Масове вбивство на Житомирщині: обвинувачений Захаренко помер, не дочекавшись вироку
Не дочекавшись вироку у своїй справі помер 62-річний Анатолій Захаренко, якого обвинувачували у вбивстві шістьох військових та одного волонтера в лісі Житомирської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Захаренко помер 17 грудня 2024 року. Його справу суд розглядав протягом останніх чотирьох років.
Інформацію про смерть Анатолія Захаренка зранку 20 грудня підтвердила колишня адвокатка обвинуваченого Катерина Воронюк.
Адвокат Максим Ліневич сказав, що наразі він не має документального підтвердження про смерть підзахисного, а дізнався про це з усного повідомлення від дружини Захаренка.
Син Захаренка Олексій підтвердив смерть батька.
"Йому стало зле, ми відвезли його в лікарню. Він був в реанімації упродовж двох днів, але, на жаль, зранку 17 грудня помер", - розповів він.
За словами прокурора у справі Валерія Сагадіна, наступне засідання у справі призначене на 13 січня 2025 року.
"Це засідання має відбутися. Чи буде там дружина Захаренка, я не знаю, але його захисник повинен прийти і, відповідно, надати документи, які засвідчують смерть його підзахисного. Також адвокат має озвучити позицію у цій справі: наполягають вони на реабілітації чи ні. Після цього будемо визначатися: будемо ми слухати справу далі чи закриватимемо провадження", - зазначив він.
Масове вбивство на Житомирщині
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня 2020 року, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.
Серед убитих унаслідок стрілянини біля водойми на Житомирщині були військовослужбовці батальйону імені генерала Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець.
Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.
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якби усі українці працювали так, як "працюють" суди, то Україна давно би вже збанкрутувала.. взагалі дивно, що ми ще існуємо з такими баластами як зеленські, суди, лівоохоронці, профуратури, податкові, депутани, чиновники.........
Докази знищив Аваков і поховав убитих на другий день без всякої експертизи, терміново евакуювавши трупи вертольотом.
Он скільки по Пороху, Червінському та іншим патріотам тягнуться справи і нічого... лежать на поличці як додатковий важіль тиску "...у випадку чого".
А мразота типу Бені якого чорта висиджує? Що там ще розслідувати? Чи поки буде платити не потрапить до США? Це як австріяки взяли в оборот і доять Фірташа?!!
А той же Семенченко? Що по ньому?
Так що, нічого дивного.
Казав і кажу, систему судоустрою потрібно змінювати. Судді повинні бути виборними. А всі ці казочки про професійних суддів це просто прикриття "годівнички".
Люди повинні обирати суддів і, як і депутатів, повинні мати право відкликати у будь-який час.
І рішення людей (зібрано потрібну кількість голосів) ніхто із "фігурантів" не повинен мати можливості нікуди оскаржити. Це пряма демократія.
Навіть, якщо наїзд (без зброї) це не привід стріляти.
Для чого писати дурню?
А чи стріляли - невідомо, експертизи не було.
Але, лежали усі зі зброєю.
Один був без зброї, так мужик його відпустив.
А тепер - заповіт - і все! Іншим теж можна без наслідків дуркувати!