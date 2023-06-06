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допомога (7871) Євросоюз (12769) Матті Маасікас (134) Каховська ГЕС (565)

Представництво ЄС вже працює з партнерами над допомогою Каховській ГЕС, - Маасікас

маасікас

Представництво Європейського Союзу в Україні вже співпрацює з українськими і міжнародними партнерами, щоб спланувати допомогу після руйнування російськими військами Каховської ГЕС.

Про це глава представництва Матті Маасікас написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Руйнування греблі в Новій Каховці має глибокі військові наслідки. Але також і гуманітарні, які стосуються безпосередньо десятків, якщо не сотень тисяч мирних жителів. Офіс ЄС в Україні вже почав співпрацювати з українськими та міжнародними партнерами, щоб спланувати нашу допомогу", - зазначив він.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС - "новий вимір" війни, - Шольц

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

В регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тон мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Топ коментарі
+6
а що допомагати ??? після звільнення Херсонщини від кацапського лайна, по факту треба робити новий проект і будувати все з нуля ...
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06.06.2023 13:25
+2
новина з розряду "мертвому припарки"...
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06.06.2023 13:25
+1
Тепер там можна кататись на човнах і ловити рибу.
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06.06.2023 13:26
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06.06.2023 13:21 Відповісти
Тепер там можна кататись на човнах і ловити рибу.
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06.06.2023 13:26 Відповісти
Це Каховка?
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06.06.2023 13:33 Відповісти
новина з розряду "мертвому припарки"...
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06.06.2023 13:25 Відповісти
а що допомагати ??? після звільнення Херсонщини від кацапського лайна, по факту треба робити новий проект і будувати все з нуля ...
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06.06.2023 13:25 Відповісти
Якби тільки це, рашистами зруйновано стільки, що вистачить на деякі, а то й декілька, країн!!!
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06.06.2023 15:39 Відповісти
Ага, там вже допоможеш... (
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06.06.2023 13:59 Відповісти
https://youtu.be/lwCDr2YDHT4 підрив ГЕС
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06.06.2023 14:33 Відповісти
Ось з цим доказом навмисних дій рашистів можливо сміливо йти до ООН та Гааги!!!
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06.06.2023 15:38 Відповісти
А може це рашистам треба переліченого тобою "Сашуля"???!!!
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06.06.2023 15:29 Відповісти
"Представництво ЄС вже працює з партнерами над допомогою Каховській ГЕС."
Редактори у видання є чи немає?
Яка домога Каховській ГЕС якої вже немає?
Може треба допомогати постраждалим жителям регіону?
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06.06.2023 14:58 Відповісти
Я думаю, що багато хто не усвідомлює масштаби наслідків думаючи що вся біда лише від затоплення якихось територій не враховуючи унеможливлення водопостачання до населених пунктів які живились від Каховського водосховища, зрошувальної системи, забезпечення водою й багатьох підприємств включаючи ту ж ЗАЕС, падіння рівня грунтових вод та загибель великої кількості риб та тварин, зміну екосистеми яка була порушена й прі побудові цієї греблі і пристосувалась, неможливість відновлення судноплавства за звичним після 1955 року маршрутом....., і це без урахування наслідків для населення цього регіону. У грошах це може нарахувати втрати у сотні млрд євро, якщо не трлн!!!
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06.06.2023 15:27 Відповісти
Судноплавство це найменша проблема - Дніпро сам по собі це річка а не річечка .
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06.06.2023 15:34 Відповісти
 
 