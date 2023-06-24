УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8116 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
6 554 45

Усі масові заходи у Москві скасовано, - мер Собянін

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Усі масові заходи скасовано у Москві через повстання "вагнерівців".

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Він також запевняє, що усі міські служби працюють у повному обсязі, пересування містом нібито не утруднено.

Раніше повідомлялося, що на території Москви та Московської області запроваджено режим контртерористичної операції.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії. Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Згодом з'явилася інформація, що Ростов та штаб південного округу захоплено, а керівник Генштабу Велерій Герасимов втік.

Також читайте: До будівлі "ПВК Вагнер Центр" у Петербурзі прийшли силовики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

москва (1273) Собянін Сергій (33) ПВК Вагнер (1546)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Что, и Большой Театр тоже прекратил работу?
А кто будет "Лебединое Озеро" показывать?
показати весь коментар
24.06.2023 09:36 Відповісти
+19
Все йде по спадній.
Московське царство проіснувало 400 років
Російська імперія 200 років.
Радянський Союз 73 роки.
А Федерація два тижні тому "святкувала" своє 32-річчя і це, здається, була її остання річниця
показати весь коментар
24.06.2023 09:44 Відповісти
+15
"Войско на Ізюмском шляху взбунтовалось! Говорять царь то не настоящий!"
показати весь коментар
24.06.2023 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что, и Большой Театр тоже прекратил работу?
А кто будет "Лебединое Озеро" показывать?
показати весь коментар
24.06.2023 09:36 Відповісти
Ні спочатку скоро буде *Братья и сестры....*
показати весь коментар
24.06.2023 09:37 Відповісти
Все йде по спадній.
Московське царство проіснувало 400 років
Російська імперія 200 років.
Радянський Союз 73 роки.
А Федерація два тижні тому "святкувала" своє 32-річчя і це, здається, була її остання річниця
показати весь коментар
24.06.2023 09:44 Відповісти
Цікаве спостереження👍
показати весь коментар
24.06.2023 09:52 Відповісти
"Галабаротька" на театральній сцені теж ще не було. В кацапії нарід палюбому підготовлений.
показати весь коментар
24.06.2023 11:37 Відповісти
З Ютуба скачають старий запис!
показати весь коментар
24.06.2023 09:38 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 09:45 Відповісти
чёрний лебедь )))
показати весь коментар
24.06.2023 09:49 Відповісти
Але гей клуби працюють
показати весь коментар
24.06.2023 09:47 Відповісти
это для них святое
показати весь коментар
24.06.2023 09:52 Відповісти
Тут скорее танец маленьких утят
показати весь коментар
24.06.2023 09:53 Відповісти
Можно и так сказать. ЧВК "Вагнер" основал Дмитрий Уткин, почему бы им не называться Утятами?
показати весь коментар
24.06.2023 10:00 Відповісти
Ну... Це ми ще побачемо, я б не був таким впевненим.
показати весь коментар
24.06.2023 09:37 Відповісти
Щось трапилось? А то я політікой нє інтєрісуюсь
показати весь коментар
24.06.2023 09:37 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 09:37 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 09:54 Відповісти
"Войско на Ізюмском шляху взбунтовалось! Говорять царь то не настоящий!"
показати весь коментар
24.06.2023 09:37 Відповісти
Решили арестовать Пригожина, а он взбунтовался. И понеслась карусель. Думаю, что уговорят и все будет и дальше по написанному сценарию.
показати весь коментар
24.06.2023 09:37 Відповісти
справа в кількості НУЛІВ на бАмАжкЄ.
показати весь коментар
24.06.2023 09:45 Відповісти
ни хрена подобного если пригожин не дурак то он поймет что его уберут при первой же возможности - теперь только и власть ему или на тот свет
показати весь коментар
24.06.2023 10:29 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 09:39 Відповісти
"так и назовём - "золотарь пригожин"" ))
показати весь коментар
24.06.2023 09:51 Відповісти
Москва без паніки -- шоу продовжується .
показати весь коментар
24.06.2023 09:39 Відповісти
Ефект бумеранга. Тепер Очікуйте нові народі ряспубліки
показати весь коментар
24.06.2023 09:40 Відповісти
А чё там у кацапов?
показати весь коментар
24.06.2023 09:41 Відповісти
Ну таке...

показати весь коментар
24.06.2023 09:44 Відповісти
во еханурику не попёрло. казала ж йому його баба - сиди в аулі! ))
показати весь коментар
24.06.2023 09:52 Відповісти
Як би від того що там у ціх свинособак не залежало наше майбутнє, то ми б і не цікавились
показати весь коментар
24.06.2023 10:00 Відповісти
Тепер кар'єра пригожина піде вверх. Ленін: "Кожний повар може стати міністром оборони в моїй країні".
показати весь коментар
24.06.2023 09:43 Відповісти
Цирк и кинотеатры можно на месяц закрыть. Производство попкорна утроить.
показати весь коментар
24.06.2023 09:43 Відповісти
Теперь или гражданская война прямо сейчас или... немного позже...

показати весь коментар
24.06.2023 09:48 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 09:50 Відповісти
Революцию не отменишь ))
показати весь коментар
24.06.2023 09:52 Відповісти
там низам всем по барабану, могут верхи или не могут. они палитикой не интересуются )
показати весь коментар
24.06.2023 09:54 Відповісти
Потому эти низы и гниют в полях Украины
показати весь коментар
24.06.2023 10:00 Відповісти
2021: Российская армия - вторая в мире
2022: Российская армия - вторая в Украине
2023: Российская армия - вторая в России
показати весь коментар
24.06.2023 09:52 Відповісти
,,В наколках, с криками УРА, в москву заходят повара!,,
показати весь коментар
24.06.2023 09:57 Відповісти
и начинают на лобном месте публично казнить в жопу шойгу, герасимова,.... )))
показати весь коментар
24.06.2023 10:03 Відповісти
А ось і колаборант притулений
показати весь коментар
24.06.2023 10:11 Відповісти
А что ж случілось то? Что всьо ідьот по плану? Бункерний як завжди сховався і мовчить? Вовку в студію!
показати весь коментар
24.06.2023 10:13 Відповісти
Стало быть,Москва - за д в а дня?
показати весь коментар
24.06.2023 10:35 Відповісти
Які там ще масові заходи ?
Всі сидять коло вікна з попкорном.
показати весь коментар
24.06.2023 10:58 Відповісти
А як же масові страти? Кого? Та тих, хто програє
показати весь коментар
24.06.2023 12:34 Відповісти
 
 