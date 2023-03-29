Києво-Печерська лавра належить державі та буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов
Києво-Печерська лавра буде державним музейним комплексом, у якому відбуватимуться богослужіння.
Про це сказав в інтерв'ю радіо NV секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Те, що стосується церковних речей, ми туди не втручаємося. Але Лавра - це музей, який належить державі. Усе, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не окремі люди, які чомусь вирішили паплюжити наші закони", - сказав він.
За його словами, "ніхто нікого за ноги витягати не буде. Усе буде відпрацьовано згідно з чинним законодавством. Буде державна інституція під назвою "Музейний комплекс "Києво-Печерська лавра". Там будуть богослужіння, але за законами нашої країни, а не штучних утворень, які поза законом нашої країни були у великій кількості створені".
"Вони (УПЦ МП. - Ред.) робили заяви, що не мають стосунку до Москви. Московський піп Гундяєв починає розповідати, як нам тут жити. Була велика помилка, коли видавалася велика кількість земельних ділянок під будівництво споруд. Ми вважали, що вони мають стосунок до Бога, але з'ясовується, що вони мали стосунок до ФСБ", - сказав Данілов.
Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.
Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.
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Русню з Лаври треба витягати гуманно - за бороди!
А деяких потрібно тягти прямо до лук'янівського сізо!
ВОНА ЗАЙмалася З 1991 року реставрацією Лаври , відбудувала заново Успенській собор. Вона також реставрувала Дім з химерами , в якому ви зустрічаете презідентів . ЦЯ ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТАВРУВАЛА УСЕ В УКРАЇНІ
МП арендував Лавру , но не платив за реставрацію і відбудову.
Запитайте працівників ціеі установи і іі КОЛИШНОГО ГРАМОТНОГО КЕРІВНИКА про усі питання по Лаврі
Я би радила Вам взяти за консультантів тих спеців з УКРЕСТАВРАЦІІ - вони основні захисники культурної спадщини будинків
також вони реставрували памьятки у Херсонесі і можуть теж щось військовим підказати
Я дала добру пораду про укреставрацію
вот якого френа він лізе із політикою ?йому чвари потрібни, тоді коли Україна намагается повернути Лавру ?
Але, в будь-якому випадку, раптово помінялася позиція московських попів. Ще вчора вони масово вивозили все майно з Лаври й робили акцент на провокаціях, коли їх мали б у прямому ефірі московських ефірів викидати з окупованих приміщень. Сьогодні раптово віджили, осміліли й випромінюють оптимізм. А втрата головної святині для них точно радості б не принесла. Зараз же посилаються на те, що їм не надали жодного документа, який би приписував покинути приміщення. Зокрема, що не отримували нічого від Мінкульту. Чи це правда, чи ні - річ окрема, вони ж хронічні брехуни, справа в тому, з якою впевненістю вони про це заговорили.
То що? Дна таки нема? Чи це московські попи втішають себе марними надіями? Влада надмірно вихвалялася своєю "принциповістю" й "досягненнями", чим розбудила надмірні очікування. Я, як правник, розумію, що процес виселення не такий простий і може забрати трохи часу, а оскільки до нього не проводили особливих підготовчих заходів, то все може розтягнутися на тижні. Але ж є такі дивні люди, які вірять цій владі й її пропагандистам. Їм сказали, що 29 з московськими попами фсьо, то значить усьо! І якщо раптом сьогодні тема не закриється, то це вже для таких людей мало б видаватися на зраду й обман. Хоча, їм же нову казочку придумають...