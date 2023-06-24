УКР
Міллі скасував поїздку на Близький Схід через ситуацію в РФ

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі скасував заплановану поїздку на Близький Схід, яка мала відбутися в суботу, через ситуацію в Росії.

Про це повідомив його прессекретар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Міллі планував відвідати Ізраїль і Йорданію.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Увечері 24 червня у Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії. Згодом, Пригожин скасував похід на Москву: "Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори".

Автор: 

росія (67301) Міллі Марк (156)
Топ коментарі
+5
міллі, їдь куди планував. опущений зек (а від сьогодні, двічі опущений) все відмінив, на болотах все по старому.
24.06.2023 20:54 Відповісти
+5
Мда вангучи фейк чи ні потрібно сидіти в глухій обороні ...І берегти хлопців ..Думаю хотіли винудити нас на контрнаступ на море мінних полів ...Слава Богу не пішли а якщо пішли зупиніть бо це пастка
24.06.2023 20:56 Відповісти
+4
от стрима не может оторваться?
24.06.2023 20:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от стрима не может оторваться?
24.06.2023 20:53 Відповісти
міллі, їдь куди планував. опущений зек (а від сьогодні, двічі опущений) все відмінив, на болотах все по старому.
24.06.2023 20:54 Відповісти
По старому після такого ніяк уже не буде
24.06.2023 21:00 Відповісти
Розслабтеся. Нема там ніякої ''ситуації''. Якщо пригожин залиться живим і на волі то це все якийсь спланований спектакль.
24.06.2023 20:55 Відповісти
Так...пригожин сам себе опустив
24.06.2023 20:56 Відповісти
Мда вангучи фейк чи ні потрібно сидіти в глухій обороні ...І берегти хлопців ..Думаю хотіли винудити нас на контрнаступ на море мінних полів ...Слава Богу не пішли а якщо пішли зупиніть бо це пастка
24.06.2023 20:56 Відповісти
Так Ганка Штукатур (Маляр) вже заявила що пішли в атаку на 6 напрямках
24.06.2023 20:58 Відповісти
З неї такий штукатур, як і маляр. Порожнє тріпло...
24.06.2023 21:06 Відповісти
Збиті вагнеровцями кацапські літаки та прилюдне опускання Окурка - це теж фейк?
24.06.2023 21:02 Відповісти
тут все набагато складніше. показано як банда кримінальників за один день може захопити сховище із ядерною зброєю. це опускає авторитет всієї рашки на дно в очах таких людожерів як китай та іран. ну от навіщо покємону сі такий окурок, що може за день просрати свою ядерну зброю?
24.06.2023 21:16 Відповісти
Фартожопість Окурка феноменальна!

Це факт...
24.06.2023 21:01 Відповісти
"герой".
24.06.2023 21:03 Відповісти
Забегали союзнички---как черти драповые. Особенно когда зеки к Борисоглебску подошли. Ох там любопытно и давно кое что. Может хоть после этого дадут самолёты быстрее и остальное. Пуганули кацапы сильно либералов западных. Не отнять.
24.06.2023 21:37 Відповісти
Таке хвилювання, щоб вони так хвилювалися, що наш контрнаступ буксує.
24.06.2023 21:38 Відповісти
Кто до этих идиотов дойдет что Украине надо дать все что она просит.
24.06.2023 21:45 Відповісти
Так чи інакше, день пройшов недаремно
24.06.2023 21:46 Відповісти
Розовые пони повелись на спектакль и отменили новые санкции против ЧВК Вагнер. С развёрткой видимо дела совсем плохи.
24.06.2023 22:32 Відповісти
 
 