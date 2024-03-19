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Незабаром європейські компанії вироблятимуть необхідну для України кількість боєприпасів, - президент Чехії Павел

боєприпаси

Європейські компанії незабаром будуть спроможні виробляти необхідну кількість боєприпасів, як для себе, так і для України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності", - зазначив він.

"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме",- додав Павел.

Також читайте: Чехія шукає снаряди для України. Серед постачальників є і союзники Росії, - The Wall Street Journal

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.

Читайте також: Канада шукає шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів, - міністр оборони Блер

Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Раніше президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Автор: 

боєприпаси (2295) Чехія (1654) Павел Петр (167)


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Топ коментарі
+9
Так "американському бидлу" взагалі насрати,що коїться на іншому континенті ,в якійсь країні третього світу.Ніхто з місцевих там не гине,единая херня-трішки бенз подорожчав.Повір,відсотків 70 взагалі не знає,де знаходиться Україна і що там відбувається.
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19.03.2024 07:22 Відповісти
+9
Схоже, Президент Чехії більш зацікавлений в тому, щоб Україна втрималася в цій війні, ніж зелені табуретки
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19.03.2024 08:02 Відповісти
+6
Знайдіть в борделі умєрова та повідомте що він рахується міністром оборони.
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19.03.2024 07:39 Відповісти
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"Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: ты потерпи, может обойдется!"

(хф "Обыкновенное чудо")
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19.03.2024 06:50 Відповісти
Розкажи це американському бидлу, яке підтримує Рижого і спікера Джонсона.
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19.03.2024 07:03 Відповісти
Так "американському бидлу" взагалі насрати,що коїться на іншому континенті ,в якійсь країні третього світу.Ніхто з місцевих там не гине,единая херня-трішки бенз подорожчав.Повір,відсотків 70 взагалі не знає,де знаходиться Україна і що там відбувається.
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19.03.2024 07:22 Відповісти
А тебе дуже непокоїть, що відбувається в США? Хай хоч згорить, аби бабло давали. Так?
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19.03.2024 07:33 Відповісти
Ти,якщо не можеш зрозуміти написане,краще не коментуй.Добре?
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19.03.2024 07:36 Відповісти
Абсолютно вірно. Якщо не більше, ніж 70. Швидше за все, крім конгресу та української діаспори Україна там більше взагалі нікому не цікава.
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19.03.2024 08:05 Відповісти
Так, як Україні було пофіг на Сирію чи Грузію, я вже не кажу про Малі чи Конго...
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19.03.2024 11:45 Відповісти
Так, як Малі чи Конго.
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19.03.2024 12:03 Відповісти
То ж він так і сказав:
"...а також щоб забезпечити Україну ************, якщо вона ще їх потребуватиме",- додав .
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19.03.2024 07:59 Відповісти
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19.03.2024 08:56 Відповісти
УВАГА!!!! КАЦАП
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19.03.2024 08:54 Відповісти
Скоро снаряди, скоро літаки, скоро.... 3,14ь.
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19.03.2024 06:56 Відповісти
Все буде... Не зараз, не завтра, колись. Маленька Чехія приность нам білше користі . ніж здурніли амерікоси
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19.03.2024 07:13 Відповісти
А пухлий упир з напівголодної Кореї взяв і без зайвого ******** відправив оркам ну просто дохеріща всього.Якої воно якості-це взагалі не цікаво,бо воно вбиває.
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19.03.2024 07:16 Відповісти
Європа схожа на стару клячу яка з страхом косить ся на старе кавалерійське сідло
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19.03.2024 07:30 Відповісти
Знайдіть в борделі умєрова та повідомте що він рахується міністром оборони.
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19.03.2024 07:39 Відповісти
Умєроф - божий чоловік. Весь вільний від роботи час проводить в схематозах по розкраданню армійстких бюджетів в молитві зеленому Аллаху і живе по правилам фінансового шаріату. Ви ж подивіться - одягається в простий балахон кольору спідньої білизни дЄрьмухамеда. Безсрібник босий. Мені його навіть шкода 😆
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19.03.2024 08:34 Відповісти
Жумаділов каже: Іншаллах!
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19.03.2024 09:09 Відповісти
Схоже, Президент Чехії більш зацікавлений в тому, щоб Україна втрималася в цій війні, ніж зелені табуретки
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19.03.2024 08:02 Відповісти
Снаряди це супер,але без Ф16,без ракет Каби зрівняють все.
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19.03.2024 08:31 Відповісти
Однощначно. к кпзав Петро Черник у своїх інтерв'ю: обвалити південний напрямок ЛБЗ можуть лише тисячі наданих далекобійних варіантів ATACAMS, F-16 з такою ж кількістю ракет і високоточних бомб JDAM, ******* західні зразки РЕБ і безпілотники. І все це має бути масштабовано в рази порівняно з тим, що є щараз
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19.03.2024 08:37 Відповісти
То може хоч патрони САМІ зробите ?!... Бо наразі всі кругом вам винні...
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19.03.2024 09:49 Відповісти
Так. Винні.
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19.03.2024 11:08 Відповісти
Дядя, ти дебіл? Чи зебіл?
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19.03.2024 11:47 Відповісти
Забагато в тебе вільного часу, як для вояки. Майже цілодобово в інтернеті.
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19.03.2024 11:50 Відповісти
Дякуємо! І дійсно, ви інвестуєте у власну безпеку...
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19.03.2024 09:56 Відповісти
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19.03.2024 11:01 Відповісти
 
 