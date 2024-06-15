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Новини Війна
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Декларацію Саміту миру можуть підтримати не всі учасники, текст досі узгоджують, - швейцарські ЗМІ

107 країн візьмуть участь у Глобальному саміті миру

Досі точаться суперечки щодо деяких фрагментів тексту підсумкової декларації Глобального саміту миру в Швейцарії, організатори заходу не виключають, що документ доведеться ухвалювати без згоди всіх сторін.

Про це пише місцеве агентство Keystone-SDA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, джерела ЗМІ повідомили, що переговори щодо підсумкової декларації саміту миру триватимуть "до останньої хвилини" в неділю, коли захід завершується.

"Серед делегацій все ще залишається кілька суперечливих моментів. У деяких випадках, як кажуть, суперечки точилися через окремі слова ", - зазначає агентство.

Організатори саміту миру наразі не знають, чи буде підсумкова декларація ухвалена всіма учасниками. Розглядається сценарій, за якого декларацію публікують без консенсусу, а кожна держава зможе вказати, приймає вона її чи ні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готується вже до другого саміту миру. Перший буде інавгураційним, - Жовква

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.

У п'ятницю, 14 червня, уряд Швейцарії повідомив фінальний перелік учасників Глобального саміту миру. У заході візьмуть участь майже 100 країн та організацій.

Читайте також: Підсумкову заяву Глобального саміту миру, яка була невигідною для України, змінили, - ЗМІ

Автор: 

Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+6
Зараз трохи інше. Взагалі інше. Якщо так вже хочете аналогій, то уявіть, що Гітлер воює тільки з Польщею, а СРСР, США та Англія періодично допомагають полякам озброєнням, грішми, іноді накладають санкції і позначають, по яких німецьких об'єктах Польща може бити, а по яких ні...
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15.06.2024 15:17
+5
Підтримають чи не підтримають цю мурню "усі", "не усі", "частково", "вибірково" ... не має жодного значення, бо жоден учасник цього зібрання не несе жодної відповідальності і зобов"язань ні перед Україною, ні перед т.з. "миром". Це не більше і не менше ніж відбування за державний кошт номера Зеленським і К з метою пролонгувати своє паразитування біля керма України. І тим часом ДОрозікрасти те, що ще не украдено, дати кацапам ДОбити те, що ще не добито, знищити новоявленими "полководцями" Цвіт нашої Нації на фронтах, і кинути знекрівлену, ограбовану, обеззброєну Україну під ноги москві, як було домовлено. Текст "домовленості" (читай - капітуляції) уже давно складений і чекає.
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15.06.2024 15:11
+4
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак на полях Саміту миру у Швейцарії заявив, що Україна не проти залучення росії до роботи наступного саміту.

ФСБшна гнида вже навіть не шифрується та не приховує своєї приналежності до кремлівської банди
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15.06.2024 15:06
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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак на полях Саміту миру у Швейцарії заявив, що Україна не проти залучення росії до роботи наступного саміту.

ФСБшна гнида вже навіть не шифрується та не приховує своєї приналежності до кремлівської банди
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15.06.2024 15:06 Відповісти
Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру, - Шольц Джерело:
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15.06.2024 15:15 Відповісти
После такого заявления путлера в мид рф, язык ещё поворачивается у Ермака о приглашении рф на второй саммит мира, ГАНЬБА!
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15.06.2024 15:25 Відповісти
Дехто з них приїхав поїсти салатиків і випити мартіні.
Отакий саміт
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15.06.2024 15:06 Відповісти
Якщо на шару, за чужий кошт то чому б і ні?
Потім після вечірки шопінг та й по домівках. Добре провели вихідні.
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15.06.2024 15:32 Відповісти
Якщо вони ( Україна) сядуть за стіл переговорів з ху&лом це буде повне фіаско України.

Ермак та Зеленський повинні добре помьятати де зараз Янукович, та як він туди потрапив!
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15.06.2024 15:10 Відповісти
Вони добре пам'ятають де Янукович, що з ним стало і теж будуть щасливі, як і він, свалити в іншу країну на пенсію з накраденими грошима
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15.06.2024 15:13 Відповісти
Що ж вони вивчати будуть, там кілька узагальнених пунктів залишилося - обмін полонених, ядерна безпека...

Треба було залишити один пункт - "пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда буду я", його б точно схвалили. Потім фуршет, ескортниці і всі щасливі по чартерах
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15.06.2024 15:11 Відповісти
...а потім скоротять до "пусть всегда буду я".
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15.06.2024 15:28 Відповісти
Універсально. І під тост ідеально лягає - від весіль до поминок
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15.06.2024 15:52 Відповісти
Підтримають чи не підтримають цю мурню "усі", "не усі", "частково", "вибірково" ... не має жодного значення, бо жоден учасник цього зібрання не несе жодної відповідальності і зобов"язань ні перед Україною, ні перед т.з. "миром". Це не більше і не менше ніж відбування за державний кошт номера Зеленським і К з метою пролонгувати своє паразитування біля керма України. І тим часом ДОрозікрасти те, що ще не украдено, дати кацапам ДОбити те, що ще не добито, знищити новоявленими "полководцями" Цвіт нашої Нації на фронтах, і кинути знекрівлену, ограбовану, обеззброєну Україну під ноги москві, як було домовлено. Текст "домовленості" (читай - капітуляції) уже давно складений і чекає.
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15.06.2024 15:11 Відповісти
Це називається "пустий ПШИК".....
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15.06.2024 15:11 Відповісти
Рузвельт, Черчель та Сталін не запрошували Гітлера на перемовини.

Він мав поїхати прямо в Нюренберг!
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15.06.2024 15:13 Відповісти
Зараз трохи інше. Взагалі інше. Якщо так вже хочете аналогій, то уявіть, що Гітлер воює тільки з Польщею, а СРСР, США та Англія періодично допомагають полякам озброєнням, грішми, іноді накладають санкції і позначають, по яких німецьких об'єктах Польща може бити, а по яких ні...
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15.06.2024 15:17 Відповісти
А в чем проблема? Закон разве не один для всех? Ну видимо у каждого свой *мир* в голове. Зато как про международые законы и границы со всех утюгов Европа расказывает. Короче в ЕС такое же равноправие как в нашем государстве. Все равны но всегда есть те кто равнее и есть тот на кого те кто равнее могут поставить раком
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15.06.2024 15:19 Відповісти
незгодних втопити, щоб не ловити іх по світу
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15.06.2024 15:21 Відповісти
Насправді саміт на який стільки сподівань покладали в ОП нічого нового не принесе в кращому випадку буде якась резолюція і не більше ,про свій "мирний план" вчора заявив рашиський виродок путін тому жодних ілюзій.
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15.06.2024 15:21 Відповісти
А тим часом

"За одним столом": Єрмак допустив участь Росії у другому Саміті миру

https://www.unian.ua/world/za-odnim-stolom-yermak-zayaviv-shcho-rosiyu-mozhut-zaprositi-na-drugiy-samit-miru-
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15.06.2024 15:22 Відповісти
Как писал Крылов в своих баснях-... а вы друзья как не садитесь, ху..ло останется Ху..лом
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15.06.2024 15:24 Відповісти
Сцаміт так сцаміт ... аля 🤡 ...Будапешт -2
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15.06.2024 15:32 Відповісти
Ось проект підсумкової резолюції цього "Глобальтного саміту миру":
"пошук політичного рішення в Україні, як і раніше, має вирішальне значення для стабілізації цін на продовольство на світовому ринку. Водночас, кілька кораблів у Чорному морі потрапили під артилерійський обстріл. Це сприяє підвищенню і так високої вартості морських перевезень і, отже, загальної вартості продовольства, що подорожує регіоном. Забезпечення вільного та безпечного судноплавства Чорним морем не тільки зміцнить продовольчу безпеку в багатьох країнах з низькими доходами, а й відновить стабільність у регіоні."

Отже, одим із основних питань цього саміту - це забезпечення вільного торгового судоходства у Чорному морі, на ділі означає заборону будь-яких ударів зі сторони ЗСУ по рашистській інфраструктурі та логістиці в порту Новоросійськ, а також по нафто-трафіку ворога.
Тобто, йдеться про убезпечення як мінімім 30% нафтових доходів пітьми, що скеровуються на військові цілі для продовження війни з Україною.
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15.06.2024 15:42 Відповісти
Провели б там який благодійний збір коштів, на потреби оПИ президента, купили б мило, труси нові, засіб від вошей. Хіба ото можна два роки не митись? Я розумію, нема часу всі в роботі...Але ж імідж країни...
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15.06.2024 15:43 Відповісти
ОПа піарив декілька місяців №потужне рішення". Те саме підсовували Зелі на суфлер. Валяюсь... Цікаво, який сенс вішати лапшу на вуха своїм виборцям, якщо не буде ніякого рішення, що змінить хоч щось. Вважають, раз фанати Зе повірили олігархам та кацапам про Порошенка, і Зеленского, то настільки тупі, що забудуть про обіцянки "потужного рішення". Яке може бути спільне рішення, якщо там вимолили приїзд у купу країн, які на боці Кацапії? Вони погодяться, наприклад, з трактуванням Франції? І яку силу могло мати "потужне рішення", якщо то форум, а не якийсь міжнародний орган?
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15.06.2024 16:00 Відповісти
"...який сенс вішати лапшу на вуха своїм виборцям...?" Ви такий наївний?
Будь ласка, сенс: любою ціною продовжити своє паразитування - перебування біля влади; скористатися часом щоб розікрасти і розпродати країну, те що ще залишилося, в-основному землю; дати кацапам добити економіку, енергетику, наші міста і села спеціально не організувавши і не забезпечивши ППО і ПРО країни; Знищити Цвіт нашої Нації (нашу Армію) на фронтах, не давши їй належного забезпечення і поставивши своїх бездарних продажних "полководців"; запустити в Європу десяток мільйонів біженців і тим дезорганізувати і дестабілізувати західні країни (вони уже виють від цих біженців, ухилянтів, дизертирів, та ін. паразитів);
Ось для чого потрібна "лапша", накшталт різних "самітів", "платформ", "безпекових угод", відосіків, монологів, нескінченних гастролів і екскурсій по закордонню за державний кошт, коли країна спливає кров"ю.
А, тим часом, чекає на підписання так звана "мирна угода" на умовах кацапів(читай - капітуляція). Сказати яка? Анексія українських територій, уведення на решту землях московського язика, ліквідація української церкви, розпуск української Армії, т.з "позаблоковий статус", кастрація української державності... ще? Всемилостивий Боже! І чому це українцям вішають лапшу на вуха?
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15.06.2024 19:55 Відповісти
 
 