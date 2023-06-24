УКР
Новини Повстання Пригожина в РФ
Повстання Пригожина - наслідок злочинної військової агресії Путіна, - ГУР

юсов

Події, які сьогодні відбуваються в Росії, є наслідком злочинної військової агресії диктатора Володимира Путіна.

Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів у коментарі РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Насамперед треба розуміти, що йдеться про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", - зазначив Юсов.

Дивіться: Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО

Представник ГУР також зазначив, що протистояння в країні є ознакою краху правлячого режиму в Росії.

Україна, зі свого боку, продовжує спостерігати за подальшим перебігом подій, додав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. У відповідь в телеграм-каналі ПВК "Вагнер" з'явилося повідомлення, що "Незабаром у нас буде новий президент".

Війна в Україні наслідок вашої бездіяльності і злочинної корупції вашого керівництва та зрадників з СБУ. Чи я б корова мичала...
24.06.2023 11:21 Відповісти
Який "глибокий" аналіз. буданаву і юсаву - гєроєв расіі, ой, Украіни.
24.06.2023 11:21 Відповісти
Бої у Воронезькій області
24.06.2023 11:20 Відповісти
Збуваються слова кремлівського коня "дебіли, ***...."
24.06.2023 11:19 Відповісти
че там у русни?
24.06.2023 11:20 Відповісти
Бої у Воронезькій області
24.06.2023 11:20 Відповісти
Ты посмотри как зелёные запели ,может прихожин для них герой?
24.06.2023 11:21 Відповісти
Не хєрой.А двійний агент. Ша…
24.06.2023 11:22 Відповісти
То все ІПСО. Очевидно, що зелене шапіто затіяло бунт в рашці щоб відволікти українців від скандалу з одеським воєнкомом.
24.06.2023 11:24 Відповісти
Как украинофоб Шевченко?
24.06.2023 11:25 Відповісти
Герой не герой, а трошки вертольотів збив...
Єслі шо я свідомий "парахабот" і горжусь цим
24.06.2023 11:26 Відповісти
Так зелені всі прикацаплені!
24.06.2023 11:49 Відповісти
Вихрести -- відцуралися свого, перегадили чуже....
24.06.2023 16:18 Відповісти
24.06.2023 11:21 Відповісти
24.06.2023 11:21 Відповісти
бамбіть Варонєж
24.06.2023 11:28 Відповісти
А діяльність ЗЕбіла не злочинна? Чи ви не бачите ? Янелоха і все шапіто теж чекає щось подібне до кацапів
24.06.2023 11:22 Відповісти
Логічно. Це наслідок отримання і Шойгою і пригожиним хорошої писди в Україні. Інакше б вони були всі задоволені. А так звинувачують один одного у зраді і поразці. дуже логічно.
24.06.2023 11:22 Відповісти
100 відсотково..якби не отримали кизди все б було в кремлі в шоколаді.. і )(уйла б обожнювали ,до статусу бога
24.06.2023 11:27 Відповісти
Вагнерам би пару ескадриль літаків -- шоб москву поутюжити --- літуни на розтяжці .
24.06.2023 11:23 Відповісти
Так нехай собі відібье у кацапів технику.
24.06.2023 11:26 Відповісти
Ніяке це НЕ ПОВСТАННЯ!
Звичайні бандитські розборки місцевого значення у структурі ВС Рашки.
"Ростов взят" - а що мер? глава адміністрації? губернатор?
ЇХ Пригожин НЕ ЧИПАЄ.
Можливо, трохи пізніше Пригожин й змінить свої цілі та приоритети, але поки що він на владу НЕ ПОЗИХАЕ.
24.06.2023 11:24 Відповісти
"зазіхає". Позіхає - это "зевает".

А взагалі як раз то зазіхає -
24.06.2023 11:35 Відповісти
24.06.2023 11:24 Відповісти
Пригожин мае обьявити усім військовим - пристриліть хутина як Чаушеску і перестанете дохнуть в України
24.06.2023 11:25 Відповісти
Андрей Адреич Пионтковский все это предсказалывал ...Так что тот х...й который обозвал его полковником должен извениться ... 💯%
24.06.2023 11:26 Відповісти
Від ГУР вже чули про ліміт ракет. Тепер послухаємо про російську політику
24.06.2023 11:26 Відповісти
Хочеться простого людського щастя: дивитись і дивитись,як русня знищують одне одного
24.06.2023 11:27 Відповісти
теперь нашим спецслужбам придется отдельно договариваться с "вагнером" про обмены.
24.06.2023 11:30 Відповісти
О, а Бахмут знищував особисто ботокс чи таки повар? Не робіть героя з урки. Вірно одне, що це внутрішніх справ проблема,бо люди в Україні гинуть від орків
24.06.2023 11:32 Відповісти
Краще би наші ванги з ГУР мовчали.
Так набридли їхні коментарі.
24.06.2023 11:33 Відповісти
Чекаємо на доповідь болванчика Конашенкова про втрати з обох сторін
24.06.2023 11:34 Відповісти
Ну скільки ще буде оце ГУР дискредитувати себе подібним «аналізом»?
Навіщо вилазити зі своїми заявами про те, чого це відомство під керівництвом горезвісного буданова «прославилось» своїми брехливими прогнозами (чого тільки заяви про звільнення Криму варті)?
24.06.2023 11:37 Відповісти
...потрібно не версії вистраювати а ДІЯТИ ПОКИ ВОРОГ В СТАНІ ПАНІКИ ..РОЗКОЛУ ТА НЕРОЗУМІННЯ ЩО РОБИТИ...АЛЕ ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНА СМІЛИВІСТЬ ТА ХИТРІСТЬ КЕРІВНИЦТВА КРАЇНИ...А ПОКИ МИ БАЧИМО ТІЛЬКИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ТА КОМЕНТАРІ ВСІХ РІВНІВ НАШОЇ ВЛАДИ.....І ВСЕ БІЛЬШЕ ПРИХОДЮ ДО ДУМКИ ЩО У НАС НЕПЕРЕМОЖНИЙ НЕ МАЄ НІ СТРАТЕГІЇ НІ ПЛАНІВ НЕ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ НА ПОДІІ ...ЩО ВИ ЧЕКАЄТЕ ПІДНІМАЙТЕ СВОЇ ДУПИ ...ЧИ ШВИДКА ПЕРЕМОГА НЕ ВХОДИТЬ У ВАШІ ПОЛІТИЧНІ ПЛАНИ...
24.06.2023 11:39 Відповісти
Не треба так кричати! У нашому ГШ аж ніяк не дурні сидять. Віримо у Залужного та ЗСУ!!!
24.06.2023 12:20 Відповісти
Гаси своїх, щоб чужі боялись! Кремляку у гівняку! Даёш розвал недоробляних на віка вічні! Амінь.
24.06.2023 11:41 Відповісти
Пригожин захватил кучу военных складов и может зайти в зоны и вооружить зеков.
В общем начинается новая серия "Холодного лета 53-го года"
24.06.2023 11:51 Відповісти
Повстання пригожина наслідок єкзистенційної неможливості існування імперії з ХІХ сторіччя у ХХІ му!
24.06.2023 12:06 Відповісти
Цікаво. У минулому році рашка косплеїла Другу Світову: неочікуваний напад "...ровно в чєтирє часа Києв бомбілі, нам об'явілі...", гестаповські тортури у окупованих містах...
А зараз вони косплеять Першу Світову: окопна війна, генералів на м'ясо, царя на палю, вся власть Совєтам, голодранці, гоп до купи!
Це все було б смішно, якби...

А нам своє робить. Головне, щоб ми самі не скосплеїли той 1918-й!!!
24.06.2023 12:18 Відповісти
 
 