Незабаром європейські компанії вироблятимуть необхідну для України кількість боєприпасів, - президент Чехії Павел
Європейські компанії незабаром будуть спроможні виробляти необхідну кількість боєприпасів, як для себе, так і для України.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності", - зазначив він.
"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме",- додав Павел.
Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України
Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.
Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.
Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.
Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.
Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.
Раніше президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".
Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.
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(хф "Обыкновенное чудо")
"...а також щоб забезпечити Україну ************, якщо вона ще їх потребуватиме",- додав .
схематозах по розкраданню армійстких бюджетівв молитві зеленому Аллаху і живе по правилам фінансового шаріату. Ви ж подивіться - одягається в простий балахон кольору спідньої білизни дЄрьмухамеда. Безсрібник босий. Мені його навіть шкода 😆