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Состояние премьера Словакии Фицо улучшается

роберт,фіцо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, улучшается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aktuality.

Как отмечается, Фицо остается под наблюдением медицинского персонала в Университетской больнице имени Ф. Д. Рузвельта в Банской Быстрице.

В понедельник утром больница Рузвельта дала краткое заявление о текущем состоянии премьер-министра Роберта Фицо.

Также читайте: Выздоровление Фицо займет минимум несколько недель, - министр обороны Словакии Калиняк

"После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически улучшается. Он общается, воспалительные показатели медленно снижаются. Премьер-министр остается под нашей опекой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что нападавший на премьер-министра Роберта Фицо мог иметь сообщников.

Читайте: Полиция Словакии выдвинула обвинения нападавшему на Фицо: ему грозит пожизненное заключение

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка сразу же задержали.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии напавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также: Состояние Фицо до сих пор "очень серьезное", - представитель больницы

Автор: 

покушение (1033) Словакия (976) Фицо Роберт (179)


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Топ комментарии
+8
на замірці тєла... бронік будуть йому шити..
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20.05.2024 14:27
+7
От ...таки врачені надії...
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20.05.2024 14:17
+7
На вертолет его!!!
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20.05.2024 14:34
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Стан раїсі також.
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20.05.2024 14:16 Ответить
А де Орбан пропав?
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20.05.2024 14:22 Ответить
на замірці тєла... бронік будуть йому шити..
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20.05.2024 14:27 Ответить
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20.05.2024 16:09 Ответить
От ...таки врачені надії...
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20.05.2024 14:17 Ответить
Так, марно сподівалася...
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20.05.2024 17:01 Ответить
нема в Словаччині Рехстагу, щоб спалити, ось і пострілили Фріца..
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20.05.2024 14:24 Ответить
хєрово....
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20.05.2024 14:25 Ответить
та це було кіно.. своя людина стріляла до броніку, макс має поламані ребра..
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20.05.2024 14:31 Ответить
Ну хоч зараз Фіцо зрозуміє, що нас такі самі терористи з Росії кожен день вбивають, якщо не може, то нехай домовляється з тими, хто його вбивав, не саджають його на довічне, а проводить переговори про мир з ним.
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20.05.2024 14:29 Ответить
На вертолет его!!!
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20.05.2024 14:34 Ответить
*******...
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20.05.2024 14:39 Ответить
...життя коротке, не варто витрачати його для того аби сподобатися "надувним" пдрсм типа ***** та його кацапам.. навіть за бабло (особливо за бабло)..
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20.05.2024 14:46 Ответить
...лікарня Рузвельта. *****, чому не сталіна- скоріше б очухався!
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20.05.2024 14:56 Ответить
Це чудово!
Далі провести переговори зі стрілком і віддати частину робочого кабінету.
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20.05.2024 17:04 Ответить
 
 