Євросоюз не веде жодних перемовин про статус Гренландії, - Каллас

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас виключила проведення будь-яких перемовин про статус Гренландії, яку хоче придбати 47-й президент США Дональд Трамп.

Про це вона заявила на пресконференції в Брюсселі в понеділок, 27 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Каллас наголосила, що "ми не ведемо переговорів про Гренландію".

"Звісно, ми підтримуємо нашу державу-члена Данію та її автономний регіон Гренландію. Але ми не повинні також вдаватись до спекуляцій про те, "що буде, якщо", тому що зараз не та ситуація", - зауважила вона.

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Каллас також сказала, що між ЄС і США існують тісні звʼязки, зокрема в плані економіки та безпеки.

"Не йдеться про те, що хтось нам говорить, що робити, і ми це робимо. Ми також є сильними й не повинні недооцінювати нашу силу, коли йдеться чи то про розмови з партнерами, чи то про дії стосовно наших союзників", - додала топдипломатка ЄС.

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Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

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