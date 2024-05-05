Макрон о реакции Кремля на его заявления: Это свидетельствует о нашей правоте

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложенная им идея "стратегической неопределенности" работает и будет сдерживать Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Франции заявил в интервью газете La Tribune.

"Стратегическая неопределенность означает не давать слишком много деталей", - напомнил Макрон.

Примером такой стратегической неопределенности являются заявления французского президента о том, что он не исключает отправку войск в Украину.

Макрон отметил, что Россия в феврале 2022 года проигнорировала международное право, начав полномасштабную войну против другого государства, регулярно угрожает ядерным оружием. Тогда как стратегическое государство перестало ограничивать свои действия. Поэтому, президент Франции подчеркнул, что ограничивая самих себя перед такой угрозой, устанавливая какие-то красные линии, означает проявление слабости.

"Наоборот, мы должны убрать всю определенность, именно это создает способность к сдерживанию", - подчеркнул Макрон.

И добавил, что на кону не только существование Украины, но и безопасность всей Европы. В случае победы России безопасности уже не будет ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни во Франции.

Напомним, в конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция думала бы о введении сухопутных войск.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль "обеспокоен" недавними заявлениями Эмманюэля Макрона относительно французских войск на территории Украины, а также словами главы МИД Британии Кэмерона о разрешении на удары по территории РФ оружием, предоставленным Великобританией.

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