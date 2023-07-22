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Новини
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Окупанти вдруге за сьогодні призупиняли рух автотранспорту Кримським мостом

кримський,міст,керченський

Окупанти вже вдруге за сьогоднішній день призупиняли рух автотранспорту Кримським мостом. Причини зупинки руху знову не зазначаються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин РИА-Новости.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито вдруге за день, повідомив telegram-канал про ситуацію на мосту", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13.18 повідомляється про відновлення руху. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад боєприпасів детонує у Червоногвардійському районі Криму. Ухвалено рішення про евакуацію населення та зупинку Кримської залізниці, - зрадник Аксьонов. ВIДЕО

Зранку 22 липня Цензор.НЕТ вже повідомляв про тимчасову зупинку руху Керченським мостом.

Також 22 липня Цензор.НЕТ повідомив про вибухи у Криму. Згодом зрадник Сергій Аксьонов визнав, що внаслідок атаки безпілотника на Червоногвардійський район в окупованому Криму сталася детонація на складі боєприпасів

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

Автор: 

Крим (14133) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+16
Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
·
4 год
Зараз, Конотоп, Сумська область, 70 км від кордону..
На кордоні з Харьковим - стоять 100 тис орків. Зібрали їх там і щось чекають..
Чекають поки знову дорогу їм зроблять??🤔
Літхін
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22.07.2023 13:11
+16
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22.07.2023 13:39
+8
Да, с этими дорогами какое-то шапито... Я не паникёр аж ни разу, но после событий февраля 2024-го года для своих котов купил две переноски, каждую переноску оборудовал на два кошко-места путём установки перегородки и рюкзак для котика. На всякий случай - вдруг придётся оставлять жильё. Как говорится - лучше перестраховаться..
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22.07.2023 13:32
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Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
·
4 год
Зараз, Конотоп, Сумська область, 70 км від кордону..
На кордоні з Харьковим - стоять 100 тис орків. Зібрали їх там і щось чекають..
Чекають поки знову дорогу їм зроблять??🤔
Літхін
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22.07.2023 13:11 Відповісти
з Білорусією укріпили кордон,черга так само укріплювати і цю ділянку
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22.07.2023 13:31 Відповісти
Да, с этими дорогами какое-то шапито... Я не паникёр аж ни разу, но после событий февраля 2024-го года для своих котов купил две переноски, каждую переноску оборудовал на два кошко-места путём установки перегородки и рюкзак для котика. На всякий случай - вдруг придётся оставлять жильё. Как говорится - лучше перестраховаться..
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22.07.2023 13:32 Відповісти
котєгі це святе 😽
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22.07.2023 13:35 Відповісти
2024? Вы из будущего?
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22.07.2023 13:49 Відповісти
Ой, на уме было 24-е февраля! Опечатка
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22.07.2023 13:54 Відповісти
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22.07.2023 13:15 Відповісти
Як не срачка, так болячка.
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22.07.2023 13:19 Відповісти
То бавовна
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22.07.2023 13:30 Відповісти
Вітром розносить насіння і вона всюди росте. Отака зараза.
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22.07.2023 13:32 Відповісти
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22.07.2023 13:39 Відповісти
- Ну що куме, впав той міст ?
- Впасти не впав, але здоров'я у нього вже не те 😂
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22.07.2023 15:35 Відповісти
Ех, раз, да єщьо раз, да єщьо много-много-много - много раз!!!
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22.07.2023 13:25 Відповісти
було б чудово,якщо б ще, був нанесений удар саме по Залізній дорозі на мості
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22.07.2023 13:32 Відповісти
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22.07.2023 13:33 Відповісти
Героям Слава!
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22.07.2023 13:37 Відповісти
Как ждут украинскую армию
Крымские татары!
Если бы Крым был
АВТОНОМИЕЙ КРЫМСКИХ ТАТАР
Путин бы не посмел
Захватить Крым
И войны вообще бы не было
Я уже не говорю о том
Что татары
Давно превратили бы Крым
В один из лучших мест отдыха в мире
Надеюсь,после войны
Крымские татары вернут себе свою родину окончательно
Сколько страданий вынес этот народ
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22.07.2023 14:31 Відповісти
А куди татари діли б ЧФ рашкін? Вона зубами і кігтями чіплялась за Крим, її звідтіля без війни ніхто не витурив би.
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22.07.2023 15:07 Відповісти
Великою помилкою було НЕстворення озброєної самооборони киримли у 2014 р.

Роздали б киримли автомати за один-два дні, як у Києві, і кацапи навіть не крякнули б

За свою Державу киримли горлянку порвуть
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22.07.2023 15:33 Відповісти
Там бы не было ЧФ РФ
Там бы стояли американские авианосцы
И морской флот Турции
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22.07.2023 15:39 Відповісти
Ви така фантазерка А що ж тоді зараз заважає американським авіаносцям і флоту Турції там стояти? Відсутність автономії кримських татар? То якщо ви вважаєте, що її можна було оформити колись раніше, то що заважало зробити це в період з 14 року і досьогодні?
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22.07.2023 18:07 Відповісти
Что мешало ?
То же ,что и сейчас
Русская агентура в кабинетах украинской власти
Вот когда в Украине
Будет УКРАИНСКАЯ власть
Крым снова станет землей КРЫМСКИХ татар
Судя по выбору украинского народа
Это будет не скоро
Потому что 73 % нравится русская агентуры в украинской власти
Думала - война это изменит
И она изменила
Сегодня русскую агентуру в украинской власти
Судя по опросам
Поддерживают 90!!!!!
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22.07.2023 20:17 Відповісти
На жаль, коли цапи захоплювали кримський парламент, кримські татари вичикували.
Потім швидко зрозуміли що є що, але було запізно.
Зараз чекають, коли для них Крим звільнять.
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22.07.2023 19:39 Відповісти
Вы написали брехню
Безоружные крымские татары выходили на протесты
Против вооруженных русских военных
Напомнить вам,как исчезали крымские татары
А потом находили их тела со следами пыток
Сколько КРЫМСКИХ ТАТАР
Уже погибли в русских тюрьмах
Совести у вас нет - писать такие мерости про КРЫМСКИХ татар
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22.07.2023 20:10 Відповісти
Одиниці кримських татар виходили.
І як я пам'ятаю, курултай мовчав.
Щодо Джемілева точно не пам'ятаю - коли він почав щось казати
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22.07.2023 22:53 Відповісти
 
 