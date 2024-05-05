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Макрон про реакцію Кремля на його заяви: Це свідчить про нашу правоту

Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонована ним ідею "стратегічної невизначеності" працює тож буде стримувати Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Франції заявив в інтерв'ю газеті La Tribune.

"Стратегічна невизначеність означає не давати надто багато деталей", – нагадав Макрон.

Прикладом такої стратегічної невизначеності є заяви французького президента про те, що він не виключає відправлення військ в Україну.

Макрон зазначив, що Росія у лютому 2022 року проігнорувала міжнародне право, розпочавши повномасштабну війну проти іншої держави, регулярно погрожує ядерною зброєю. Тоді як стратегічна держава перестала обмежувати свої дії. Тому, президент Франції наголосив, що обмежуючи самих себе перед такою загрозою, встановлюючи якісь червоні лінії, означає прояв слабкості.

"Навпаки, ми повинні прибрати усю визначеність, саме це створює здатність до стримування", – наголосив Макрон.

Та додав, що на кону не лише існування України, а й безпека усієї Європи. У разі перемоги Росії, безпеки вже не буде ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні у Франції.

Нагадаємо, наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані. 

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "стурбований" нещодавніми заявами Емманюеля Макрона щодо французьких військ на території України, а також словами глави МЗС Британії Кемерона про дозвіл на удари по території РФ зброєю, наданою Великою Британією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви Макрона про можливу відправку військ в Україну нагнітають ситуацію, - міністр оборони Італії Крозетто

Автор: 

росія (64935) Макрон Емманюель (1452)


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Топ коментарі
+8
А мне их 300+ термоядерных боеголовок на сверхтихих подводных лодках больше нравится, чем вся остальная неопределённость. С ними параше киздец определённо, если рыпнутся.
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05.05.2024 11:08
+6
***** також труситься за свое нікчемне життя. Нагадаю про епідемію, коли на прийом до ***** кацапу треба було сидіти в карантині 12 днів, а потім його допускали до *****. Не думаю, що цей старий маразматик, який і тіні своеї боїться, став сміливим, тим паче в старості. Нехай сидить в своему бункері і труситься з переляку за свою стару шкуру.
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05.05.2024 11:17
+6
Здається в Європі з'явився справжній лідер з яйцями, а не ота жаба мерлуха, що танцювала під дудку пуйла. Шоб ще Байден став таким в другому терміні, то може і розвалили б оті болота на окремі калюжі з пуголовками.
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05.05.2024 11:38
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французька "стратегічна невизначеність" куйлу до одного місця.Він достеменно знає західно європейську.натівську.та американську політику."Ми дуже грізно 3,14здимо,ну а на ділі какаєм в штани"
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05.05.2024 10:55 Відповісти
Вам би історію вчити ... Зараз Макрон поки як де Голь йому вже нічого втрачати . Легіон то добре б було але бубочка сциттся
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05.05.2024 13:03 Відповісти
Стримує - шо піздєц
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05.05.2024 10:56 Відповісти
Коли справа стосується того, шо Захід загубить все шо має, то треба включати хось якісь маневри ...може і допоможе
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05.05.2024 10:59 Відповісти
***** також труситься за свое нікчемне життя. Нагадаю про епідемію, коли на прийом до ***** кацапу треба було сидіти в карантині 12 днів, а потім його допускали до *****. Не думаю, що цей старий маразматик, який і тіні своеї боїться, став сміливим, тим паче в старості. Нехай сидить в своему бункері і труситься з переляку за свою стару шкуру.
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05.05.2024 11:17 Відповісти
Так,Макрон має рацію. Якщо Європа хоче спати спокійно, то війська Європи повинні бути на полі бою поряд з Україною.
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05.05.2024 11:27 Відповісти
Говорю - они ведь нас выгнали с Египету Оскорбления снести не могу такого, и позор желаю смыть
5 октября 2023

На этой неделе Франция начнет вывод своих войск из Нигера. «Мы начнем операцию по выводу войск на этой неделе, упорядоченно, безопасно и в координации с нигерцами», - говорится в сообщении военного штаба.

23 декабря 2023

Французские власти в пятницу утром объявили о завершении вывода войск из Нигера и закрытии посольства. Последние солдаты из Франции покинули страну через три месяца после того, как президент Эммануэль Макрон объявил о прекращении военного сотрудничества со страной по требованию хунты.

А ведь это не Украина (где после ухода Авакова весь гешефт схлопнулся). Это был уран. Энергетическая безопасность.
Вдохновлен его отвагой, И француз за ним туда ж,
Машет дядюшкиной шпагой И кричит: аllons, courage!
Полно, братцы, на смех свету Не останьтесь в дураках!
Мы видали шпагу эту И не в этаких руках.
Никто за нас это разгребать не будет.
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05.05.2024 12:12 Відповісти
А мне их 300+ термоядерных боеголовок на сверхтихих подводных лодках больше нравится, чем вся остальная неопределённость. С ними параше киздец определённо, если рыпнутся.
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05.05.2024 11:08 Відповісти
Безусловно,если рыпнится,то получит по самое немогу.Но у неё главным оружием являются не термоядерные головки или подобная херовена,а её природные богатства,которыми, при её имперской сущности каждого росиянина,используется это оружие и они будут источником и организатором войн. РФ за короткий срок,с начала 2000, своим газом поставила в зависимость весь ЕС.А посредниками были руководства этих стран. особпенно ФРГ,Этим нелюдям,росиянам, ни в коем случае нельзя давать захват новых территорий.Если захватят Украину,то оружием у них станет пшеница и злаковые.Империя рашки всегда будет стремится расширятся при любом правительстве до тех пор пока на рухнет.Макрон и некоторые световые лидеры прекрасно понимают,что у войны есть цели.Многовековые войны на территории Европы для них бесследно не прошли.Только комсомолята (как меркель,) или краснопузые или 73%е(совковые),или навариши(региональщики и прочая шелуха считают, что блага заключается в воровстве,,приспособленности к этому и постоянном развешивание лапши на уши. А вот захват Украины может появится у психа или в страшном сне у уродов не способных отличать одно от другого.Империя рашки непременно рухнет.хотелось бы быстрее, ведь это для блага всего человечества.
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05.05.2024 14:23 Відповісти
В целом согласен, но свой газ для Европы они уже могут качать только себе в дупу.
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05.05.2024 16:03 Відповісти
Пусть в своём свинюшники поздыхают и чтобы это быстрее происходитло, нужна полная мировая экономическая изоляция.Дипломатией,перемиреем,перевоспитанием,принуждением,санкциями - это не поможет. Выглядит наивным и носит только временный характер медленного их удушья. А даже зачастую сверх глупые с большими потерями для Украины. в исполнении нашего президента.Перестать стрелять,посмотреть в глаза,создавать контактные группы под руководством Ермак-Козак,утверждать какие-то зоны отступая от собственных территорий,посмотреть в глаза путлера,*надо поговоритьГ* и т.п..
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05.05.2024 16:57 Відповісти
Фюрер козломордих кацапів ***** всього лиш старий пирдун, який і тіні своєї боїться і обсираїтося при найменшому шороху в своему підземному бункері. А довоенні поїздки цього задрота за кордон насмішили весь світ тим, що й ***** є спеціально навчений фсбешник, який таскає за *****м кейс, в який воно сере. Взагалі, якщо придивитись, хто з кремля керує лапотною ордою - то всі вони стары маразматики, які вже свое віджили, але вчепилися за життя зо всіх сил. Так що Макрон правильно каже, нехай ***** в своему бункері сидить і труситься за свое нікчемне життя.
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05.05.2024 11:11 Відповісти
Так! Але росіяні такіж самі як х...ло.Да і Навальний не так далеко відійшов від нього.
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05.05.2024 17:01 Відповісти
А хто в цьому сумніваеться?
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05.05.2024 17:04 Відповісти
Впевнений,ви в цьому не сумніваєтесь.Х...лу велика увага, це ********** в великій зграє нелюдів.І на цьому хотів звернути увагу.
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05.05.2024 17:51 Відповісти
До ***** була увага, як до фюрера ядерної держави на початку війни. А потім цивілізовані країни також зрозуміли, що ***** звичайнісінький брехун, а то, що цей старий пирдун кукурікае на історичні теми зовсім не лізе ні в які ворота. У ***** стареча деменція і цілий букет різних вікових вікових хвороб. Ну а на кацапії настільки тупе бидло, що вірять *****. Тому я завжди пишу, що хороший кацап - це дохлий кацап.
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05.05.2024 18:05 Відповісти
Це не реакція, а конвульсії засцяного алкоголіка.
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05.05.2024 11:11 Відповісти
Сьогодні знову бенефіс Макрона.
Вочевидь, на численні прохання.
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05.05.2024 11:26 Відповісти
Не у путлері діло, там уся країна така..., і якщо її не стерти, то рано чи пізно вони будуть нападати знову...
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05.05.2024 11:29 Відповісти
Стерти, ще не Перемога над рашизмом.Німетчину не стерли,а фашизм побороли тільки після Хельсінських угод. І Немечена є і німці там проживають.Тепер на століття у Немеченни нема потреби на присвоєння суверенних держав.
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05.05.2024 17:22 Відповісти
Здається в Європі з'явився справжній лідер з яйцями, а не ота жаба мерлуха, що танцювала під дудку пуйла. Шоб ще Байден став таким в другому терміні, то може і розвалили б оті болота на окремі калюжі з пуголовками.
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05.05.2024 11:38 Відповісти
"Здається в Європі з'явився справжній лідер з яйцями..."

А хіба від його гучних заяв щось суттєво змінюється?
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05.05.2024 12:43 Відповісти
Залежить від того, що вважати "суттєво" . Не все і не всім видно те, чого вони просто не бачуть, або не розуміють.
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05.05.2024 13:53 Відповісти
Макров відроджеє grandeur de la France яке воно втратило після Ватерлоо та ганьби Першой і Другой Світових війн?
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05.05.2024 11:46 Відповісти
И француз за ним туда ж, Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: аllons, courage!
Полно, братцы, на смех свету Не останьтесь в дураках!
Мы видали шпагу эту И не в этаких руках.
Если дядюшка бесславно Из Руси вернулся вспять,
Так племяннику подавно И вдали несдобровать.
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05.05.2024 13:35 Відповісти
ідіотики вірять кацапським казочкам - Наполеона ще три роки ніяк не могли перемогти і при Ватерлоо зробили це вже без участі кацапів. А кацапам краще ганьбу 1855 року згадувати
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05.05.2024 14:46 Відповісти
Путлер-Адольф і його баші-базуки не дуже бояться заяв Макрона.
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05.05.2024 13:04 Відповісти
 
 