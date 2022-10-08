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Вибух на Керченському мосту - це конкретна спецоперація однієї з російських спецслужб і початок ери протистояння силовиків, - ОП

президента,оп,офіс

Вибух на Кримському мосту свідчить про початок у Росії ери протистояння силовиків. Зокрема, вони намагаються визначити винного у провалі "спецоперації" в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна  таку заяву радник керівника Офісу президента Михайлл Подоляк зробив  в ефірі телемарафону.

"Ми сьогодні бачимо гарячу фазу дуже і дуже потужного протистояння між різними спецслужбами, тому що якщо ми говоримо про Міноборони, це насамперед Головне управління Генштабу ЗС РФ, а з іншого боку - ФСБ", - зазначив Подоляк.

Він зазначив, що ФСБ втратила свою репутацію серед верхівки путінського режиму ще на початку повномасштабного вторгнення, коли їхня пропагандистська програма про "захоплення Києва за 3 дні" провалилася. Але зараз у ФСБ з'явилася можливість реваншу і вона почала чинити тиск на главу Міноборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова та інших російських генералів. Зокрема, неодноразово звучали заклики про арешт представників генералітету РФ.

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"З іншого боку, Міноборони почало якось захищатися. І, на нашу думку, все, що відбувалося на Керченському мосту сьогодні вночі, - це конкретна спецоперація однієї з російських спецслужб... І, таким чином, ми можемо бачити прояв конкретного конфлікту між силовиками, що говорить про дуже важливу річ - сьогодні в Росії почалася нова ера - ера протистояння російських силовиків", - підкреслив Подоляк.

Він пояснив, що зараз силовики в РФ намагаються визначити винуватців провалу російської "спеціальної військової операції" і хочуть заарештувати своїх опонентів для того, щоб "після приходу нової еліти посісти певні місця".

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Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

росія (65007) силовики (2513) Керченський міст (532) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+52
- Дочку Дугина вы взорвали?
- Ні, то не ми
- А Керченский мост?
- Теж не ми
- А Северный поток?
- А от що не ми, то не ми
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08.10.2022 19:46
+46
та нема проблєм
хай фсб ще пару десятків фур з ТНТ на кримському мості підірвуть
ми й слова супротив не скажемо
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08.10.2022 19:44
+44
Одне я знаю точно - Зеленський нічого не знав, бо він би одразу все здав ***** як було з вагнерівцями
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08.10.2022 19:49
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08.10.2022 22:11 Відповісти
План операції міг розробляти не сам Добкін, а його брат.
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09.10.2022 09:32 Відповісти
Так ! Ці нюхачи дуже талановити. Наприклад візьміть Зелю.
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09.10.2022 12:03 Відповісти
Дельфіни давно підозрювали, що люди тупі, але після кримського мосту зрозуміли, що вони - інший Всесвіт!
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08.10.2022 22:11 Відповісти
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09.10.2022 00:23 Відповісти
Зорян і Шкіряк поспішають на допомогу
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09.10.2022 00:24 Відповісти
А що кремлівській мафії : війна йде не на їх території,винищать своїх диких придурків і зеків,знищать генералів (розвелось , що бліх),знищать застаріле іржаве озброєння (а куди його подіти....а потім єрмаки їм накрадуть нового ),знищать зажертих менеджерів газпрому (дуже гарнечистилище) оманськікнурі разом зкаламоєм вже працюють на кремлівську мафію (он "смотрящій"януковіча єЛДАК міцно тримає за інструмент одоробало разом ззрадою іправітєльством....абєнявагонами відправляє мільярди на "другу"армію світу....це й була мрія колективного путіна за рахунок працьовитих українців підняти свою "другу армію"(бо не вп...ду не в "красну" армію ),відновити і модернізувати економіку.....ну не можуть вони бути "імпєрією" БЕЗ УКРАЇНЦІВ....бо тупі,бо злодії,бо гвалтівники,бо кати : можуть тільки красти,відбирати і брехати,брехати,брехати...Українці,чому ви такі добрі і наївні.....чому дозволи кучмі лягти під кремлівську мафію ?Чому зараз дозволяєте ,що б нас нищили злодіюпри владі ? Хана нам доки бєняуруля..
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09.10.2022 11:01 Відповісти
Подоляк налякався, що якщо це зробила Україна тоді Зеля не зможе пійти на перемовини з Путлером.
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09.10.2022 12:01 Відповісти
Взрыв на Крымском мосту - персональная «пощёчина» Владимиру Путину, считает Британская разведка. Мост взорвали через несколько часов после его 70-летия. Путин лично спонсировал и открыл мост, а подрядчиком по его строительству был его друг детства Аркадий Ротенберг, при этом командующий Росгвардией Виктор Золотов публично заверял в безопасности моста.

В этой новости прекрасно все.
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09.10.2022 13:44 Відповісти
Яке нафіг протистояння: Путіну потрібно збільшення підтримки мобілізації і війни взагалі. Ось і потрібно показати які українці погані до мас, які вважали себе далекими від цього. На диво неконструктивний але резонансний теракт - все як замовляли.
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09.10.2022 14:33 Відповісти
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