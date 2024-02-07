Пожежу в багатоповерхівці у Голосіївському районі Києва ліквідовано

Пожежу в багатоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва ліквідовано об 11:40.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рятувальниками та поліцією було евакуйовано 40 людей, врятовано – 26. 4 людини загинуло, 19 отримали травми. На місці продовжують працювати загони ДСНС.

"Пожежу в будівлі СТО на площі 800 м. кв. ліквідовано. Згоріло чи пошкоджено близько 40 авто. На місці продовжує працювати ДСНС", - додає Попко.

"Межа Дніпровського та Деснянського районів - внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі та сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції, без пожежі. Постраждало 2 особи.

ГУ ДСНС України у м. Києві було задіяно 28 одиниць техніки та 112 бійців", - йдеться у повідомленні.

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Дані оперативного зведення ще уточнюються.

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО. Через ранковий обстріл Києва російськими окупантами відомо про 4 загиблих.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 будинків у Бучанському та Фастівському районах Київщини.

7 лютого близько 6:00 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району м. Харкова. Також російські окупанти вранці атакували Львівщину. Зафіксовано влучання у промисловий об’єкт в Дрогобичі.

Також Цензор.НЕТ інформував, що росіяни зранку атакували Миколаїв й область ракетами та "шахедами".