Завдяки допомозі США Україна змогла зміцнити лінії оборони, - Кірбі

ЗСУ зміцнили оборонні лінії на фронті завдяки допомозі США, однак як будуть застосовуватися нові озброєння далі, вирішуватиме українська сторона.

Таку оцінку ситуації дав у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони зміцнили свою оборону. Зараз це першочергове завдання, бо, зокрема, на Донбасі, як ви знаєте, вони втратили частину території на Авдіївському напрямі, тому що пів року не отримували підтримки від Сполучених Штатів, яка зараз починає надходити", - сказав Кірбі.

Він додав, що українські сили зараз використовують цю допомогу, "щоб привести оборонні лінії в кращу форму". Як ця підтримка застосовуватиметься далі і чи використовуватиметься в контрнаступальних операціях, вирішуватиме українська сторона.

Однак найважливішим є те, що ЗСУ вже почали отримувати підтримку з боку Сполучених Штатів, зауважив Кірбі.

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Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позіцію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.