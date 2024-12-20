Масове вбивство на Житомирщині: обвинувачений Захаренко помер, не дочекавшись вироку

Не дочекавшись вироку у своїй справі помер 62-річний Анатолій Захаренко, якого обвинувачували у вбивстві шістьох військових та одного волонтера в лісі Житомирської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Захаренко помер 17 грудня 2024 року. Його справу суд розглядав протягом останніх чотирьох років.

Інформацію про смерть Анатолія Захаренка зранку 20 грудня підтвердила колишня адвокатка обвинуваченого Катерина Воронюк.

Адвокат Максим Ліневич сказав, що наразі він не має документального підтвердження про смерть підзахисного, а дізнався про це з усного повідомлення від дружини Захаренка.

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Син Захаренка Олексій підтвердив смерть батька.

"Йому стало зле, ми відвезли його в лікарню. Він був в реанімації упродовж двох днів, але, на жаль, зранку 17 грудня помер", - розповів він.

За словами прокурора у справі Валерія Сагадіна, наступне засідання у справі призначене на 13 січня 2025 року.

"Це засідання має відбутися. Чи буде там дружина Захаренка, я не знаю, але його захисник повинен прийти і, відповідно, надати документи, які засвідчують смерть його підзахисного. Також адвокат має озвучити позицію у цій справі: наполягають вони на реабілітації чи ні. Після цього будемо визначатися: будемо ми слухати справу далі чи закриватимемо провадження", - зазначив він.

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Масове вбивство на Житомирщині

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня 2020 року, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Серед убитих унаслідок стрілянини біля водойми на Житомирщині були військовослужбовці батальйону імені генерала Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

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