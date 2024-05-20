Стан прем’єра Словаччини Фіцо покращується

Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було вчинено замах, покращується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aktuality.

Як зазначається, Фіцо залишається під наглядом медичного персоналу в Університетській лікарні імені Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці.

У понеділок вранці лікарня Рузвельта дала коротку заяву про поточний стан прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Також читайте: Одужання Фіцо займе щонайменше кілька тижнів, - міністр оборони Словаччини Каліняк

"Після сьогоднішнього консиліуму стан пацієнта стабільний. Клінічно покращується. Він спілкується, запальні показники повільно знижуються. Прем’єр-міністр залишається під нашою опікою", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що нападник на прем’єр-міністра Роберта Фіцо міг мати спільників.

Читайте: Поліція Словаччини висунула звинувачення нападнику на Фіцо: йому загрожує довічне ув’язнення

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.