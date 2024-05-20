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Стан прем’єра Словаччини Фіцо покращується

роберт,фіцо

Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було вчинено замах, покращується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aktuality.

Як зазначається, Фіцо залишається під наглядом медичного персоналу в Університетській лікарні імені Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці.

У понеділок вранці лікарня Рузвельта дала коротку заяву про поточний стан прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Також читайте: Одужання Фіцо займе щонайменше кілька тижнів, - міністр оборони Словаччини Каліняк

"Після сьогоднішнього консиліуму стан пацієнта стабільний. Клінічно покращується. Він спілкується, запальні показники повільно знижуються. Прем’єр-міністр залишається під нашою опікою", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що нападник на прем’єр-міністра Роберта Фіцо міг мати спільників.

Читайте: Поліція Словаччини висунула звинувачення нападнику на Фіцо: йому загрожує довічне ув’язнення

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Автор: 

замах (546) Словаччина (1097) Фіцо Роберт (200)


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Топ коментарі
+8
на замірці тєла... бронік будуть йому шити..
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20.05.2024 14:27
+7
От ...таки врачені надії...
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20.05.2024 14:17
+7
На вертолет его!!!
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20.05.2024 14:34
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Стан раїсі також.
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20.05.2024 14:16 Відповісти
А де Орбан пропав?
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20.05.2024 14:22 Відповісти
на замірці тєла... бронік будуть йому шити..
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20.05.2024 14:27 Відповісти
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20.05.2024 16:09 Відповісти
От ...таки врачені надії...
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20.05.2024 14:17 Відповісти
Так, марно сподівалася...
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20.05.2024 17:01 Відповісти
нема в Словаччині Рехстагу, щоб спалити, ось і пострілили Фріца..
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20.05.2024 14:24 Відповісти
хєрово....
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20.05.2024 14:25 Відповісти
та це було кіно.. своя людина стріляла до броніку, макс має поламані ребра..
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20.05.2024 14:31 Відповісти
Ну хоч зараз Фіцо зрозуміє, що нас такі самі терористи з Росії кожен день вбивають, якщо не може, то нехай домовляється з тими, хто його вбивав, не саджають його на довічне, а проводить переговори про мир з ним.
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20.05.2024 14:29 Відповісти
На вертолет его!!!
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20.05.2024 14:34 Відповісти
*******...
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20.05.2024 14:39 Відповісти
...життя коротке, не варто витрачати його для того аби сподобатися "надувним" пдрсм типа ***** та його кацапам.. навіть за бабло (особливо за бабло)..
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20.05.2024 14:46 Відповісти
...лікарня Рузвельта. *****, чому не сталіна- скоріше б очухався!
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20.05.2024 14:56 Відповісти
Це чудово!
Далі провести переговори зі стрілком і віддати частину робочого кабінету.
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20.05.2024 17:04 Відповісти
 
 