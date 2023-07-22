Окупанти вдруге за сьогодні призупиняли рух автотранспорту Кримським мостом

Окупанти вже вдруге за сьогоднішній день призупиняли рух автотранспорту Кримським мостом. Причини зупинки руху знову не зазначаються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин РИА-Новости.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито вдруге за день, повідомив telegram-канал про ситуацію на мосту", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13.18 повідомляється про відновлення руху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад боєприпасів детонує у Червоногвардійському районі Криму. Ухвалено рішення про евакуацію населення та зупинку Кримської залізниці, - зрадник Аксьонов. ВIДЕО

Зранку 22 липня Цензор.НЕТ вже повідомляв про тимчасову зупинку руху Керченським мостом.

Також 22 липня Цензор.НЕТ повідомив про вибухи у Криму. Згодом зрадник Сергій Аксьонов визнав, що внаслідок атаки безпілотника на Червоногвардійський район в окупованому Криму сталася детонація на складі боєприпасів

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.