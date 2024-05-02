Помощь США помогла Украине укрепить линии обороны, - Кирби

ВСУ укрепили оборонительные линии на фронте благодаря помощи США, однако как будут применяться новые вооружения дальше, будет решать украинская сторона.

Такую оценку ситуации дал в четверг во время телефонного брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они укрепили свою оборону. Сейчас это первоочередная задача, потому что, в частности, на Донбассе, как вы знаете, они потеряли часть территории на Авдеевском направлении, потому что полгода не получали поддержки от Соединенных Штатов, которая сейчас начинает поступать", - сказал Кирби.

Он добавил, что украинские силы сейчас используют эту помощь, "чтобы привести оборонительные линии в лучшую форму". Как эта поддержка будет применяться дальше и будет ли использоваться в контрнаступательных операциях, будет решать украинская сторона.

Однако самым важным является то, что ВСУ уже начали получать поддержку со стороны Соединенных Штатов, отметил Кирби.

Читайте также: Реалистического плана "Б" в краткосрочной перспективе без помощи США у Украины нет, - Стефанишина

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.