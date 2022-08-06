В ВР зарегистрировали проект по признанию независимости Косово

В Верховную Раду подали законопроект о признании Украиной независимости Косово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Украина должна признать независимость Косово. Подал в Верховную Раду соответствующий проект постановления", – написал нардеп.

Он сообщил, что в 2010 году Международный суд ООН признал, что право на государственный суверенитет Косово не протеворечит нормам международного права, не нарушает никаких резолюций и международных актов.

"Не зря, 22 из 27 стран-членов ЕС, к которому мы так стремимся, уже признали Косово. Также Косово признано США, Канадой и Великобританией.

Поэтому последовательным шагом Украины будет признание государственного суверенитета Косово и высказывание международной поддержки. Сразу отвергаю разного рода манипуляции: ситуация между Украиной и пседовреспубликами "ЛДНР" - это не та же ситуация, как в Косово и Сербии. Это момент, когда Косово действительно имеет право на независимость", – подчеркнул Гончаренко.

Он отметил, что надеется на скорейшее рассмотрение постановления коллегами в Раде.

Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах построили баррикады на дорогах и обстреляли полицейских. Протесты начались в связи с очередной попыткой Косово обязать пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами.

Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов. При этом Вучич заявлял, что надеется на продолжение мирного диалога.

Миссия НАТО KFOR сообщала, что готова вмешаться в ситуацию.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября. После этого косовские сербы разобрали баррикады.







