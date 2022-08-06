В ВР зарегистрировали проект по признанию независимости Косово
В Верховную Раду подали законопроект о признании Украиной независимости Косово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.
"Украина должна признать независимость Косово. Подал в Верховную Раду соответствующий проект постановления", – написал нардеп.
Он сообщил, что в 2010 году Международный суд ООН признал, что право на государственный суверенитет Косово не протеворечит нормам международного права, не нарушает никаких резолюций и международных актов.
"Не зря, 22 из 27 стран-членов ЕС, к которому мы так стремимся, уже признали Косово. Также Косово признано США, Канадой и Великобританией.
Поэтому последовательным шагом Украины будет признание государственного суверенитета Косово и высказывание международной поддержки. Сразу отвергаю разного рода манипуляции: ситуация между Украиной и пседовреспубликами "ЛДНР" - это не та же ситуация, как в Косово и Сербии. Это момент, когда Косово действительно имеет право на независимость", – подчеркнул Гончаренко.
Он отметил, что надеется на скорейшее рассмотрение постановления коллегами в Раде.
Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах построили баррикады на дорогах и обстреляли полицейских. Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами.
Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов. При этом Вучич заявлял, что надеется на продолжение мирного диалога.
Миссия НАТО KFOR сообщала, что готова вмешаться в ситуацию.
В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября. После этого косовские сербы разобрали баррикады.
Помре законопроект у "комісії слуг".
США підтримують все, що пов'язане із інтересами України. США визнали Косово. Визнання Косово в інтересах України щоб мати ще більшу підтримку США.
Історично - Косово переходило від ілірійців до слов'ян; тоді до османів; потім до сербів, а від них до албанців. Тобто, ця територія не була місцем безперервного проживання одного народу. На відміну від Донбасу, де слов'яни заходу давно асимілювали іраномовні народи сходу. Навряд чи має сенс сперечатися, що за народ протягом останнього тисячоліття заселяв північне Причорномор'я.
Югославія, як і союз перестали існувати, позаяк не утворили єдиної нації, а окремі народи отримали можливість заснувати держави не лише через право на самовизначення, а через дезінтеграцію федеративних утворень. Спроба москви відірвати від України лугандон не мала під собою ні історії устремлінь етносу, ні виокремлення федеративних утворень населених "народами донбасу", які б прагнули створити нові країни. Московити, а не "народи донбасу", переслідували давню ціль - відновлення імперії через анексію. Протягом 8 років "народи донбасу" не створили й зародків держав, позаяк їх мешканці не мали цього на меті. Тоді як косовари утворили повноцінну республіку.
Та головним фактором визнання незалежності Косово був відвертий геноцид, якого припустилися серби. Якби українці творили геноцид на Донбасі, чи кацапи змогли б переконати в цьому світ, ми б втратили підстави для відновлення унітарної країни.
Це не Ще-уцобки з котлетою,безумною та Єрмаками.
Підтримую
Зе все так же слеп и глуп, не понимает, что комуняки открыто поддержат войну паРашки в Украине (оружием и другими средствами), как только сами в сентябре начнут агрессию против Тайваня!
Є держава Албанія, в межах якої албанці реалізують своє право на самовизначення, решта - це національні меншини на території інших держав. Якщо албанцям можна то чому не можна, наприклад, угорцям на Закарпатті або в Словаччині? Це буде безперервна війна, тому що важко знайти державу що не має в своєму складі інших народів, що компактно мешкають в прикордонні поруч з історичною батьківщиною, але за її межами. Цим рішенням просто зіграли на руку путіну, дозволивши подати наших колаборантів як сепаратистів, що борються за незалежність.
у Косово живуть не албанці, а косовари !