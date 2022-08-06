РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10094 посетителя онлайн
Новости
4 436 41

В ВР зарегистрировали проект по признанию независимости Косово

гончаренко

В Верховную Раду подали законопроект о признании Украиной независимости Косово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Украина должна признать независимость Косово. Подал в Верховную Раду соответствующий проект постановления", – написал нардеп.

Он сообщил, что в 2010 году Международный суд ООН признал, что право на государственный суверенитет Косово не протеворечит нормам международного права, не нарушает никаких резолюций и международных актов.

Читайте также: Косово высылает двух российских дипломатов, обвинив РФ в дестабилизации региона

"Не зря, 22 из 27 стран-членов ЕС, к которому мы так стремимся, уже признали Косово. Также Косово признано США, Канадой и Великобританией.
Поэтому последовательным шагом Украины будет признание государственного суверенитета Косово и высказывание международной поддержки. Сразу отвергаю разного рода манипуляции: ситуация между Украиной и пседовреспубликами "ЛДНР" - это не та же ситуация, как в Косово и Сербии. Это момент, когда Косово действительно имеет право на независимость", – подчеркнул Гончаренко.

Он отметил, что надеется на скорейшее рассмотрение постановления коллегами в Раде.

Читайте также: Украина признает паспорта Косово, - замглавы МИД Боднар

Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах построили баррикады на дорогах и обстреляли полицейских. Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами.

Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов. При этом Вучич заявлял, что надеется на продолжение мирного диалога.

Миссия НАТО KFOR сообщала, что готова вмешаться в ситуацию.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября. После этого косовские сербы разобрали баррикады.




Автор: 

ВР (29399) Косово (215) признание (114) Гончаренко (541)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Нарешті
показать весь комментарий
06.08.2022 14:28 Ответить
+11
Аргументи? Ось вам один із простих аргументів...
США підтримують все, що пов'язане із інтересами України. США визнали Косово. Визнання Косово в інтересах України щоб мати ще більшу підтримку США.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:55 Ответить
+7
А чому албанці мають право засновувати ще одну державу на теріторіі Сербії. В чому різниця з квазі-державами ЛДНР.? Дійсно, наведіть притомні аргументи. Дякую. Гончаренко не виглядає дурнем. Але... не зрозуміло. Будь ласка,поясніть.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не проголосують, ***** не дозволить.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:25 Ответить
Нарешті
показать весь комментарий
06.08.2022 14:28 Ответить
Жирна дупа Стефанчук його навіть на голосування не поставить.
Помре законопроект у "комісії слуг".
показать весь комментарий
06.08.2022 14:29 Ответить
А Сербії лишиться признать дінієри? Яка консерва то подала, та ще під час війни?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:40 Ответить
І х*й на них, тих сербів. Зараз не 2013, і навіть не 2021 - світ змінився, зараз годі намгатися подобатися всім. Треба обирати свій бік, визначатися з ким ти - з кацапами і їх геополітичними друзями чи з ворогами кацапів. Хай хоч десять раз той лугандон сербська наволоч визнає - і що з того?
показать весь комментарий
06.08.2022 15:54 Ответить
А чому албанці мають право засновувати ще одну державу на теріторіі Сербії. В чому різниця з квазі-державами ЛДНР.? Дійсно, наведіть притомні аргументи. Дякую. Гончаренко не виглядає дурнем. Але... не зрозуміло. Будь ласка,поясніть.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:41 Ответить
Аргументи? Ось вам один із простих аргументів...
США підтримують все, що пов'язане із інтересами України. США визнали Косово. Визнання Косово в інтересах України щоб мати ще більшу підтримку США.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:55 Ответить
А можно еще проще, но доходчивей и давно все знают это понятие. ,,,Кто не с нами---тот против нас,,.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:04 Ответить
Якась дурня, а не аргумент. Ну якщо б від нас вимагали за вступ до НАТО чи ЄС визнати Косово, то тоді ще якось воно хоть і бридке, але зрозуміло б було. А це що? Дурня дурневічи. Чекаю справжніх аргументів.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:11 Ответить
Була етнічна різня - США і НАТО цю різню припинили. Такі держави утворюются в тих випадках, коли зло не може бути повністю знищеним. США виступають проти нетерпимості і диктатури. Нажаль серби не можуть визнати своєї провини у відношенні до Косово - тому цей регіон і потрібно було відділити.
показать весь комментарий
06.08.2022 23:31 Ответить
Ein Volk, ein Reich, ein Führer, між іншим, - гасло нацистської Німеччини і загальний імперський принцип. Вже в Потсдамському світі ця ідея мала непоодинокі виключення: дві Германії, два Китаї, дві Кореї. Союз намагався відтворити російську імперію і експлуатував концепцію "Один (совітський) народ - одна країна". Поки мав на те сили. У ********* світі натомість, права людини вважають пріорітетними перед правом нації і понад те - перед суверінітетом держави.
Історично - Косово переходило від ілірійців до слов'ян; тоді до османів; потім до сербів, а від них до албанців. Тобто, ця територія не була місцем безперервного проживання одного народу. На відміну від Донбасу, де слов'яни заходу давно асимілювали іраномовні народи сходу. Навряд чи має сенс сперечатися, що за народ протягом останнього тисячоліття заселяв північне Причорномор'я.

Югославія, як і союз перестали існувати, позаяк не утворили єдиної нації, а окремі народи отримали можливість заснувати держави не лише через право на самовизначення, а через дезінтеграцію федеративних утворень. Спроба москви відірвати від України лугандон не мала під собою ні історії устремлінь етносу, ні виокремлення федеративних утворень населених "народами донбасу", які б прагнули створити нові країни. Московити, а не "народи донбасу", переслідували давню ціль - відновлення імперії через анексію. Протягом 8 років "народи донбасу" не створили й зародків держав, позаяк їх мешканці не мали цього на меті. Тоді як косовари утворили повноцінну республіку.

Та головним фактором визнання незалежності Косово був відвертий геноцид, якого припустилися серби. Якби українці творили геноцид на Донбасі, чи кацапи змогли б переконати в цьому світ, ми б втратили підстави для відновлення унітарної країни.
показать весь комментарий
07.08.2022 00:20 Ответить
різниця хоча б в тому, що там були реальні етнічні чистки, а в ОРДЛО нічого навіть і подібного, як би кацапська пропаганда не намагалась в чомусь такому переконати
показать весь комментарий
06.08.2022 17:31 Ответить
За етнічні чистки були судові вироки і це не причина для анексії території Сербії, як би нам не подобались серби з їхніми братушками рашистами.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:37 Ответить
Косово було автономним краєм федеративного утворення. Це не можна вважати частиною унітарної країни.
показать весь комментарий
07.08.2022 00:28 Ответить
похоже персонажей с уровнем айкью безуглой под куполом нэ бракуйе...
показать весь комментарий
06.08.2022 14:52 Ответить
О почалося... Дуже важливі закони принесли. Саме час для них. Уся краінна чекала визнання Косово. Насправді, це вирішить усі проблеми Украінців. Дякуємо!
показать весь комментарий
06.08.2022 14:57 Ответить
srbe na vrbe
показать весь комментарий
06.08.2022 15:02 Ответить
Україна має визнати Косово. Ця територія колись була приліплена до Югославії, то роспалася і Косово опинилося під владою сербів... Коосово має такеж право на незалежність як Чечня в Росії...
показать весь комментарий
06.08.2022 15:05 Ответить
Колись это когда? Узнай на досуге. Почитай кто там понаехавшие и кто незаконно забрал территорию военным путем, а не юридическим.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:10 Ответить
Ну ну розкажи це Косоварам.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:02 Ответить
а хто такі "косовари" ? албанці, які як таргани розселились у Косово
показать весь комментарий
06.08.2022 20:21 Ответить
А сербія має визнати крим?
показать весь комментарий
06.08.2022 15:40 Ответить
Для этого и просовывают эту шляпу.....и да....если признают Косово,то Сербия автоматом лугандонию и Крым за лаптями признают.А то что сейчас идиоты рассказывают что так и надо и им наплевать на мнение сербов,то именно эти политики с капроновыми головушками в 2019 и выбрали по приколу мистера какаяразница.(
показать весь комментарий
06.08.2022 17:12 Ответить
Это тот товарищ Гончаренко который недавно призывал отправить в Косово (которое Украина непризнает и никогда не признает, иначе это будет называтся сесть в лужу с нашими дыныырами. Они мля хоть немного головой думают прежде чем писать свою ахинею?) наши войска защищать от сербов, в то время когда свинособаки топчатся по нашей стране в несметных количествах?)) Мощен мужик.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:06 Ответить
Поїдь мля в Косово і тоді тринди.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:04 Ответить
Шо за дурня? Саме зараз? Нема чим занятись? Давайте спитаємо у біжинців що вони про це думають й куди цьому депутату піти.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:06 Ответить
сербам привіт. За чьотників і підтримку руського.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:11 Ответить
Мда, сербы вообще то считают Косово своим городом. Обязательно это надо делать?
показать весь комментарий
06.08.2022 15:20 Ответить
Дуже сумнівне та спірне рішення. Все таки, не думаю, що це визнання зараз нам необхідне.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:25 Ответить
М'яко кажучі це повна дурня, а не м'яко кажучі це не на часі
показать весь комментарий
06.08.2022 17:05 Ответить
Олексію! Я тебе поважаю, але на теперішній час така ініціатива - це глупство! Негайно відмовся! Ти шо? ЗЕБІЛ?!!!???!
показать весь комментарий
06.08.2022 15:47 Ответить
декларація про державний суверенітет Косова не підтримує норми міжнародного права, не порушує жодних резолюцій та міжнародних актів. - Замініть підкреслене слово, бо воно має протилежне від потрібного значення.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:49 Ответить
ЄС і Гончаренко довіряю.
Це не Ще-уцобки з котлетою,безумною та Єрмаками.
Підтримую
показать весь комментарий
06.08.2022 16:01 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:06 Ответить
Принципиальнее признание руководства Тайваня единственно законными наследниками власти во всем Китае, а нынешних комуняк УЗУРПАТОРАМИ, захватившими власть на совковых "штыках"!
Зе все так же слеп и глуп, не понимает, что комуняки открыто поддержат войну паРашки в Украине (оружием и другими средствами), как только сами в сентябре начнут агрессию против Тайваня!
показать весь комментарий
06.08.2022 17:30 Ответить
Косово ще один величезний прорахунок Заходу, і Меркель зокрема, не можна було визнавати його незалежність.
Є держава Албанія, в межах якої албанці реалізують своє право на самовизначення, решта - це національні меншини на території інших держав. Якщо албанцям можна то чому не можна, наприклад, угорцям на Закарпатті або в Словаччині? Це буде безперервна війна, тому що важко знайти державу що не має в своєму складі інших народів, що компактно мешкають в прикордонні поруч з історичною батьківщиною, але за її межами. Цим рішенням просто зіграли на руку путіну, дозволивши подати наших колаборантів як сепаратистів, що борються за незалежність.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:41 Ответить
е, родной !

у Косово живуть не албанці, а косовари !
показать весь комментарий
06.08.2022 17:54 Ответить
А в денеері - донбасяни!
показать весь комментарий
06.08.2022 18:06 Ответить
Косово - таке ж недорозуміння, як і днр і лнр. Албанцям на території Косово, якщо не хочуть жити на території Сербії по законам Сербії - чемодан, вокзал, Албанія. Не існує ніяких міфічних косоварів, як і народу Крима з лугандонцями. Гончаренку варто приймати інші важливіші законопроекти, а не яму собі та всій Україні копати
показать весь комментарий
06.08.2022 19:31 Ответить
 
 