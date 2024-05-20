Состояние премьера Словакии Фицо улучшается
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, улучшается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aktuality.
Как отмечается, Фицо остается под наблюдением медицинского персонала в Университетской больнице имени Ф. Д. Рузвельта в Банской Быстрице.
В понедельник утром больница Рузвельта дала краткое заявление о текущем состоянии премьер-министра Роберта Фицо.
"После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически улучшается. Он общается, воспалительные показатели медленно снижаются. Премьер-министр остается под нашей опекой", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что нападавший на премьер-министра Роберта Фицо мог иметь сообщников.
Покушение на Фицо
15 мая 2024 года в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка сразу же задержали.
Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.
По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.
Впоследствии напавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Далі провести переговори зі стрілком і віддати частину робочого кабінету.