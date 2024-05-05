Макрон про реакцію Кремля на його заяви: Це свідчить про нашу правоту

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонована ним ідею "стратегічної невизначеності" працює тож буде стримувати Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Франції заявив в інтерв'ю газеті La Tribune.

"Стратегічна невизначеність означає не давати надто багато деталей", – нагадав Макрон.

Прикладом такої стратегічної невизначеності є заяви французького президента про те, що він не виключає відправлення військ в Україну.

Макрон зазначив, що Росія у лютому 2022 року проігнорувала міжнародне право, розпочавши повномасштабну війну проти іншої держави, регулярно погрожує ядерною зброєю. Тоді як стратегічна держава перестала обмежувати свої дії. Тому, президент Франції наголосив, що обмежуючи самих себе перед такою загрозою, встановлюючи якісь червоні лінії, означає прояв слабкості.

"Навпаки, ми повинні прибрати усю визначеність, саме це створює здатність до стримування", – наголосив Макрон.

Та додав, що на кону не лише існування України, а й безпека усієї Європи. У разі перемоги Росії, безпеки вже не буде ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні у Франції.

Нагадаємо, наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "стурбований" нещодавніми заявами Емманюеля Макрона щодо французьких військ на території України, а також словами глави МЗС Британії Кемерона про дозвіл на удари по території РФ зброєю, наданою Великою Британією.

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