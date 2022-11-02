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Маріуполь (3206) Керченський міст (525) Андрющенко Петро (692)

Замість Керченського моста росіяни пустили вантажівки через окупований Маріуполь, - Андрющенко

крим,кримський,міст

Вантажівки, які раніше їздили до окупованого Криму Керченським мостом, відтепер їдуть через Маріуполь.

Про це в ефірі Espreso.TV заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він нагадав, що від 27 жовтня окупанти обмежили рух вантажівок через Керченський міст.

"В центрі Маріуполя ніколи не їздили 40-тонні тягачі, бо це завжди було заборонено. Навіть корки зʼявились через ці великі тягачі", - розповів Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проїзд Кримським мостом для вантажівок буде закрито до грудня

За його словами, окупанти ремонтують та приводять до ладу дорогу з Новоазовська до Криму.

Крім того, 2 листопада у Маріуполі знову зафіксували рух техніки через центр міста в бік Мангушу та далі на Запоріжжя.

"Для забезпечення проїзду близько трьох годин був майже перекритий єдиний міст між лівим та правим берегами Кальміусу в Маріуполі", - зазначив радник мера.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

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Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. За даними слідчого комітету РФ, загинули три особи. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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02.11.2022 20:59 Відповісти
Эй, как там проезд, понравилось ехать через 5 блокпостов с сепарскими чертями-уголовниками, которые за кроссовки адидас расстреляют вас? Ну и кадыровцев тоже, которые будут лапать за жопу каждую чернявую Наташку? Водителей фур просто будут расстреливать и груз забирать себе. Не сразу сообразят, что за это ничего не будет и это можно и нужно делать, но скоро пойдет в массовом порядке. Та и братва тоже сообразит сделать карточки-пропуск, которые показал на блок-посте и проехал дальше, конечно за проезд ценник будет в виде разгрузки фуры.

По такой схеме кадыровцы скоро поймут, что можно в чеченскую республику возить гаубицы и другую тяжелую технику. Просто нужно немного сообразить, изготовить деревянный или надувной макет танка, вывести его на передовую, попросить нас (не за бесплатно конечно, нужно часть техники передать, например 5 тепловизоров, которые отняли у мобилизованных руснявых чертей, подвесить на дрон и мы их заберем себе) обстрелять надувной танк и вот якобы списать на боевые потери, а сама гаубица или танк вполне себе будут в будущей гражданской войне числиться за кем надо.
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02.11.2022 21:04 Відповісти
диркам не треба зброя
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02.11.2022 21:07 Відповісти
а значить пять - шість мостів...треба херачить
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02.11.2022 21:06 Відповісти
Ну так вони отримали те що хотіли, а саме сухопутний коридор в Крым. Зеля їм це на блюдце подарував.
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02.11.2022 21:19 Відповісти
Пид..ы вонючие сколько людей погибло в Мариуполе и не только ради их сухопутного коридора ,гнать метлой с Украины после бучи и изюма и остального никто этих пид..ов не звал
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02.11.2022 21:40 Відповісти
Таки допомогли кацапам зрадники з високих київських кабінетів пробити в Крим суходільний коридор..
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03.11.2022 07:20 Відповісти
 
 