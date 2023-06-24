Усі масові заходи у Москві скасовано, - мер Собянін

Усі масові заходи скасовано у Москві через повстання "вагнерівців".

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Він також запевняє, що усі міські служби працюють у повному обсязі, пересування містом нібито не утруднено.

Раніше повідомлялося, що на території Москви та Московської області запроваджено режим контртерористичної операції.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії. Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Згодом з'явилася інформація, що Ростов та штаб південного округу захоплено, а керівник Генштабу Велерій Герасимов втік.

