Окупанти вдруге за сьогодні призупиняли рух автотранспорту Кримським мостом
Окупанти вже вдруге за сьогоднішній день призупиняли рух автотранспорту Кримським мостом. Причини зупинки руху знову не зазначаються.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин РИА-Новости.
"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито вдруге за день, повідомив telegram-канал про ситуацію на мосту", - йдеться у повідомленні.
Станом на 13.18 повідомляється про відновлення руху.
Зранку 22 липня Цензор.НЕТ вже повідомляв про тимчасову зупинку руху Керченським мостом.
Також 22 липня Цензор.НЕТ повідомив про вибухи у Криму. Згодом зрадник Сергій Аксьонов визнав, що внаслідок атаки безпілотника на Червоногвардійський район в окупованому Криму сталася детонація на складі боєприпасів
Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.
Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.
В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.
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@ukrainiansfirst
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4 год
Зараз, Конотоп, Сумська область, 70 км від кордону..
На кордоні з Харьковим - стоять 100 тис орків. Зібрали їх там і щось чекають..
Чекають поки знову дорогу їм зроблять??🤔
Літхін
- Впасти не впав, але здоров'я у нього вже не те 😂
Крымские татары!
Если бы Крым был
АВТОНОМИЕЙ КРЫМСКИХ ТАТАР
Путин бы не посмел
Захватить Крым
И войны вообще бы не было
Я уже не говорю о том
Что татары
Давно превратили бы Крым
В один из лучших мест отдыха в мире
Надеюсь,после войны
Крымские татары вернут себе свою родину окончательно
Сколько страданий вынес этот народ
Роздали б киримли автомати за один-два дні, як у Києві, і кацапи навіть не крякнули б
За свою Державу киримли горлянку порвуть
Там бы стояли американские авианосцы
И морской флот Турции
То же ,что и сейчас
Русская агентура в кабинетах украинской власти
Вот когда в Украине
Будет УКРАИНСКАЯ власть
Крым снова станет землей КРЫМСКИХ татар
Судя по выбору украинского народа
Это будет не скоро
Потому что 73 % нравится русская агентуры в украинской власти
Думала - война это изменит
И она изменила
Сегодня русскую агентуру в украинской власти
Судя по опросам
Поддерживают 90!!!!!
Потім швидко зрозуміли що є що, але було запізно.
Зараз чекають, коли для них Крим звільнять.
Безоружные крымские татары выходили на протесты
Против вооруженных русских военных
Напомнить вам,как исчезали крымские татары
А потом находили их тела со следами пыток
Сколько КРЫМСКИХ ТАТАР
Уже погибли в русских тюрьмах
Совести у вас нет - писать такие мерости про КРЫМСКИХ татар
І як я пам'ятаю, курултай мовчав.
Щодо Джемілева точно не пам'ятаю - коли він почав щось казати