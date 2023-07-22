Оккупанты второй раз за сегодня приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту
Оккупанты уже второй раз за сегодняшний день приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины остановки движения снова не указываются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день, сообщил telegram-канал о ситуации на мосту", - говорится в сообщении.
По состоянию на 13:18 сообщается о возобновлении движения.
Утром 22 июля Цензор.НЕТ уже сообщал о временной остановке движения по Керченскому мосту.
Также 22 июля Цензор.НЕТ сообщил о взрывах в Крыму. Впоследствии предатель Сергей Аксенов признал, что в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район в оккупированном Крыму произошла детонация на складе боеприпасов
Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.
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@ukrainiansfirst
·
4 год
Зараз, Конотоп, Сумська область, 70 км від кордону..
На кордоні з Харьковим - стоять 100 тис орків. Зібрали їх там і щось чекають..
Чекають поки знову дорогу їм зроблять??🤔
Літхін
- Впасти не впав, але здоров'я у нього вже не те 😂
Крымские татары!
Если бы Крым был
АВТОНОМИЕЙ КРЫМСКИХ ТАТАР
Путин бы не посмел
Захватить Крым
И войны вообще бы не было
Я уже не говорю о том
Что татары
Давно превратили бы Крым
В один из лучших мест отдыха в мире
Надеюсь,после войны
Крымские татары вернут себе свою родину окончательно
Сколько страданий вынес этот народ
Роздали б киримли автомати за один-два дні, як у Києві, і кацапи навіть не крякнули б
За свою Державу киримли горлянку порвуть
Там бы стояли американские авианосцы
И морской флот Турции
То же ,что и сейчас
Русская агентура в кабинетах украинской власти
Вот когда в Украине
Будет УКРАИНСКАЯ власть
Крым снова станет землей КРЫМСКИХ татар
Судя по выбору украинского народа
Это будет не скоро
Потому что 73 % нравится русская агентуры в украинской власти
Думала - война это изменит
И она изменила
Сегодня русскую агентуру в украинской власти
Судя по опросам
Поддерживают 90!!!!!
Потім швидко зрозуміли що є що, але було запізно.
Зараз чекають, коли для них Крим звільнять.
Безоружные крымские татары выходили на протесты
Против вооруженных русских военных
Напомнить вам,как исчезали крымские татары
А потом находили их тела со следами пыток
Сколько КРЫМСКИХ ТАТАР
Уже погибли в русских тюрьмах
Совести у вас нет - писать такие мерости про КРЫМСКИХ татар
І як я пам'ятаю, курултай мовчав.
Щодо Джемілева точно не пам'ятаю - коли він почав щось казати