У ВР зареєстрували проєкт щодо визнання незалежності Косова
До Верховної Ради подали законопроєкт щодо визнання Україною незалежності Косова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram.
"Україна має визнати незалежність Косова. Подав у Верховну Раду відповідний проєкт постанови", - написав нардеп.
Він повідомив, що у 2010 році Міжнародний суд ООН визнав, що декларація про державний суверенітет Косова не підтримує норми міжнародного права, не порушує жодних резолюцій та міжнародних актів.
Також читайте: Косово приєдналося до санкцій проти Росії та Білорусі
"Не дарма, 22 з 27 країн-членів ЄС, до якого ми так прагнемо, вже визнали Косово. Також Косово визнано США, Канадою та Великою Британією.
Тому послідовним кроком України зараз буде визнання державного суверенітету Косово і висловлення міжнародної підтримки. Одразу відкидаю різного роду маніпуляції – ситуація між Україною та пседовреспубліками "ЛДНР" - це не та сама ситуація, як у Косово та Сербії. Це момент, коли Косово дійсно має право на незалежність", - наголосив Гончаренко.
Він зазначив, що сподівається на якомога швидший рогляд постанови колегами у Раді.
Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.
Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.
Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.
В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Помре законопроект у "комісії слуг".
США підтримують все, що пов'язане із інтересами України. США визнали Косово. Визнання Косово в інтересах України щоб мати ще більшу підтримку США.
Історично - Косово переходило від ілірійців до слов'ян; тоді до османів; потім до сербів, а від них до албанців. Тобто, ця територія не була місцем безперервного проживання одного народу. На відміну від Донбасу, де слов'яни заходу давно асимілювали іраномовні народи сходу. Навряд чи має сенс сперечатися, що за народ протягом останнього тисячоліття заселяв північне Причорномор'я.
Югославія, як і союз перестали існувати, позаяк не утворили єдиної нації, а окремі народи отримали можливість заснувати держави не лише через право на самовизначення, а через дезінтеграцію федеративних утворень. Спроба москви відірвати від України лугандон не мала під собою ні історії устремлінь етносу, ні виокремлення федеративних утворень населених "народами донбасу", які б прагнули створити нові країни. Московити, а не "народи донбасу", переслідували давню ціль - відновлення імперії через анексію. Протягом 8 років "народи донбасу" не створили й зародків держав, позаяк їх мешканці не мали цього на меті. Тоді як косовари утворили повноцінну республіку.
Та головним фактором визнання незалежності Косово був відвертий геноцид, якого припустилися серби. Якби українці творили геноцид на Донбасі, чи кацапи змогли б переконати в цьому світ, ми б втратили підстави для відновлення унітарної країни.
Це не Ще-уцобки з котлетою,безумною та Єрмаками.
Підтримую
Зе все так же слеп и глуп, не понимает, что комуняки открыто поддержат войну паРашки в Украине (оружием и другими средствами), как только сами в сентябре начнут агрессию против Тайваня!
Є держава Албанія, в межах якої албанці реалізують своє право на самовизначення, решта - це національні меншини на території інших держав. Якщо албанцям можна то чому не можна, наприклад, угорцям на Закарпатті або в Словаччині? Це буде безперервна війна, тому що важко знайти державу що не має в своєму складі інших народів, що компактно мешкають в прикордонні поруч з історичною батьківщиною, але за її межами. Цим рішенням просто зіграли на руку путіну, дозволивши подати наших колаборантів як сепаратистів, що борються за незалежність.
у Косово живуть не албанці, а косовари !