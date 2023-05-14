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Атака дронами на Київщину: влучань, руйнувань та постраждалих немає

дрон,шахед

Минулої ночі російські окупанти атакували Київську область з використанням БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що повітряна тривога оголошувалася двічі.

"Під час першої, яка тривала 2 години, в області працювало ППО. Зафіксовано збиття БпЛА. Під час другої тривоги повітряні цілі на території Київщини не були зафіксовані. Влучань, руйнувань, постраждалих немає. Вдячні ЗСУ за новий день! Віримо, що всі воєнні російські злочинці будуть покарані!", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, протягом нічної атаки знищено 25 ворожих БПЛА та 3 крилаті ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Київщину: влучань не зафіксовано, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок, - ОВА

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня 2023 року в місті Тернопіль чули вибухи. Згодом мер міста Сергій Надал повідомив, що внаслідок ракетного удару по Тернополю виникла пожежа у нежитловій будівлі, травмовано 2 особи. Під ранок, під час другої тривоги, крилаті ракети поцілили у цивільні об’єкти Тернопільщини.

Зранку ОП опублікував фото наслідків ворожого удару по Тернополю.

Також ворог обстріляв ракетами Харків. У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури

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Київська область (4010) обстріл (28339) дрони (4652)


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Подовжують брати Київ за 3 дні.
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14.05.2023 10:15 Відповісти
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14.05.2023 10:24 Відповісти
Київ захищений ,а інші міста ...
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14.05.2023 10:36 Відповісти
Інші міста також мали б бути захищеними, але замість доробки і випусту ракетних комплексів ППО ПРО "СД-300 і "Кільчень" Найвєлічайший політик світу закупляв самоскиди, асфальтоукоадчики, грейдери, бульдозери і білорусько-російський бітум, на це йому повноваження і одобрямс дало 73% населення України. А ще дуже натхненно без відпочинку вилучав через ДБР клістрони на тих відновлених системах ППО, що залишилися в Україні. Це моя особиста думка.
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14.05.2023 10:42 Відповісти
Не тільки твоя.. всіх вас, загіпнотизованих сектантів.. і щось ніфіга ви не лікуєтесь.. бідолагам тільки гірше стає.
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14.05.2023 10:46 Відповісти
привет опэшненький предатель зесекты
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14.05.2023 12:03 Відповісти
 
 