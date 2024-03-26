Росія не може виготовити необхідну кількість БПЛА через санкції, - Центр нацспротиву
Через санкції Європейського Союзу російські оборонні заводи не можуть виготовляти заплановану кількість безпілотників для ведення бойових дій в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
У ЦНС заявляють, що російське оборонне підприємство "Іжмаш - безпілотні системи" не змогло виконати план з виробництва безпілотників через відсутність необхідних європейських деталей.
Влітку 2023 року Міністерство оборони РФ уклало договір із підприємством для виробництва комплексів "Гранат-4". Але у жовтні на основі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії завод повідомив, що не зможе виконати повний план з виробництва.
Працівники заводу передали ЦНС відповідний документ.
Санкції проти Росії
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Європейський Союз запровадив 13 пакетів санкцій проти РФ, а також проти окремих осіб та компаній російського походження. Також окремі країни вводять санкції проти Росії та її громадян, наприклад: США, Литва, Фінляндія, Індія, та ряд інших держав і організацій.
Також у Європарламенті закликали до негайного ембарго на агропродукцію з РФ та Білорусі.
Європарламент ухвалив нову законодавчу резолюцію, згідно якої російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України".
Що це за дурня?
Центр нацспротиву - філія "студії 95 квАртал"?
А санкції то велике діло.От учора доставили на мкс рашиста,японця і американського(!) астронавта.
(пошепки підказує):
І ракети у них ось-ось закінчаться...