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Новости
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Оккупанты второй раз за сегодня приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту

кримський,міст,керченський

Оккупанты уже второй раз за сегодняшний день приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины остановки движения снова не указываются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за день, сообщил telegram-канал о ситуации на мосту", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:18 сообщается о возобновлении движения.

Читайте: Крымский мост несет войну. Это цель, которую нужно нейтрализовать, – Зеленский

Утром 22 июля Цензор.НЕТ уже сообщал о временной остановке движения по Керченскому мосту.

Также 22 июля Цензор.НЕТ сообщил о взрывах в Крыму. Впоследствии предатель Сергей Аксенов признал, что в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район в оккупированном Крыму произошла детонация на складе боеприпасов

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

Крым (26371) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+16
Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
·
4 год
Зараз, Конотоп, Сумська область, 70 км від кордону..
На кордоні з Харьковим - стоять 100 тис орків. Зібрали їх там і щось чекають..
Чекають поки знову дорогу їм зроблять??🤔
Літхін
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22.07.2023 13:11
+16
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22.07.2023 13:39
+8
Да, с этими дорогами какое-то шапито... Я не паникёр аж ни разу, но после событий февраля 2024-го года для своих котов купил две переноски, каждую переноску оборудовал на два кошко-места путём установки перегородки и рюкзак для котика. На всякий случай - вдруг придётся оставлять жильё. Как говорится - лучше перестраховаться..
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22.07.2023 13:32
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Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
·
4 год
Зараз, Конотоп, Сумська область, 70 км від кордону..
На кордоні з Харьковим - стоять 100 тис орків. Зібрали їх там і щось чекають..
Чекають поки знову дорогу їм зроблять??🤔
Літхін
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22.07.2023 13:11 Ответить
з Білорусією укріпили кордон,черга так само укріплювати і цю ділянку
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22.07.2023 13:31 Ответить
Да, с этими дорогами какое-то шапито... Я не паникёр аж ни разу, но после событий февраля 2024-го года для своих котов купил две переноски, каждую переноску оборудовал на два кошко-места путём установки перегородки и рюкзак для котика. На всякий случай - вдруг придётся оставлять жильё. Как говорится - лучше перестраховаться..
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22.07.2023 13:32 Ответить
котєгі це святе 😽
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22.07.2023 13:35 Ответить
2024? Вы из будущего?
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22.07.2023 13:49 Ответить
Ой, на уме было 24-е февраля! Опечатка
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22.07.2023 13:54 Ответить
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22.07.2023 13:15 Ответить
Як не срачка, так болячка.
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22.07.2023 13:19 Ответить
То бавовна
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22.07.2023 13:30 Ответить
Вітром розносить насіння і вона всюди росте. Отака зараза.
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22.07.2023 13:32 Ответить
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22.07.2023 13:39 Ответить
- Ну що куме, впав той міст ?
- Впасти не впав, але здоров'я у нього вже не те 😂
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22.07.2023 15:35 Ответить
Ех, раз, да єщьо раз, да єщьо много-много-много - много раз!!!
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22.07.2023 13:25 Ответить
було б чудово,якщо б ще, був нанесений удар саме по Залізній дорозі на мості
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22.07.2023 13:32 Ответить
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22.07.2023 13:33 Ответить
Героям Слава!
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22.07.2023 13:37 Ответить
Как ждут украинскую армию
Крымские татары!
Если бы Крым был
АВТОНОМИЕЙ КРЫМСКИХ ТАТАР
Путин бы не посмел
Захватить Крым
И войны вообще бы не было
Я уже не говорю о том
Что татары
Давно превратили бы Крым
В один из лучших мест отдыха в мире
Надеюсь,после войны
Крымские татары вернут себе свою родину окончательно
Сколько страданий вынес этот народ
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22.07.2023 14:31 Ответить
А куди татари діли б ЧФ рашкін? Вона зубами і кігтями чіплялась за Крим, її звідтіля без війни ніхто не витурив би.
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22.07.2023 15:07 Ответить
Великою помилкою було НЕстворення озброєної самооборони киримли у 2014 р.

Роздали б киримли автомати за один-два дні, як у Києві, і кацапи навіть не крякнули б

За свою Державу киримли горлянку порвуть
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22.07.2023 15:33 Ответить
Там бы не было ЧФ РФ
Там бы стояли американские авианосцы
И морской флот Турции
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22.07.2023 15:39 Ответить
Ви така фантазерка А що ж тоді зараз заважає американським авіаносцям і флоту Турції там стояти? Відсутність автономії кримських татар? То якщо ви вважаєте, що її можна було оформити колись раніше, то що заважало зробити це в період з 14 року і досьогодні?
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22.07.2023 18:07 Ответить
Что мешало ?
То же ,что и сейчас
Русская агентура в кабинетах украинской власти
Вот когда в Украине
Будет УКРАИНСКАЯ власть
Крым снова станет землей КРЫМСКИХ татар
Судя по выбору украинского народа
Это будет не скоро
Потому что 73 % нравится русская агентуры в украинской власти
Думала - война это изменит
И она изменила
Сегодня русскую агентуру в украинской власти
Судя по опросам
Поддерживают 90!!!!!
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22.07.2023 20:17 Ответить
На жаль, коли цапи захоплювали кримський парламент, кримські татари вичикували.
Потім швидко зрозуміли що є що, але було запізно.
Зараз чекають, коли для них Крим звільнять.
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22.07.2023 19:39 Ответить
Вы написали брехню
Безоружные крымские татары выходили на протесты
Против вооруженных русских военных
Напомнить вам,как исчезали крымские татары
А потом находили их тела со следами пыток
Сколько КРЫМСКИХ ТАТАР
Уже погибли в русских тюрьмах
Совести у вас нет - писать такие мерости про КРЫМСКИХ татар
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22.07.2023 20:10 Ответить
Одиниці кримських татар виходили.
І як я пам'ятаю, курултай мовчав.
Щодо Джемілева точно не пам'ятаю - коли він почав щось казати
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22.07.2023 22:53 Ответить
 
 