Помощь США помогла Украине укрепить линии обороны, - Кирби
ВСУ укрепили оборонительные линии на фронте благодаря помощи США, однако как будут применяться новые вооружения дальше, будет решать украинская сторона.
Такую оценку ситуации дал в четверг во время телефонного брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они укрепили свою оборону. Сейчас это первоочередная задача, потому что, в частности, на Донбассе, как вы знаете, они потеряли часть территории на Авдеевском направлении, потому что полгода не получали поддержки от Соединенных Штатов, которая сейчас начинает поступать", - сказал Кирби.
Он добавил, что украинские силы сейчас используют эту помощь, "чтобы привести оборонительные линии в лучшую форму". Как эта поддержка будет применяться дальше и будет ли использоваться в контрнаступательных операциях, будет решать украинская сторона.
Однако самым важным является то, что ВСУ уже начали получать поддержку со стороны Соединенных Штатов, отметил Кирби.
Принятие Конгрессом США помощи для Украины
Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.
В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.
Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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ми кожного дня відступаємо.
де саме нам допомогло укріпитись? на вінниччині?
Але… для перемоги України потрібно більше зброї. На багато більше. Це е і питання національної безпеки США
Чому її досі нема Кірбі не відповів.