Данія підтримує заборону на видачу віз росіянам, - міністр імміграції

Уряд Данії виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Проте вважає за краще зробити це разом із усіма країнами ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив міністр імміграції Данії Каре Дібвад.

Він наголосив, що лише за п’ять місяців 2022 року громадянам Росії було видано майже втричі більше туристичних віз до Данії, ніж за весь 2021 рік. За словами Дібвада, він здивований цими цифрами.

"Те, що запропонувала Естонія, розумно. Виступити із загальноєвропейською відповіддю. Але зрозуміло, що якщо в Європі є лише одна країна, куди росіяни можуть в'їхати, то, в принципі, можна в'їхати і в усю Шенгенську зону. Ось чому ЄС - це межі, в яких це має бути зроблено", - наголосив міністр.

3 серпня повідомлялось, що Фінляндія хоче запровадити візові обмеження для росіян. Пізніше стало відомо, що Латвія на невизначений термін зупиняє видачу віз росіянам, крім випадків смерті родичів. Болгарія також призупинила видачу віз росіянам.

Водночас ЗМІ повідомляли, що припинення видачі шенгенських віз росіянам почали обговорювати у ЄС. Естонська влада планує не впускати в країну громадян Росії з виданими Естонією шенгеськими візами.

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що рішення припинити видачу віз росіянам треба прийняти на рівні ЄС

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