Заступник голови Верховного суду Львов навів додаткові докази того, що історія про його "російський паспорт" є фейком. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник голови Верховного суду Богдан Львов, у якого журналісти виявили паспорт РФ, вказав на додаткові неточності в розслідуванні журналістів "Схем".
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжую серію доказів того, що історія про мій російський паспорт - чистий фейк, причому на основі підроблених документів. Зверніть увагу на заяву про видачу мені російського паспорта. У ній написано, що я нібито отримав паспорт серії 4598 з номером 589684. Внизу стоїть дата видачі 24.08.1999. А тепер, зверніть увагу на другий документ, в якому зазначено, що паспорт із цією серією та номером недійсний від 09.12.1998. Говорячи простою мовою, я якимось дивним чином, на думку журналістів програми "Схеми", 99-го року отримав на руки паспорт, який став недійсним ще 98-го" .- пояснив судді.
Також Львов заявив, що журналісти "Схем" у своєму розслідуванні чомусь "обрізали рядок документа, який показував цю нестиковку".
Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.
У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.
Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.
Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.
Будь ласка, зачекайте...
НЕ ВЕРЮ!
Якщо свідома підробка - журналюг люструвати по самі гланди...
штепу посадили? так отож
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку о том, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею і з його громадянством рашистської пітьми ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
це напевно новий...
інакше, який був мотив винекнення папірця, в якому було б вказано НЕ дійсний паспорт?
а те, що журналісти не розібралися, то я і не здивований...
-- На щуку хтось бомагу в суд подав.
Що буцім би вона такеє витворяла.
Що у ставку ніхто життя НЕ мав...
--- Тут обізвалася лисиця--Розбійницю таку НЕ так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать.
І щоб усяк боявся так робить.---
У річці вражу щуку утопить...
Повірте : наші суди-- це найкорумпованіша структура. яка стоїть над законом .цілковито захищає провладне корумповане кишло.. Безсоромно отримує баснословні зарплати і водночас :.зневажає державу Україна і самих українців /за добропорядність не варто навіть і говорити / Пересічному українцю отримати судовий захист---це марна ілюзія... Суди " працюють на знищення державності України. рясно засівають душі українців --зневірою у справедливість і закони--- своїми ганебними. НЕ правомірними рішеннями/ знаю...роками НЕ вилазю із судів. щоб вибороти оту мерзенну субсидію.../