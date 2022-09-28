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Новини Політика України
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громадянство (910) Росія (47133) суддя (1422) Львов Богдан (29)

Заступник голови Верховного суду Львов навів додаткові докази того, що історія про його "російський паспорт" є фейком. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов

Заступник голови Верховного суду Богдан Львов, у якого журналісти виявили паспорт РФ, вказав на додаткові неточності в розслідуванні журналістів "Схем".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжую серію доказів того, що історія про мій російський паспорт - чистий фейк, причому на основі підроблених документів. Зверніть увагу на заяву про видачу мені російського паспорта. У ній написано, що я нібито отримав паспорт серії 4598 з номером 589684. Внизу стоїть дата видачі 24.08.1999. А тепер, зверніть увагу на другий документ, в якому зазначено, що паспорт із цією серією та номером недійсний від 09.12.1998. Говорячи простою мовою, я якимось дивним чином, на думку журналістів програми "Схеми", 99-го року отримав на руки паспорт, який став недійсним ще 98-го" .- пояснив судді.

Також Львов заявив, що журналісти "Схем" у своєму розслідуванні чомусь "обрізали рядок документа, який показував цю нестиковку".

Заступник голови Верховного суду Львов навів додаткові докази того, що історія про його російський паспорт є фейком 01
Заступник голови Верховного суду Львов навів додаткові докази того, що історія про його російський паспорт є фейком 02
Заступник голови Верховного суду Львов навів додаткові докази того, що історія про його російський паспорт є фейком 03

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

Читайте: Оприлюднених доказів щодо громадянства РФ заступника голови Верховного Суду Львова достатньо для припинення його повноважень та позбавлення громадянства України, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Ну якщо так - заява в суд, поліцію, хай розбираються.
Якщо свідома підробка - журналюг люструвати по самі гланди...
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28.09.2022 16:07
+5
Так з самої анкети виходить,що в 1999-му він поновлював савй паспорт, який в рік назад припинив дію. І припинення дії паспорта ще не означає втрати громадянства. Юрист таку елементарщину має знати.
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28.09.2022 16:56
+4
Щось він тільки продаж квартири у московії не коментує, хоча на камеру саму наявність квартири не заперечував.
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28.09.2022 16:07
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як там НЕ ВЕРЮ !!! з такою рожою що в два дні не обсерешь і в мантії..
НЕ ВЕРЮ!
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28.09.2022 16:05 Відповісти
Все що меле цей львов-фейк та брехня. Чому? Тому що це аксіома. Чому аксіома? Тому що в Україні в контексті судової системи інакше бути не може. Львов-здохни.
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28.09.2022 16:07 Відповісти
Щось він тільки продаж квартири у московії не коментує, хоча на камеру саму наявність квартири не заперечував.
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28.09.2022 16:07 Відповісти
Ну якщо так - заява в суд, поліцію, хай розбираються.
Якщо свідома підробка - журналюг люструвати по самі гланди...
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28.09.2022 16:07 Відповісти
наівний---так роками жують..
штепу посадили? так отож
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28.09.2022 16:09 Відповісти
20 журналістів " Схем" облажались-- з новою силою взятись за цього Львова.
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28.09.2022 16:11 Відповісти
Тут йому можуть допомогти тільки генетичні дослідження на глибину 3-х поколінь. Без ЗЄльного маркера хана.
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28.09.2022 16:11 Відповісти
Цього гн ду спочатку випустять а потім в розшук подадуть от побачите
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28.09.2022 16:15 Відповісти
Хтось когось "шиє в дурні".
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28.09.2022 16:16 Відповісти
признатись в кацапському громадянстві - втратити посаду... львов буде з трусів виплигувати й брехати. що то фейк... ми йому не віримо. Довіра втрачена - геть з посади!!
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28.09.2022 16:20 Відповісти
Якось пригадалась сценка із комедійної передачки на ТБ совка 70-х під назвою "Кабачок "13 стульев", в якій сценарій був налаштований на псевдопольську атмосферу.
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку о том, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею і з його громадянством рашистської пітьми ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
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28.09.2022 16:43 Відповісти
Так з самої анкети виходить,що в 1999-му він поновлював савй паспорт, який в рік назад припинив дію. І припинення дії паспорта ще не означає втрати громадянства. Юрист таку елементарщину має знати.
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28.09.2022 16:56 Відповісти
і там же наче фігурує паспорт серії 4512 №799636.
це напевно новий...
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28.09.2022 17:48 Відповісти
тож бреше, падло.
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28.09.2022 18:44 Відповісти
Ещё справку с лубянки показать может.
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28.09.2022 17:15 Відповісти
а що там сбу? журналісти дійсно можуть іноді помилятися, а в нас є ще різні слідчі органи, а вони що?
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28.09.2022 17:26 Відповісти
Коли б В СБУ корінь ріс від Державної Варти 1918-20 р або СБ ОУН то ми б мали спецслужбу справді українську. А так СБУ це дитинка від Київської філії КГБ СССР,котре керувалося із Маскви. В КГБ не було безпартійних .Виключно члени ВЛКСМ та КПСС. А сама КПСС це громадська організація котра умудрилась встати над державою і була не підсудна. Щоб засудити камуніста його спочатку мусіли виключити з партії
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28.09.2022 18:02 Відповісти
Хтось розібрався з цими "фейковими" скрінами? Там стільки дат, що чорт ногу зломить. Можливо, кацап чи кацапка, що їх нашрябала, очепятнулись. Але! Довідка заповнена військовослужбовцем для заміни тимчасової довідки на паспорт, а потім заміна паспорта після 45 років. І дата припинення дії виданого паспорта співпадає з датою його видачі. Чи є у тому логіка, хз...
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28.09.2022 17:28 Відповісти
думаю, там йде мова про заміну паспорту.
інакше, який був мотив винекнення папірця, в якому було б вказано НЕ дійсний паспорт?
а те, що журналісти не розібралися, то я і не здивований...
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28.09.2022 17:52 Відповісти
--- Коли заходе мова. в Україні . про відповідальність касти НЕ доторканних / суддів / миттєво постає . як взірець. байка Л. Глібова -- " Щука "
-- На щуку хтось бомагу в суд подав.
Що буцім би вона такеє витворяла.
Що у ставку ніхто життя НЕ мав...
--- Тут обізвалася лисиця--Розбійницю таку НЕ так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать.
І щоб усяк боявся так робить.---
У річці вражу щуку утопить...

Повірте : наші суди-- це найкорумпованіша структура. яка стоїть над законом .цілковито захищає провладне корумповане кишло.. Безсоромно отримує баснословні зарплати і водночас :.зневажає державу Україна і самих українців /за добропорядність не варто навіть і говорити / Пересічному українцю отримати судовий захист---це марна ілюзія... Суди " працюють на знищення державності України. рясно засівають душі українців --зневірою у справедливість і закони--- своїми ганебними. НЕ правомірними рішеннями/ знаю...роками НЕ вилазю із судів. щоб вибороти оту мерзенну субсидію.../
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28.09.2022 17:59 Відповісти
Якби він ще "не пішов тихенько в ліс" поки ця бодяга продовжуватиметься, так би мовити по стопам Чауса.
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28.09.2022 20:34 Відповісти
 
 