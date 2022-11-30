Богуслаєв залишиться під вартою, суд не змінив запобіжний захід

Київський апеляційний суд лишив без змін запобіжний захід екскерівнику компанії "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву, він залишатиметься під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Богуслаєв заперечує звинувачення на свою адресу.

"Повністю не згоден. Є функція головного конструктора, яку мені надав Кабмін, є службове становище, яке визначає мої можливості. Я проєктую 17 років, а слідчі думають, що я керую "Мотор Січчю", - сказав він.

Богуслаєв стверджує, що його посада не передбачала права розпоряджатись майном підприємства.

"Почесний президент - це громадське навантаження, це координація п’яти заводів. Я не маю права ні продавати, ні купувати, я створюю креслення, за якими літає сьогодні 70 гелікоптерів. Коли перший допит був, я сказав, що ви арештували головного конструктора, а не господарського діяча", - наголосив він.

Окрім того, Богуслаєв поскаржився на проблеми зі здоров’ям.

"За сорок днів - ніякої допомоги. Кожен день я говорю: мені потрібна крапельниця, УЗД, у мене тромби, кров тече", - зауважив підозрюваний.

"Сьогоднішнє рішення апеляції залишило в силі рішення Шевченківського суду Києва, відповідно, запобіжний захід залишився в силі, а саме - тримання під вартою", - розповів адвокат Богуслаєва Руслан Волинець.

За його словами, повний текст рішення буде оприлюднений 5 грудня.

"Подивимось на аргументи, які ми можемо використовувати, яка буде позиція для клопотання для продовження цього запобіжного заходу, і окремо питання - суд звернув увагу в тому числі прокурора на те щоби окремі звернення захисту, який захист вживає на період між судами, щоб прокуратура, органи звинувачення чи слідство реагували на них таким чином, щоби ми отримали певний результат", - розповів захисник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богуслаєва відсторонили від управління його "Мотор-Банком"

Волинець пояснив, що сторона захисту наполягала на звільненні Богуслаєва з-під варти під заставу. Він додав що захист й надалі вимагатиме на зміні запобіжного заходу. За словами адвоката, у триманні Богуслаєва під вартою немає сенсу, оскільки протягом більш як сорока днів слідчі допитувало його лише двічі.

"В чому необхідність утримувати його саме в СІЗО, поки триває слідство, з урахуванням того, що ми вже знаємо, що на підприємство воно вже отримало нових керівників? Пан Богуслаєв вже не є президентом "Мотор Січі", відповідно, він не може впливати, щоб приховувати якісь докази, він не може впливати на свідків. Жодних елементів тих ризиків, про які говорить прокурор, насправді об’єктивно вже немає", - наголосив він.

Волинець додав, що умови утримування Богуслаєва є задовільними, однак проблему становить відсутність належного медичного обстеження.

"З урахуванням віку і стану здоров’я - це дійсно не на належному рівні. Захист на це реагує", - зауважив адвокат.

Читайте: СБУ запобігла вивезенню з України елітного автопарку, зброї і антикваріату, які належать президенту "Мотор Січі" Богуслаєву. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.

Читайте: Родина Богуслаєвих володіє нерухомістю у Франції на 250 млн грн, - "Схеми"