Оккупанты второй раз за сегодня приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту

Оккупанты уже второй раз за сегодняшний день приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины остановки движения снова не указываются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день, сообщил telegram-канал о ситуации на мосту", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:18 сообщается о возобновлении движения.

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Утром 22 июля Цензор.НЕТ уже сообщал о временной остановке движения по Керченскому мосту.

Также 22 июля Цензор.НЕТ сообщил о взрывах в Крыму. Впоследствии предатель Сергей Аксенов признал, что в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район в оккупированном Крыму произошла детонация на складе боеприпасов

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.