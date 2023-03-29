УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9997 відвідувачів онлайн
Новини
6 871 42

Києво-Печерська лавра належить державі та буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

лавра,упц

Києво-Печерська лавра буде державним музейним комплексом, у якому відбуватимуться богослужіння.

Про це сказав в інтерв'ю радіо NV секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що стосується церковних речей, ми туди не втручаємося. Але Лавра - це музей, який належить державі. Усе, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не окремі люди, які чомусь вирішили паплюжити наші закони", - сказав він.

За його словами, "ніхто нікого за ноги витягати не буде. Усе буде відпрацьовано згідно з чинним законодавством. Буде державна інституція під назвою "Музейний комплекс "Києво-Печерська лавра". Там будуть богослужіння, але за законами нашої країни, а не штучних утворень, які поза законом нашої країни були у великій кількості створені".

"Вони (УПЦ МП. - Ред.) робили заяви, що не мають стосунку до Москви. Московський піп Гундяєв починає розповідати, як нам тут жити. Була велика помилка, коли видавалася велика кількість земельних ділянок під будівництво споруд. Ми вважали, що вони мають стосунок до Бога, але з'ясовується, що вони мали стосунок до ФСБ", - сказав Данілов.

Також читайте: Частина церковників налаштована на провокації, - "слуга народу" Потураєв про виїзд УПЦ (МП) із Лаври

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Лавра (294) УПЦ МП (1207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Ряжені фсбешники повинні бути спалені на багатті 👍
показати весь коментар
29.03.2023 13:17
+13
Як гарно сказано, але все криється у вирішенні, у діях, а не словах. Колись комуняки, також робили музеї на місці реальних святих Київської митрополії, а вже потім російська недоімперія і її проросійська шобла передала ці споруди фактично філії московської церкви, а тих, хто був зща Україні і будував ці храми виносили анафему і об'являли злочинцями. Представники тих "решал" сьогодні сидять у затишних кабінетах ОПи: єрмак, татаров, демченко, смірнов, подоляк... і хтось має надію, що вони вирішать на користь України?
показати весь коментар
29.03.2023 13:23
+11
Треба кожного того "чинця" добряче обшукати, та якщо знайдется хоча б хрестик привласнений саджати на довічне за розкрадання національної святині а усіх тих "вірян" що там ошиваються занести до списків та перевіряти їх діяльність на кожному кроку
показати весь коментар
29.03.2023 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ряжені фсбешники повинні бути спалені на багатті 👍
показати весь коментар
29.03.2023 13:17 Відповісти
Треба кожного того "чинця" добряче обшукати, та якщо знайдется хоча б хрестик привласнений саджати на довічне за розкрадання національної святині а усіх тих "вірян" що там ошиваються занести до списків та перевіряти їх діяльність на кожному кроку
показати весь коментар
29.03.2023 13:20 Відповісти
Як гарно сказано, але все криється у вирішенні, у діях, а не словах. Колись комуняки, також робили музеї на місці реальних святих Київської митрополії, а вже потім російська недоімперія і її проросійська шобла передала ці споруди фактично філії московської церкви, а тих, хто був зща Україні і будував ці храми виносили анафему і об'являли злочинцями. Представники тих "решал" сьогодні сидять у затишних кабінетах ОПи: єрмак, татаров, демченко, смірнов, подоляк... і хтось має надію, що вони вирішать на користь України?
показати весь коментар
29.03.2023 13:23 Відповісти
Попи призовного віку? Тоді туди направити одеське тцк, жодного попа в день з вогнем не знайдете і не прийдеться їх звідти виволікати.
показати весь коментар
29.03.2023 13:24 Відповісти
..нехай окопи копають та розміновують міни кувалдою, як у них заведено
показати весь коментар
29.03.2023 13:33 Відповісти
В Івано-Франківську https://firtka.if.ua/blog/view/ranishe-nalezhala-do-moskovskogo-patriarkhatu-tserkva-na-dovzhenka-pereishla-pid-upravlinnia-ptsu-foto-video також .
показати весь коментар
29.03.2023 13:32 Відповісти
Капітан очевидність підказує, що кожен день перебування фсбшних попів у музеї дорівнює можливості красти музейні цінності
показати весь коментар
29.03.2023 13:36 Відповісти
Промови правильні та вірні, шкода що вимовлють брехливи, продажні, зрадницькі особи до якіх довіра така сама як до попів мп
показати весь коментар
29.03.2023 13:36 Відповісти
СЛАВА ДАНІЛОВУ! СЛАВА ЙОМУ ТА ЙОГО СИНАМ - МУЖНІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
показати весь коментар
29.03.2023 13:38 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2023 13:45 Відповісти
призвіще данілов можна замінити на сам знаєш яке )))) ото буде конфуз ))))
показати весь коментар
29.03.2023 14:18 Відповісти
Класний стьоб!
показати весь коментар
29.03.2023 15:02 Відповісти
Странно, все мтингующие дающие интервью говорят по украински. Ведь тут всем известно, что основные бунтари и потенциальные коллаборационисты это те кто по руски продолжает говорить.
показати весь коментар
29.03.2023 13:51 Відповісти
ти русскій?
показати весь коментар
29.03.2023 13:54 Відповісти
они рассуждают и живут на русском
показати весь коментар
29.03.2023 14:10 Відповісти
А при чому тут мова? Віра, це набагато складніше ніж мова. Люди десятиліттями ходять в МП , і переконати їх за рік дуже важко.
показати весь коментар
29.03.2023 14:52 Відповісти
Одного разу у спорі з своїм батьком-священником Андрієм малий Степан сказав---Спочатку нація а потім Бог. І він виявляється мав рацію
показати весь коментар
29.03.2023 15:58 Відповісти
Він точно таке сказав??? )))
показати весь коментар
29.03.2023 18:25 Відповісти
Для віруючих УПЦ і ПЦУ до рівня первосвященника відмінностей нема. Різниця проявляється при перерахунку вищих ієрархів церкви. архіреїв, митрополитів та патріархів під час Богослужінь. Не розумію чого уніати так уперто називають себе греко-католиками і ніби то відрізняються від православних. Бо всі православні і є тими самими ГРЕКО-КАТОЛИКАМИ. І уніатам слід правильніше називати себе уніатами. Бо це ті ж самі православні з УПЦ чи ПЦУ котрі пішли на союз-унію із Римським католицизмом із за певних історичних обставин. Тепер цих обставин нема. І всі уніати виступають тепер як пята колонна від релігійного центру за межами України Ватікану так само як і УПЦ МП від патріарха Кирила в маскві. А ну чи я не правду сказав УНІАТИ. УНІАТИ вас що і далі в незалежній Україні схиляють до примусової покори латинським попам? Заставляють молитися на латині? Ні ? То чого ви так уперто лижете одне місце Папі Римському
показати весь коментар
29.03.2023 16:32 Відповісти
Пане , вся рязниця і полягає в тому що ПЦУ і УГКЦ моляться Богу зі своєю паствою на українській мові, допомагають зцілити душі, а УПЦ -філія РПЦ є не церкою, а відділ ФСБ, переодягнених у ряси для служби пуйлу і ворогу, обдупуючи лоюдей. Ця секта забрюднює душі і вчить паству неповажати державу, в якій живуть і привчають служити виключно ворогу.
показати весь коментар
29.03.2023 17:44 Відповісти
по всей Украине МП в разы больше по количеству, чем УПЦ. Все прихожане это кацапский "мир". Что бы победить в войне нужно избавиться от внутреннего врага.
показати весь коментар
29.03.2023 14:09 Відповісти
Пане Віктор, УПЦ це і є російська церква, а точніше філвія сатаністів ФСБ. Чи Ви як і інші вважають УПЦ українською? о довго нам ще прийдеться розбиратися, хто свій, а хто чужий.
показати весь коментар
29.03.2023 17:39 Відповісти
В мене в місті церков 10+ і тільки одна ПЦУ
показати весь коментар
29.03.2023 14:14 Відповісти
в Харькове нет ни одной
показати весь коментар
29.03.2023 14:39 Відповісти
Спочатку треба туди запросити з Ватикану екзорцистів найдосведшеніших, вони там нехай місяць другий походят, а вже потім можна і людей туди пускати.
показати весь коментар
29.03.2023 14:22 Відповісти
А що Ватікан є вищим за Київ?. Ватікан для нас це те саме що й Масква. Релігійний центр за межами України як і Масква
показати весь коментар
29.03.2023 16:35 Відповісти
Як хтось влучно зауважив : " Проведені у К-Печерській лаврі обшуки наявності Бога не виявили."
показати весь коментар
29.03.2023 14:26 Відповісти
"ніхто нікого за ноги витягати не буде"
Русню з Лаври треба витягати гуманно - за бороди!
А деяких потрібно тягти прямо до лук'янівського сізо!
показати весь коментар
29.03.2023 14:27 Відповісти
На обмен их
показати весь коментар
29.03.2023 14:34 Відповісти
Було б добре , ще й Синагоги позакривати, там мракобісся на порядки більше ніж в МП.
показати весь коментар
29.03.2023 14:50 Відповісти
Пане Данилов. Была Укрпроектреставрація ( у Гостинному дворі Подолу)
ВОНА ЗАЙмалася З 1991 року реставрацією Лаври , відбудувала заново Успенській собор. Вона також реставрувала Дім з химерами , в якому ви зустрічаете презідентів . ЦЯ ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТАВРУВАЛА УСЕ В УКРАЇНІ

МП арендував Лавру , но не платив за реставрацію і відбудову.

Запитайте працівників ціеі установи і іі КОЛИШНОГО ГРАМОТНОГО КЕРІВНИКА про усі питання по Лаврі
Я би радила Вам взяти за консультантів тих спеців з УКРЕСТАВРАЦІІ - вони основні захисники культурної спадщини будинків
також вони реставрували памьятки у Херсонесі і можуть теж щось військовим підказати
показати весь коментар
29.03.2023 14:53 Відповісти
Среди этих спецов нет ни одного нового лица.
показати весь коментар
29.03.2023 16:14 Відповісти
Звичайно ці вже люди пенсійного віку і їм ВАЖКО ДОГОНЯТИ МОЛОДЬ , но історії як раша не сплачувала за будівництво Лаври , яку МП експлуатували 30 років, вони можуть розказати НОВИМ ЛИЦАМ і українцям . БО ПОПЕРЕДНИКИ ХОВАЛИ ЦЮ ПРАВДУ ВІД УКРАЇНЦІВ
показати весь коментар
29.03.2023 16:31 Відповісти
И сексопатологов среди них нет, больше чем уверен.
показати весь коментар
29.03.2023 17:07 Відповісти
То цей данілав у нас " пан" і " новоє ліцо"???
показати весь коментар
29.03.2023 18:30 Відповісти
🤣🤣🤣
Я дала добру пораду про укреставрацію
вот якого френа він лізе із політикою ?йому чвари потрібни, тоді коли Україна намагается повернути Лавру ?
показати весь коментар
30.03.2023 15:31 Відповісти
Так , я не пойняв! Зєля вже побєділ рпц чи буде так як з мертвечуком???
показати весь коментар
29.03.2023 18:28 Відповісти
https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZUA19aUB6pYYLtGcok6p85F3VoP4dbI63fNesEayxKtqxE9vT2xDfFNiOEScttGaHB_N158j9dr-15vfdCKPTk2afVWRHWzfMuNa4oCxw-************************************************************************************-8Bo&__tn__=-]K-R Taras Chornovil . Я ще годину тому не вірив, що влада таки продовжить гратися в піддавки з московською церквою. Занадто вже вона токсична. Але схоже на те, що дна таки нема. Я не бачив поки всього масиву матеріалів та аргументів, але ж ці документи всі відразу дуже активно поширюються. І ми поки бачили лише офіційно оформлене рішення дирекції історико-архітектурного заповідника. Ні офіційного та належно оформленого рішення Мінкульту, ні урядової постанови, як і рішення суду про примусове виселення я не зустрічав. Може щось пропустив?

Але, в будь-якому випадку, раптово помінялася позиція московських попів. Ще вчора вони масово вивозили все майно з Лаври й робили акцент на провокаціях, коли їх мали б у прямому ефірі московських ефірів викидати з окупованих приміщень. Сьогодні раптово віджили, осміліли й випромінюють оптимізм. А втрата головної святині для них точно радості б не принесла. Зараз же посилаються на те, що їм не надали жодного документа, який би приписував покинути приміщення. Зокрема, що не отримували нічого від Мінкульту. Чи це правда, чи ні - річ окрема, вони ж хронічні брехуни, справа в тому, з якою впевненістю вони про це заговорили.

То що? Дна таки нема? Чи це московські попи втішають себе марними надіями? Влада надмірно вихвалялася своєю "принциповістю" й "досягненнями", чим розбудила надмірні очікування. Я, як правник, розумію, що процес виселення не такий простий і може забрати трохи часу, а оскільки до нього не проводили особливих підготовчих заходів, то все може розтягнутися на тижні. Але ж є такі дивні люди, які вірять цій владі й її пропагандистам. Їм сказали, що 29 з московськими попами фсьо, то значить усьо! І якщо раптом сьогодні тема не закриється, то це вже для таких людей мало б видаватися на зраду й обман. Хоча, їм же нову казочку придумають...
показати весь коментар
29.03.2023 20:10 Відповісти
https://www.facebook.com/taras.chornovil.3?__cft__[0]=AZUjHiJtLHNpUfgqYSePsCLL7DfpHdZThmeEtDi4ZCoTo6mTMLb-epKZxNYvWfMbJxs_2R0K3hoF6zkHtcj9U0SVVwRarO6glc3MqhSwRng6-axNbfsmepmQFgLLPZaO8LeqRdTIJ_-y9m9rhUqJo9OGibenrUNwse-O2RN-_8VhyT2kKocOdScw7Dlay74UW5k&__tn__=-]K-R Taras Chornovil . Прямісінько напроти входу в досі окуповану московитами частину Лаври знаходиться приміщення, де працюють Європейська Солідарність, Справа Громад та інші дружні організації й розташований найбільший доброчинно-волонтерський центр в Україні. І на виду у всіх рашистських прихвостнів зараз красується цей дороговказ їм на доріжку "к істокам".

показати весь коментар
29.03.2023 20:11 Відповісти
Радует что и попы воевать не пойдут. Страна ... феерическая.
показати весь коментар
29.03.2023 21:34 Відповісти
як там моНахи сквернославянськоно-розкольної церкви? всі отримали лапоть, рєпу, дерев'яний "патрон", щоб не можна було збити карму?
показати весь коментар
29.03.2023 21:58 Відповісти
 
 