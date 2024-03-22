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Польща підняла авіацію через ракетну атаку росіян по Україні

польща,літак

Вранці у п’ятницю, 22 березня, у Польщі підняли в небо авіацію. Це сталося у зв’язку з нічною ракетною атакою російських військ по Україні.

Про це Збройні сили Польщі повідомили в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Вони зазначили, що вночі 22 березня спостерігалася активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завдаванням  ракетних ударів літаків Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах, розташованих на території України.

Читайте: Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, - Галущенко

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Хмельницькій області після серії вибухів зникло світло

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Автор: 

авіація (4173) обстріл (29234) Польща (8632)


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Топ коментарі
+22
Потужна відповідь НАТО
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22.03.2024 07:56 Відповісти
+14
Навіщо ? Навіть якщо ракета залетить її ніхто збивати не буде, щоб "не було ескалації"
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22.03.2024 07:59 Відповісти
+14
понад мільйон українців знайшли притулок
__________________________________________________________
понад мільйон українців кинули свою країну в самий складний для неї період прикриваючись війною. Поважаю українців які залишилися в Україні і як мінімум працюють підтримуючи економіки. Зневажаю всіх наших "переселенців" в Європі, особливо з "постраждалої" центральної та західної України. Це хохли, а не українці, приспособлєнці, які раніше були при совєтах довольні, тепер у Польщі
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22.03.2024 08:04 Відповісти
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Потужна відповідь НАТО
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22.03.2024 07:56 Відповісти
Де там в Україні виділили мільйони на ремонт доріг і перевели в секретну інформацію?! Кривий Ріг?! Потужна відповідь на атаки на міста.
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22.03.2024 08:03 Відповісти
Ух ти , а можеш замість мене задонатити 20к$ до ЗСУ ?

Ні. Ну може хочаб 1к$ ? Як я - минулого місяця

Теж ні

Ну тоді сиди мовчки , коли інвестори з вас питають і слухай
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22.03.2024 08:48 Відповісти
І не кажи ,вкраїнчики такі кумедні , такі недолугі

Їм радиш як краще , а вони лише зляться

А потім дивуються , чому з таким відношенням їм все меньше допомагають
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22.03.2024 08:47 Відповісти
акуєть яка потужна...
тому питання...
підняли авіацію
і шооооо????
через міги, чи може якийсь наш зерновоз проїхав блокувальників і не зупинився???
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22.03.2024 09:03 Відповісти
Нахрена пшеки керосин дарма витрачають?
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22.03.2024 07:57 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
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22.03.2024 08:00 Відповісти
"Европейским странам нужно вернуть социальные стандарты до того уровня, на котором они были во времена холодной войны. Иначе Европа будет не в состоянии противостоять угрозе со стороны рф без помощи США, о чём пишет The Wall Street Journal.

Трамп, таким образом, оказался лишь катализатором этого процесса, причина же его состоит в том, что европейские члены НАТО повысили свой социальный уровень за счёт чрезмерного снижения расходов на оборону, слишком беспечно надеясь на Соединённые Штаты и на то, что большой войны больше не будет.

Даже теперь договариваться с обществом о снижении социальных стандартов легче только на востоке и чем дальше от россии, тем сложнее.
Может, Европе дешевле сейчас помочь Украине уничтожить мордор и так решить все вопросы? Помощь Украине это инвестиция в социальное будущее европейских стран. И, кстати, Соединённых Штатов - тоже.

Буриданов осёл выбирал между двумя охапками сена, пока не умер. Европа выбирает между затратами на боеспособность и социальными - между пушками и маслом. Америка (где не только ослы, но и слоны) выбирает между безвозвратной помощью Украине и кредитом под 0%, а пока что ничего не даёт вообще, ибо не может определиться, как дать лучше.

Если Цивилизация не выберет то, что важнее, ей вскоре станет ни до фермеров, ни до красных линий, ни - даже - до Мексики. Ослы задумались". (Александр Кирш)
"Похвальони" Трампу, з боку Кірша, цього "умовиводу не стосуються!
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22.03.2024 08:39 Відповісти
Піднявся, але партнерка не прийшла...
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22.03.2024 07:57 Відповісти
Приємно бачити , як влада країни де понад мільйон українців знайшли притулок - боронить свої терени

Це вам не до шашликів готуватись

Хоча хіба не заради цього робили помилку 2019
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22.03.2024 07:57 Відповісти
А де,пан,побачив,що вони боронять?
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22.03.2024 08:01 Відповісти
Довню , а для чого по твоєму підіймають авіацію

Хіба не заради перехоплення ракет

Отож!
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22.03.2024 08:04 Відповісти
Приємно бачити, як поляки боронять свою землю, а не тікають до інших країн...
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22.03.2024 08:46 Відповісти
Так , може це тому , що поляки не обирають клованів , що бачать мир в очах пуйла у президенти

Бо я , наприклад , нікуди не тікав у 2014 , хоча ситуація була - гірша , але були перспективи бо на чолі була команда нормальна

А зараз - Ze-шапіто

Бо коли шут сідає на трон , він не стає королем , а королівство перетворюється у шапіто
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22.03.2024 08:53 Відповісти
Так і є.
Але коли ви з іншої країни починаєте поливати лайном Україну та українців, ще й у порівняльній манері з іншими, це виглядає як звичайне зловтіхання.
Що ви хочете цим досягти?
Я хоч і розділяю вашу думку щодо зелених і сам постійно нагадую зебілам, що це їх відповідальність у тому що ми зараз маємо , але зовсім не сприймаю ваш стиль коментарів.
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22.03.2024 09:12 Відповісти
Це лише частково зловтіха , зловтіха тому , що як особисто я , так і інші розумні люди попереджали українців щодо помилки 2019

Тепер , ця помилка їм згодовує ненавість до поляків

І так, вони не на 100% нам лояльні , і подекуди , о боже о боже , залишаються вірними своїм інтересам

Але коли вкраїнчики починають бачити лише негатив завдяки промиванню мізків великим марафон , то звісно нормальні українці будуть на це негативно реагувати , повертаючи їх у реальність
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22.03.2024 09:18 Відповісти
Довбню,і скільки ракет перехопили пани пшеки і чи взагалі,перехоплять хоч одну реально?
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22.03.2024 08:57 Відповісти
понад мільйон українців знайшли притулок
__________________________________________________________
понад мільйон українців кинули свою країну в самий складний для неї період прикриваючись війною. Поважаю українців які залишилися в Україні і як мінімум працюють підтримуючи економіки. Зневажаю всіх наших "переселенців" в Європі, особливо з "постраждалої" центральної та західної України. Це хохли, а не українці, приспособлєнці, які раніше були при совєтах довольні, тепер у Польщі
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22.03.2024 08:04 Відповісти
Дурню , так ви ж за це і голосували хіба ні

І те , що ти - повірив у шашлики , а нормальні українці - ні

То лише твоя проблема

Тому не скавчи ,а в вану біжи

А мені до басейну час ,адже так багато часу коли нема повітряних тривог
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22.03.2024 08:07 Відповісти
Саме за таких хохлів, які завжди шукають якісь ситуативні причини - "шашлички" "гетьман не такий" "Петлюра не такий" і т.д. ми завжди втрачали свою державність. Мені все одно на сьогоднішню владу, Україна встояла і бореться завдяки простим Українцям, але це не стосується тих хохлів які потікали, а тепер строіс з прапорцями постять на фоні Колізею або десь у Польщі.
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22.03.2024 08:16 Відповісти
Ти краще не скавчи ,а роби висновки зі своєї помилки 2019

А то звикли , що помилки роблять - одні , а виправляти мають такі розумні і освідчені люди , як я

Ні , хлопче , я вас дурнів малороських попереджав , що не можна за клована голосувати

Але ж ви - не дослухались

І зараз маєте що маєте

І якщо це підтримка України мене не стосується то чи значить це, що від сьогодні я можу припинити підтримувати фінансово ЗСУ ? Вірно?
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22.03.2024 08:18 Відповісти
Питання навіть не в тому, що втікли.
А в тому, що втікли та ще й вмикають розумників, повчають, кому та що робити в Україні.
Якщо вже втік, то просто допомагай мовчки, якщо можеш.
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22.03.2024 08:49 Відповісти
Тобі все одно , що Україною керує блазеньська шобла?
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22.03.2024 09:01 Відповісти
Навіщо ? Навіть якщо ракета залетить її ніхто збивати не буде, щоб "не було ескалації"
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22.03.2024 07:59 Відповісти
Ти краще не скавчи ,а роби висновки зі своєї помилки 2019

А то звикли , що помилки роблять - одні , а виправляти мають такі розумні і освідчені люди , як я

Ні , хлопче , я вас дурнів малороських попереджав , що не можна з а клована голосувати

Але ж ви - не дослухались

І зараз маєте що маєте
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22.03.2024 08:16 Відповісти
Ти напевно той самий "переселенець-приспособленець", який вже вважає себе поляком? На Польщу нападуть далі ким станеш іспанцем?) Не люблю червивих людей дешевої породи
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22.03.2024 08:18 Відповісти
Все ясно. Виявляється ти не просто "переселенець-приспособленець", а ще й ухилянт... користуйся і далі своїм безвізом... Кордон в спідниці переходив?) Ти сором цієї країни!
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22.03.2024 08:26 Відповісти
Ухилянт ось

https://zbruc.eu/node/88547 Міноборони: Зеленський чотири рази проіґнорував повістку.

Та і щось мені підказує , що ти мені не з палаючого танку пишеш

А будеш багато базікати - припиню донатити на ЗСУ

А то звикли , що вас утримують ,а ви - гризете руку , що вас годує
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22.03.2024 08:37 Відповісти
у них одна пісня, на усіх гілках новин..Коли не зайдеш,в любий час,одне і теж. найцікавіше,що майже всі з закордону "переживальщики" за Україну..а з нашими прапорцями на цих ботів ведуться і підспівують,Невже ви думаєте що з 2014 року ,ботоферма пропала ?
асфальт ,шашлики,Зедєрмак..зрада.
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22.03.2024 08:38 Відповісти
А що з цього неправда ?

Нічого ?

Ну тоді чому ти вважаєш , українців настільки тупими , що вони не змогли усвідомити наслідки помилки 2019?
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22.03.2024 08:41 Відповісти
Не марнуй свій час друже.
Краще перезаряджай кулемет поки є час перепочити між штурмами...

Ти ж зараз під Авдіївкою десь ?
Добре, що не у мамки під спідницею шифруєшся від ТЦК як оті всі диванні вояки.

Передавай привіт побратимам у сусідньому окопі.
На таких, як ти тримається вся країна!
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22.03.2024 10:25 Відповісти
Так і допомогли б їх збивати. Кончені.
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22.03.2024 07:59 Відповісти
Це буде ескалація
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22.03.2024 08:30 Відповісти
Трактори Джон Дір краще піднімайте,вони ефективніші за якісь срані Тайфуни.
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22.03.2024 08:00 Відповісти
Давай ти краще розкажеш Джонсону своєму як гроші надіслати Україні

Бо цапіки завдяки вам вже по жилим будівлям б'ють
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22.03.2024 08:06 Відповісти
Джонсон мій-такий,як і твій.А ти,я бачу,пшеку,сереш під кожним коментом.
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22.03.2024 08:59 Відповісти
Кумедно ,як вкраїнчики ,що втекли до США радять ,що іншим робити , але при цьому нічого не роблять задля допомоги Україні
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22.03.2024 09:02 Відповісти
Якщо вже підняли авіацію, нехай ******* вже по пшекофермерам))
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22.03.2024 08:00 Відповісти
..краще підніміть з їхніх натружених срак корисних "польських" блокувальників-розсипальників української пшениці - нехай з усим своїм "досвідом" станут грудЯми на захист великої Польщі
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22.03.2024 08:01 Відповісти
Спіть спокійно. "Фермери" та меклер захистять вас.
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22.03.2024 08:07 Відповісти
Так у Польщі є подібні кловани

Але вони не при владі ,як в Україні

Тому поки у вас ракетні обстріли , у нас - чіл і благодать

Кожному - своє
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22.03.2024 08:11 Відповісти
Навіщо ви це пишете? Для чого? Про чіл і благодать.
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22.03.2024 08:26 Відповісти
Чому у цього бота є лінкедін ,а ти як пацюк в аноні сидиш

Може це тому що бот ти, а не я

https://www.linkedin.com/in/artem-b-1015831b9/
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22.03.2024 08:35 Відповісти
Питання не в багатстві , а в тому , що я можу довести , що я реальна людина , а ти бот
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22.03.2024 08:45 Відповісти
Бачу пригорів. Ну буває , буває
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22.03.2024 08:51 Відповісти
Ні , ну тут не до мене. Тут одразу до психіатора оминаючи психолога
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22.03.2024 08:54 Відповісти
І буде жити знов. Якщо звичайно Ze не зробить з нього другий Маріуполь
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22.03.2024 09:21 Відповісти
Бо мені вже остогидло як нівдячні вкраїнчики ллють лише бруд на Поляків не згадуючи того , скільки доброго вони зробили і роблять для нас

Бо цих зомбі годують цим з великого марафону

Тому я завжди повертатиму їх у реальність
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22.03.2024 08:31 Відповісти
Для чого нам про пшеків якусь ***** читати?
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22.03.2024 08:09 Відповісти
псс, у тебе ВПН не той.

Чи ти як ті рашисти , що хаять ЄС живучі у ньому ?
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22.03.2024 08:46 Відповісти
Поляки границы блокируют помогая россии. позор
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22.03.2024 08:16 Відповісти
Як що Україна не витримає завдяки блокаді польських фермерів, нестачі озброєння, втоми, то Путін захопить Польщу за кілька днів. Пройде не затримуючись Словенію, Чехію, Румунію. Францію захопить за 2 неділі. З Німеччиною трохи повозиться. Спалить європейські міста, трохи повбиває населення. Так, що європейські партнері і дальше продовжуйте спати. Війна десь вже біля вас. Вводіть війська НАТО в Україну і не чекайте.
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22.03.2024 08:18 Відповісти
Ракети перехоплять польські фермери, тільки скажіть їм що там українське зерно.
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22.03.2024 08:20 Відповісти
Знайшли ,важливу" новину. Більше немає про що писати?
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22.03.2024 08:23 Відповісти
Нащо нам пишуть що «Польща підняла і політала», коли нас ********. Дуже приємно і важливо знати, що у Польщі ще щось піднімається, коли вмирають українці
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22.03.2024 08:23 Відповісти
Новенькі і ******* літачки піднялися в небо захищати поважних панів пшеків від небезпеки рашиків, яка їм загрожує з території України. Тьфу, млять🤬
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22.03.2024 08:31 Відповісти
Не знав , що Італію ********
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22.03.2024 08:32 Відповісти
Схоже, що то Ірландію
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22.03.2024 09:16 Відповісти
Ірландія укінці помаранчевий
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22.03.2024 09:19 Відповісти
Наводите мишку на прапорець. Висвітлюється "ie", - а це домен Ірландії.
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22.03.2024 11:15 Відповісти
Окей, я так і передам хлопцям з Польщі , що сьогодні чергову партію автівок збиралися передати ЗСУ

Окей!

Сподіваюсь у тебе лопата є. Бо з таким відношенням до союзників

Скоро тобі доведеться єю воювати ,як і казав "******"
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22.03.2024 08:34 Відповісти
Я сьогодні 39 партій по 800 лендкрузерів відправляю...

Тож твоя партія погоди сильної не зробить
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22.03.2024 10:40 Відповісти
О це знатна допомога. Можна відеопруф бо країна має знати таких героїв
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22.03.2024 10:47 Відповісти
Ні, не можна, на жаль. Я як і ти допомагаю виключно на умовах анонімності, і ніхто крім нас про це не має знати)))

Я не женуся за славою, просто роблю свою справу
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22.03.2024 13:56 Відповісти
Обожнюю закордонних ботів..
аж до усрачки за Україну "переживають".
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22.03.2024 08:32 Відповісти
Вже заробив гроші і змився зі стрічки новостей.. відзвітував про дописи в його адресу адміну.
Раніше хоч ботоферма працювала з 5 ранку до 7 ранку,а тепер майже весь день, ще й міняються по змінно.
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22.03.2024 09:47 Відповісти
Дожили , що боти вже людей за ботів вважають.

O tempora o mores!

Але мені подобається як розриває пердачок боту від наведених мною фактів
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22.03.2024 10:48 Відповісти
Всі ті "українці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі мільйонні акції про надання Україні зброї, по всьому світу, ви зразок моральности.
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22.03.2024 09:13 Відповісти
І ви тримайтесь
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22.03.2024 11:04 Відповісти
 
 