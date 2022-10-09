Окупанти визнали, що автобуси та вантажівки не можуть пересуватися Керченським мостом

До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Керченського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі, залізнична гілка працюватиме у штатному режимі.

Про це заявив маріонетка кремля Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крым.Реалии.

Перевезення автобусів усіх типів і великовантажних автомобілів виконуватиме пором "Лаврентій" за маршрутом Керченський морський рибний порт - порт "Кавказ". Автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонн та пасажири перевозитимуться за маршрутом порт "Крим" - порт "Кавказ". При цьому поромна переправа працюватиме безплатно.

Зауважується, що роботу щодо забезпечення транспортної безпеки на об'єктах морського транспорту посилено, проводиться огляд транспортних засобів та громадян.

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Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. За даними слідчого комітету РФ, загинули три особи. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.