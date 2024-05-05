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Макрон о реакции Кремля на его заявления: Это свидетельствует о нашей правоте

Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложенная им идея "стратегической неопределенности" работает и будет сдерживать Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Франции заявил в интервью газете La Tribune.

"Стратегическая неопределенность означает не давать слишком много деталей", - напомнил Макрон.

Примером такой стратегической неопределенности являются заявления французского президента о том, что он не исключает отправку войск в Украину.

Макрон отметил, что Россия в феврале 2022 года проигнорировала международное право, начав полномасштабную войну против другого государства, регулярно угрожает ядерным оружием. Тогда как стратегическое государство перестало ограничивать свои действия. Поэтому, президент Франции подчеркнул, что ограничивая самих себя перед такой угрозой, устанавливая какие-то красные линии, означает проявление слабости.

"Наоборот, мы должны убрать всю определенность, именно это создает способность к сдерживанию", - подчеркнул Макрон.

И добавил, что на кону не только существование Украины, но и безопасность всей Европы. В случае победы России безопасности уже не будет ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни во Франции.

Напомним, в конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция думала бы о введении сухопутных войск.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль "обеспокоен" недавними заявлениями Эмманюэля Макрона относительно французских войск на территории Украины, а также словами главы МИД Британии Кэмерона о разрешении на удары по территории РФ оружием, предоставленным Великобританией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления Макрона о возможной отправке войск в Украину нагнетают ситуацию, - министр обороны Италии Крозетто

Автор: 

россия (95372) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+8
А мне их 300+ термоядерных боеголовок на сверхтихих подводных лодках больше нравится, чем вся остальная неопределённость. С ними параше киздец определённо, если рыпнутся.
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05.05.2024 11:08
+6
***** також труситься за свое нікчемне життя. Нагадаю про епідемію, коли на прийом до ***** кацапу треба було сидіти в карантині 12 днів, а потім його допускали до *****. Не думаю, що цей старий маразматик, який і тіні своеї боїться, став сміливим, тим паче в старості. Нехай сидить в своему бункері і труситься з переляку за свою стару шкуру.
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05.05.2024 11:17
+6
Здається в Європі з'явився справжній лідер з яйцями, а не ота жаба мерлуха, що танцювала під дудку пуйла. Шоб ще Байден став таким в другому терміні, то може і розвалили б оті болота на окремі калюжі з пуголовками.
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05.05.2024 11:38
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французька "стратегічна невизначеність" куйлу до одного місця.Він достеменно знає західно європейську.натівську.та американську політику."Ми дуже грізно 3,14здимо,ну а на ділі какаєм в штани"
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05.05.2024 10:55 Ответить
Вам би історію вчити ... Зараз Макрон поки як де Голь йому вже нічого втрачати . Легіон то добре б було але бубочка сциттся
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05.05.2024 13:03 Ответить
Стримує - шо піздєц
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05.05.2024 10:56 Ответить
Коли справа стосується того, шо Захід загубить все шо має, то треба включати хось якісь маневри ...може і допоможе
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05.05.2024 10:59 Ответить
***** також труситься за свое нікчемне життя. Нагадаю про епідемію, коли на прийом до ***** кацапу треба було сидіти в карантині 12 днів, а потім його допускали до *****. Не думаю, що цей старий маразматик, який і тіні своеї боїться, став сміливим, тим паче в старості. Нехай сидить в своему бункері і труситься з переляку за свою стару шкуру.
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05.05.2024 11:17 Ответить
Так,Макрон має рацію. Якщо Європа хоче спати спокійно, то війська Європи повинні бути на полі бою поряд з Україною.
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05.05.2024 11:27 Ответить
Говорю - они ведь нас выгнали с Египету Оскорбления снести не могу такого, и позор желаю смыть
5 октября 2023

На этой неделе Франция начнет вывод своих войск из Нигера. «Мы начнем операцию по выводу войск на этой неделе, упорядоченно, безопасно и в координации с нигерцами», - говорится в сообщении военного штаба.

23 декабря 2023

Французские власти в пятницу утром объявили о завершении вывода войск из Нигера и закрытии посольства. Последние солдаты из Франции покинули страну через три месяца после того, как президент Эммануэль Макрон объявил о прекращении военного сотрудничества со страной по требованию хунты.

А ведь это не Украина (где после ухода Авакова весь гешефт схлопнулся). Это был уран. Энергетическая безопасность.
Вдохновлен его отвагой, И француз за ним туда ж,
Машет дядюшкиной шпагой И кричит: аllons, courage!
Полно, братцы, на смех свету Не останьтесь в дураках!
Мы видали шпагу эту И не в этаких руках.
Никто за нас это разгребать не будет.
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05.05.2024 12:12 Ответить
А мне их 300+ термоядерных боеголовок на сверхтихих подводных лодках больше нравится, чем вся остальная неопределённость. С ними параше киздец определённо, если рыпнутся.
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05.05.2024 11:08 Ответить
Безусловно,если рыпнится,то получит по самое немогу.Но у неё главным оружием являются не термоядерные головки или подобная херовена,а её природные богатства,которыми, при её имперской сущности каждого росиянина,используется это оружие и они будут источником и организатором войн. РФ за короткий срок,с начала 2000, своим газом поставила в зависимость весь ЕС.А посредниками были руководства этих стран. особпенно ФРГ,Этим нелюдям,росиянам, ни в коем случае нельзя давать захват новых территорий.Если захватят Украину,то оружием у них станет пшеница и злаковые.Империя рашки всегда будет стремится расширятся при любом правительстве до тех пор пока на рухнет.Макрон и некоторые световые лидеры прекрасно понимают,что у войны есть цели.Многовековые войны на территории Европы для них бесследно не прошли.Только комсомолята (как меркель,) или краснопузые или 73%е(совковые),или навариши(региональщики и прочая шелуха считают, что блага заключается в воровстве,,приспособленности к этому и постоянном развешивание лапши на уши. А вот захват Украины может появится у психа или в страшном сне у уродов не способных отличать одно от другого.Империя рашки непременно рухнет.хотелось бы быстрее, ведь это для блага всего человечества.
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05.05.2024 14:23 Ответить
В целом согласен, но свой газ для Европы они уже могут качать только себе в дупу.
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05.05.2024 16:03 Ответить
Пусть в своём свинюшники поздыхают и чтобы это быстрее происходитло, нужна полная мировая экономическая изоляция.Дипломатией,перемиреем,перевоспитанием,принуждением,санкциями - это не поможет. Выглядит наивным и носит только временный характер медленного их удушья. А даже зачастую сверх глупые с большими потерями для Украины. в исполнении нашего президента.Перестать стрелять,посмотреть в глаза,создавать контактные группы под руководством Ермак-Козак,утверждать какие-то зоны отступая от собственных территорий,посмотреть в глаза путлера,*надо поговоритьГ* и т.п..
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05.05.2024 16:57 Ответить
Фюрер козломордих кацапів ***** всього лиш старий пирдун, який і тіні своєї боїться і обсираїтося при найменшому шороху в своему підземному бункері. А довоенні поїздки цього задрота за кордон насмішили весь світ тим, що й ***** є спеціально навчений фсбешник, який таскає за *****м кейс, в який воно сере. Взагалі, якщо придивитись, хто з кремля керує лапотною ордою - то всі вони стары маразматики, які вже свое віджили, але вчепилися за життя зо всіх сил. Так що Макрон правильно каже, нехай ***** в своему бункері сидить і труситься за свое нікчемне життя.
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05.05.2024 11:11 Ответить
Так! Але росіяні такіж самі як х...ло.Да і Навальний не так далеко відійшов від нього.
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05.05.2024 17:01 Ответить
А хто в цьому сумніваеться?
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05.05.2024 17:04 Ответить
Впевнений,ви в цьому не сумніваєтесь.Х...лу велика увага, це ********** в великій зграє нелюдів.І на цьому хотів звернути увагу.
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05.05.2024 17:51 Ответить
До ***** була увага, як до фюрера ядерної держави на початку війни. А потім цивілізовані країни також зрозуміли, що ***** звичайнісінький брехун, а то, що цей старий пирдун кукурікае на історичні теми зовсім не лізе ні в які ворота. У ***** стареча деменція і цілий букет різних вікових вікових хвороб. Ну а на кацапії настільки тупе бидло, що вірять *****. Тому я завжди пишу, що хороший кацап - це дохлий кацап.
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05.05.2024 18:05 Ответить
Це не реакція, а конвульсії засцяного алкоголіка.
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05.05.2024 11:11 Ответить
Сьогодні знову бенефіс Макрона.
Вочевидь, на численні прохання.
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05.05.2024 11:26 Ответить
Не у путлері діло, там уся країна така..., і якщо її не стерти, то рано чи пізно вони будуть нападати знову...
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05.05.2024 11:29 Ответить
Стерти, ще не Перемога над рашизмом.Німетчину не стерли,а фашизм побороли тільки після Хельсінських угод. І Немечена є і німці там проживають.Тепер на століття у Немеченни нема потреби на присвоєння суверенних держав.
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05.05.2024 17:22 Ответить
Здається в Європі з'явився справжній лідер з яйцями, а не ота жаба мерлуха, що танцювала під дудку пуйла. Шоб ще Байден став таким в другому терміні, то може і розвалили б оті болота на окремі калюжі з пуголовками.
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05.05.2024 11:38 Ответить
"Здається в Європі з'явився справжній лідер з яйцями..."

А хіба від його гучних заяв щось суттєво змінюється?
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05.05.2024 12:43 Ответить
Залежить від того, що вважати "суттєво" . Не все і не всім видно те, чого вони просто не бачуть, або не розуміють.
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05.05.2024 13:53 Ответить
Макров відроджеє grandeur de la France яке воно втратило після Ватерлоо та ганьби Першой і Другой Світових війн?
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05.05.2024 11:46 Ответить
И француз за ним туда ж, Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: аllons, courage!
Полно, братцы, на смех свету Не останьтесь в дураках!
Мы видали шпагу эту И не в этаких руках.
Если дядюшка бесславно Из Руси вернулся вспять,
Так племяннику подавно И вдали несдобровать.
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05.05.2024 13:35 Ответить
ідіотики вірять кацапським казочкам - Наполеона ще три роки ніяк не могли перемогти і при Ватерлоо зробили це вже без участі кацапів. А кацапам краще ганьбу 1855 року згадувати
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05.05.2024 14:46 Ответить
Путлер-Адольф і його баші-базуки не дуже бояться заяв Макрона.
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05.05.2024 13:04 Ответить
 
 