Вибух на Керченському мосту - це конкретна спецоперація однієї з російських спецслужб і початок ери протистояння силовиків, - ОП
Вибух на Кримському мосту свідчить про початок у Росії ери протистояння силовиків. Зокрема, вони намагаються визначити винного у провалі "спецоперації" в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна таку заяву радник керівника Офісу президента Михайлл Подоляк зробив в ефірі телемарафону.
"Ми сьогодні бачимо гарячу фазу дуже і дуже потужного протистояння між різними спецслужбами, тому що якщо ми говоримо про Міноборони, це насамперед Головне управління Генштабу ЗС РФ, а з іншого боку - ФСБ", - зазначив Подоляк.
Він зазначив, що ФСБ втратила свою репутацію серед верхівки путінського режиму ще на початку повномасштабного вторгнення, коли їхня пропагандистська програма про "захоплення Києва за 3 дні" провалилася. Але зараз у ФСБ з'явилася можливість реваншу і вона почала чинити тиск на главу Міноборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова та інших російських генералів. Зокрема, неодноразово звучали заклики про арешт представників генералітету РФ.
"З іншого боку, Міноборони почало якось захищатися. І, на нашу думку, все, що відбувалося на Керченському мосту сьогодні вночі, - це конкретна спецоперація однієї з російських спецслужб... І, таким чином, ми можемо бачити прояв конкретного конфлікту між силовиками, що говорить про дуже важливу річ - сьогодні в Росії почалася нова ера - ера протистояння російських силовиків", - підкреслив Подоляк.
Він пояснив, що зараз силовики в РФ намагаються визначити винуватців провалу російської "спеціальної військової операції" і хочуть заарештувати своїх опонентів для того, щоб "після приходу нової еліти посісти певні місця".
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
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