Состояние премьера Словакии Фицо улучшается

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, улучшается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aktuality.

Как отмечается, Фицо остается под наблюдением медицинского персонала в Университетской больнице имени Ф. Д. Рузвельта в Банской Быстрице.

В понедельник утром больница Рузвельта дала краткое заявление о текущем состоянии премьер-министра Роберта Фицо.

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"После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически улучшается. Он общается, воспалительные показатели медленно снижаются. Премьер-министр остается под нашей опекой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что нападавший на премьер-министра Роберта Фицо мог иметь сообщников.

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Покушение на Фицо

15 мая 2024 года в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка сразу же задержали.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии напавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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