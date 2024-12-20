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Новини
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Масове вбивство на Житомирщині: обвинувачений Захаренко помер, не дочекавшись вироку

Попільнянський стрілок Захаренко не дочекався вироку та помер

Не дочекавшись вироку у своїй справі помер 62-річний Анатолій Захаренко, якого обвинувачували у вбивстві шістьох військових та одного волонтера в лісі Житомирської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Захаренко помер 17 грудня 2024 року. Його справу суд розглядав протягом останніх чотирьох років.

Інформацію про смерть Анатолія Захаренка зранку 20 грудня підтвердила колишня адвокатка обвинуваченого Катерина Воронюк.

Адвокат Максим Ліневич сказав, що наразі він не має документального підтвердження про смерть підзахисного, а дізнався про це з усного повідомлення від дружини Захаренка.

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Син Захаренка Олексій підтвердив смерть батька.

"Йому стало зле, ми відвезли його в лікарню. Він був в реанімації упродовж двох днів, але, на жаль, зранку 17 грудня помер", - розповів він.

За словами прокурора у справі Валерія Сагадіна, наступне засідання у справі призначене на 13 січня 2025 року.

"Це засідання має відбутися. Чи буде там дружина Захаренка, я не знаю, але його захисник повинен прийти і, відповідно, надати документи, які засвідчують смерть його підзахисного. Також адвокат має озвучити позицію у цій справі: наполягають вони на реабілітації чи ні. Після цього будемо визначатися: будемо ми слухати справу далі чи закриватимемо провадження", - зазначив він.

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Масове вбивство на Житомирщині

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня 2020 року, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Серед убитих унаслідок стрілянини біля водойми на Житомирщині були військовослужбовці батальйону імені генерала Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

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Автор: 

смерть (6750) масове вбивство (74) Житомирська область (1261) Житомирський район (11) Новоселиця (1)


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Топ коментарі
+10
Це наша судова влада, всі інваліди, пенсії по 100000 грв., поки бідне дійде до того автосалону, нову машину купить, день і скінчився, і як вже на роботу їхати? А на наступний день теж саме, отак і бідкаються роками..
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20.12.2024 15:38
+5
За вбивство судити 4 роки????????
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20.12.2024 15:21
+5
..за усе в державі відповідає президент, особливо, коли у нього моножлобшинство і повнота влади така, якої не було у жодного преза за усю незалежність України.. а воно, зелене, й досі морозиться на шостому, поза межами здорового глузду, прездобольства, багатократно само порушує закони, Конституцію і хоче, щоб відповідали усі пАпєрєнікі, окрім неї, Найвеличнівшивої, яка проїбала усе, території та людей.. і продовжує у тому же дусі..
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20.12.2024 15:48
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За вбивство судити 4 роки????????
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20.12.2024 15:21 Відповісти
Це наша судова влада, всі інваліди, пенсії по 100000 грв., поки бідне дійде до того автосалону, нову машину купить, день і скінчився, і як вже на роботу їхати? А на наступний день теж саме, отак і бідкаються роками..
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20.12.2024 15:38 Відповісти
Неправда! Суддя який в 1988 виніс останній смертний вирок Воїну УПА Івану Гончаруку, отримує пенсію 210 000 грн. А його онука сидить у вищій раді правосуддя
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23.12.2024 03:38 Відповісти
А що так можна було 5 років судили не присудили
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20.12.2024 15:21 Відповісти
А так, що він захищався від наркоманів, які хотіли його опустити
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20.12.2024 15:37 Відповісти
Одних только пикни... экспертиз на берегу озера сколько было проведено, прикинь.
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20.12.2024 16:03 Відповісти
..що зеленське кривосуддя робило чотири роки?.. чекало привИчних відкатів-заохочень?.. за наші копійчані податки на їхні мільйонні зряплати-пенсії?..
якби усі українці працювали так, як "працюють" суди, то Україна давно би вже збанкрутувала.. взагалі дивно, що ми ще існуємо з такими баластами як зеленські, суди, лівоохоронці, профуратури, податкові, депутани, чиновники.........
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20.12.2024 15:26 Відповісти
А у нас вже з кожною новою владою нові судді? Вони, мабуть, ще з часів Януковича чи Ющенка судять.
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20.12.2024 15:35 Відповісти
..за усе в державі відповідає президент, особливо, коли у нього моножлобшинство і повнота влади така, якої не було у жодного преза за усю незалежність України.. а воно, зелене, й досі морозиться на шостому, поза межами здорового глузду, прездобольства, багатократно само порушує закони, Конституцію і хоче, щоб відповідали усі пАпєрєнікі, окрім неї, Найвеличнівшивої, яка проїбала усе, території та людей.. і продовжує у тому же дусі..
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20.12.2024 15:48 Відповісти
вбивство сімох людей..., люди вбиті, це факт..., підозрюваний затриманий, докази зібрані та розглянуті, навіть сідок є..., а справа тягнеться 4 роки... і після смерті обвинувачуваного є надія на реабілітацію підсудного... вже, мабуть, в нашій країні навряд чи щось здивує, але... ще є куди рухатися...
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20.12.2024 15:28 Відповісти
Які докази?
Докази знищив Аваков і поховав убитих на другий день без всякої експертизи, терміново евакуювавши трупи вертольотом.
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20.12.2024 15:42 Відповісти
старий був. Трохи не дотягнув до виправдального вироку.
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20.12.2024 15:29 Відповісти
Чотири роки! Та, дрібничка...
Он скільки по Пороху, Червінському та іншим патріотам тягнуться справи і нічого... лежать на поличці як додатковий важіль тиску "...у випадку чого".
А мразота типу Бені якого чорта висиджує? Що там ще розслідувати? Чи поки буде платити не потрапить до США? Це як австріяки взяли в оборот і доять Фірташа?!!
А той же Семенченко? Що по ньому?
Так що, нічого дивного.
Казав і кажу, систему судоустрою потрібно змінювати. Судді повинні бути виборними. А всі ці казочки про професійних суддів це просто прикриття "годівнички".
Люди повинні обирати суддів і, як і депутатів, повинні мати право відкликати у будь-який час.
І рішення людей (зібрано потрібну кількість голосів) ніхто із "фігурантів" не повинен мати можливості нікуди оскаржити. Це пряма демократія.
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20.12.2024 15:40 Відповісти
Був наїзд на нього, його бізнес і власність. Він захищався. Зброя проти зброї.
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20.12.2024 15:43 Відповісти
Якби у них була зброя - вони стріляли б.
Навіть, якщо наїзд (без зброї) це не привід стріляти.
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20.12.2024 16:01 Відповісти
Блін, кожен з них мав з собою автоматичну зброю!
Для чого писати дурню?
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20.12.2024 16:25 Відповісти
Кожен мав… але використав хто?
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20.12.2024 16:33 Відповісти
Бо мусора були п'яні і під наркотиками.
А чи стріляли - невідомо, експертизи не було.
Але, лежали усі зі зброєю.
Один був без зброї, так мужик його відпустив.
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20.12.2024 16:38 Відповісти
Вбивцю сімох людей Бог забрав на суд...
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20.12.2024 16:02 Відповісти
Так би він хоч виплатив якусь компенсацію сім'ям потрепілих.
А тепер - заповіт - і все! Іншим теж можна без наслідків дуркувати!
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20.12.2024 16:03 Відповісти
Хоча подібні особи, звісно, повинні відповідати за свої дії, смерть без вироку лишає багато запитань
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20.12.2024 16:21 Відповісти
водка, я ібав я воював, понеслася. при цьому один перестріляв "весь батальйон"
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20.12.2024 17:54 Відповісти
Перестріляв сплячих, спитати нікого, можеш фантазувати...
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20.12.2024 18:43 Відповісти
 
 