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Окупанти визнали, що автобуси та вантажівки не можуть пересуватися Керченським мостом

керченский,пролив

До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Керченського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі, залізнична гілка працюватиме у штатному режимі.

Про це заявив маріонетка кремля Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крым.Реалии.

Перевезення автобусів усіх типів і великовантажних автомобілів виконуватиме пором "Лаврентій" за маршрутом Керченський морський рибний порт - порт "Кавказ". Автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонн та пасажири перевозитимуться за маршрутом порт "Крим" - порт "Кавказ". При цьому поромна переправа працюватиме безплатно.

Зауважується, що роботу щодо забезпечення транспортної безпеки на об'єктах морського транспорту посилено, проводиться огляд транспортних засобів та громадян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Черги автомобілів на Керченський міст тягнуться на кілометри, пором не пустили, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. За даними слідчого комітету РФ, загинули три особиРух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

Аксьонов Сергій (225) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+30
Треба добивати!!
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09.10.2022 16:04
+22
по шпалам пусть ***********.

ползут два пьяных кацапа по рельсам :
- *****, лестница такая длинная...
- да пох, вон видишь, лифт уже к нам едет !
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09.10.2022 16:04
+19
Надо добить железную дорогу
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09.10.2022 16:07
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Треба добивати!!
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09.10.2022 16:04 Відповісти
По моему пристрелка прошла успешно. Никто не знает когда ****** в следующий раз)
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09.10.2022 16:07 Відповісти
На день козацтва ))
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09.10.2022 16:12 Відповісти
Не пугайте ванек, у них нижнего белья и так не хватает.
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09.10.2022 16:25 Відповісти
ніхто петрович знає
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09.10.2022 16:55 Відповісти
название статьи одно ---а в сути новости кое что иное ПО СМЫСЛУ ЕСЛИ НА ПАРОМ ДО 3,5 тонн то получается через мост НИЧЕГО НЕ ЕЗДИТ АПРИОРИ... *****Автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонн та пасажири перевозитимуться за маршрутом порт "Крим" - порт "Кавказ". При цьому поромна переправа працюватиме безплатно. Джерело:
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09.10.2022 17:26 Відповісти
по шпалам пусть ***********.

ползут два пьяных кацапа по рельсам :
- *****, лестница такая длинная...
- да пох, вон видишь, лифт уже к нам едет !
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09.10.2022 16:04 Відповісти
Столько лет мы ехали и пели,
Столько лет лет не думали всеръез:
Может, это свет в конце туннеля,
Может, это встречный паровоз.
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09.10.2022 16:08 Відповісти
никогда я не забуду этот паровоз,
вот поймаю машиниста - ***** до слез

)))
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09.10.2022 16:10 Відповісти
А якщо спробувати з розгону?
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09.10.2022 16:05 Відповісти
може на крилах ?
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09.10.2022 16:06 Відповісти
Звідки у свиней крила?
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09.10.2022 21:10 Відповісти
Бояться ще одного "грузовика"?
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09.10.2022 16:05 Відповісти
зато не бояться целого поезда взрывчатки )))
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09.10.2022 16:06 Відповісти
Не страшно, Митька Рогожкин щас кацапам батутов построит, будут на них летать.
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09.10.2022 17:31 Відповісти
Якщо залізнодорожня колія ціла, то постачання б/к оркам суттєво не зменшиться. Треба добивати.
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09.10.2022 16:06 Відповісти
Дві гілки не працюють. Одна ж/д, інша авто. 50% це тоже результат
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09.10.2022 16:11 Відповісти
Візуально може і ціла, але після такого горіння явно деформована, так що чекаємо на важкий состав для перевірки і остаточного виведення з ладу
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09.10.2022 16:18 Відповісти
Сталь, яка йде на мостові конструкції, втрачає свої конструкційні властивості, міняє кристалічну структуру, після години нагріву до 800 град.. А там явно горіло годин з 4 та температура явно була і більше 800 град.. По огорожі залізничного полотна видно, як вона покрутилась. Бетон теж постраждав - на відео видно, як цілі шматки з полум*я відскакували.
Так що весь цей рух здійснюється на кацапський АВОСЬ.
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09.10.2022 17:37 Відповісти
Скажется в основном на гражданских

Уже кстати

Военные поедут а гражданских в очередь или на паром
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09.10.2022 16:38 Відповісти
Надо добить железную дорогу
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09.10.2022 16:07 Відповісти
по пластуньскі через нього - інтервал одна секція.
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09.10.2022 16:09 Відповісти
рогозин с батутом скоро приедет.

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09.10.2022 16:15 Відповісти
На подводах ще можна ...
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09.10.2022 16:13 Відповісти
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09.10.2022 16:15 Відповісти
Что за дурь?
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09.10.2022 16:53 Відповісти
Next target - railroad. Just do it.
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09.10.2022 16:15 Відповісти
а не проще сразу по Кремлю щарахнуть ?
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09.10.2022 16:51 Відповісти
prosto, - для початку прикинути що тама рейлроуд
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09.10.2022 23:11 Відповісти
врут
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09.10.2022 16:18 Відповісти
Козломордая пропаганда щас усилено делает вид шо ниче страшного и потерьнет.
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09.10.2022 16:29 Відповісти
Так для кацапских пропогандонов и затопление нашими "Нептунами" крейсера мац.ква тоже ничего страшного. Они уже привыкли, что Украина им дает звиздюлин.
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09.10.2022 17:28 Відповісти
пором "Лаврентій"
---------------
а чего не Лаврентий Павлович
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09.10.2022 16:33 Відповісти
сам додуешь
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09.10.2022 16:39 Відповісти
а шо вы хотели так шарахнуло ,рядом ветка тоже повреждена
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09.10.2022 16:36 Відповісти
бричкой или на велосипеде можна
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09.10.2022 16:43 Відповісти
в ещё в начале года, мелкое ***** дало своим шавкам задание разработать до мая проект "карской железной дороги". надеялось, что захватив киев за 3 дня, откроет там новый карлаг и поголовно сосланные туда украинцы будут снова строить ему стройки вяликой пятилетки.
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09.10.2022 16:51 Відповісти
касабчики-а ви з розгону спробуйте-може долетить.. до дна
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09.10.2022 16:55 Відповісти
В общем, наши повозили ***** писей по губам, В честь дня рождения этого старого пирдуна.
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09.10.2022 17:24 Відповісти
Приложили к иконе.
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09.10.2022 17:33 Відповісти
Головне, що ми прицілилилися точно.Все інше справа недалекого часу
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09.10.2022 18:03 Відповісти
Вот ЭфЭсБЭ посадит генерала какойтого, будет и поездь
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09.10.2022 18:14 Відповісти
там добре палало. залізні конструкції мосту стопроц постраждали. але не кажіть то кацапам. нехай рухнуть з\д прольоти ще
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09.10.2022 18:23 Відповісти
Ну и когда будут везти бронетехнику ?
А боеприпасы ?
Дак ото ж !
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09.10.2022 18:32 Відповісти
Найголовніша транспортна гілка кримського мосту - залізнодорожна, нажаль, лишилась працездатною. А саме нею з москальської орди до Криму, а потім на Херсонщину та Запоріжжя москалі везуть основні військові вантажі - пальне, важку техніку, важке озюроєння. Нажаль, ця залізнодорожна гілка працює й досі.
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09.10.2022 19:03 Відповісти
Працює пристріляною мішенню.
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09.10.2022 20:14 Відповісти
 
 