Києво-Печерська лавра належить державі та буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

Києво-Печерська лавра буде державним музейним комплексом, у якому відбуватимуться богослужіння.

Про це сказав в інтерв'ю радіо NV секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що стосується церковних речей, ми туди не втручаємося. Але Лавра - це музей, який належить державі. Усе, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не окремі люди, які чомусь вирішили паплюжити наші закони", - сказав він.

За його словами, "ніхто нікого за ноги витягати не буде. Усе буде відпрацьовано згідно з чинним законодавством. Буде державна інституція під назвою "Музейний комплекс "Києво-Печерська лавра". Там будуть богослужіння, але за законами нашої країни, а не штучних утворень, які поза законом нашої країни були у великій кількості створені".

"Вони (УПЦ МП. - Ред.) робили заяви, що не мають стосунку до Москви. Московський піп Гундяєв починає розповідати, як нам тут жити. Була велика помилка, коли видавалася велика кількість земельних ділянок під будівництво споруд. Ми вважали, що вони мають стосунок до Бога, але з'ясовується, що вони мали стосунок до ФСБ", - сказав Данілов.

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Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.