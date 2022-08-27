УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10074 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
5 670 15

Небо Словаччини патрулюватимуть повітряні сили Чехії та Польщі, щоб та могла передати свої МіГ-29 Україні

словаччина,міг

Словаччина 27 серпня підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО, Чехія та Польща, патрулюватимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації радянські МіГ-29, потенційно вивільняючи ці літаки для відправки в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам на авіашоу 27 серпня, що Братислава готова відправити літаки до сусідньої України, але угода ще не досягнута.

"Є політична воля, і це має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги, - сказав Надь. - Ця можливість розглядається, і коли буде домовленість, ми повідомимо вам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина надасть Україні 30 БМП, – Чапутова

Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град". Цього тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1.

Над, який оцінив МіГ приблизно в 300 мільйонів євро, сказав, що Словаччина вимагатиме певної фінансової чи матеріальної компенсації на підтримку модернізації своїх військ.

Згідно з угодою, сусіди Словаччини, Чехія та Польща, охоронятимуть її небо з вересня, тоді як Словаччина очікує на поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоду про F-16 було підписано в 2018 році, а літаки повинні поставити в 2024 році.

Нагадаємо, у квітні прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер не виключив передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Також читайте: Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72, - ЗМІ

Тоді ж повідомлялося, що Словаччина домовилась із Польщею про те, щоб польські літаки F-16 патрулювали її небо. У липні з’явилася інформація, що Чехія теж допоможе Словаччині захищати повітряний простір.

В середині серпня стало відомо, що Словаччина має намір списати свої винищувачі МіГ-29 наприкінці місяця

Автор: 

Польща (8489) допомога (8308) літак (2900) Словаччина (1097) Чехія (1608)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Яка солидарність! Дякуємо, брати й сестри!
показати весь коментар
27.08.2022 19:23
+8
Ось і добре, гарна новина. Звісно це не F-16, але й це непогано. Буде чим рашистів на побачення із кабздоном відправляти. Слава Україні🇺🇦
показати весь коментар
27.08.2022 19:43
+5
надеюсь приедут с предустановленіми шинами для интеграции с HARMсами. Это на недели, если не на месяцы позволит ускорить освобождение юга страны.
показати весь коментар
27.08.2022 19:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Регистрация: 01.04.2022 В Ольгино тоже мобилизация была. Тут таких много
показати весь коментар
27.08.2022 22:09 Відповісти
надеюсь приедут с предустановленіми шинами для интеграции с HARMсами. Это на недели, если не на месяцы позволит ускорить освобождение юга страны.
показати весь коментар
27.08.2022 19:22 Відповісти
Можливо, вони вже застосовуються, а повідомлення Пентагону про вдале інженерне рішення по адаптації антирадарних ракет українськими фахівцями, то для «прикриття».
показати весь коментар
27.08.2022 20:26 Відповісти
Почему возможно? А как по вашему уничтожали по пять ЗРК в день?
Просто у нас в наличии единичные платформы есть для этого. А возможно даже что мы уже что-то утратили ((
показати весь коментар
27.08.2022 21:00 Відповісти
Я маю на увазі Міги словацькі )))
показати весь коментар
27.08.2022 21:07 Відповісти
Думаю, что они УЖЕ приехали =) Собственно, они отработали)
показати весь коментар
27.08.2022 22:10 Відповісти
ну да, с большой долей вероятности, что так и есть.
показати весь коментар
27.08.2022 23:08 Відповісти
Яка солидарність! Дякуємо, брати й сестри!
показати весь коментар
27.08.2022 19:23 Відповісти
Ось і добре, гарна новина. Звісно це не F-16, але й це непогано. Буде чим рашистів на побачення із кабздоном відправляти. Слава Україні🇺🇦
показати весь коментар
27.08.2022 19:43 Відповісти
Був нешодавно в Болгарії. Спілкувался з відпочивающимі там словенами та словаками українською. Вразило наскількі схожі ці мови, бо я цього дійсно не розумів до спілкування.
показати весь коментар
27.08.2022 23:17 Відповісти
 
 