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Новости Помощь Украине Война
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Помощь США помогла Украине укрепить линии обороны, - Кирби

кірбі

ВСУ укрепили оборонительные линии на фронте благодаря помощи США, однако как будут применяться новые вооружения дальше, будет решать украинская сторона.

Такую оценку ситуации дал в четверг во время телефонного брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они укрепили свою оборону. Сейчас это первоочередная задача, потому что, в частности, на Донбассе, как вы знаете, они потеряли часть территории на Авдеевском направлении, потому что полгода не получали поддержки от Соединенных Штатов, которая сейчас начинает поступать", - сказал Кирби.

Он добавил, что украинские силы сейчас используют эту помощь, "чтобы привести оборонительные линии в лучшую форму". Как эта поддержка будет применяться дальше и будет ли использоваться в контрнаступательных операциях, будет решать украинская сторона.

Однако самым важным является то, что ВСУ уже начали получать поддержку со стороны Соединенных Штатов, отметил Кирби.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Автор: 

США (26422) Кирби Джон (452)


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що я пропустив?
ми кожного дня відступаємо.
де саме нам допомогло укріпитись? на вінниччині?
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02.05.2024 20:27 Ответить
США допомогає, а Зе, під наглядом завгоспу зливає інформацію, бо що поробиш - османська угода така
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02.05.2024 20:38 Ответить
да?????????
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02.05.2024 20:57 Ответить
А скільки лопат надали США ?
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02.05.2024 21:44 Ответить
Допомога США Україні це основа на якій будуються захіст України.

Але… для перемоги України потрібно більше зброї. На багато більше. Це е і питання національної безпеки США

Чому її досі нема Кірбі не відповів.
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02.05.2024 21:53 Ответить
 
 