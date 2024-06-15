Декларацію Саміту миру можуть підтримати не всі учасники, текст досі узгоджують, - швейцарські ЗМІ

Досі точаться суперечки щодо деяких фрагментів тексту підсумкової декларації Глобального саміту миру в Швейцарії, організатори заходу не виключають, що документ доведеться ухвалювати без згоди всіх сторін.

Про це пише місцеве агентство Keystone-SDA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, джерела ЗМІ повідомили, що переговори щодо підсумкової декларації саміту миру триватимуть "до останньої хвилини" в неділю, коли захід завершується.

"Серед делегацій все ще залишається кілька суперечливих моментів. У деяких випадках, як кажуть, суперечки точилися через окремі слова ", - зазначає агентство.

Організатори саміту миру наразі не знають, чи буде підсумкова декларація ухвалена всіма учасниками. Розглядається сценарій, за якого декларацію публікують без консенсусу, а кожна держава зможе вказати, приймає вона її чи ні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готується вже до другого саміту миру. Перший буде інавгураційним, - Жовква

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.

У п'ятницю, 14 червня, уряд Швейцарії повідомив фінальний перелік учасників Глобального саміту миру. У заході візьмуть участь майже 100 країн та організацій.

Читайте також: Підсумкову заяву Глобального саміту миру, яка була невигідною для України, змінили, - ЗМІ