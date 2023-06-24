Міллі скасував поїздку на Близький Схід через ситуацію в РФ

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі скасував заплановану поїздку на Близький Схід, яка мала відбутися в суботу, через ситуацію в Росії.

Про це повідомив його прессекретар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Міллі планував відвідати Ізраїль і Йорданію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори, - Пригожин скасував похід на Москву. АУДIО

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Увечері 24 червня у Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії. Згодом, Пригожин скасував похід на Москву: "Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори".