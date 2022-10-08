Вибух на Керченському мосту - це конкретна спецоперація однієї з російських спецслужб і початок ери протистояння силовиків, - ОП

Вибух на Кримському мосту свідчить про початок у Росії ери протистояння силовиків. Зокрема, вони намагаються визначити винного у провалі "спецоперації" в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна таку заяву радник керівника Офісу президента Михайлл Подоляк зробив в ефірі телемарафону.

"Ми сьогодні бачимо гарячу фазу дуже і дуже потужного протистояння між різними спецслужбами, тому що якщо ми говоримо про Міноборони, це насамперед Головне управління Генштабу ЗС РФ, а з іншого боку - ФСБ", - зазначив Подоляк.

Він зазначив, що ФСБ втратила свою репутацію серед верхівки путінського режиму ще на початку повномасштабного вторгнення, коли їхня пропагандистська програма про "захоплення Києва за 3 дні" провалилася. Але зараз у ФСБ з'явилася можливість реваншу і вона почала чинити тиск на главу Міноборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова та інших російських генералів. Зокрема, неодноразово звучали заклики про арешт представників генералітету РФ.

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"З іншого боку, Міноборони почало якось захищатися. І, на нашу думку, все, що відбувалося на Керченському мосту сьогодні вночі, - це конкретна спецоперація однієї з російських спецслужб... І, таким чином, ми можемо бачити прояв конкретного конфлікту між силовиками, що говорить про дуже важливу річ - сьогодні в Росії почалася нова ера - ера протистояння російських силовиків", - підкреслив Подоляк.

Він пояснив, що зараз силовики в РФ намагаються визначити винуватців провалу російської "спеціальної військової операції" і хочуть заарештувати своїх опонентів для того, щоб "після приходу нової еліти посісти певні місця".

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Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.