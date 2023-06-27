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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Саудівська Аравія задоволена успіхом деескалації в Росії, - принц бін Салман

аравія,саудівська

Наслідний принц королівства Мухаммед бін Салман під час телефонної розмови привітав російського диктатора Володимира Путіна з успішним подоланням заколоту.

Про це повідомляє Радіо свобода із посиланням на Reuters, передає Цензор.НЕТ. 

"У звʼязку з подіями в Росії 24 червня Мухаммед бін Салман аль Сауд висловив підтримку вжитих російським керівництвом заходів щодо захисту конституційного ладу, життя та безпеки громадян. Під час бесіди було порушено й деякі питання подальшого розвитку взаємовигідного російсько-саудівського співробітництва", – вказано в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

принц (15) путін володимир (24051) Саудівська Аравія (577) заколот (37)


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Топ коментарі
+11
а успіху у сво не бажав часом?...
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27.06.2023 16:24
+10
Саудовская Аравия средневековая диктатура, которая как и все диктатуры боится переворотов.
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27.06.2023 16:33
+9
Ну, якщо сам принц тоді ху&ло молодець

«Всіх переиграл».

З обосцяними штанцямі, тремтячий, побитий.
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27.06.2023 16:28
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27.06.2023 16:24 Відповісти
Уявіть, який розкол піде. Жителі Ростова аплодували вагнерівцям та стрибали від радості. Хтось оплакує знищених пілотів, яких вбило ППО "Вангера". Тріщина пішла по всьому моноліту російської імперії, яку створив Путін.
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27.06.2023 16:24 Відповісти
з однієї сторони українців це має радувати, що там за поребриком гризня йде. а з другої сторони - та то таке. поки там є гбшний силовий режим, то та гризня між пластами їхнього лепрозорію можлива тільки на кухні чи десь в підворітні. навіть якщо не буде путлера, шойгу і герасимова, то там буде хтось другий, наприклад, патрушев чи той же пригожин. або ще хтось. і вони далі будуть продовжувати свою "сво". і насілєніє того лепрозорію буде і далі підтримувати проведення "сво" і паралельно змішувати з гімном путєна, шойгу, герасимова за те, що ті неефективно воювали проти України..
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27.06.2023 16:35 Відповісти
а успіху у сво не бажав часом?...
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27.06.2023 16:24 Відповісти
вбий в собі зелене...
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27.06.2023 16:26 Відповісти
То ість бедуїни вважають, що на раїсі мир і процвітання? Вони це вирішили, прочитавши інформацію про руSSкі запаси нафти і газу? 🤔 А як шодо поцікавитись іншими новинами?
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27.06.2023 16:26 Відповісти
Ну, якщо сам принц тоді ху&ло молодець

«Всіх переиграл».

З обосцяними штанцямі, тремтячий, побитий.
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27.06.2023 16:28 Відповісти
Это "сам принц" к которому каждый год ездят американские президенты.
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27.06.2023 16:39 Відповісти
Путин *****, рюзьгэ.
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27.06.2023 16:43 Відповісти
Та хоть сам папа римський!

«Мало ли в Бразилії донів Педро?»
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27.06.2023 17:29 Відповісти
Іхь бін больной Салман!
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27.06.2023 16:28 Відповісти
на що хоч саудитам колупатись в кацапському лайні ?
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27.06.2023 16:28 Відповісти
Саудовская Аравия средневековая диктатура, которая как и все диктатуры боится переворотов.
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27.06.2023 16:33 Відповісти
за деескалацію війни, звісно, промовчав.
?
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27.06.2023 16:33 Відповісти
там сважини тут скважини - е за шо постанням повстати на пів середини...
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27.06.2023 16:36 Відповісти
Саудити такі ж падлюки, як і рашисти. Тільки на відміну від болотяних мокшан, рівень життя у них набагато вищий.
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27.06.2023 16:39 Відповісти
Щось не розумію їхнього задоволення.
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27.06.2023 16:46 Відповісти
этот принц ***** гнойный
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27.06.2023 16:53 Відповісти
це тролінг

якби заколот прігожіна удався то ціна на нафту підскочила б і Саудівська Аравія заробила б більше
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27.06.2023 17:01 Відповісти
почекаемо холи іран навалиться на саудітів.. озаботимся..
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27.06.2023 17:03 Відповісти
Якісь дебіли кругом.
Ізраїль воює з іраном і дружить з найближчими друзяшками ірану, які озброюють іран і надають технології виробництва зброї масового знищення.
Саудіти воюють з іраном і радіють що найближчі друзяшки ірану, які озброюють іран і надають технології виробництва зброї масового знищення, замість самовипилитися, залишаються і продовжують надавати і допомагати ірану.
Це вже біполяр-очка? Чи ще ні?
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27.06.2023 17:07 Відповісти
Інопланетянин, млять! Закінчуй гашиш смалити...
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27.06.2023 17:12 Відповісти
а салману реально не *****? навіщо воно вилізло з коментарями?
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27.06.2023 18:07 Відповісти
це не той що причетний до вбивства та розчленування журналіста в Туреччині?
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27.06.2023 18:20 Відповісти
Той...
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27.06.2023 18:53 Відповісти
Я смотрю все так переживают за рашку, что там, не дай Боже, случился бы переворот....
Ну правильно, рашка многих кормит, особенно европейских офшорных магнатов...вот и переживают....
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27.06.2023 18:42 Відповісти
Козломордіые саудитов кормят? Анекдоты сочиняешь или такой с детства?
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27.06.2023 19:17 Відповісти
А ты там знаешь их денежные связи или у рашки денег нет?
Наивный....в наше время все продается, все покупается....
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27.06.2023 19:46 Відповісти
И чем же кацапия может соблазнить саудитов, хохломой?
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27.06.2023 20:37 Відповісти
А куди поділися "мальчікі у білих пеньюарах", що витанцьовували на економічному недофорумі?
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27.06.2023 19:12 Відповісти
Принц бин Салман такое же ***** как и оригинал.
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27.06.2023 23:48 Відповісти
Это он к тому, что надо бы пригласить Пригожина в посольство
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28.06.2023 08:06 Відповісти
 
 