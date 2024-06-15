Декларацію Саміту миру можуть підтримати не всі учасники, текст досі узгоджують, - швейцарські ЗМІ
Досі точаться суперечки щодо деяких фрагментів тексту підсумкової декларації Глобального саміту миру в Швейцарії, організатори заходу не виключають, що документ доведеться ухвалювати без згоди всіх сторін.
Про це пише місцеве агентство Keystone-SDA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, джерела ЗМІ повідомили, що переговори щодо підсумкової декларації саміту миру триватимуть "до останньої хвилини" в неділю, коли захід завершується.
"Серед делегацій все ще залишається кілька суперечливих моментів. У деяких випадках, як кажуть, суперечки точилися через окремі слова ", - зазначає агентство.
Організатори саміту миру наразі не знають, чи буде підсумкова декларація ухвалена всіма учасниками. Розглядається сценарій, за якого декларацію публікують без консенсусу, а кожна держава зможе вказати, приймає вона її чи ні.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.
У п'ятницю, 14 червня, уряд Швейцарії повідомив фінальний перелік учасників Глобального саміту миру. У заході візьмуть участь майже 100 країн та організацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ФСБшна гнида вже навіть не шифрується та не приховує своєї приналежності до кремлівської банди
Отакий саміт
Потім після вечірки шопінг та й по домівках. Добре провели вихідні.
Ермак та Зеленський повинні добре помьятати де зараз Янукович, та як він туди потрапив!
Треба було залишити один пункт - "пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда буду я", його б точно схвалили. Потім фуршет, ескортниці і всі щасливі по чартерах
Він мав поїхати прямо в Нюренберг!
"За одним столом": Єрмак допустив участь Росії у другому Саміті миру
https://www.unian.ua/world/za-odnim-stolom-yermak-zayaviv-shcho-rosiyu-mozhut-zaprositi-na-drugiy-samit-miru-
"пошук політичного рішення в Україні, як і раніше, має вирішальне значення для стабілізації цін на продовольство на світовому ринку. Водночас, кілька кораблів у Чорному морі потрапили під артилерійський обстріл. Це сприяє підвищенню і так високої вартості морських перевезень і, отже, загальної вартості продовольства, що подорожує регіоном. Забезпечення вільного та безпечного судноплавства Чорним морем не тільки зміцнить продовольчу безпеку в багатьох країнах з низькими доходами, а й відновить стабільність у регіоні."
Отже, одим із основних питань цього саміту - це забезпечення вільного торгового судоходства у Чорному морі, на ділі означає заборону будь-яких ударів зі сторони ЗСУ по рашистській інфраструктурі та логістиці в порту Новоросійськ, а також по нафто-трафіку ворога.
Тобто, йдеться про убезпечення як мінімім 30% нафтових доходів пітьми, що скеровуються на військові цілі для продовження війни з Україною.
Будь ласка, сенс: любою ціною продовжити своє паразитування - перебування біля влади; скористатися часом щоб розікрасти і розпродати країну, те що ще залишилося, в-основному землю; дати кацапам добити економіку, енергетику, наші міста і села спеціально не організувавши і не забезпечивши ППО і ПРО країни; Знищити Цвіт нашої Нації (нашу Армію) на фронтах, не давши їй належного забезпечення і поставивши своїх бездарних продажних "полководців"; запустити в Європу десяток мільйонів біженців і тим дезорганізувати і дестабілізувати західні країни (вони уже виють від цих біженців, ухилянтів, дизертирів, та ін. паразитів);
Ось для чого потрібна "лапша", накшталт різних "самітів", "платформ", "безпекових угод", відосіків, монологів, нескінченних гастролів і екскурсій по закордонню за державний кошт, коли країна спливає кров"ю.
А, тим часом, чекає на підписання так звана "мирна угода" на умовах кацапів(читай - капітуляція). Сказати яка? Анексія українських територій, уведення на решту землях московського язика, ліквідація української церкви, розпуск української Армії, т.з "позаблоковий статус", кастрація української державності... ще? Всемилостивий Боже! І чому це українцям вішають лапшу на вуха?