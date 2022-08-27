Небо Словаччини патрулюватимуть повітряні сили Чехії та Польщі, щоб та могла передати свої МіГ-29 Україні

Словаччина 27 серпня підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО, Чехія та Польща, патрулюватимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації радянські МіГ-29, потенційно вивільняючи ці літаки для відправки в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам на авіашоу 27 серпня, що Братислава готова відправити літаки до сусідньої України, але угода ще не досягнута.

"Є політична воля, і це має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги, - сказав Надь. - Ця можливість розглядається, і коли буде домовленість, ми повідомимо вам".

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Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град". Цього тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1.

Над, який оцінив МіГ приблизно в 300 мільйонів євро, сказав, що Словаччина вимагатиме певної фінансової чи матеріальної компенсації на підтримку модернізації своїх військ.

Згідно з угодою, сусіди Словаччини, Чехія та Польща, охоронятимуть її небо з вересня, тоді як Словаччина очікує на поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоду про F-16 було підписано в 2018 році, а літаки повинні поставити в 2024 році.

Нагадаємо, у квітні прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер не виключив передачі Україні винищувачів МіГ-29.

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Тоді ж повідомлялося, що Словаччина домовилась із Польщею про те, щоб польські літаки F-16 патрулювали її небо. У липні з’явилася інформація, що Чехія теж допоможе Словаччині захищати повітряний простір.

В середині серпня стало відомо, що Словаччина має намір списати свої винищувачі МіГ-29 наприкінці місяця.