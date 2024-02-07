Київ знову зі світлом, - ДТЕК

Київ знову зі світлом після ранкових обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, енергетики ДТЕК заживили всіх мешканців Дніпровського району, хто залишився без електропостачання після ранкової атаки. Всього 29 100 родин.

Будинки підключили за резервними схемами живлення, щоб якнайшвидше повернути світло киянам.

"У нас важкий день попереду, продовжуємо ремонтні роботи, щоб відновити нормальну роботу електромереж. Але висновок очевидний - росіянам знову не вдалося нас зламати", - зазначають у ДТЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено 2 високовольтні лінії у Києві, енергетики працюють над поверненням світла, - ДТЕК

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО. Через ранковий обстріл Києва російськими окупантами відомо про 4 загиблих.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 будинків у Бучанському та Фастівському районах Київщини.

7 лютого близько 6:00 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району м. Харкова. Також російські окупанти вранці атакували Львівщину. Зафіксовано влучання у промисловий об’єкт в Дрогобичі.

Також Цензор.НЕТ інформував, що росіяни зранку атакували Миколаїв й область ракетами та "шахедами".