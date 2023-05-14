Атака дронами на Київщину: влучань, руйнувань та постраждалих немає

Минулої ночі російські окупанти атакували Київську область з використанням БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що повітряна тривога оголошувалася двічі.

"Під час першої, яка тривала 2 години, в області працювало ППО. Зафіксовано збиття БпЛА. Під час другої тривоги повітряні цілі на території Київщини не були зафіксовані. Влучань, руйнувань, постраждалих немає. Вдячні ЗСУ за новий день! Віримо, що всі воєнні російські злочинці будуть покарані!", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, протягом нічної атаки знищено 25 ворожих БПЛА та 3 крилаті ракети.

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Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня 2023 року в місті Тернопіль чули вибухи. Згодом мер міста Сергій Надал повідомив, що внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи. Під ранок, під час другої тривоги, крилаті ракети поцілили у цивільні об’єкти Тернопільщини.

Зранку ОП опублікував фото наслідків ворожого удару по Тернополю.

Також ворог обстріляв ракетами Харків. У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури