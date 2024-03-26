Росія не може виготовити необхідну кількість БПЛА через санкції, - Центр нацспротиву

Через санкції Європейського Союзу російські оборонні заводи не можуть виготовляти заплановану кількість безпілотників для ведення бойових дій в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

У ЦНС заявляють, що російське оборонне підприємство "Іжмаш - безпілотні системи" не змогло виконати план з виробництва безпілотників через відсутність необхідних європейських деталей.

Влітку 2023 року Міністерство оборони РФ уклало договір із підприємством для виробництва комплексів "Гранат-4". Але у жовтні на основі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії завод повідомив, що не зможе виконати повний план з виробництва.

Працівники заводу передали ЦНС відповідний документ.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними, половина Європи торгує з РФ, - Туск

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Європейський Союз запровадив 13 пакетів санкцій проти РФ, а також проти окремих осіб та компаній російського походження. Також окремі країни вводять санкції проти Росії та її громадян, наприклад: США, Литва, Фінляндія, Індія, та ряд інших держав і організацій.

Також у Європарламенті закликали до негайного ембарго на агропродукцію з РФ та Білорусі.

Європарламент ухвалив нову законодавчу резолюцію, згідно якої російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України".