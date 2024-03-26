УКР
Росія не може виготовити необхідну кількість БПЛА через санкції, - Центр нацспротиву

безпілотник,дрони

Через санкції Європейського Союзу російські оборонні заводи не можуть виготовляти заплановану кількість безпілотників для ведення бойових дій в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

У ЦНС заявляють, що російське оборонне підприємство "Іжмаш - безпілотні системи" не змогло виконати план з виробництва безпілотників через відсутність необхідних європейських деталей.

Влітку 2023 року Міністерство оборони РФ уклало договір із підприємством для виробництва комплексів "Гранат-4". Але у жовтні на основі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії завод повідомив, що не зможе виконати повний план з виробництва.

Працівники заводу передали ЦНС відповідний документ.

Документ
Документ РФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними, половина Європи торгує з РФ, - Туск

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Європейський Союз запровадив 13 пакетів санкцій проти РФ, а також проти окремих осіб та компаній російського походження. Також окремі країни вводять санкції проти Росії та її громадян, наприклад: США, Литва, Фінляндія, Індія, та ряд інших держав і організацій.

Також у Європарламенті закликали до негайного ембарго на агропродукцію з РФ та Білорусі.

Європарламент ухвалив нову законодавчу резолюцію, згідно якої російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України".

+7
Мабуть, саме через це військові та волонтери постійно говорять про те, що рашисти вже мають суттєву перевагу у кількості дронів та просять допомогти з черговим збором на дрони, яких традиційно не вистачає.
26.03.2024 17:58 Відповісти
+4
И именно поэтому на нуле и дальше нужно закапываться все сильнее и сильнее? На кого рассчитаны подобные заявы?
26.03.2024 18:01 Відповісти
+4
"Необхідну" для чого? Щоб кожної ночі валити по прифронтових містах? Щоб зупинити наш літній наступ на Півдні? Чи для чого?
Що це за дурня?
26.03.2024 18:04 Відповісти
От так прямо взяли, і передали....віримо...
26.03.2024 17:53 Відповісти
Мабуть, саме через це військові та волонтери постійно говорять про те, що рашисти вже мають суттєву перевагу у кількості дронів та просять допомогти з черговим збором на дрони, яких традиційно не вистачає.
26.03.2024 17:58 Відповісти
булоб справедливо написати по другому. орки не можуть випускати бпла стільки, скільки хоче *****, але попри санкції, випускає більше ніж Україна, разом з тим що дає та продає нам весь світ.
26.03.2024 20:54 Відповісти
Україна не може виготовити необхідну кількість БПЛА через...?
26.03.2024 17:58 Відповісти
всі деталі скуповує москва
26.03.2024 18:24 Відповісти
у партньорів для України чіпів нема. Є трішки, але тілько для себе
26.03.2024 18:26 Відповісти
багато виробників бпла скажаться що нема замовлень від МО. і чому це ***** орки випускають більше??? бо ***** башляє а боневтік ні...
26.03.2024 20:57 Відповісти
И именно поэтому на нуле и дальше нужно закапываться все сильнее и сильнее? На кого рассчитаны подобные заявы?
26.03.2024 18:01 Відповісти
"Необхідну" для чого? Щоб кожної ночі валити по прифронтових містах? Щоб зупинити наш літній наступ на Півдні? Чи для чого?
Що це за дурня?
26.03.2024 18:04 Відповісти
Ха-ха-ха. путлєр їх просто купить. Вгадайте в кого... Поки нафтодолари течуть в рашу рікою, чхати путлєр хотів на всі санкції...
26.03.2024 18:08 Відповісти
Центр нацспротиву - філія "студії 95 квАртал"?
26.03.2024 18:12 Відповісти
а керівником там Абдристович Люська
26.03.2024 19:58 Відповісти
все воно може, санкції - аби шо.. нікчемні ті санкції
26.03.2024 18:15 Відповісти
за перший рік повномаштабної війни проти України московія отримала 590 лярдів долярів за нафту, а за другий на 60 лярдів більше, значно перевищивши довоєнні доходи. Оттакі санкції. Нафтодолари - основа кацапської економіки. А шо трьом міністрам заборонили в'їзд до сша, то вони туди все одно їдуть.. в складі офіційних делегацій - так мона, виявляється
26.03.2024 18:19 Відповісти
москва отримує за нафту та газ майже ДВА ЛЯРДИ зелені ЩОДЕННО. А нам за півроку стільки помогли. Різниця в тому, шо зброя кацапам обходиться по собівартості, а нам амириканські "яйці по 17"
26.03.2024 18:22 Відповісти
а тепер ще й в кредит. За умови якшо змилуються та дадуть
26.03.2024 18:23 Відповісти
Що це за марафонські новини?
26.03.2024 18:30 Відповісти
А українські чиновники нехочуть
26.03.2024 18:35 Відповісти
Мовчали б уже та мовчки діло робили.Вже все закінчувалося,і ракети,і танки,і солдати...
А санкції то велике діло.От учора доставили на мкс рашиста,японця і американського(!) астронавта.
26.03.2024 18:41 Відповісти
Вроде русский американка и белорусска полетели
27.03.2024 06:43 Відповісти
Росія не може виготовити необхідну кількість БПЛА

(пошепки підказує):
І ракети у них ось-ось закінчаться...
26.03.2024 18:45 Відповісти
Прирівнювати можливості виготовляти 3,14дерацією БПЛА ,до одного завод , зовсім дурість, як і багато з того , що "зебрехунами " за два роки війни подавалося як "не може" або "закінчується" а воно все прилітає в Україну,без кінця і краю сіючи смерть і розруху
26.03.2024 19:24 Відповісти
Така заспокійлива інформація для українців від єрмака і офіса блазня.
26.03.2024 21:35 Відповісти
 
 