцій та міжнародних актів. - Замініть підкреслене слово, бо воно має протилежне від потрібного значення.
06.08.2022 15:49 Відповісти
ЄС і Гончаренко довіряю.
Це не Ще-уцобки з котлетою,безумною та Єрмаками.
Підтримую
06.08.2022 16:01 Відповісти
Давно пора.
06.08.2022 16:06 Відповісти
Принципиальнее признание руководства Тайваня единственно законными наследниками власти во всем Китае, а нынешних комуняк УЗУРПАТОРАМИ, захватившими власть на совковых "штыках"!
Зе все так же слеп и глуп, не понимает, что комуняки открыто поддержат войну паРашки в Украине (оружием и другими средствами), как только сами в сентябре начнут агрессию против Тайваня!
06.08.2022 17:30 Відповісти
Косово ще один величезний прорахунок Заходу, і Меркель зокрема, не можна було визнавати його незалежність.
Є держава Албанія, в межах якої албанці реалізують своє право на самовизначення, решта - це національні меншини на території інших держав. Якщо албанцям можна то чому не можна, наприклад, угорцям на Закарпатті або в Словаччині? Це буде безперервна війна, тому що важко знайти державу що не має в своєму складі інших народів, що компактно мешкають в прикордонні поруч з історичною батьківщиною, але за її межами. Цим рішенням просто зіграли на руку путіну, дозволивши подати наших колаборантів як сепаратистів, що борються за незалежність.
06.08.2022 17:41 Відповісти
е, родной !

у Косово живуть не албанці, а косовари !
06.08.2022 17:54 Відповісти
А в денеері - донбасяни!
06.08.2022 18:06 Відповісти
Косово - таке ж недорозуміння, як і днр і лнр. Албанцям на території Косово, якщо не хочуть жити на території Сербії по законам Сербії - чемодан, вокзал, Албанія. Не існує ніяких міфічних косоварів, як і народу Крима з лугандонцями. Гончаренку варто приймати інші важливіші законопроекти, а не яму собі та всій Україні копати
06.08.2022 19:31 Відповісти
 
 