Саудівська Аравія задоволена успіхом деескалації в Росії, - принц бін Салман

Наслідний принц королівства Мухаммед бін Салман під час телефонної розмови привітав російського диктатора Володимира Путіна з успішним подоланням заколоту.

Про це повідомляє Радіо свобода із посиланням на Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"У звʼязку з подіями в Росії 24 червня Мухаммед бін Салман аль Сауд висловив підтримку вжитих російським керівництвом заходів щодо захисту конституційного ладу, життя та безпеки громадян. Під час бесіди було порушено й деякі питання подальшого розвитку взаємовигідного російсько-саудівського співробітництва", – вказано в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.