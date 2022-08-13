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Данія підтримує заборону на видачу віз росіянам, - міністр імміграції

росіяни

Уряд Данії виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Проте вважає за краще зробити це разом із усіма країнами ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив міністр імміграції Данії Каре Дібвад.

Він наголосив, що лише за п’ять місяців 2022 року громадянам Росії було видано майже втричі більше туристичних віз до Данії, ніж за весь 2021 рік. За словами Дібвада, він здивований цими цифрами.

"Те, що запропонувала Естонія, розумно. Виступити із загальноєвропейською відповіддю. Але зрозуміло, що якщо в Європі є лише одна країна, куди росіяни можуть в'їхати, то, в принципі, можна в'їхати і в усю Шенгенську зону. Ось чому ЄС - це межі, в яких це має бути зроблено", - наголосив міністр.

3 серпня повідомлялось, що Фінляндія хоче запровадити візові обмеження для росіян. Пізніше стало відомо, що Латвія на невизначений термін зупиняє видачу віз росіянам, крім випадків смерті родичів. Болгарія також призупинила видачу віз росіянам.

Водночас ЗМІ повідомляли, що припинення видачі шенгенських віз росіянам почали обговорювати у ЄС. Естонська влада планує не впускати в країну громадян Росії з виданими Естонією шенгеськими візами. 

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що рішення припинити видачу віз росіянам треба прийняти на рівні ЄС

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Литви долучилося до закликів заборонити в’їзд росіян на рівні ЄС: Так буде ефективніше

Автор: 

віза (736) Данія (787) росія (66070) візовий режим (362)


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Топ коментарі
+17
В *****!
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13.08.2022 20:57 Відповісти
+8
Це правильно.
Любителі *****, нехай поруч з ****** і живуть.
Ще б повиганяти кацапів, що мають посвідки на постійне проживання в ЄС і США!
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13.08.2022 20:59 Відповісти
+5
Нехай сидять дома і не смердять руським миром по світі
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13.08.2022 21:10 Відповісти
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13.08.2022 20:57 Відповісти
руссо-фобія плавно переходила в руссо-ФАХІЮ
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13.08.2022 22:18 Відповісти
В *****!
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13.08.2022 20:57 Відповісти
Це правильно.
Любителі *****, нехай поруч з ****** і живуть.
Ще б повиганяти кацапів, що мають посвідки на постійне проживання в ЄС і США!
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13.08.2022 20:59 Відповісти
Нехай сидять дома і не смердять руським миром по світі
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13.08.2022 21:10 Відповісти
Bystrej nado zapretit vsem kacapam vjezd v civilizovanyje strani
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13.08.2022 21:21 Відповісти
пусть посидят подумают в клетке
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13.08.2022 21:23 Відповісти
А що ж Німеччина? Знову після всіх?
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13.08.2022 21:35 Відповісти
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13.08.2022 21:54 Відповісти
СПДшник Шольц блокує всі санкції проти рашистів.
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13.08.2022 22:04 Відповісти
"Він наголосив, що лише за п'ять місяців 2022 року громадянам Росії було видано майже втричі більше туристичних віз до Данії, ніж за весь 2021 рік."
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13.08.2022 22:22 Відповісти
Загнати здичавілих у їхню зону і не пускати до цивілізації, нехай деградують далі, до неоліту! Молодці данці! Ще б вся Європа з америкою та австралією на це погодилася!
P.S. До мадярів і сербів можна - там такі ж самі!)
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13.08.2022 22:29 Відповісти
Та де ж "молодці"... От їхні родичі фіни - молодці!
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13.08.2022 22:56 Відповісти
 
 