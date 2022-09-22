Саудівська Аравія використала свої зв’язки з РФ для успішного обміну військовополонених, - ВВС

Заява міністерства закордонних справ Саудівської Аравії про звільнення з російського полону 10 іноземних громадян стала несподіванкою для багатьох, у тому числі для їхніх сімей.

Про це пише кореспондент ВВС Френк Гарднер, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають, іноземних військовополонених вдалося звільнити за посередництва та ініціативи наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Звільнених військовополонених спочатку привезли до Саудівської Аравії.

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Роль Саудівської Аравії у цій справі стала несподіванкою. Її оцінила прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс, а британський уряд подякував Україні та Саудівській Аравії за їхню роль у звільненні чоловіків.

Досі саудити трималися у тіні щодо війни в Україні. Вони можуть бути стратегічним союзником США, але мають натягнуті відносини з адміністрацією Байдена, і також не хочуть засмучувати Росію.

Наслідного принца Саудівської Аравії пов'язують із вбивством опозиційного саудівського журналіста та колумніста Washington Post Джамаля Хашоггі, яке сталося 2 жовтня на території консульства Саудівської Аравії у Стамбулі.

Це загострило відносини саудитів із західними країнами та суттєво зіпсувало імідж спадкоємця престолу цієї арабської країни.

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Коли чотири роки тому принц відвідав саміт G20 у Буенос-Айресі, західні лідери уникали його. Водночас Володимир Путін привітав наслідного принца значно тепліше, ніж багатьох інших колег, - жестом "дай п'ять". І саудівський принц цього не забуде.

Зараз, коли він намагається позбутися статусу вигнанця на Заході, він, схоже, використав свої зв'язки з Росією з користю для себе та щоб отримати вдячність Заходу.

Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко ("Редис") - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

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Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.

У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.