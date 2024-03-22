Польща підняла авіацію через ракетну атаку росіян по Україні
Вранці у п’ятницю, 22 березня, у Польщі підняли в небо авіацію. Це сталося у зв’язку з нічною ракетною атакою російських військ по Україні.
Про це Збройні сили Польщі повідомили в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Вони зазначили, що вночі 22 березня спостерігалася активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завдаванням ракетних ударів літаків Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах, розташованих на території України.
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.
Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.
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Ні. Ну може хочаб 1к$ ? Як я - минулого місяця
Теж ні
Ну тоді сиди мовчки , коли інвестори з вас питають і слухай
Їм радиш як краще , а вони лише зляться
А потім дивуються , чому з таким відношенням їм все меньше допомагають
тому питання...
підняли авіацію
і шооооо????
через міги, чи може якийсь наш зерновоз проїхав блокувальників і не зупинився???
Трамп, таким образом, оказался лишь катализатором этого процесса, причина же его состоит в том, что европейские члены НАТО повысили свой социальный уровень за счёт чрезмерного снижения расходов на оборону, слишком беспечно надеясь на Соединённые Штаты и на то, что большой войны больше не будет.
Даже теперь договариваться с обществом о снижении социальных стандартов легче только на востоке и чем дальше от россии, тем сложнее.
Может, Европе дешевле сейчас помочь Украине уничтожить мордор и так решить все вопросы? Помощь Украине это инвестиция в социальное будущее европейских стран. И, кстати, Соединённых Штатов - тоже.
Буриданов осёл выбирал между двумя охапками сена, пока не умер. Европа выбирает между затратами на боеспособность и социальными - между пушками и маслом. Америка (где не только ослы, но и слоны) выбирает между безвозвратной помощью Украине и кредитом под 0%, а пока что ничего не даёт вообще, ибо не может определиться, как дать лучше.
Если Цивилизация не выберет то, что важнее, ей вскоре станет ни до фермеров, ни до красных линий, ни - даже - до Мексики. Ослы задумались". (Александр Кирш)
"Похвальони" Трампу, з боку Кірша, цього "умовиводу не стосуються!
Це вам не до шашликів готуватись
Хоча хіба не заради цього робили помилку 2019
Хіба не заради перехоплення ракет
Отож!
Бо я , наприклад , нікуди не тікав у 2014 , хоча ситуація була - гірша , але були перспективи бо на чолі була команда нормальна
А зараз - Ze-шапіто
Бо коли шут сідає на трон , він не стає королем , а королівство перетворюється у шапіто
Але коли ви з іншої країни починаєте поливати лайном Україну та українців, ще й у порівняльній манері з іншими, це виглядає як звичайне зловтіхання.
Що ви хочете цим досягти?
Я хоч і розділяю вашу думку щодо зелених і сам постійно нагадую зебілам, що це їх відповідальність у тому що ми зараз маємо , але зовсім не сприймаю ваш стиль коментарів.
Тепер , ця помилка їм згодовує ненавість до поляків
І так, вони не на 100% нам лояльні , і подекуди , о боже о боже , залишаються вірними своїм інтересам
Але коли вкраїнчики починають бачити лише негатив завдяки промиванню мізків великим марафон , то звісно нормальні українці будуть на це негативно реагувати , повертаючи їх у реальність
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понад мільйон українців кинули свою країну в самий складний для неї період прикриваючись війною. Поважаю українців які залишилися в Україні і як мінімум працюють підтримуючи економіки. Зневажаю всіх наших "переселенців" в Європі, особливо з "постраждалої" центральної та західної України. Це хохли, а не українці, приспособлєнці, які раніше були при совєтах довольні, тепер у Польщі
І те , що ти - повірив у шашлики , а нормальні українці - ні
То лише твоя проблема
Тому не скавчи ,а в вану біжи
А мені до басейну час ,адже так багато часу коли нема повітряних тривог
А то звикли , що помилки роблять - одні , а виправляти мають такі розумні і освідчені люди , як я
Ні , хлопче , я вас дурнів малороських попереджав , що не можна за клована голосувати
Але ж ви - не дослухались
І зараз маєте що маєте
І якщо це підтримка України мене не стосується то чи значить це, що від сьогодні я можу припинити підтримувати фінансово ЗСУ ? Вірно?
А в тому, що втікли та ще й вмикають розумників, повчають, кому та що робити в Україні.
Якщо вже втік, то просто допомагай мовчки, якщо можеш.
А то звикли , що помилки роблять - одні , а виправляти мають такі розумні і освідчені люди , як я
Ні , хлопче , я вас дурнів малороських попереджав , що не можна з а клована голосувати
Але ж ви - не дослухались
І зараз маєте що маєте
https://zbruc.eu/node/88547 Міноборони: Зеленський чотири рази проіґнорував повістку.
Та і щось мені підказує , що ти мені не з палаючого танку пишеш
А будеш багато базікати - припиню донатити на ЗСУ
А то звикли , що вас утримують ,а ви - гризете руку , що вас годує
асфальт ,шашлики,Зедєрмак..зрада.
Нічого ?
Ну тоді чому ти вважаєш , українців настільки тупими , що вони не змогли усвідомити наслідки помилки 2019?
Краще перезаряджай кулемет поки є час перепочити між штурмами...
Ти ж зараз під Авдіївкою десь ?
Добре, що не у мамки під спідницею шифруєшся від ТЦК як оті всі диванні вояки.
Передавай привіт побратимам у сусідньому окопі.
На таких, як ти тримається вся країна!
Бо цапіки завдяки вам вже по жилим будівлям б'ють
Але вони не при владі ,як в Україні
Тому поки у вас ракетні обстріли , у нас - чіл і благодать
Кожному - своє
Може це тому що бот ти, а не я
https://www.linkedin.com/in/artem-b-1015831b9/
Бо цих зомбі годують цим з великого марафону
Тому я завжди повертатиму їх у реальність
Чи ти як ті рашисти , що хаять ЄС живучі у ньому ?
Окей!
Сподіваюсь у тебе лопата є. Бо з таким відношенням до союзників
Скоро тобі доведеться єю воювати ,як і казав "******"
Тож твоя партія погоди сильної не зробить
Я не женуся за славою, просто роблю свою справу
аж до усрачки за Україну "переживають".
Раніше хоч ботоферма працювала з 5 ранку до 7 ранку,а тепер майже весь день, ще й міняються по змінно.
O tempora o mores!
Але мені подобається як розриває пердачок боту від наведених мною фактів