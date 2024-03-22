Польща підняла авіацію через ракетну атаку росіян по Україні

Вранці у п’ятницю, 22 березня, у Польщі підняли в небо авіацію. Це сталося у зв’язку з нічною ракетною атакою російських військ по Україні.

Про це Збройні сили Польщі повідомили в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Вони зазначили, що вночі 22 березня спостерігалася активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завдаванням ракетних ударів літаків Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах, розташованих на території України.

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"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.

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Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.