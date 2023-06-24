Повстання Пригожина - наслідок злочинної військової агресії Путіна, - ГУР

Події, які сьогодні відбуваються в Росії, є наслідком злочинної військової агресії диктатора Володимира Путіна.

Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів у коментарі РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Насамперед треба розуміти, що йдеться про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", - зазначив Юсов.

Представник ГУР також зазначив, що протистояння в країні є ознакою краху правлячого режиму в Росії.

Україна, зі свого боку, продовжує спостерігати за подальшим перебігом подій, додав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. У відповідь в телеграм-каналі ПВК "Вагнер" з'явилося повідомлення, що "Незабаром у нас буде новий президент".